Дешевый OnePlus и снятие ограничений с Huawei: итоги недели

В первую очередь прошедшая неделя запомнилась выходом новых смартфонов OnePlus. Компания настолько глубоко нырнула в бюджетный сегмент, что теперь можно смело ждать от нее чего угодно. А еще на днях Huawei начали постепенно возвращать возможность работать с поставщиками компонентов. Разберемся, что это может значить для компании, и почему запреты сделали ее сильнее. Если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Еще прошедшие семь дней отметились анонсом смартфона Oppo с уникальным процессором Snapdragon, регистрацией нового продукта в линейке Samsung Galaxy и прорывом Xiaomi. Все это и кое-что еще обсудим в нашем традиционном выпуске новостей.

Самые популярные смартфоны

В последние несколько месяцев рынок смартфонов очень сильно лихорадит. Компании, возглавляющие рейтинг лучших производителей, постоянно меняются местами, и мы уже несколько раз наблюдали то взлеты, то падения. По итогам третьего квартала текущего года можно наблюдать интересное явление. Xiaomi прибавила настолько сильно, что на фоне небольшого спада Apple, китайская компания сместила с третьей позиции американскую. Интересно и то, как расположились производители на других позициях. Кроме этого, стало понятно, что аналитики в очередной раз ошиблись в своих прогнозах. Но давайте разбираться во всем более подробно, чтобы понять, почему все так произошло.

International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет о поставках смартфонов в третьем квартале этого года. Мало кого удивило, что Samsung смогла занять первое место, так как после начала проблем у Huawei, компания почти не имеет конкурентов в рейтинге.

Из данных аналитической компании можно сделать вывод, что в этом квартале объем поставок смартфонов снизился на 1,3% в годовом исчислении. Это лучше, чем то, что сулили предварительные прогнозы. Эксперты рынка ошиблись в своих предсказаниях, переоценив воздействия продолжающейся пандемии COVID-19. Изначально говорили о падении продаж на 9%.

В реальности оказалось, что даже общемировое падение экономики, блокировка многих стран и падение доходов населения не оказали ожидаемого влияния на рынок. Смартфоны оказались важнее многих других трат. В итоге, всего было отгружено 353,6 млн смартфонов.

Согласно отчету, Samsung занимает лидирующую позицию с долей рынка 22,7%. Южнокорейской компании удалось отгрузить 80,4 млн устройств в третьем квартале 2020 года. Поставки указывают на рост продаж компании на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Любит, не любит… Huawei разрешили покупать чипы для ее смартфонов

Второе место заняла компания Huawei, которая до этого даже умудрялась лидировать, опережая Samsung. Происходило это из-за того, что китайский рынок восстанавливался намного быстрее, чем мировой.

Всего Huawei отгрузила 51,9 миллиона устройств, что составляет 14,7% мирового рынка. Если сравнивать в годовом исчислении, поставки китайского гиганта сократились на целых 22%.

Если один китайский производитель пережил серьезное падение, то другой, наоборот, получил колоссальный рост. Так Xiaomi не просто обогнала Apple и стала третьим по величине брендом смартфонов в мире, но и увеличила продажи за год сразу на 42%.

В итоге Xiaomi заняла третье место с долей рынка 13,1% и 46,5 миллионами отгруженных устройств. Такой показатель был возможен во многом за счет ”переманивания” доли пользователей у Huawei и роста на рынках развивающихся стран, таких, как Индия.

Смартфоны Xiaomi — полный шлак, но колонки у неё — просто царские. Убедился лично

Что касается четвертого и пятого места, то их заняли Apple и Vivo с долей рынка соответственно 11,8% и 8,9%. В количественном выражении это 41,6 миллиона устройств для Apple и 31,5 миллиона устройств для Vivo.

Остальные производители не показали серьезного изменения отгрузок, поэтому не смогли оказать существенного влияния на рейтинг. В остальном в нем все логично и лидерство захватили компании с большим модельным рядом смартфонов.

