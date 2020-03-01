Мир Android настолько активен, что в нем постоянно есть что-то новое. Каждый день происходят события, которые можно легко пропустить. Чтобы этого не происходило, еженедельно мы отбираем для вас самые интересные новости в нашем дайджесте. На этой неделе тоже было о чем поговорить. Например, о Huawei, которая провела презентацию в Барселоне, несмотря на отмену ежегодного мобильного конгресса MWC. Кроме этого коронавирус продолжает влиять на производителей смартфонов, и даже на получение обновлений их смартфонами. Ну, и конечно не обошлось без громких новостей от Google. Больше подробностей вы узнате из это подборки.

Google представила новые анимации для Android

Помните презентацию Android Lollipop, на которой нам показывали Material Design со множеством крутых анимаций? С тех пор, конечно, интерфейсы приложений действительно стали «материальными», но вот с анимациями как-то не задалось. Ситуацию может изменить новая motion-система, которую выпустила Google. Она позволит разработчикам внедрять крайне интересные анимации. Цель motion-системы — помочь пользователям в навигации и понимании связи между компонентами приложения. Кстати, не так давно Google придумала новый жест управления в Android 11.

В 2018 году Google представила обновленный Material Design 2.0, но даже там не было продвинутых анимаций.

Новая система позволит элементам интерфейса менять свою форму. Так, например, элемент списка сможет плавно раскрываться на весь экран, а парящая кнопка при нажатии на нее сможет трансформироваться в модальное окно:

Разработчики смогут реализовать переходы между частями списка:

Анимации появления новых окно могут выглядеть следующим образом:

Пока такая анимация доступна лишь на системном уровне. Например, в настройках Android.

Диалоговые окна теперь могут появляться с красивой fade-анимацией:

Трансформация элемента

Самой интересной может стать трансформация элемента. Теперь при нажатии на какой-либо элемент он сможет плавно трансформироваться в иную часть интерфейса. Например, это может быть список, нажатие на элемент которого раскрывает плавно на весь экран новое окно. Это может быть музыкальный плеер: нажатие на обложку композиции плавно откроет окно с музыкальным плеером. Такое взаимодействие с системой делает элементы интерфейса более связными и понятными. Прослеживается связь между каждым из элементов.

Кроме того, элемент может трансформироваться в другой элемент не только в случае, если речь идет о детальной странице, которая занимает весь экран, но и в случае, например, с небольшим меню. Кнопка номеронабирателя может раскрыть клавиатуру не на весь экран, а кнопка запуска композиции раскроет элементы управления лишь на небольшой области в нижней части интерфейса.

Google также поработала над десктопным интерфейсом. Приложения в режиме DeX будут иметь эти интересные анимации, адаптированные под большую диагональ.

Теперь разработчикам приложений доступны анимации по трем осями. Fade-эффект с появляющимся окном сбоку, такой же эффект с окном, который появляется сверху или снизу и плавное появление окна по z-оси:

И это может касаться не только окон, но и небольших элементов интерфейса:

Наименее интересной можно назвать новую анимацию fade-through. Она может использоваться в тех случаях, когда не прослеживается четкая связь между элементами интерфейса:

И этот эффект так же может касаться не только окон на весь экран, но и небольших элементов, например, кнопок или меток:

Анимации Android Lollipop

В 2015 году Google впервые показала Material Design, и, на мой взгляд, именно сейчас им удалось реализовать анимации, которые были представлены на презентационном ролике. Ранее нам предлагали лишь обновленный дизайн, без каких-либо особенных переходов. Я помню, как удивлялся этим плавным анимациям в 2015 году и как был разочарован тем фактом, что в Google Play попросту не было подобных приложений. И лишь сейчас Google выпустила Motion-систему, которая позволит разработчикам реализовать необычные переходы и сделать разработку интерфейсов основанной на анимациях.

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Почему людям нравится iOS? Да просто потому, что там потрясающие анимации — они очень плавные и приятные. В купе с низким откликом тачскрина в iPhone пользователь получает какие-то особые эмоции. С Android-аппаратами такого нет. И надеюсь, что с новой системой анимаций Google в этом вопросе хоть как-то сможет приблизиться к Apple.

Этот вопрос остается открытым. Не так давно новая motion-система стала доступна пользователям фрейморка мобильных интерфейсов Flutter, и не исключено, что уже в ближайшее время разработчики поставят анимации на первый план. К тому же это достаточно логичный шаг, ведь в вопросе дизайна, в сущности говоря, двигаться вперед сегодня можно только с помощью улучшенных анимаций, потому что чем-то другим вряд ли можно будет удивить пользователей.

