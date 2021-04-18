Clubhouse для Android и новый бизнес Huawei: итоги недели

На этой неделе стало известно, когда выйдет Clubhouse для Android. Раньше популярный сервис был доступен только на iOS, а теперь выходит на «широкий простор». Возможно, в нем даже отменят систему регистрации по приглашениям, но пока говорить об этом рано. Зато Samsung уже готова рассказать о презентации, которая состоится 28 апреля и принесет нам «самый мощный Galaxy». Нам пока остается только порассуждать на тему новинок. А еще на этой неделе стало известно, что Huawei активно вкладывается в автобизнес и готовится выйти на этот рынок. Были за прошедшие семь дней и другие интересные новости, которые надо обязательно обсудить. Усаживайтесь поудобнее и давайте начинать.

Huawei инвестирует в системы автопилота

В последнее время Huawei редко дает поводы поговорить о себе. Зато сегодня их было уже два. Первый вы можете найти на нашем сайте, а второй заключается в том, что компания вкладывает больше миллиарда долларов в разработки в сфере автономного вождения электрических автомобилей. Можно было бы пройти мимо этой новости, но она более чем привлекательная с точки зрения дальнейшего положения дел и перестановки компании на новые рельсы. В некотором роде можно даже порассуждать на тему того, как компания сама откажется от производства смартфонов и станет заниматься чем-то существенно более серьезным и доходным. А заодно изменит мир взаимодействия с гаджетами. Но это пока только рассуждения на будущее, а пока давайте посмотрим, что там с автопилотом и миллиардом долларов.

Санкции, которые США наложили на Huawei, оказывают серьезное влияние на ее деятельность и уже привели к тому, что компания выпала из пятерки мировых лидеров по продажам смартфонов. Хотя до этого она стабильно занимала второе место и время от времени смещала с первого Samsung со всей ее мощью.

Самым серьезным ударом стал запрет на производство собственных высокотехнологичных чипов и покупку таковых к других производителей, которые используют при производстве американские технологии. Проще говоря, у всех производителей компонентов.

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Пусть компания и старается производить смартфоны, в частности, выпустив Huawei Mate 40 Pro (обзор) и готовя Huawei P50, но это направление медленно увядает. Есть еще аксессуары и компьютеры, но на этом большого навара не получишь и приходится придумывать что-то еще. Этим ”чем-то еще”, похоже, стали электромобили.

По данным Bloomberg, Huawei снова вкладывается в разработки электромобиля. Если быть более точным, сейчас она инвестировала в разработки систем беспилотного вождения миллиард долларов.

На фоне повального интереса общества и IT-гигантов к подобному направлению, а так же пока еще относительно свободной ниши, выбор направления кажется очень логичным. Huawei теперь стремится противостоять Tesla, насколько сложной задачей это не показалось бы. Даже если забыть о ”номере один” в мире электромобилей, для соперничества у Huawei остаются компании попроще. Среди них Xiaomi, которая пару недель назад официально подтвердила, что занимается разработками в этом направлении, и Apple, которая пока ничего не комментирует, но, по слухам, занимается разработкой Apple Car еще с 2014 года.

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Тут стоит кое-что уточнить. Huawei сама пояснила, что не планирует заниматься полноценным производством автомобилей и думает только о разработке технологий для других автопроизводителей. Если вдуматься, то это даже более серьезное направление, чем производство нескольких своих моделей автомобилей, которые будут продаваться только в Китае. Продавая свой софт другим производителям, компания может занять огромную долю рынка, став чем-то вроде Google с ее Android для мира электромобилей. Вот только предлагать она будет Harmony OS.

Было много информации о том, что Harmony OS — это Android под новым соусом и вообще это скорее фэйк, чем реальные разработки, но вложение миллиарда не может быть просто отводом глаз и говорит о серьезности намерений компании.

Если у Huawei все получится, то отчисления могут быть просто огромными, а чипы, Android и остальное из числа того, чего ее сейчас лишили санкциями, будет просто не нужно. Компания может стать просто софтверной и заниматься только беспилотными системами. Вот это действительно будет поворот.

Huawei уже сотрудничает с тремя автопроизводителями — BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co и Guangzhou Automobile Group Co. Эрик Сюй, сменяющийся председатель Huawei, также сообщил, что выпускаемые автомобили будут носить название Huawei в качестве суббренда.