При этом Samsung занимает лидирующие позиции скорее по традиции и из-за большого количества инноваций, которые она предлагает даже в недорогих устройствах. Xiaomi в свою очередь провела грамотную работу по увеличению продаж на тех рынках, где покупатели не готовы тратить большие деньги на смартфоны, но хотят пользоваться благами современных технологий. Особенно важно это в тех странах, где не очень хорошо развит стационарный Интернет или пользователи не могут позволить себе домашний компьютер, но готовы пользоваться мобильной связью, а социальные сети и новости просматривать с портативного устройства.

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В модельном ряду Xiaomi много совсем недорогих смартфонов, которые не могут обеспечить огромные объемы прибыли, но в количественном выражении существенно помогают компании поднимать продажи на некоторых рынках. При этом с точки зрения собственных инноваций она сильно уступает не только Samsung, но даже Huawei и Apple. Можно даже сказать, что Vivo тоже дала миру куда больше инноваций, которые используются до сих пор.

Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно, но можно предположить, что в четвертом квартале мы можем ожидать рост. Он будет ”праздничным” и многие будут покупать смартфоны в подарок себе и близким. Обновленную картину мы получим в начале следующего года, но с большой долей вероятности можно сказать, что Huawei опустится еще ниже, а Apple может немного прибавить за счет новых Phone 12 и iPhone 12 mini.

Когда снимут санкции с Huawei

Как ни крути, а в мире происходит такое интересное противостояние, что о нем просто нельзя молчать. Я имею в виду взаимоотношения Huawei с правительством США. Только мы порадовались за компанию, что она может снова покупать дисплеи у Samsung, как теперь качнулись качели с производителями процессоров и им снова разрешили вести дела с китайской компанией. Вот только небольшая ложка дегтя в бочке меда все равно есть. Процессоры покупать можно, но в них не должно быть одной важной функции, которая имеет большое значение для Huawei. Как будут развиваться события дальше, покажет время, а пока давайте разберемся в тонкостях положения.

Пока еще не пришло время всем производителям вернутся к работе с Huawei, согласно отчету Financial Times (FT), США уже начали разрешать некоторым производителям микросхем поставлять компоненты для Huawei. Их список растет и со временем в него могут вернуться все основные партнеры компании. Единственное правило, соблюдение которого требуется для возобновления сотрудничества — компоненты не должны использоваться в 5G-бизнесе китайского бренда.

FT приводит слова представителя производителя микросхем, который пожелал остаться неизвестным. Если верить ему, то Министерство торговли США устраивало встречу с руководстводителями компаний, занимающихся компонентами для смартфонов. Им было сказано, что они могут получить право на возобновление сотрудничества с Huawei, если докажут, что их технологии, применяемые в продуктах, не поддерживают 5G. Сообщается, что производитель микросхем имел в виду инфраструктуру 5G Huawei.

Кроме производителей процессоров разрешение на работу с Huawei получили так же Samsung (будет поставлять OLED-панели) и SONY (будет поставлять камеры).

Этот шаг может стать настоящим подарком для Huawei, которую с прошлого года испытывают на прочность различные санкции и запреты со стороны США. Последние ограничения запретили Huawei закупать любое оборудование, изготовленное с использованием американских технологий. Из-за этих санкций китайская компания потеряла TSMC — своего давнего партнера и производителя чипов. Эта ситуация должна была положить конец чипам Huawei, но сейчас на горизонте забрезжил лучик надежды.

Напомню, пару дней назад появилась информация о том, что Samsung получила разрешение на поставку Huawei ее OLED-панелей. Это событие и новые снятия ограничений говорят о том, что все может скоро измениться. Ведь зачем разрешать поставлять панели, если они ничто без чипов, которые тоже надо у кого-то покупать.

Может сложиться ощущение, что Министерство торговли и высшее руководство страны просто решили не вводить точечные ограничения, а пойти от обратного. Сначала перерубить все связи Huawei с ее партнерами, показав всю серьезность ситуации, а потом постепенно вводить послабления. С точки зрения простоты регулирования деятельности компании такой способ намного проще, чем, например, с каждым договориться, чтобы он не поставлял чипы с 5G.

