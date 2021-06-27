Борьба с кражами Xiaomi и проблемы у руководителя Google: итоги недели

На этой неделе было не так много новостей из мира Android, как нам хотелось бы. Не было знаковых презентаций или громких скандалов, которые перевернули бы все в отрасли своим влиянием. Зато были «обычные» новости, способные изменить что-то в мире технологий. К ним можно отнести попытки Xiaomi сделать так, чтобы украсть ее телефоны было сложнее. Или, например, трудности, возникшие в Google у Сундара Пичаи. Поговаривают, что в компании перестали ему доверять и это может быть концом его карьеры в компании. А еще были новости про OneDrive, Google Play и многое другое. Давайте вспомним их.

Старые Xiaomi лучше новых?

Смартфоны Xiaomi для многих являются синонимом этого направления техники. Я лично знаю много людей, которые ни за что не купят устройство другой марки, и такая преданность может быть вполне обоснованной. Есть даже отдельная категория людей, которые готовы пользоваться старым смартфоном из-за того, что до сих пор считают его лучшим. Именно об этих людях рассказал Лэй Цзюнь и поделился моделью, которая так нравится этим пользователям. Я тоже пользовался ей какое-то время. Но это было очень давно. Оказывается, у нее до сих пор предостаточно фанатов по всему миру и компания даже обсуждает вариант ее перевыпуска. Хотя и после нее было в истории компании много всего хорошего.

Речь идет о Xiaomi Mi6, обзор которого мы сделали одними из первых, если не первыми в России. Этот смартфон был анонсирован в далеком 2017 году и является одним из самых популярных флагманских телефонов Xiaomi линейки Mi.

Уже в прошлом году ходили слухи о том, что компания планирует перезапустить телефон с новыми внутренними компонентами и обновленным дизайном, но, к сожалению, этого не произошло. С другой стороны, такие новости не появляются просто так. Скорее всего, компания действительно думала об этом. А может быть и до сих пор думает.

Сейчас у нас есть некоторые откровения на эту тему основателя и руководителя Xiaomi — Лэя Цзюня. Он не просто вспомнил добрым словом Xiaomi Mi 6, но и поделился некоторыми интересными фактами о смартфоне.

В своем стиле сделал это топ-менеджер на просторах социальной сети Weibo. Именно там он рассказал о том, что до сих пор Xiaomi Mi 6 пользуется 2,15 миллиона человек в мире. Если число пользователей вас не впечатляет, то подумайте о том, что этому устройству уже больше 4 лет. Даже для iPhone, которые получают обновления по 6 лет, это много. Что уж говорить об Android-устройстве.

Mi 6 был выпущен с 5,15-дюймовым ЖК-экраном FHD с соотношением сторон 16:9. У него был процессор Snapdragon 835, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной памяти. Поддержки карт памяти у устройства не было, а учитывая максимальный объем встроенной памяти, ограниченный 128 ГБ она не помешала бы.

Для основной камеры Xiaomi использовался два 12-мегапиксельных датчика: один служил основной камерой, а другой — телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом. Фронталка при этом получила разрешение только 8 Мп. Но по тем временам это было очень хорошим значением, лучше которого едва ли можно было что-то найти.

Корпус выпускался в двух вариантах. Задняя крышка могла быть или стеклянной, или керамической. Она скрывала под собой аккумулятор емкостью 3350 мАч. Уже тогда компания предлагала быструю зарядку с мощностью 18 Вт. Сейчас кажется, что этого мало, но, например, iPhone до сих пор не предлагает чего-то более существенного.

Смартфон не имел официального рейтинга влагозащитны по стандарту IP. Но компания дала ему водоотталкивающее покрытие. А еще в Xiaomi Mi 6 не было аудиоразъема. Зато были стереодинамики. А еще были ИК-порт и NFC.

Как я уже говорил выше, Xiaomi Mi 6 был выпущен в апреле 2017 года. В то время он получил из коробки Android 7.1 Nougat. Позже он получал обновления вплоть до Android 9 Pie. В то время версии операционных систем еще имели традицию называться в честь десертов.