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Huawei показала Apple, как надо делать смартфоны, планшеты и ноутбуки

Huawei – это та компания, которую хочется уважать и ставить в пример. Несмотря на то что США обложили её санкциями и вообще приложили массу усилий, чтобы если не убрать её с рынка, то по крайней мере сильно усложить ей жизнь, она смогла не просто удержаться на плаву, но и извлечь из произошедшего выгоду. В результате китайцы улучшили свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим годом, создать конкурента Google Play и даже представили несколько интересных новинок, каждую из которых я бы купил, не задумываясь. Ну, почти.

Нет, это не Huawei Mate X, который Huawei представила год назад, а потом больше чем на полгода забыла о нём и делала вид, что его не существует. Перед вами уже второе поколение складного смартфона компании, которое, по уверениям китайцев, во всём лучше своего предшественника.

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Здесь подкрутили железо, оснастив новинку процессором Kirin 990, улучшили шарнир, который теперь имеет более надёжную и компактную конструкцию, а также расширили функциональные возможности аппарата. Тут вам и продвинутая система охлаждения, и поддержка 5G, и сверхчувствительная камера от Leica, которая состоит из четырёх модулей на 40, 16 и 8 Мп. Роль четвёртого исполняет ToF-сенсор, отвечающий за измерение глубины.

Всё в нём хорошо, но у меня, как у потребителя, возникает вопрос: а как я должен понять всё это, глядя на Huawei Mate Xs? Прочитать брошюрку, которая идёт в комплекте, я, конечно, смогу. Но вот так, в живую, как я должен понять, что это новое и улучшенное поколение? Получается, что никак. Ведь новинка имеет ровно такую же внешность, какую имел её предшественник, а это, на мой взгляд, далеко не лучший выбор. Тут даже сервисов Google нет, как у «старичка».

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Поэтому, даже если мы забудем о сомнительной надёжности такого форм-фактора, избавиться от негативных ассоциаций будет довольно сложно. Всё-таки первый Mate X сегодня воспринимается как недоинновация, которую и выпустили в люди с запозданием, а потом ещё и не осилили запустить её глобально. Впрочем, на этот раз китайцы обещают учесть свои ошибки и таки выпустить Huawei Mate Xs на мировой рынок. Продаваться он будет по цене 2499 евро, что довольно много, учитывая, что нам подсовывают тот же самый Mate X. Ведь лично я до сих пор не очень понимаю, зачем он такой нужен и что с ним делать? Особенно на фоне нашего следующего героя.

Куда более интересным с точки зрения внешности и перспектив, на мой взгляд, выглядит Huawei MatePad Pro. Это новый планшет, который выпустили китайцы, и он мне очень нравится. Признаюсь честно, глядя на него, мне даже хочется сменить мой iPad Pro – настолько новинка здорово выглядит. Дисплей MatePad Pro имеет диагональ 10,8 дюймов, разрешение 2К, яркость 540 нит и занимает 90% фронтальной панели, а фронтальная камера вписана в небольшой вырез островного типа в левом верхнем углу. На таком большом экране на него даже не обращаешь внимания. В результате складывается ощущение, что работаешь с одним сплошным дисплеем.

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Huawei постаралась сделать не просто планшет, который большинство воспринимает в качестве прикроватного медиакомбайна, а полноценный рабочий инструмент. С аппаратной точки зрения MatePad Pro является полной копией Mate Xs. В его основе лежит процессор Kirin 990, 6/8 ГБ оперативки и искусственный интеллект, который особым образом перераспределяет нагрузку между ядрами, за счёт чего удаётся повысить скорость выполнения большинства задач. А чтобы подчеркнуть профессиональную ориентацию планшета, Huawei оснастила его поддержкой клавиатуры Smart Magnetic Keyboard, пера M-Pencil и режимом разделения экрана, многооконным режимом и возможностью подключаться к смартфону за счёт функции «Мультискрин».

«Мультискрин» — это реально классная фича, которая позволяет выводить изображение со смартфона на планшет, передавать между ними файлы простым перетаскиванием и обращаться к данным, которые хранятся в памяти одного аппарата, с другого, не говоря уже про возможность получать и принимать звонки. В результате получается даже круче, чем у Apple. При этом стоимость MatePad Pro в европейской рознице составит от 549 долларов за версию в базовой конфигурации до 699 евро – в топовой.

Ну, а для тех, кому мало планшета, Huawei представила обновлённую серию ноутбуков Huawei MateBook X Pro. Новинка является отличным показателем того, насколько сильно производитель может продвинуться в развитии даже новой для себя сферы при наличии достаточного упорства и технологической развитости. Ведь MateBook X Pro совершенно не претендует на то, чтобы быть MacBook, как это делали раньше многие ультрабуки.