У этих смартфонов не было 5G и они смогут выпускаться.

Если поставки все же возобновятся и Huawei сможет покупать самые передовые чипы, судьба ее Kirin будет спасена. Правда, возможно, что ей придется менять сами разработки, чтобы в них не было 5G модема. Впрочем, это уже не так страшно, как вообще не иметь своего процессора.

FT сообщает, что две азиатские полупроводниковые компании заявили, что с оптимизмом смотрят на получение лицензий на ведение бизнеса с Huawei. ”Нам сообщили, что чипы для мобильных устройств не проблема”, — сказал один из них.

Пока не поступало никаких официальных сообщений о том, является ли такое положение дел истинным, или кто-то пустил лишние слухи. Оснований быть уверенными в том, что это ”фэйк-ньюз” тоже нет. Куда более логичным кажется именно первый вариант.

А теперь представьте, чего сможет добиться Huawei, если она не просто получит обратно свои процессоры, пусть и без 5G, но зато с характерными особенностями, прокачав при этом свою операционную систему, бета-версия которой уже существует и активно дорабатывается. Смартфон на Kirin под управлением HarmonyOS могут вывести производительность и надежность устройств бренда на новый уровень.

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В этом случае во всем мире они будут цениться еще больше, не говоря уже о Китае. Там местное население точно сметет все смартфоны с полок магазинов, если они готовы активно скупать даже те Huawei, которые стоят 2 700 долларов.

Пока это все рассуждения, но перспектива замаячила именно такая. Посмотрим, что будет дальше, но к поэтапной отмене ограничений мы уже готовы.

Новая VR-гарнитура Samsung

Знаете, каким будет новый продукт в линейке Samsung Galaxy? Я тоже нет, и никто не знает. Но есть информация о том, что он скоро выйдет, и несколько вариантов того, что это может быть. Более того, он уже получил сертификацию и появится совсем скоро. Предполагаю, что это будет интересно всем, а не только фанатам марки. Ведь это может оказать большое влияние на индустрию в целом и заставить других производителей предлагать свои решения. Именно так и меняется индустрия, и доказательств этого слишком много для того, чтобы считать это случайностью. Вот, что нам говорят последние новости и что может представить Samsung буквально в ближайшие пару месяцев.

Новый продукт будет выпускаться под торговым знаком Galaxy Space. Данное название не просто является мнением блогеров — оно уже зарегистрировано. Так же, как и Samsung Blade, который прошел процедуру регистрации некоторое время назад.

Под вывеской Galaxy Space, скорее всего, будет выпускаться VR-гарнитура, которую могут представить одновременно со смартфонами Samsung Galaxy S21 весной этого года.

Samsung уже получила разрешение на продажи Galaxy S21. Каким он будет?

Компания Samsung подала заявку на товарный знак в USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) 22 октября. Однако он был одобрен только пару дней назад. Именно заявка позволяет понять, что представляет собой новый продукт. В ней указано, что регистрируемый товарный знак соответствует классу 9. Это означает, что выпускаемые под ним гаджеты будут относится к следующим категориям: светодиодные дисплеи, маршрутизаторы, цифровые дверные замки, зарядные устройства, планшетные ПК, портативные компьютеры, проекторы, умные часы, смартфоны, аудиоколонки и гарнитуры виртуальной реальности.

Именно VR-гарнитура кажется наиболее вероятным выбором компании, которая давно уже не скрывает своего интереса к этому направлению. Дополнительным подтверждением этого является то, что LetsGoDigital — источник, хорошо знакомый с патентными заявками, придерживается того же мнения.

По словам представителей LetsGoDigital, аксессуар под этим названием под управлением ОС Windows 10 Home прошел через тесты Geebench. Произошло это еще в прошлом году и тогда было ”засвечено” 8 ГБ оперативной памяти.

Samsung знает, как сделать дисплей в десятки раз более четким. Но зачем?