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Технология автономного вождения Huawei уже превзошла Tesla в некоторых технологических аспектах. Например, автомобили компании проехали более 1000 километров подряд без вмешательства человека.

Подразделение умных автомобилей получает одно из самых крупных вложений от Huawei. В этом году мы инвестируем более 1 миллиарда долларов в разработку автокомпонентов. Китай производит 30 миллионов автомобилей каждый год, и это число растет. Даже если мы не будем выходить на рынок за пределами Китая, если мы сможем заработать в среднем 10 000 юаней (примерно 115 000 рублей или 1 500 долларов) с каждой проданной в Китае машины, это уже очень большой бизнес для Huawei — сказал Эрик Сюй, комментируя происходящее.

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Huawei уже выпустила продукты для подключения к умным автомобилям. Даже информационные и развлекательные технологии компании уже можно найти в седанах Mercedes-Benz. Компания также объединилась с такими компаниями, как BAIC BluePark New Energy Technology Co., чтобы разработать интеллектуальные автомобильные системы и первую модель в рамках партнерства — Arcfox αS HBT, которая будет представлена на Auto Shanghai.

Остается добавить лишь то, что только в Китае продажи электромобилей за год выросли на 50%. По миру тоже наблюдается явный рост, и это говорит о том, что у компании может быть большое будущее, пусть и не в том направлении, о котором мы думали ранее. Может быть мы и правда рано начали отворачиваться от Huawei?

Когда выйдет Клабхаус для Андроид

Часто бывает так, что какая-то социальная сеть или тому подобное явление резко появляется и потом так же резко уходит на дно, подобно дельфину, который выпрыгивает из воды и снова ныряет в нее. Многие думали, что так и получится с Clubhouse, но это явление оказалось куда более прочным. Когда социальная сеть только появилась, все обратили на нее внимание и начали так активно обсуждать ее возможности (и недостатки), что услышали об этом буквально все. Причин такой популярности было много. К ним можно отнести и известных людей, которые там выступали, и необычность формата, и даже относительную недоступность. До сих пор официально Clubhouse доступен только на iOS, но это скоро изменится, и ждать, судя по всему, осталось буквально несколько недель.

Clubhouse до сих пор в моде в технических кругах. Говоря именно о технических кругах, я имею в виду тех, кто разобрался, как получить приглашение, и интересуется тематикой разговоров, которые были в первое время на платформе. Тем более, еще больший скачок интереса наблюдался после того, как на ней выступили Билл Гейтс и Илон Маск.

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Теперь вопрос в том, когда же наконец уже выйдет клиент для Android. Оказывается, что ждать остается не так долго. Информацией поделилось издание 9to5Google.

Морган Эветтс узнал, что разработчик Clubhouse — Мопева Огундипе — и ее коллеги работали над приложением для Android ”около шести недель”. А самое главное то, что выпуск намечен на май этого года. Конечно, сроки могут сорваться из-за ошибок, сбоев или просчетов, которые не сразу будут обнаружены, и придется что-то переделывать. Тем не менее, сам факт скорого выхода клиента говорит о том, что даже в случае сдвига, ждать останется недолго — максимум еще несколько недель. Проще говоря, Clubhouse для Android при самом неудачном раскладе должен появится не позже первой половины лета.

Соучредитель Clubhouse — Пол Дэвидсон — ранее намекнул, что приложение для Android — лишь вопрос времени. Он считал это важным приоритетом и видел в этом ключ к расширению охвата чат-платформы по всему миру.

Ограничения платформы на первом этапе ее появления прилично подхлестнули к ней интерес. Ограничения заключались в том, что попасть в комнату с конференцией можно было только по приглашениям от тех, что уже был приглашен с Clubhouse. Получить доступ могли только пользователи iPhone, что делало площадку в некотором роде элитной (на самом деле нет). А еще, за нарушения могли ”выгнать” не только того, кто провинился, но и того, кто его пригласил. Все это сделало продукт по-настоящему популярным сначала в Кремниевой долине, а потом во всем мире.

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Однако сейчас нет никаких сомнений в том, что версия Clubhouse для Android действительно необходима. Android является доминирующей мобильной операционной системой за пределами Северной Америки. В среднем по миру доля iPhone составляет только 10% того количества устройств, которыми пользуются люди. Остальные 90% — это Android.

При этом, многие из желающих пользоваться Clubhouse не готовы покупать для этого довольно дорогой iPhone. Выпуск платформы для устройств на базе Google может сделать приложение намного более доступным и вывести его за пределы его текущего нишевого статуса.