Я не могу сказать, что до сих пор был бы готов пользоваться Xiaomi Mi 6, но помню, что это был один из немногих смартфонов того времени, который мне действительно нравился. Было в нем что-то несвойственное Xiaomi. Когда я брал его в руки, мне не казалось, что я взял именно телефон этой марки. Он был каким-то легким (не только по весу), приятным в руке и очень дружелюбным.

Это было редакционное устройство и теперь уже никто не вспомнит, куда оно делось, но прочитав слова Лэя Цзюня, я словно вернулся в прошлое и согласился с тем, что это и правда был один из лучших смартфонов Xiaomi.

Что известно про Сундара Пичаи

Google – это корпорация, которая отлично себя чувствует. Её доходы год за годом бьют собственные рекорды, акции неустанно растут в цене, а аудитория фирменных приложений и сервисов расширяется день ото дня. Так что причин полагать, что что-либо изменится, попросту нет. Однако сотрудники Google считают, что изменения уже давно назрели, и начаться они должны с должности генерального директора, которую уже 6 лет подряд занимает один и тот же человек – выходец из Индии Сундурараджан Пичаи.

15 действующих и бывших топ-менеджеров Google на условиях анонимности рассказали The New York Times, что больше не считают Сундара Пичаи хорошим руководителем для компании. По их словам, он ведёт себя слишком осторожно, боится идти на риски, которые неминуемы в любом бизнесе и являются залогом дальнейшего развития, и слишком сильно привержен бюрократии, парализующей деятельность Google.

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Сундар Пичаи – это человек, который боится принимать непопулярные решения. Он может бесконечно откладывать кадровые перестановки, закрывать глаза на конфликты в коллективе и игнорировать давно назревающие проблемы, которые требуют твёрдой руки. Был бы я счастлив, если бы он принимал решения быстрее? Да, безмерно, — рассказал The New York Times один из топ-менеджеров Google, не пожелав раскрывать своего настоящего имени.

Пичаи очень сильно зависим от имиджа, жалуются сотрудники Google. Если у него есть возможность откладывать принятие какого-либо решения, он его отложит. Если у него есть возможность не экспериментировать, он не будет экспериментировать. По этой причине, кстати, Пичаи «завернул» несколько потенциально перспективных проектов, которые топ-менеджеры, поговорившие с The New York Times, считали таковыми.

Одним из примеров консервативности Пичаи можно назвать отказ от покупки стартапа Shopify, купить который ему рекомендовали советники. Они объяснили необходимость его приобретения тем, что так Google сможет составить Amazon конкуренцию на поле онлайн-торговли. Однако Пичаи отверг эту идею. По его словам, Shipofy – слишком дорогая покупка, целесообразность которой недостаточно оправдана перспективами. Однако с тех пор стоимость акций Shopify выросла почти в 10 раз.

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Также Пичаи не торопится с решением кадровых вопросов. Он больше года не мог назначить руководителя юридического отдела. Сначала он просто откладывал этот вопрос, потом велел HR-офису подобрать ему кандидатов на это место, но очень долго не мог выбрать. В результате, когда стало понятно, что тянуть дальше уже нельзя, на должность назначили заместителя бывшего руководителя юридического отдела Халиму ДеЛейн Прадо, которая и так была самым очевидным кандидатом.

Не нужно думать, что топ-менеджеры Google способны говорить о проблемах только на условиях анонимности. Ещё в 2018 году несколько десятков руководителей проектов компании обратились к Сундару Пичаи с открытым письмом. Они сообщили, что Google испытывает явные проблемы с ростом и развивается медленнее, чем могла бы с её финансовыми и техническими возможностями. А причина всему этому – подход Сундара Пичаи к руководству компанией.