На днях появилась информация о том, что Samsung совместно со Стэнфордским университетом заявили о разработке дисплея с плотностью 10 000 точек на дюйм. Это в 20 раз больше того, что используется в смартфонах. Такое разрешение целесообразно применять только в тех приборах, которые будут максимально близко к глазам. Таким прибором может быть именно VR-гарнитура.

Не уверен, что стоит сейчас сращивать эти два понятия, но появление недавней новости и свежих слухов вполне могут быть не простым совпадением. Если Samsung действительно выпустит VR-гарнитуру с таким разрешением, то она надолго станет лидером индустрии.

Правда, я бы не ждал такого скорого массового производства новых дисплеев. Поэтому или VR-гарнитура Samsung Space выйдет с другой киллер-фичей, или придется немного подождать, пока она выйдет с новым типом дисплея.

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Однако некоторые источники уверяют, что новый товарный знак может использоваться для будущей линейки мониторов Samsung Space. Скоре всего, уже совсем скоро мы узнаем об этом устройстве больше и поймем, чем оно будет на самом деле. Если информация о январской презентации Samsung верна, то счет идет уже на недели, если не на дни. Именно за два месяца обычно и начинают появляться первые серьезные утечки.

Что касается самой презентации, то утечки о новом смартфоне серии Galaxy S21 Ultra уже есть. Согласно последней информации, новый флагман будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и выровненным по центру отверстием для 40-мегапиксельной селфи-камеры.

Это говорит о том, что Samsung отказывается от технологии встроенной в экран камеры в ближайшем поколении своего флагмана. Некоторое время назад многие эксперты и аналитики были уверены, что подобное решение будет применено именно в Samsung Galaxy S21.

Новый смартфон будет работать под управлением процессора Exynos 2100 или Snapdragon 875 в зависимости от региона продажи. Питание будет от аккумулятора емкостью 5000 мАч, а работать новинка из коробки будет под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0.

Если вы долго ждали новую VR-гарнитуру, выскажитесь в нашем Telegram-чате. Вдруг она станет немного ближе.

Известны даже размеры смартфона и цвета, в которых он будет выпускаться. Он будет 165,1 × 5,6 × 8,9 мм, а вариантов окраски будет всего два — черный и серебристый.

Samsung может готовить новую гарнитуру VR для запуска вместе с новыми устройствами. Имея это в виду, мы ожидаем, что некоторые эксклюзивные функции виртуальной реальности появятся в новых телефонах. Как уже упоминалось, мы полагаем, что в ближайшие недели появится больше деталей. В конце концов, в этом мире утечек сложно хранить устройства в секрете.

Смартфон OPPO на Snapdragon

Что меня бесит в смартфонах на Android больше всего, так это идентичность. Несмотря на то что их внешность может отличаться довольно существенно, с точки зрения аппаратного оснащения они все являются близнецами-братьями. Какая бы компания ни выпустила очередной флагман, достаточно будет знать год его выхода, чтобы угадать процессор и примерный объём оперативной памяти. Ведь сегодня, по сути, есть только один флагманский чип, которым принято оснащать смартфоны из топового сегмента, и это Snapdragon 8XX-серии. Но, кажется, вот-вот ситуация начнёт меняться.

Почему Google оснастила Pixel 5 процессором Snapdragon 765G, а не 865

Qualcomm выпустит новый процессор Snapdragon 870, который будет мощнее Snapdragon 865 Plus, но слабее топового Snapdragon 875. Однако его отличительной особенностью будет не вычислительная мощность, а предназначение только для смартфонов Oppo. По данным китайских инсайдеров, вендор договорился с Qualcomm о производстве эксклюзивного чипа и теперь планирует заложить его в основу своих будущих аппаратов, которые будут хоть чем-то отличаться от всех остальных.

