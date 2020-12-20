Android будет обновляться 4 года, а Galaxy S21 может получить стилус: итоги недели

Прошедшая неделя принесла нам несколько новостей от Google, Huawei и Samsung. Редко все курпные компании разом дают повод поговорить о себе. Теперь нам стало известно, что Android будет обновляться целых четыре года. Вот только шансов, что на нем будет работать Huawei, все меньше и меньше, ведь компания выкатила очередную бету HarmonyOS, чему могут порадоваться фанаты марки, ведь данная ОС поможет ей выжить. Порадоваться могут и любители Samsung Galaxy Note. После слухов о том, что компания откажется от этого устройства со стилусом, она сама намекнула, что стилус будет в Galaxy S21. Это стало интересно даже мне, хотя я всегда выступал против Note. Давайте вспомним, что еще происходило на прошедшей неделе, включая постановление российского суда в отношении Google.

Google заставили удалить пиратское приложение

Google Play может по праву считаться свободным каталогом. Во всяком случае, по сравнению с App Store он именно таковым был, есть и – хотелось бы в это верить – будет. Всё-таки более либеральные правила размещения и менее строгий контроль разработчиков сделали своё дело, и в Google Play появилась масса таких приложений, которые на пушечный выстрел не подпустили бы к App Store. Но в любой идиллии иногда наступает пора неудач. Именно так и произошло с магазином приложений Google, который обязали подчистить пиратский софт.

14 декабря Московский городской суд вынес постановление, обязывающее Google заблокировать Google Play приложение Music Downloader – Free MP3 Downloader за пиратскую деятельность. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд, рассмотрев иск музыкального лейбла S.B.A. Music Publising, входящего в состав медиахолдинга Warner Music Russia, счёл приложение нарушающим авторские права. Таким образом, постановление стало первым в России судебным решением, применяющим на практике новый закон о защите авторских прав.

Несмотря на постановление суда о блокировке приложения Music Downloader – Free MP3 Downloader, по состоянию на вечер 15 декабря оно по-прежнему доступно в Google Play. В принципе, не исключено, что в каталоге к загрузке предлагается приложение со схожей функциональностью и идентичным названием, поскольку там такая практика считается нормой, но, скорее всего, приложение то, просто Google ещё его не удалила. Дело в том, что закон, которым руководствовался суд, обязывает владельца каталога оповестить разработчика о нарушении прав и только в случае неисполнения требований по устранению нарушений – удалить его.

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Вообще этот случай можно считать беспрецедентным, потому что Google никогда прежде не приходилось удалять пиратский контент из Google Play. Приложения-клоны, трояны и прочий софт, нарушающий правила, — да, но не пиратский. По этой причине фирменный магазин приложений поискового гиганта мог считаться пристанищем пиратов, которые могли без проблем скачивать музыку отовсюду и сохранять её себе на смартфон, не уплачивая за неё денег ни правообладателям, ни авторам, ни кому-либо ещё.

Впрочем, у разработчиков есть возможность обойти иск по формальным основаниям, поэтому пользователям-пиратам пока беспокоиться не о чем. Процессуальная сторона дел, подобных этому, такова, что суд требует правообладателя прописывать в иске название приложения, нарушающего авторские права. Но, если разработчик переименует свою программу, изменив в ней хотя бы один знак препинания или букву, то иск будет признан ничтожным. В результате правообладателям нужно будет подавать повторный иск с уточнённым названием приложения, а это, как вы понимаете, может продолжаться бесконечно.

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Можно ли что-то с этим сделать? Очевидно, что да. Та же Google может отследить историю изменения названий приложения, а так же разработчика, а затем выполнить то, что от неё требуют. Другое дело – нужно ли это самой Google. Ведь если так будет продолжаться, то, во-первых, она начнёт получать меньше денег в виде комиссионных сборов, а, во-вторых, рискует потерять интерес части пользователей к Google Play, который считается пристанищем пиратов и пиратского софта, распространяемого без ограничений.

OnePlus избавится от главного минуса

Недостатки смартфонов – это штука очень неуниверсальная, зависящая от индивидуального восприятия пользователя. Поэтому то, в чём одни видят негатив, для других может быть исключительно положительным аспектом. Взять хотя бы меня. Я искренне считаю, что смартфоны – даже флагманские – должны быть пластмассовыми, потому что пластик более практичен, чем металл и тем более стекло, не говоря уже о том, что более дёшев. Однако встречаются такие недостатки, которые признают даже сами производители.

