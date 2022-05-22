Банкротство Google и новые флагманские процессоры: итоги недели

На этой неделе новостями отметились две компании, которые известны нам в первую очередь своими поисковиками, но занимаются и некоторыми другими вещами. Так, например, Google в России начала процедуру банкротства. Сделать это сразу у нее не получится, но процесс пошел. Яндекс, в свою очередь, отметилась более позитивными новостями. Она официально выпустила свои новые умные колонки. Но были и другие новости. Например, о том, что Qualcomm готовит новый процессор. Все это и многое другое мы традиционно обсудим в нашей еженедельной новостной подборке.

Банкротство Google в России

Несмотря на то что Google остановила приём платежей в Google Play, отключила монетизацию YouTube и прекратила любую рекламную деятельность в России, из страны компания всё-таки не ушла. В отличие от многих других. Поэтому местные сохраняли оптимизм относительно того, что в скором времени поисковый гигант передумает и заново запустит тут все процессы. Но, судя по всему, этого не случится, потому что российский офис Google решил объявить себя банкротом и уже подал все необходимые для этого документы.

Поводом для банкротства российской дочки Google стала блокировка счетов компании. Все её финансы заморозили в счёт уплаты штрафа за отказ от удаления контента, противоречащего законам России, с YouTube. Теперь поисковый гигант не может выполнить свои обязательства ни перед партнёрами, ни перед сотрудниками, которые даже не могут получить зарплату. Следовательно, продолжать работу в таких условиях Google больше не может.

С деньгами у Google и впрямь не всё так просто. Проблемы начались ещё в прошлом году. Сначала назначил компании оборотный штраф на общую сумму более 7 миллиардов рублей за отказ от выполнения требований Роскомнадзора. Google отказалась не только удалять контент с YouTube, но и оплачивать штраф, который был взыскан принудительно. Затем Google проиграла дело тв-каналу Царьград по делу о блокировки его страницы в YouTube.

Этот кейс, начавшийся в мае 2021 года, стал самым убыточным для поискового гиганта. Суд обязал Google выплатить Царьграду неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения решения о разблокировке с двукратным повышением суммы каждую неделю. В результате за полгода накапало ни много, ни мало 94 миллиарда рублей. Это даже меньше, чем Google зарабатывает в России. Естественно, оплатить неустойку ей было попросту нечем.

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Однако банкротство юридического лица — процедура непростая и небыстрая. Банкротом компанию можно признать только суд после тщательного разбирательства. Поэтому так просто обанкротиться Google скорее всего не дадут. Тем более, что российские власти предупредили иностранные компании, желающие покинуть Россию, что умышленное банкротство является уголовно наказуемым деянием. А значит, поисковому гиганту придётся доказать отсутствие злого умысла настолько безапелляционно, чтобы комар носа не подточил.

Обо всех препятствиях, которые будут мешать Google это сделать, мы расскажем чуть ниже. А здесь же заметим, что процедура банкротства может длиться несколько лет, даже если есть объективные основания, указывающие на несостоятельность юридического лица. Поэтому, как бы ни повернулось дело, а завтра-послезавтра и даже к лету Google не обанкротится, а значит, в том или ином виде продолжит вести свою деятельность на территории России.

Желание самой Google обанкротиться и даже формальные предпосылки для этого, которые сейчас объективно есть, ещё ничего не значат. Если у компании есть имущество в России — а оно скорее всего есть — её обяжут распродать его, чтобы погасить все свои долги, а после этого могут назначить кризисного управляющего со стороны.

Он проанализирует все сделки и финансовые поступления компании, изучит экономическую ситуацию, перспективы развития и предложит пути санирования. Это своего рода оздоровление, вывод компании из кризиса. Санация может длиться от полугода до полутора и даже двух лет. Так что просто так уйти из России Google не дадут, как бы ей того ни хотелось.

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Вероятнее всего, что российская дочка Google преодолеет трудности, с которыми она столкнулась. Ведь это успешный и хорошо налаженный бизнес. Вообще, такого рода предприятия в России просто так не банкротятся. Это скорее исключительная практика. Но всё же, что будет, если поисковому гиганту позволят обанкротиться? Представители компании обещают, что для пользователей — то есть нас с вами — ничего принципиально не изменится.

Как сообщили РБК в Google, компания планирует продолжить предоставлять пользователям из России свои бесплатные сервисы. Это YouTube, Gmail, Google Карты и многие другие. Android и Google Play скорее всего тоже оставят, но вот оплатить что-либо в фирменном магазине приложений поискового гиганта россиянам всё равно не дадут в связи с действующими ограничениями. Их вряд ли отменят, вне зависимости от того, дадут Google обанкротиться или нет.