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Несмотря на то что он имеет цельнометаллический корпус, из-за которого его издалека можно спутать с решениями компании Apple, при ближайшем рассмотрении чётко понимаешь, что китайцы реально умеют в технологии.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на MateBook X Pro, — это дисплей. Он занимает 91% площади крышки ноутбука и имеет довольно нетипичные соотношение сторон 3:2 и разрешающую способность 3К. При желании его можно использовать как гибрид, потому что дисплей поддерживает сенсорное управление и даже жесты, с помощью которых можно делать скриншоты и выполнять другие быстрые команды.

С железом тоже всё отлично. За производительность лэптопа отвечает Intel Core i5-10210U и i7-10510U, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ оперативки стандарта GDDR5. Чтобы обеспечить эффективное охлаждение, Huawei пришлось разработать собственный кулер Huawei Shark Fin Fans 2.0 с увеличенными лопастями, которые формируют мощный воздушный поток. А благодаря батарее ёмкостью 58 Вт*ч ноутбук способен гарантировать бесперебойную работу в течение всего рабочего дня.

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Однако это ещё не всё. Для любителей всего самого навороченного здесь установлен самый быстрый Wi-Fi-модуль, Bluetooth 5.0, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 65 Вт. Но круче всего то, что Huawei и здесь не забыла про экосистему, реализовав возможность быстро обмениваться данными между смартфонами и планшетами на базе EMUI, при необходимости просматривая данные из памяти одного устройства при помощи другого, несмотря на то что лэптоп работает на базе Windows.

Получается, что Huawei обскакала Apple не только в дизайне, но и в удобстве использования, чего от неё совершенно не ожидали. Впрочем, это отразилось на цене. Базовый MateBook X Pro оценили в 1500 евро, а топовый – в 2000 евро, что весьма ощутимо. Думаю, если бы китайцы, которые на поприще компьютеростроения ещё не успели заявить о себе в полной мере, назначили на новинки на 15-20% более демократические цены, их решения покупались бы куда охотнее.

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Ну, и Huawei не была бы самой собой, если бы не выпустила линейку телекоммуникационных гаджетов. Это роутеры Huawei Wi-Fi AX3 и Huawei 5G CPE Pro 2 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6+. Это самый совершенный стандарт, который является полноценной альтернативой 5G. Благодаря ему роутер может работать на невероятных скоростях до 3 Гбит/с, которых хватит для того, чтобы загрузить HD-клип всего за 3 секунды. Чего ещё желать?

Huawei – это компания, которая смогла. Она демонстрирует потрясающую предрасположенность к развитию технологий в любых сферах, за покорение которых она берётся. Благодаря упорству и штату высокопрофессиональных сотрудников Huawei смогла всего за 10 лет превратиться из производителя роутеров и телекоммуникационного оборудования, в бренд №1, о котором слышали ровным счётом все. А их фирменная продукция лишний раз подчёркивает, что терпение и труд всё перетрут.

Xiaomi не может обновлять свои смартфоны из-за коронавируса

Несмотря на то что коронавирус до сих пор не побеждён, в последнее время мы практически перестали упоминать о нём. Да и что упоминать, если ничего за это время не изменилось? Производство многих устройств до сих пор стоит, из-за чего поставки новых партий смартфонов, наушников и смарт-часов замедлились, а цены, что ожидаемо, постепенно поползли вверх. Других негативных последствий начавшейся эпидемии жители России на себе как-то и не ощутили вовсе. Ну, по крайней мере, так они думали, пока Xiaomi не выступила с шокировавшим многих заявлением.

Xiaomi была вынуждена отложить релиз Android 10 для некоторых смартфонов из-за коронавируса. Об этом расскаал Сумит Сонал, бренд-менеджер Xiaomi в Индии. По его словам, компания планировала начать распространение обновления для Xiaomi Mi A3 ещё в феврале, однако из-за распространения заболевания заморозила эту инициативу на неопределённый срок. Судя по всему, это не единственный аппарат, который остался без обновления, поскольку к настоящему моменту большинство смартфонов линейки Redmi также ещё не обновились.

Само собой, объяснил Сонал, коронавирус не повлиял на работу облачной инфраструктуры Xiaomi, посредством которой происходит распространение обновлений. Просто из-за карантина, введённого в Китае, компания была вынуждена закрыть изрядную часть лабораторий и офисов, на базе которых велась разработка новых версий прошивки MIUI. В результате сотрудники, которые были ответственны за отладку и выпуск обновлений, на рабочем месте отсутствуют, а значит, и не могут выполнять свои обязанности.

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Однако тут есть очень важный момент, который, на мой взгляд, Xiaomi хочет прикрыть коронавирусом. Дело в том, что Xiaomi Mi A3 относится к линейке смартфонов Android One, которые работают на базе чистого Android, что позволяет им обновляться в числе первых, поскольку они не нуждаются в оптимизации MIUI. Тем не менее, Android 10 вышел около полугода назад, а Xiaomi так и не удосужилась выпустить апдейт для смартфона, который по логике вещей должен был получить его чуть ли не раньше всех. Ведь у Xiaomi Mi A1, ни у Mi A2, ни даже у Mi A2 Lite таких задержек не было, поскольку Google предоставляет производителям исходники одновременно с релизом.