В OnePlus понимают, что камеры их смартфонов далеки от идеала. Поэтому в компании намереваются активно взяться за развитие этого направления, чтобы поднять уровень съёмки фирменных аппаратов на более высокий уровень. Об этом Пит Лау, генеральный директор OnePlus, рассказал журналистам на предновогодней пресс-конференции. По его словам, совершенствование фото-возможностей требуется как флагманам компании, так и представителям бюджетной линейки. Однако уже в следующем году пользователи смогут рассчитывать на апгрейд.

На самом деле по части фотосъёмки смартфонам OnePlus далеко до лучших решений отрасли. Если вы откроете рейтинг камер DxOMark, то увидите, что фирменные аппараты OnePlus не входят не то что в десятку, а даже в двадцатку лучших камерофонов. Я понимаю, что не все доверяют оценкам DxOMark, однако все устройства с топовыми камерами, чью топовость признают и обозреватели, и сами пользователи, входят в этот рейтинг. Получается, что OnePlus там нет вполне оправданно, тем более что сам генеральный директор бренда признаёт это.

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Пит Лау не стал особенно распространяться насчёт того, какой именно апгрейд ждёт фирменные смартфоны OnePlus, но догадаться в принципе несложно. Очевидно, что наращивание количества фото-модулей не даст прироста в качестве. Мегапиксели – возможно, но не гарантированно. Всё-таки сама по себе разрешающая способность тоже ни к чему не ведёт. То ли дело программное обеспечение. Многие производители, в том числе Apple, Huawei и Google, доказали, что от настройки ПО и правильности работы алгоритмов зависит итоговое качество фотографий и их красота.

Мы в OnePlus всегда старались как можно активнее инвестировать в развитие мобильной фотосъёмки и развитие вычислительной фотографии. Поэтому в будущем мы планируем продолжить развиваться в этом направлении. Мы стремимся усовершенствовать камеры наших смартфонов, уделяя как можно больше внимания их программному и аппаратному обеспечению. Таким образом, это должно оказать положительное влияние на фото-возможности не только флагманских устройств, но и аппаратов линейки Nord, — заявил Пит Лау.

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Довольно иронично, однако, что ютубер Маркес Браунли, ведущий канала MKBHD, оценил камеру OnePlus 8T выше, чем камеру iPhone 12 Pro. Он сопоставил их в слепом тесте, сравнив фотографии, сделанные на камеры обоих смартфонов. Это довольно неожиданно, учитывая, что флагманские айфоны входят в топ-5 рейтинга DxOMark, хотя фотографии, предложенные к сравнению, и правда оказались лучше всего у флагманского OnePlus 8T. Как так вышло, сказать однозначно сложно. Возможно, сказались условия съёмки, в которых OnePlus проявил себя лучше.

Android будет обновляться 4 года

Обновления всегда были бичом Android. Несмотря на то что Google выпускает их с регулярностью маятника, окончательное решение об адаптации апдейтов для своих устройств принимают сами производители. Но поскольку длительная поддержка не приносит им денег, то патчи безопасности они, как правило, игнорируют вообще, а крупные обновления выпускают не дольше двух лет. В результате даже топовые флагманы на Android спустя два года впадают в забытье, невзирая на высокую стоимость, сопоставимую с ценой новых iPhone, которые обновляются по 5-6 лет. Хорошо, что вскоре ситуация немного выправится.

Все смартфоны на базе процессора Snapdragon 888, которые начнут выходить со следующего года, смогут получать ежегодные обновления Android на протяжении трёх лет, а ежемесячные обновления безопасности – на протяжении четырёх. Эту информацию вечером 16 декабря официально подтвердили Google и Qualcomm. Получается, что пользователи флагманских смартфонов 2021 года выпуска – а может быть, и не только флагманских – смогут рассчитывать на ещё один год обновлений в дополнение к тому, что им уже и так причитается по умолчанию.

Продление сроков программной поддержки стало возможно благодаря совместным усилиям Google и Qualcomm. В течение последнего года компании вместе работали над усовершенствованием модульной архитектуры Project Treble, которая позволяла быстрее обновлять смартфоны на Android за счёт разделения на высокоуровневое и низкоуровневое ПО. Им предстояло упростить процесс обновления прошивки процессоров, что позволило бы Qualcomm дольше поддерживать фирменные процессоры, от которых во многом зависит поддержка самих смартфонов.