Новая Яндекс Станция

17 мая, на Яндекс.Маркете начали принимать предзаказы на Яндекс Станцию 2 поколения. Выход колонки сильно затянулся, ведь представили-то её ещё в прошлом году. Вероятнее всего, релиз несколько раз смещали из-за внешних обстоятельств, попутно меняя цену, которая к моменту появления в рознице оказалась на 70% выше, чем у оригинальной Станции. Оправдано ли это, дело десятое. В конце концов, сейчас многие товары стоят совершенно не тех денег, которые мы были бы готовы за них заплатить. Но покупать новинку я не буду, и дело тут совершенно не в цене.

Я искренне ждал Яндекс Станцию 2 с момента её анонса и не покупал оригинальную модель, чтобы сразу взять новую, как только она поступит в продажу. Причин для этого было как минимум три:

Общая новизна модели. Покупать первое поколение не хотелось, потому что в этом году ему исполняется целых 4 года, а для современных устройств это почти критический возраст поддержки.

Поддержка протокола ZigBee . Благодаря ему Яндекс Станция 2 может работать вместо шлюза для устройств умного дома. Это позволяет а) не нагружать Wi-Fi-роутер и б) не покупать шлюз за 2-3к рублей.

. Благодаря ему Яндекс Станция 2 может работать вместо шлюза для устройств умного дома. Это позволяет а) не нагружать Wi-Fi-роутер и б) не покупать шлюз за 2-3к рублей. Умная подстройка музыки как на HomePod. Колонка автоматически определяет препятствия, которые перед ней есть, отслеживая коэффициент отражения звука при помощи микрофонов и перенаправляя направление воспроизведения.

Как и следовало ожидать, к моменту выхода новая колонка совсем не изменилась. Она сохранила все заявленные функции. Но опыт практического использования коллег показал, что Яндекс Станция 2 — это не идеальная замена модели предыдущего поколения, а самый настоящий компромисс, причём не один.

Главный даунгрейд, который произошёл с колонкой, — это звук. Инженеры Яндекса лишили Станцию 2 одного дополнительного динамика, сократив их количество до двух, а также серьёзно порезали их мощность. Если оригинальная Станция выдавала 50 Вт, то новинка — всего 30, то есть почти вдвое меньше.

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Конечно, в чистоте и качестве звучания новинка приобрела, но вот в громкости и насыщенности — сильно потеряла. Яндекс Станция 2 звучит тише, а бас, который она выдаёт, стал менее густым и глубоким. Для меня как фаната баса и композиций типа Move your body это большое разочарование.

Функцию ТВ-приставки из новой Станции тоже вытащили. Теперь колонку нельзя подключить к телевизору как старую, чтобы искать фильмы, сериалы, музыку и управлять ими при помощи голоса. В принципе, я могу понять, зачем так сделали. В Яндексе просто не захотели, чтобы страдали продажи Яндекс Модуля, который делает любой обычный телевизор умным. Но все привыкли к тому, что большие Станции могут из коробки использоваться в качестве блока Smart TV, а теперь такой возможности нет.

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Честно говоря, мне не так важна возможность сделать телевизор умным. Мне больше хотелось управлять им при помощи голоса. Но с новой Станцией сделать этого не получится. Нужно будет докупать отдельный Яндекс Модуль, который сам по себе стоит 4-5 тысяч рублей. А это, как-никак, дополнительные траты, которые не понравятся никому.

С управлением умным домом тут тоже не всё так гладко. Несмотря на то что поддержка протокола ZigBee и правда позволяет управлять устройствами умного дома, не подключая их к интернету, по факту есть одно существенное ограничение. Оно заключается в том, что колонка обязательно должна быть подключена к Wi-Fi, а иначе ничего не выйдет.

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На самом деле странно заявлять функцию управления умным домом без интернета тогда как на самом деле офлайн-режима у колонки нет. Ведь по факту абсолютное большинство устройств с поддержкой ZigBee вроде умных розеток или выключателей к Wi-Fi и так не подключаются. У них просто нет соответствующего модуля — его им заменяет шлюз. Да, хорошо, что теперь не придётся тратиться на хаб, но если у вас уже есть устройства умного дома, то он у вас скорее всего тоже есть.