Топ-менеджеры призвали гендиректора открыться к новым решениями, которые они предлагают и дать им больше прав для принятия самостоятельных решений. Эти решения, подчеркнули они, жизненно важны для Google как успешной и современной корпорации, которой явно требуется переосмысление. Они не стали критиковать Пичаи напрямую, но дали ему понять, что хотят себе более смелого руководителя, чем он.

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В результате это привело к тому, что Пичаи не изменил свой подход к управлению Google, а вот 36 топ-менеджеров поискового гиганта, согласно их профилям в LinkedIn, вскоре перешли на работу в другие компании. Это значительная утечка мозгов, учитывая, что в общей сложности Google базируется на примерно 400 топ-менеджерах, руководящих различными сферами деятельности компании. Будет интересно посмотреть, к чему это приведёт в дальнейшем.

Можно ли защитить телефон Xiaomi от кражи

Чем смартфоны Apple принципиально отличаются от устройств на Android? На мой взгляд, таким отличием можно смело считать сервис «Локатор», который позволяет найти iPhone, даже если он разряжен или отключен от сети. Благодаря обширной инфраструктуре устройств Apple, которые могут выступать в роли приёмника сигнала бедствия от потерянного смартфона, его владелец всегда будет знать, где находится его аппарат и сможет его найти. На Android ничего такого, к сожалению, нет. Но Xiaomi решила, что пора бы защитить свои смартфоны от кражи. Интересно, как она это сделает?

В последней версии MIUI, которая сейчас находится в состоянии беты, появился специальный защитный механизм, призванный воспрепятствовать краже и сокрытию украденных смартфонов Xiaomi. Его предназначение состоит в том, чтобы не дать злоумышленнику отключить аппарат от сети или в принципе выключить его. Но как смартфон поймёт, где злоумышленник, а где реальный владелец?

Самому смартфону не придётся распознавать человека, который пытается его выключить. Во всяком случае, запоминать, как он выглядит или как ведёт себя, точно будет не нужно. Однако от него будет требоваться ввести графический ключ, чтобы подтвердить отключение устройства. А поскольку предположительно его может знать только владелец, логично предположить, что и отключить аппарат сможет только он.

Графический ключ было решено использовать для надёжности. Ведь цифровой пароль можно и подсмотреть. Тогда даже биометрия – какой бы надёжной она ни была – не спасёт. Тем более что большинство из нас используют 4-значные коды для разблокировки, которые очень легко запомнить. То ли дело графический ключ. Там можно такого наворотить, что посторонний его точно не воспроизведёт.

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Но блокировка отключения – это ещё не всё. С выходом обновления защищено будет и подключение к интернету. То есть злоумышленник не сможет отключить сотовые данные и службы геолокации. Это сделано для того, чтобы владелец смог найти потерянное устройство, используя инструмент Xiaomi Cloud. Ведь если аппарат будет заряжен и постоянно находиться в сети, найти его будет проще простого.

Ну, и вишенкой на торте станет запрет на запуск ресурсоёмких приложений. Как именно Xiaomi хочет это реализовать, пока непонятно. Но, скорее всего, владелец должен будет активировать этот запрет принудительно со своего компьютера, привязанного к одной и той же учётной записи, что и смартфон. Тогда злоумышленник не сможет разрядить найденный или украденный аппарат и скрыть его от владельца.

Идеи, которые Xiaomi планирует реализовать в будущих обновлениях MIUI, безусловно, очень полезны и логичны. Другое дело – почему компания не хочет воплотить у себя инструментарий, похожий на тот, что применяет Apple. Ведь ассортимент устройств Xiaomi довольно обширен. Так что компания вполне могла бы сделать свой аналог «Локатора».

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Создай Xiaomi свой «Локатор», она позволила бы искать потерянные устройства по Bluetooth, независимо от зарядки или подключения к сети, а не городить весь этот огород из запретов и ограничений. Тем более что никаких особенных технологий в процедуре поиска не задействуется. Всего-то и нужно, что активировать Bluetooth Low Energy и транслировать сигнал бедствия, ожидая, пока его примут другие устройства.