Выход в Google Play должен состояться как можно быстрее еще и потому, что другие площадки уже начали предлагать свои версии реализации главной функции Clubhouse. Например, Telegram (у нас там есть свой канал) теперь тоже предлагает подобный механизм проведения конференций. Достаточно просто создать группу, организовать голосовой чат и вещай там сколько душе угодно.

Если формат продолжит оставаться популярным, другие мессенджеры и социальные сети тоже будут предлагать и/или развивать свои альтернативы. Среди них будут Facebook, Telegram, VK и многие другие.

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Кроме выпуска приложения для Android, Clubhouse не мешало бы поработать над возможностью просматривать записи выступлений. Пока это не просто не предусмотрено штатными средствами, но и запрещено на уровне соглашения. Если вы попробуете сделать это и вас раскроют, сразу же прилетит ”бан”. Отмена приглашений тоже поспособствует увеличению пользователей. Вот только будет ли прок от такой популярности, если в комнатах будут сотни тысяч человек и общение окончательно превратится в выступление?

Новый функции Google Фото

Несмотря на то что в полезности «Google Фото» ещё до недавнего времени никто не сомневался, после того, как Google объявила об отключении безлимитного хранилища, многие начали искать альтернативное хранилище для своих фото и видео. Единственным более-менее похожим аналогом был «Яндекс.Диск», который, однако, позволял добавлять медиафайлы только автозагрузкой и поддерживал только мобильные устройства. В общем, не самый лучший вариант. Но Google не собиралась так просто терять аудиторию и вместо безлимитного хранилища предложила набор новых функций.

На этой неделе в «Google Фото» для Android появился обновлённый редактор видео. Благодаря ему пользователи смогут обрезать свои ролики, кадрировать их, поворачивать, менять перспективу, накладывать различные фильтры и эффекты и менять множество параметров вроде яркости, контрастности, насыщенности кадра. Но, что самое главное, теперь в приложении есть возможность стабилизировать уже готовое видео, независимо от того, на какую камеру оно было снято.

Функция стабилизации – моя самая любимая. Дело в том, что Google не пожадничала и добавила в «Google Фото» те же самые алгоритмы, которые стабилизируют видео на смартфонах Pixel. Только там стабилизация участвовала непосредственно при съёмке, а тут – применяется постфактум. Впрочем, это не сделало её хуже. Забегая вперёд, скажу, что попробовал стабилизировать видео, которое снял ребёнок, и оно вышло на удивление ровным. К сожалению, сайт не позволяет прикрепить его, но это не большая проблема – ведь вы можете проверить всё сами.

Установите последнюю версию «Google Фото» для Android;

Запустите приложение и выберите видео для редактирования;

В нижней части экрана нажмите на кнопку «Изменить»;

Нажмите на кнопку стабилизации и дождитесь завершения процесса;

Для внесения других изменения внизу выберите нужный пункт и настройте видео так, как нужно.

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При желании вы можете внести в видеоролик довольно много изменений. Например, я подкрутил «точку чёрного» на вечернем видео и сделал его чуть более светлым, создав ощущение того, что оно записывалось при лучшем освещении. При этом аналогичным образом можно выкрутить настройки в другую сторону, что сделает видео как будто бы ночным. Кроме того, Google добавила в приложение массу фильтров, которые меняют не только цветовую схему, но и само настроение кадра, если так вообще можно сказать. Короче, обязательно попробуйте.

Но редактор видео – это не единственное достоинство обновлённого «Google Фото». Отдельно для подписчиков облачного сервиса Google One были добавлены эксклюзивные функции:

Портретное освещение – позволяет настроить освещение, сымитировав его направление на уже готовой фотографии;

Портретное размытие – позволяет делать из обычных фотографий портретные, размывая фон за объектом съёмки;

Новые фильтры для фотографий – Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow, Stormy и т.л.;

Увеличение готового видео – благодаря этой функции вы можете приблизить нужный фрагмент уже отснятого ролика.

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Почти все функции из этого списка основаны на технологиях машинного обучения и используются в смартфонах Google Pixel. То есть фактически Google читерит, предлагая пользователям «Google Фото» эксклюзивные фишки фирменных аппаратов. Однако её можно понять, ведь теперь сервис хранения фотографий стал куда менее привлекательным, и Google нужно как-то удерживать аудиторию, а ещё лучше – расширять её. Поэтому нет ничего удивительного в том, что компания идёт на такие меры, тем более, рассчитывая увеличить спрос на Google One.