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Несмотря на то что Google и Qualcomm переработали методику обновления процессоров Snapdragon, чтобы продлить сроки их поддержки, окончательное решение о том, продлевать ли поддержку смартфонов, будут принимать производители. Google уточнила, что не может устанавливать для своих партнёров рамки по срокам обновления устройств, которые они выпускают. Поэтому четырёхлетнюю поддержку нельзя считать обязанностью производителей и, если они откажутся её продлевать, никаких претензий ни к ним, ни к Google, ни к Qualcomm быть не может.

Если же производители согласятся – а большинство, скорее всего, всё-таки согласится, — вот какие версии Android светят смартфонам с процессором Snapdragon 888:

Android 11 (из коробки)

Android 12 (в 2021 году)

Android 13 (в 2022 году)

Android 14 (в 2023 году)

Обновления безопасности же традиционно продолжают выходить для смартфонов на год дольше ежегодных итераций. Получается, что флагманы с процессором Snapdragon 888 будут получать апдейты ещё и в 2024 году. Правда, по общему правилу в последний год патчи выходят не раз в месяц, а раз в квартал. С чем именно связано такое ограничение, непонятно, но, скорее всего причиной является нежелание производителей процессоров выпускать обновления прошивки для устаревающих чипов слишком часто.

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Поскольку, как утверждалось выше, продление сроков программной поддержки не является обязанностью производителей, для тех, кто ранее объявил о своём намерении обновлять фирменные смартфоны на год дольше остальных, ничего принципиально не изменится. Например, Samsung, которая приняла такое решение в середине этого года, так и будет обновлять свои аппараты в течение трёх/четырёх лет. То есть никакого дополнительного апгрейда до четырёх/пяти лет им не полагается.

Вышла бета HarmonyOS

16 декабря, Huawei официально выпустила бету Harmony OS для смартфонов. Несмотря на то что некоторые пользователи начали получать её ещё несколько дней назад, очевидно, это были пробные попытки распространения платформы, но масштабный запуск состоялся именно в этот день. На раннем этапе операционная система будет доступна только тестировщикам из Китая, однако по мере развития и проведения работ по отладке география её распространения будет расширяться, чтобы в следующем году уже выйти в релиз.

Мы уже знаем, что оформление Harmony OS повторяет интерфейс EMUI 11. Но одно дело просто слышать про схожесть, и совершенно другое – увидеть её воочию. Благодаря тестировщикам из Китая, которые уже получили бету Harmony OS, мы можем оценить её внешний вид и сопоставить его с интерфейсным оформлением оболочки EMUI 11, доступной на Android-смартфонах Huawei.

Как видно на видео выше, сходство EMUI 11 и Harmony OS действительно поразительное. Просто так взять и отличить одно от другого, не посмотрев предварительно в настройках, невозможно. Скорее всего, Huawei специально сделала новую операционку похожей на свою оболочку для Android, чтобы не пугать пользователей, которым предстоит масштабный переход между платформами.

Разработчик, который первым рассказал об идентичном оформлении EMUI 11 и Harmony OS, уточнил, что новая операционка Huawei даже в бете работает очень плавно из-за нового ядра. Видео подтверждает его слова, но лишь отчасти. Несмотря на то что анимация и правда обрабатывается довольно плавно, складывается впечатление, что пользователь действует по заранее прописанному сценарию.

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Он открывает только те приложения, с которыми наверняка не будет проблем. Кроме того, выглядит странно, что он не попадает по некоторым иконкам с первого раза – может показаться, что он таким образом пытается скрыть проблемы с распознаванием прикосновений. Впрочем, ничего страшного в этом для первой беты нет.

Пока Harmony OS распространяется в ограниченном режиме среди разработчиков из Китая, владеющих Huawei P40/P40 Pro, Huawei Mate 30/Mate 30 Pro и Huawei MatePad Pro. Однако в скором времени планируется расширить количество совместимых устройств и открыть доступ к бета-версии для пользователей из других стран. Что касается функциональности Harmony OS, то здесь нет никаких значимых отличий от EMUI 11. Поэтому пересаживаться, скорее всего, можно будет без особых проблем.

Ключевые фишки Harmony OS:

Более 50 элементов управления пользовательским интерфейсом (пока не очень понятно, о чём идёт речь);

Harmony OS устанавливается на Android-смартфоны в быстром режиме;

Возможность прямого переноса всех данных с Android на Harmony OS в исходном виде;

Возможность обмениваться приложениями между устройствами, не устанавливая их;

Поддержка приложений для Android, которые можно скачивать из AppGallery;

Поддержка собственных приложений, изначально разработанных для Harmony OS;

Упрощённый фреймворк для создания приложений под Harmony OS и переноса приложений, изначально созданных для Android.