Стоит ли покупать Яндекс Станцию 2? Как по мне, нет. За эти деньги — а новинка, на минуточку, стоит 17 тысяч рублей, можно купить аж три Яндекс Станции мини 2 поколения. Да, они будут звучать не так круто и не позволят использовать их в качестве шлюза для устройств умного дома, но у них есть ряд ключевых преимуществ:

Поддержка режима стереопары (если купите минимум 2);

Экран с часами и информацией о погоде;

Разъём 3,5 мм для подключения внешней акустики.

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Яндекс.Станция мини 2 сегодня стоит в районе 6 тысяч рублей — и это будет версия с часами. То есть за эти деньги вы обставите умными колонками всю квартиру и будете управлять умным домом без необходимости орать из одной комнаты в другую, потому что Станция стоит в зале, а свет нужно выключить в спальне.

Магазин приложений VK

В России вот-вот запустится новый магазин приложений для Android. Это будет RuStore, разработанный социальной сетью ВКонтакте. Он, как и NashStore, призван заменить Google Play, который начал работать с ограничениями из-за санкционного давления США. RuStore включат уже 25 мая. Правда, это будет бета-версия, но открытая всем желающим. Пользователи смогут установить его на свои смартфоны вне зависимости от бренда, а впоследствии его планируется добавить в список обязательных для предустановки по закону о российском софте.

С названием нового магазина приложений в VK особо не заморачивались. Они просто взяли и скрестили имена двух других платформ — RuMarket и NashStore — и получили RuStore. Впрочем, это вам не корабль, и плавучесть каталога от наименования не зависит. Куда важнее, чтобы его содержимое было достаточным для замены Google Play, который в последнее время теряет свою актуальность в России всё больше и больше.

Судя по слайдам презентации, ассортимент РуСтора будет более привлекательным, чем у NashStore. Несмотря на то что на момент запуска в магазине приложений VK будет доступно всего лишь около сотни позиций, их ценность будет несравнимо выше, чем у того, что предлагает NashStore. Вот лишь несколько примеров тех программ, которые можно будет скачать из RuStore сразу после запуска 25 мая:

Premier

Госуслуги

IVI

Wildberries

ВКонтакте

Метро Москвы

Почта России

hh.ru

Магнит

Skyeng

Моя Москва

Boxberry

Мой Tele2

INVITRO

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Кажется, что 100 приложений на старте — это ничтожно мало. Даже тот же NashStore предлагает почти 400. Однако нужно учитывать качество этих приложений. Мой личный опыт показал, что до половины всего ассортимента NashStore — это софт сомнительного происхождения. Абсолютное большинство игр, которые доступны в каталоге, — это либо подделки, либо низкопробный шлак, который попал туда из-за отсутствия должных требований к качеству и безопасности.

Чтобы не допустить попадания в РуСторе вредоносных приложений, VK заручилась поддержкой Лаборатории Касперского, которая предоставила магазину собственный антивирус для премодерации софта. Его будут проверять на предмет вредоносной активности и киберугроз. Это позволит обезопасить пользователей от потенциальных заражений, краж их персональных данных и слежки.

В планах у VK сделать из RuStore полноценный аналог Google Play — если не по ассортименту, то по крайней мере, по функциональности и уровню комфорта. Разработчики планируют добавить в свой магазин приложений поддержку механизма автообновления, пуш-уведомления и встроенную платёжную систему. Благодаря ей можно будет оплачивать платные приложения, встроенные покупки и подписки.

Примечательно, что VK хочет установить заведомо более низкую комиссию, чем была в Google Play. Несмотря на то что Google снизила сбор до 15% для некоторых категорий разработчиков, наши хотят, чтобы его размер был ещё ниже. Поэтому можно смело рассчитывать на то, что с разработчиков платного софта будут взимать меньше 15%. Это должно побудить их разместить свои приложения в RuStore.

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Однако рассчитывать на то, что новый магазин приложений обретёт популярность благодаря сарафанному радио, не приходится. Поэтому в VK совместно с Минцифры приняли решение о том, что RuStore войдёт в список ПО, обязательного для предустановки по закону о российском софте. Производители будут обязаны устанавливать его на свои смартфоны наряду с остальными приложениями.

Разумеется, о замене Google Play речи не идёт. В конце концов, фирменный каталог поискового гиганта входит в пакет Google Mobile Services, и без ничего не будет работать абсолютное большинство сервисов компании. Поэтому RuStore будет предлагаться просто в качестве альтернативы с софтом, который недоступен в Google Play. Там будут приложения подсакнционных банков, а также платные программы и игры, за которые сейчас пользователи не могут заплатить из-за ограничений.