OneDrive вместо Google Фото

Первая моя мысль после того, как Google объявила о закрытии безлимитного хранилища в «Google Фото», — пора валить. Куда – сам не знаю. Яндекс.Диск мне не нравился своими ограничениями, iCloud – привязкой к Apple, а других облачных сервисов, которые позволяют адекватно взаимодействовать с фотографиями, к сожалению, нет. Поэтому я пораскинул мозгами и понял, что пока останусь с Google. В конце концов, свободного пространства у меня ещё достаточно и хватит на полтора, а то и два года. А там, глядишь, и что-то другое появится. В результате так и оказалось.

Microsoft намерена составить конкуренцию «Google Фото» и предложить подписчикам облачного хранилища OneDrive схожий инструментарий для взаимодействия с фотографиями. После обновления сервис Microsoft получил удобный механизм каталогизации снимков по дате и источнику, а также набор инструментов для редактирования.

Пока набор инструментов редактирования фотографий в OneDrive довольно скуден по сравнению с «Google Фото». Он позволяет поворачивать снимки, настраивать яркость, контрастность, играть с тенями и рядом других базовых параметров. Но явно, что Microsoft крепко взялась за развитие своего облачного сервиса и намерена и дальше его совершенствовать.

Само собой, ничего вроде размытия заднего фона и превращения обычных снимков в портретные или изменения источника света как в «Google Фото» сервис Microsoft не предлагает. Всё-таки это продвинутые технологии, основанные на работе нейронных сетей и искусственного интеллекта, который является коньком Google. Но не исключено, что в будущем что-то подобное появится и в OneDrive.

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Откуда я это знаю? Ниоткуда. Но Microsoft точно почуяла, куда дует ветер, и теперь уже точно не даст Google возможности остаться единственным лидером облачных сервисов для хранения фото. Если компания хорошенько расширит возможности OneDrive, пользователи массово повалят туда из «Google Фото». А у него аудитория — будь здоров. Ведь именно из-за большой популярности сервиса Google даже отказалась от безлимитного хранилища.

В отличие от «Google Фото», OneDrive предлагает только 5 ГБ бесплатного пространства. Однако облачный сервис Microsoft по умолчанию входит в состав подписки Office 365. За 350 рублей в месяц вы получаете доступ ко всем сервисам Microsoft, в том числе Word, PowerPoint, Excel, Outlook и т.д., а также 1 ТБ облачного хранилища в OneDrive. То есть это намного выгоднее того, что предлагает Google, у которой есть план на 2 ТБ за 700 рублей в месяц.

У меня уже есть подписка Office 365. Поэтому и 1 ТБ пространства в облаке мне так же доступен без дополнительной платы, и для меня было бы максимально органично перейти на OneDrive. Но только в перспективе. Потому что на данный момент возможности облачного сервиса Microsoft слишком ограниченны по сравнению с «Google Фото».

Однако, когда OneDrive обзаведётся настолько же удобным механизмом распознавания содержимого фотографий и научится их быстро и непринуждённо искать, я уйду от Google. Ведь какая разница, каким сервисом пользоваться, если их возможности плюс-минус дублируют друг друга.

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Думаю, таких как я, будет немало. Поэтому Google явно нужно что-то предложить своим пользователям. Логичным апгрейдом будет расширение ассортимента действующих тарифов с одновременным снижением их цены. Например, подписку на 100-гигабайтный план можно продавать за 60-70 рублей, как у Apple, а на 200-гигабайтный – за 130-140. Очень уместными будут варианты на 50 ГБ, на 1 ТБ и на 10 ТБ.

Тариф с 50 ГБ хранилища вообще будет настоящим бестселлером, особенно, если Google не будет задирать на него цену. Полагаю, что 30 рублей в месяц для такого предложения было бы очень достойной ценой. Я понимаю, что это дёшево. Но ведь Apple позволяет себе продавать подписку на 50 ГБ в iCloud за 59 рублей. Так почему бы Google не попытаться побить её на этом поле и не предложить что-то более выгодное?