Когда следующая презентация Samsung

Крупные IT-компании обычно заранее предупреждают своих фанатов о грядущей презентации. Во-первых, в допандемийные времена так можно было собрать побольше журналистов для освещения мероприятия, а во-вторых, таким образом можно неслабо подогреть интригу и заставить все сообщество говорить о тебе и гадать, что же ты выпустишь. Тем более, что каждая такая афиша сопровождается скрытым посланием, которые надо еще разгадать. Вот и получается, что если это что-то интересное, то вся Сеть занимается этими угадайками. Присоединимся к этому и мы, а заодно расскажем, с чего, собственно, все началось.

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Может быть у вас все как-то иначе, но по моим ощущениям, презентация Samsung Galaxy S21 была буквально вчера, хотя с тех пор я уже успел чуть ли не по месяцу попользоваться им и Samsung Galaxy A52. Соответствующие статьи выходили на нашем сайте (ссылка на S21, ссылка на A52).

И вот теперь южнокорейская компания тизерит нам новый продукт, который должен выйти уже в этом месяце. При этом речь идет не просто о тизере, а о полноценном анонсе презентации. Мероприятие состоится 28 апреля 2021 года в 20:00 по московскому времени.

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Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и посмотреть его сможет любой желающий. С большой долей вероятности даже с синхронным переводом на русский язык.

Как водится, афиша снабжена посланием, которое должно намекнуть нам на то, что мы увидим. Мне кажется, что намек достаточно прозрачный и говорит про конкретный продукт, но варианты все равно возможны.

Сейчас такое время, что понять, что покажут на презентации, сложно. Для одних новых смартфонов пока слишком рано, а для других — уже поздно, да и мощными назвать их едва ли получится. Тем более, самыми мощными. Поэтому мне и многим у нас в редакции кажется, что речь идет о ноутбуках Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

В этом определенно есть логика, ведь на кадрах тизера видно, как поднимается светящийся куб, который очень напоминает своей механикой крышку ноутбука. С другой стороны, коробка в ролике слишком маленькая для того, чтобы в нее уместился ноутбук, и по размеру больше похоже, что в ней планшет. Вот только для планшета или телефона она слишком плоская и формо-габаритные параметры коробки могут быть аллегорией. Проще говоря — ничего не означать.

Выход ноутбука был бы логичным, так как Samsung давно не показывала чего-то действительно стоящего в этом направлении. Тем более, если новинка выйдет в рамках линейки Galaxy. Но и о смартфонах забывать не стоит.

Если вы помните, то в прошлом году весной нам показали Samsung Galaxy Z Flip. Теперь пришло время показать что-то новое в этом направлении и выпустить Galaxy Z Flip 2. Вот только в этом случает не очень понятно, почему новинка должна стать ”самым мощным Galaxy”. У нас уже есть Galaxy S21 Ultra с самым мощным на сегодня процессором и передовыми функциями. Едва ли может быть смартфон, который окажется ”мощнее”.

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Не стоит забывать и про Samsung Galaxy Z Fold 3. Он ”мощный” сам по себе. В первую очередь тем, что он из себя представляет и какое влияние оказал на индустрию. Вот только обычно он выходит в конце лета или начале осени. Даже учитывая, что в этом году компания сместила график премьер, все равно его время еще не пришло.

Я бы не стал всерьез рассчитывать на выход Z Fold 3 уже сейчас. Куда более вероятно, что его покажут в середине-конце лета вместе с Galaxy S21 FE, чтобы заполнить пустоту после отказа от Galaxy Note 21. Если вы пропустили, то компания уже заявила о том, что в 2021 году нового Note не будет.

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В качестве более фантастического варианта можно представить, что Samsung запустит новую игровую линейку смартфонов, чтобы пользователи могли выбирать не только среди китайских продуктов, но и довериться более «народному» бренду. В пользу этого говорит то, что коробка, которую доставили мужчине в ролике, имела форму и размер, допускающие, что внутри находится смартфон и некоторые аксессуары для подключения к телевизору. Не зря же он сидел именно перед ним, когда принесли посылку.

А может быть, это прибор для подключения к телевизору? Что-то вроде видео или игровой приставки, которые тоже будут подключаться к телевизору. Учитывая сложность выхода на этот рынок и обилие конкурентов в лице Apple, Nvidia, Sony, Microsoft и других, это тоже фантастика, но мы должны рассмотреть все возможные варианты.