Новый процессор Snapdragon

Около полугода прошло с момента выхода новейшего Snapdragon 8 Gen 1, а Qualcomm уже готовится выпустить новый чип. На самом деле, нет ничего удивительного: компания уже который раз выпускает обновление в течение одного календарного года. Обычно обновление является своеобразным исправлением ошибок предыдущих версий, но, похоже не в этот раз: инсайдеры сообщают, что чип не только улучшат, но и прибавят ему мощности. Рассказываем о том, какие были недостатки у Snapdragon 8 Gen 1, насколько мощнее будет новая версия и какие смартфоны ее получат.

Несмотря на смену названия, Snapdragon 8 Gen 1 получился достаточно посредственным, а Qualcomm снова наступила на те же грабли. Сомнения в его дееспособности начали и слухи о выходе нового 8 Gen 1 Plus появляться уже в конце января, после того, как эксперты и блогеры начали проводить первые тесты. Это безумно короткий срок, учитывая то, что чип представили в начале декабря прошлого года.

Выяснилось, что его производительность не коррелирует с охлаждением: смартфон Moto Edge X30 сильно нагрелся, а производительность в игре Genshin Impact сильно просела после нескольких минут: в самом начале телефон стабильно держал 60 кадров в секунду, но позже частота просела до 40 fps. И все это произошло буквально за 10 минут теста: за это время смартфон нагрелся до 46 градусов, что достаточно горячо для устройства.

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Компания Qualcomm должна представить обновленный чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus уже 20 мая, но ключевые характеристики традицонно утекли до анонса. Новый чип будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу на заводах TSMC. Сообщается, что платформа получит общее повышение производительности за счет разгона, но сохранит прежнюю архитектуру:

Основное ядро Cortex-X2;

Три ядра Cortex A710;

Четыре ядра Cortex-A510.

По словам инсайдера Digital Chat Station, архитектура центрального и графического процессора останется прежней, зато компания поработала над энергоэффективностью: так новый чип станет на 30% лучше, чем предыдущий. В то же время производительность выросла всего на 10%, что не так уж плохо для работы над ошибками. 8 Gen 1 Plus заменит существующий 8 Gen 1 в смартфонах различных брендов, в том числе, Xiaomi 12 Ultra.

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Пожалуй, самым ожидаемым устройством на новом Snapdragon считается Xiaomi 12 Ultra: китайская компания представила три смартфона линейки еще зимой, но как-то вежливо умолчала об Ultra-версии. И правильно сделала: несмотря на то, что линейка обновилась, смартфоны получились далеко не самыми идеальными. Видимо, в Xiaomi что-то знали или не хотели рисковать, поэтому решили дождаться обновления. Учитывая то, что новый процессор Qualcomm вот-вот представят, это автоматически означает, что до презентации Xiaomi 12 Ultra остается совсем немного. Каким будет смартфон — читайте в нашей статье.

Помимо Xiaomi 12 Ultra новый чип будет установлен и в обновленный складной Samsung Z Flip 4: таким образом, раскладушка от южнокорейского бренда автоматически станет производительнее Galaxy S22 Ultra. Во всяком случае, так утверждает Geekbench: новинка набирает 1277 баллов в одноядерном тесте и 3642 в многоядерном режиме. Также известно, что в смартфоне будет установлено 8 Гб оперативной памяти и Android 12 на борту. Но здесь не всё так идеально.

Во-первых, Samsung может ограничить производительность программным путём, чтобы одна линейка смартфонов не пересекалась с другой. Во-вторых, потенциал платформы может быть урезан за счет системы охлаждения — звучит вполне логично, не правда ли? С другой стороны, складные смартфоны для Samsung из года в год становятся важнее и приобретают популярность среди покупателей. В пользу этого опять же говорят инсайды: компания планирует суммарно отгрузить в этом году 10 миллионов складных моделей Z Flip и Z Fold. Вероятно, на более дешевую модель и будет сделана ставка, ведь по итогам прошлого года он оказался одним из самых продаваемых смартфонов — в этом году на них будет приходиться около 70% производства.

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Если Samsung и вправду поставит 10 миллионов складных смартфонов в этом году, то впервые в истории их доля на рынке составит 1%. Поэтому новый Snapdragon 8 Gen 1 Plus в каком-то смысле станет легендарным процессором и навсегда впишет себя в историю смартфонов.