Как сделать приложения в Google Play лучше

С тех пор, как в смартфонах начали появляться сторонние приложения, они вышли на новый уровень и перестали быть готовым продуктом, который мы покупали раньше. Теперь это просто средство для того, чтобы пользоваться приложениями, которые загружаются из фирменных магазинов или сторонних источников. Разработчики постоянно стараются делать свои приложения более удобными и ”юзабельными”, так как им надо выдерживать конкуренцию. Но не отстают и представители платформ, для которых пишутся эти приложения. Они едва ли не больше разработчиков заинтересованы в том, чтобы пользователи были довольны. Вот и очередная инициатива Google в этом направлении подоспела.

Google стремится упростить работу с приложениями не только на мобильных устройствах, но и на всех форм-факторах и платформах. Не стоит забывать о том, что у нее есть такие проекты, как Wear OS, Android TV, Google TV, Android Auto и некоторые другие.

Все их пользователи должны получать только положительные эмоции, а без нормальной поддержки приложений сделать это невозможно. Именно поэтому компания анонсировала программу Play Media Experience.

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Новая инициатива позволит разработчикам лучше интегрировать свои приложения в продукты и устройства Google. Компания заявляет, что это откроет ”дополнительные возможности для обнаружения и взаимодействия” для разработчиков с приложениями в области видео, аудио или книгоиздания. Не секрет, что именно эти направления потребления являются если не основными, то как минимум очень важными для среднестатистического пользователя смартфона.

В частности Google стремится продвигать интеграцию видеоприложений с Android TV, Google TV и Google Cast. Это позволит им стать лучше, а пользователи получат продукт, который просто работает вне зависимости от платформы. Именно эта идея сейчас в целом продвигается среди производителей, имеющих или только создающих свои экосистемы. Так пользователи не только получают единую систему, но и большую выгоду от интеллектуальных рекомендаций по контенту, улучшенного обнаружения контента, более простой регистрации и многого другого.

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Кроме описанного выше, Google хочет лучше интегрировать музыкальные и аудиосервисы по подписке в Wear OS, Android Auto, Android TV и Google Cast для обнаружения контента и удобной реализации функции продолжения прослушивания на устройствах. Имеется в виду такое прослушивание, которое можно начать на смартфоне, продолжить на колонке, а завершить через динамики телевизора.

Чтобы повысить удобство чтения на больших экранах, Google также призывает разработчиков книжных приложений оптимизировать свои продукты для планшетов и складных телефонов особенно, которых появляется все больше и больше. Именно для этого может пригодиться наличие внутреннего складного экрана. Особенно интересно такое требование к разработчикам выглядит на фоне новостей о готовящемся к выпуску складном Google Pixel.

Так как Google сильно заинтересована в качестве приложений и их совместимости между платформами, а некоторые разработчики не спешат вкладывать лишние силы в создание своих продуктов, компания должна их стимулировать. Поэтому участие в программе Play Media Experience является добровольным и полностью безвозмездным.

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Разработчики, зарегистрировавшиеся в программе Play Media Experience, могут получить от Google специальные условия на размещение своих продуктов в магазине Google Play. Пока речь идет о снижении комиссии на 15%. Такую же скидку на размещение с недавнего времени получают небольшие разработчики. Выглядит это, как что-то очень небольшое, но теперь представьте, что крупные студии зарабатывают на магазине приложений десятки миллионов долларов. В этом случае скидка становится куда более существенной и разработчики будут еще больше заинтересованы в том, чтобы создавать хороший продукт. Приятно, что Google не забывает о своем магазине и старается сделать его лучше.

Фактически новая программа Google нацелена на приложения, которые ежемесячно активно устанавливаются в Google Play более 100 000 раз. Им также необходимо иметь высокие рейтинги в Google Play, аккаунт разработчика с хорошей репутацией и многое другое.