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Huawei планирует выпустить Harmony OS для смартфонов в релиз уже в следующем году. Точные сроки пока не оглашаются, но, очевидно, что ориентироваться стоит в лучшем случае на середину года. В это время, как предполагается, выйдет первый смартфон компании, из коробки работающий на базе новой платформы, тогда как её распространение, скорее всего, начнётся ближе к концу года. За это время Huawei успеет испытать платформы, исправить все недостатки и, что немаловажно, подготовить пользователей к масштабному переходу.

Galaxy S21 с поддержкой стилуса

Выхода какого смартфона пользователи со всего мира ждут не меньше, чем нового iPhone? Конечно, это очередной флагман линейки Galaxy S. Ни Galaxy Note, ни свежий Xiaomi, ни тем более OnePlus не вызывает такого живого интереса, как «эски» от Samsung. Так уж получилось, что именно в них до сих пор видят основных конкурентов айфонам, тогда как пиксели, хуавеи и все остальные по-прежнему так не воспринимаются. Поэтому каждый слух, каждая утечка о новом Galaxy S21 неизменно вызывают бурный ажиотаж, тем более, если они исходят от руководства Samsung.

Президент мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро намекнул на появление пера S Pen в новом Galaxy S21, который выйдет уже в начале следующего года. Конечно, он не сказал об этом прямо, потому что подобного рода заявления недопустимы для компании уровня Samsung. Однако, отметил топ-менеджер, новый флагман компании действительно выйдет в январе, что несколько раньше обычного, и гарантированно порадует фанатов бренда, а также поразит тех, кто ещё по какой-то причине не присоединился к их числу.

По словм Тэ Мун Ро, Samsung планирует расширить количество смартфонов с S Pen. То есть поддержка умного пера перестанет быть исключительной фишкой аппаратов линейки Galaxy Note и выйдет за её пределы. Можно предположить, что S Pen может появиться на любых смартфонах компании, но по факту это не совсем так. Сейчас в ассортименте Samsung есть только две линейки, которые могут претендовать на поддержку пера. Это Galaxy S и Galaxy Z, в составе которой выходят складные смартфоны.

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По логике вещей складные смартфоны линейки Galaxy Z выглядят как наиболее подходящие претенденты на поддержку S Pen. Всё-таки на большом экране взаимодействовать с пером гораздо комфортнее. Однако нужно учитывать, что Samsung по-прежнему защищает дисплеи складных смартфонов довольно мягкой и податливой плёнкой, которую легко повредить остриём стилуса. Следовательно, рисковать так сильно явно не в интересах компании, а значит, и претендент на поддержку S Pen остаётся только один.

В целом оснащение Galaxy S21 пером S Pen – это логичный шаг. Слухи о том, что Samsung планирует отказаться от Galaxy Note, ходили уже давно, однако многие никак не могли взять в толк, зачем это делать. Но во всём превосходящие аппараты линейки Note явно отъедали у «эсок» продажи, потому что в какой-то момент образовалась целая плеяда пользователей, которые, зная, что через полгода после очередного Galaxy S выйдет ещё более навороченный аппарат за те же деньги, стали ждать Galaxy Note.

Теперь цель, которую Samsung явно ставит перед собой, состоит в унификации флагманской линейки. В конце концов, лучше расширить возможности основного модельного ряда и зарабатывать на нём сразу, чем распыляться между двумя и терпеть косые взгляды конкурентов из-за неспособности заинтересовать потребителя основным флагманом. Пусть это будет не 3, а 4 или даже 5 смартфонов, но, если они будут пользоваться популярностью, мероприятие по объединению будет иметь смысл.

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Реализовать запланированное Samsung явно будет не сложно. Единственное условие, которое, как мне кажется, должна исполнить компания, — это сделать S Pen факультативным аксессуаром. То есть Samsung следует добавить смартфонам Galaxy S поддержку пера, но не класть его в комплект, а продавать отдельно. Так пользователи, которым нужен стилус, смогут купить его самостоятельно, а те, кому не нужен, — не будут переплачивать за него по умолчанию. В противном случае, может получиться замена шила на мыла и будет казаться, что Samsung просто заменила Galaxy S на Galaxy Note.