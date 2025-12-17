Банки готовы отказаться от СМС и перейти на MAX. Кому от этого хорошо?

Юрий Кудлович

Как ни странно, но одна из самых дорогих и при этом самых стабильных частей мобильной связи — это обычные SMS. И именно их сейчас предлагают аккуратно заменить интернетом, точнее, одним известным в России мессенджером. Чем это может обернуться, почему такой переход: вопрос не только удобства, но и безопасности? Далее об этом.

Еще не установили MAX? Скоро придется, иначе можете потерять доступ к картам

Еще не установили MAX? Скоро придется, иначе можете потерять доступ к картам

Минцифры рассматривает возможность перевести сервисные уведомления банков из SMS в приложение MAX. Такая функция может появиться в российском мессенджере до конца 2025 года, однако у проекта пока нет полноценной технической реализации. Проще говоря, у MAX до сих пор нет безопасного стыка с банковскими системами.

Какие банки заставят перейти на MAX

Идея полного отказа банков от SMS в пользу мессенджера уже обсуждалась, но поддержки на практике так и не получила. Поэтому теперь речь идет не о принудительном переводе всех клиентов, а о возможности использовать MAX по желанию банков.

Это подтверждают и в Минцифры: обязательного требования переводить уведомления в мессенджер нет, так что российский мессенджер рассматривается лишь как дополнительный канал связи с клиентами. Тем не менее операторы связи уже напряглись.

Госуслуги уже отказались от СМС

Госуслуги уже отказались от СМС

Причина проста: отказ от SMS может стоить российским сотовым операторам до 15 миллиардов рублей прибыли в год. Сейчас именно SMS, особенно банковские уведомления, приносят им значительную долю дохода. Часть денег уже исчезла с переходом Госуслуг на MAX.

Что будет после отказа от SMS

На первый взгляд такие изменения для пользователей выглядят как минимум безопасными, а во многом даже удобными. Но есть и обратная сторона:

  • Снижение объемов SMS и падение спроса на эту услугу заставит операторов компенсировать снизившиеся доходы. Самый очевидный способ: подъем цен на тарифы. В итоге платить за переход в мессенджер будут обычные абоненты.
  • Сами банки, напротив, идею поддерживают. И это логично: стоимость SMS в последние годы выросла, а использование мессенджера выглядит экономически выгодным.

При этом остается нерешенным вопрос безопасности: в частности, риски перехвата сообщений. Есть и вторая проблема — зависимость от интернета. Если вы окажетесь в зоне с плохим покрытием или без связи вовсе, коды для подтверждения операций просто не придут. А еще вы не сможете использовать быстрые команды для перевода средств и пополнения счета сим-карты, как эт осейчас работает на «кнопочных» устройствах. Да и вообще, пользоваться банком без смартфона вы не сможете.