По мере приближения к дате презентации, мы будем получать все больше намеков и утечек, но точный ответ мы получим только 28 апреля после 20:00 по московскому времени. Пока же давайте подытожим, что мы с разной долей вероятности сможем увидеть на мероприятии.

Ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 (высокая вероятность)

Смартфон Galaxy Z Flip 2 (высокая вероятность)

Новый планшет (средняя вероятность)

Смартфон Galaxy Z Fold 3 (средняя вероятность)

Игровой смартфон Galaxy (низкая вероятность)

Игровая или стриминговая ТВ-приставка (низкая вероятность)

Новые Galaxy Watch (низкая вероятность)

А теперь ваша очередь высказать свои предположения и поделиться мнением о том, что же нам может показать Samsung на очередном Unpacked через две недели. А заодно порассуждать на тему того, почему о мероприятии объявили на следующий день после того, как Apple анонсировала свою презентацию на следующий вторник. Я не верю в такие совпадения. А вы?

Антивирусов и файловых менеджеров для Android станет меньше

Чистка кэша, освобождение памяти от ненужных данных и файлового мусора – это совершенно стандартная процедура для Android. Как правило, для этого используются специальные приложения, которые определяют дубликаты фотографий, скриншоты, тяжёлые файлы. Они представлены в Google Play в огромном количестве и, в отличие от App Store, не стремятся обмануть пользователей, предлагая весь необходимый набор функций абсолютно бесплатно. Другое дело, что Google намерена пересмотреть эту практику.

Google работает над сокращением системных разделов Android, к которым по умолчанию могут получать доступ файловые менеджеры. Эти ограничения фактически урежут их функциональные возможности, хоть и сделав их бесполезными для той цели, для которой они изначально предназначались. Google уже разослала разработчикам соответствующие предупреждения, повергнув многих из них в шок.

Если говорить простым языком, Google вносит такие изменения в операционную систему, которые не позволят файловым менеджерам эффективно удалят весь мусор из памяти смартфонов под управлением Android. Это необходимо для защиты пользовательских данных. Потому что теперь приложения не будут иметь доступ к системным разделам, где хранятся конфиденциальные данные.

Судя по всему, ограничения, которые Google вводит в систему безопасности Android, ограничивая файловые менеджеры, затронет только Android 11, а более старые устройства, которым обновление не полагается, останутся без изменений. На самом деле это обычная практика для Google, когда она обновляет только смартфоны на базе актуальной версии операционной системы, оставляя те, которые работают под управлением старых версий, без нововведений.

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Впрочем, введение новых ограничений затронет не только файловые менеджеры. Под эту гребёнку могут попасть и другие виды приложений, которые имеют доступ к системным разделам с конфиденциальной информацией:

Антивирусные приложения

Приложения для резервного копирования

Приложения для управления документами

Приложения для поиска на устройстве

Приложения для передачи данных

Нет, они не станут совсем бесполезными. Судя по всему, Google запретит им получать доступ к системным разделам по умолчанию, но позволит запрашивать разрешения для взаимодействия с ними. В результате получится что-то вроде iOS. То есть, если пользователь будет готов предоставить приложению такой доступ, у него будет возможность работать с ним, а если нет – то нет.

На самом деле это уже не первый раз, когда Google ограничивает функциональность привычных пользователям приложений постфактум. Было дело, когда компания внесла ограничения в работу приложений для записи телефонных разговоров. Она просто заблокировала их работу, сделав совершенно бесполезными. Поэтому запрет на доступ к системным разделам для файловых менеджеров и других приложений не выглядит слишком уж странным.

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Особенно на фоне изменений, происходящих с iOS. С конца прошлого года Apple активно взялась за обеспечение конфиденциальности пользователей, внеся множество ограничений в работу приложений для iOS. Это сильно подорвало репутацию Google, у которой таких же ограничений не было. Пользователи начали отказываться от сервисов поискового гиганта, а в некоторой массе – даже переходить на iOS.

По большому счёту подход Google выглядит максимально адекватно. Она не запрещает пользователям Android прогонять свои смартфоны через файловые менеджеры, антивирусы и пользоваться другим софтом с доступом к конфиденциальным разделам ОС. Однако она позволяет пользователям запретить софту посещать те сегменты, которые для него, в общем-то, не предназначены. Вот бы и Apple сделала то же самое.