Совершенно очевидно, что у Xiaomi были исходники Android 10 для Xiaomi Mi A3 ещё до вспышки коронавируса. В конце концов, обновление вышло в сентябре, а об опасности заболевания стало известно только к концу января. Чем, в таком случае, занимались китайцы, что не могли выпустить апдейт вовремя, как это происходило со всеми остальными смартфонами линейки? Понятия не имею. Возможно, сказались нетипичные характеристики смартфона, а, возможно, у Xiaomi просто были более значимые аппараты, которые ей хотелось обновить в первую очередь, что, учитывая низкую цену Mi A3, звучит вполне логично.

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Оправдание коронавирусом – совершеннейшая чушь, и я в это совершенно не верю. Тем не менее, Xiaomi хотя бы попыталась оправдаться, тогда как Huawei исправно игнорирует своих пользователей, либо не выпуская обновлений для фирменных смартфонов вообще, либо делая это с такой большой задержкой, что, когда апдейт всё-таки выходит, это выглядит как насмешка или издёвка. Я знаю это не понаслышке, потому что мой View 20 не обновлялся более четырёх месяцев, а когда всё-таки обновился – вчера, — оказалось, что это не актуальный мартовский патч безопасности, а всего-навсего декабрьский. Уж лучше бы врали, право дело.

Google хочет вернуть свои сервисы в смартфоны Huawei

Противостояние Huawei и Google, из-за которого китайская компания лишилась возможности использовать в своих смартфонах сервисы поискового гиганта, оказало на отрасль более сильное влияние, чем можно было себе представить. Несмотря на то что у Huawei уже был собственный магазин приложений AppGallery, было сложно представить, что меньше чем за год он станет третьим по количеству загрузок каталогом на рынке, уступая только Google Play и App Store. Однако нельзя исключать, что в обозримом будущем китайцы откажутся от достигнутого прогресса, тем более, что повод действительно есть.

Google подала заявку в Белый дом на предоставление ей лицензии на возобновление сотрудничества с Huawei, признался руководитель направления Android и Google Play Самир Самат. Это является обязательным требованием, поскольку Huawei, несмотря на явное послабление со стороны США, по-прежнему находится под санкциями и признаётся угрозой национальной безопасности страны. Если власти сочтут прошение обоснованным, они выдадут Google своё согласие и обозначат срок, в течение которого компании смогут вести совместную деятельность.

По словам Самата, Google заинтересована в продолжении сотрудничества с Huawei, а потому была вынуждена просить у правительства США разрешение на возобновление совместной деятельности. Правда, когда именно поданная заявка будет рассмотрена и на каких условиях она будет одобрена, если будет одобрена вообще, не уточняется. Ведь власти страны оставляют за собой право одобрить или запретить сотрудничества местных компаний с заграничными предприятиями в условиях, приближенных к военному времени. Ранее аналогичную заявку в Белый дом подала Microsoft, которой, однако, разрешили сотрудничать с Huawei.

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Желание Google восстановить партнёрские отношения с Huawei совершенно понятно. Ведь аудитория смартфонов и планшетов китайского бренда чрезвычайно обширна, а присутствие в их прошивке Google Mobile Services даёт прямой доступ к информации миллионов пользователей по всему миру. Таким образом Google сможет не только контролировать огромное количество устройств, но и знать, чем интересуются их владельцы, чего им не хватает и чем они занимаются. В противном случае, этой информацией будет владеть только Huawei и практически наверняка применит её для создания реальной альтернативы сервисам поискового гиганта.

Сама Huawei тоже довольно категорична в вопросах возврата на Google Mobile Services. Ранее в этом году менеджер австрийского представительства Huawei Фред Ванфэй заявил, что компания не хочет быть зависимой от политики США и настроения их президента, а потому не планирует возвращаться к использованию сервисов Google. Вместо этого китайцы хотят сосредоточиться на создании собственной экосистемы, чтобы иметь возможность в любой момент составить конкуренцию Apple и Google.

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Однако мы знаем, что Huawei довольно легко меняет своё мнение в зависимости от текущей расстановки сил и поручений, которые она получает сверху. Поэтому не нужно сильно удивляться, если китайцы, после того как Google получит лицензию на возобновление сотрудничества, незамедлительно начнут предустанавливать Google Mobile Services на свои устройства. Ведь так по крайней мере они смогут дать пользователям фирменных смартфонов и планшетов, лишённых доступа к Google Play и Google Pay, скачивать все приложения, которые они захотят, и оплачивать покупки бесконтактным способом, чего тем сильно не хватает в условиях холодной войны.