Samsung заставляют построить завод в США?

На этой неделе в Белом доме провели встречу с крупнейшими представителями полупроводниковой индустрии, чтобы обсудить продолжающуюся нехватку микросхем в мире. Естественно, все детали переговоров остаются закрытыми, но многие сообщения от ”людей в теме” предполагают, что результаты встречи оказались не самыми приятными для Samsung. В частности, компанию могут обязать работать не так, как ей хочется, и ей придется выбирать, ”с кем дружить”. А это может очень не понравиться южнокорейской компании. Вот только к чему это приведет, пока говорить рано, но давайте попробуем в этом разобраться.

Согласно The Korea Herald, президент США Джо Байден ясно дал понять, что он хочет, чтобы глобальные полупроводниковые компании производили микросхемы на территории США, а не в Китае. Таким образом, Samsung стоит перед дилеммой, поскольку сейчас ”разрывается между двумя стратегически важными рынками”.

Samsung уже управляет заводом по производству микросхем в Остине, штат Техас. Хотя, как сообщается, компания планирует построить еще один подобный объект на американской земле. Эксперты и аналитики полагают, что компания не совсем уверена в этих планах. Однако после недавней встречи и обсуждений на этой неделе с президентом США, корейской компании может потребоваться очень быстро принять решение.

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Сообщается, что компания подумывает о размещении в Аризоне, Остине или Нью-Йорке. Однако, поскольку ее заместитель председателя и фактический лидер Ли Джэ Ён находится в тюрьме, корейской фирме трудно принять решение. Не удивительно, что решение ценой 17 миллиардов долларов требует одобрения лидера.

Поскольку переговоры об инвестициях проводились на самом высоком уровне в США, это может побудить Samsung завершить переговоры с правительствами трех штатов и в ближайшее время выполнить требования. — сказал инсайдер отрасли.

Продолжающаяся нехватка микросхем во всем мире является результатом того, что большинство производителей микросхем выбрали не самую правильную бизнес-модель. Такие компании, как Qualcomm и AMD, которые разрабатывают свои собственные чипы, передают фактическое производство другим компаниям, таким, как Samsung или TSMC. А поскольку компаний по производству микросхем не так много, спрос превышает предложение.

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А еще в последнее время случилось очень много всего, что так же повлияло на продажи. Сюда можно отнести выпуск новых игровых консолей в самый разгар пандемии, когда спрос и так большой, засуху на Тайване, повышенный спрос на видеокарты из-за роста цены биткоина и многого другого.

Недавнее заседание в Белом доме было посвящено прежде всего обсуждению строительства новых мощностей по производству микросхем в США. Президент Байден хочет, чтобы все крупные игроки отрасли начали производство на американской земле.

Эти микросхемы, эти пластины… батареи, широкополосный доступ — все это инфраструктура. Нам нужно строить новую инфраструктуру сегодня, а не ремонтировать вчерашнюю. Предлагаемый мной план защитит нашу цепочку поставок и оживит американское производство. — сказал Джо Байден.

Этот шаг не только укрепит американскую цепочку поставок микросхем, но и нанесет еще больший ущерб Китаю. Между тем, Samsung сейчас находится под давлением, поскольку ей приходится выбирать между ними. Корейская фирма управляет крупными фабриками по производству элементов памяти в Китае. Стоит отметить, что именно Samsung является производителем памяти номер один в мире.

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Более того, корейское правительство также призывает внутренних производителей микросхем расширять местное производство. Сообщается, что страна работает над разработкой комплексного пакета мер по стимулированию инвестиций в этот сегмент. Все это еще больше усложняет принятие решения Samsung в отношении инвестиций в американский завод.

Samsung была единственным южнокорейским участником виртуальной встречи в Белом доме. Ее на конференции представлял глава направления по производству чипов Чой Си Ён. Также присутствовали генеральные директора Alphabet (материнской компании Google), Intel, General Motors и Ford. Представители TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем и главного конкурента Samsung в отрасли, также подключились к видеоконференции.

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Сказать, как будут разворачиваться события дальше, пока рано, но вопрос нехватки чипов стоит очень остро и уже давно надо принимать меры. Вот только строительство завода не поможет решить нынешний кризис. Оно займет много времени, а проблема с нехваткой комплектующих может разрешиться уже к концу этого или началу следующего года. Поэтому новая инициатива в основном относится к будущим вызовам индустрии. Тем более, что чипы будут требоваться во все больших количествах.