Пока известно только об одном смартфоне, который предположительно будет работать на базе Snapdragon 870. Согласно данным сертификационного центра TENAA, он имеет кодовое название PERMOO, корпус с размерами 162,2×75,1×9,1, аккумулятор на 4900 мА*ч и 6/8 ГБ оперативной памяти, а также четыре камеры на 48, 8, 2 и 2 Мп для каждого из модулей соответственно. Правда, когда именно он выйдет не сообщается. Скорее всего, его поставки начнутся не раньше следующего года, потому что презентация Snapdragon 870/875 пройдёт только в декабре.

Qualcomm рассказала, когда выйдет Snapdragon 875

Может показаться, что смысла ставить в смартфон не самый топовый процессор, довольно мало, учитывая, что с самым топовым он тягаться всё равно не сможет. Но, на мой взгляд, это вполне здравая идея. Ведь, если рассудить, то сегодня на рынке есть только флагманский процессор Qualcomm и все остальные. По большому счёту неважно, что ставить в нефлагманский смартфон – Snapdragon 765 или 665, всё едино. Поэтому сегодня существует даже слишком строгое разделение смартфонов в зависимости от столь малозначительного в текущих реалиях компонента, как процессор.

Хороший пример – новый Pixel 5. В этом году Google хотела немного сэкономить на производстве смартфона, чтобы назначить на него адекватную цену. Компания убрала лишние компоненты вроде аппаратного сканера лица, но, поскольку самым мощным процессором сразу перед Snapdragon 865 является аж Snapdragon 765, у неё не было выхода, кроме как взять именно его. В результате у неё получился какой-то недофлагман с совершенно отстойной по нынешним меркам производительностью. А, если бы в модельном ряду Qualcomm был какой-нибудь Snapdragon 860 или 861, но по более вменяемой цене, Google практически наверняка взяла бы его.

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Конечно, расширение ассортимента процессоров – это ещё не всё. Очень важно, чтобы Qualcomm & Co. дали производителям возможность конфигурировать нужные им процессоры либо сами начали предлагать такую возможность. Благодаря ядру Cortex X-1, который будет лежать в основе чипов 2021-го года это будет возможно. В результате OnePlus сможет сконфигурировать «камень» с мощной графической составляющей, Xiaomi – с глубокой интеграцией ИИ, а Oppo – сбалансировать все показатели разом. Только тогда мы увидим по-настоящему разные смартфоны.

Новыs смартфоны OnePlus Nord N10 и N100

”Один за одним” — так можно ответить на вопрос о том, как часто OnePlus выпускает смартфоны. В этом году ее действительно прорвало и она выбрасывает их на рынок чуть ли не каждый месяц. Это довольно просто объяснить тем, что компании надо покорять новые рынки и искать новых пользователей в других сегментах. В этот раз она их точно найдет так как показала крутые, но не дорогие смартфоны. При этом один из них получит поддержку 5G, большую батарею, быструю зарядку и нехарактерный для этого бренда дисплей. Мне кажется, что если такой смартфон приедет в Россию, он однозначно станет хитом. Да и у перекупщиков проблем с клиентами быть не должно.

На этой неделе OnePlus действительно представила сразу два новых смартфона. Они получили название Nord N10 5G и Nord N100. В первую очередь они предназначаются для рынков Европы и Северной Америки. Изюминкой обоих смартфонов является камера в отверстии на передней панели и стереодинамики. OnePlus Nord N10 5G будет доступен в цвете Midnight Ice в Европе за 329 фунтов стерлингов (примерно 33 000 рублей), а OnePlus Nord N100 будет доступен в цвете Midnight Frost за 179 фунтов стерлингов (18 000 рублей).

Сначала смартфоны появятся именно в Европе и только потом доедут до Северной Америки. У нас их можно будет купить несколько дороже, но все зависит от аппетитов дилеров. Зато покупка с возвратом TaxFree (когда это станет возможным) выглядит очень привлекательным вариантом.

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Первый смартфон относится к более высокому сегменту и его можно назвать недорогой альтернативой обычного OnePlus Nord. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 690, который поддерживает сети 5G и включает графический чип Adreno 619L.

Информация выводится на 6,49-дюймовый ЖК-дисплей FullHD+ с разрешением 1080 на 2400 пикселей, что очень даже неплохо для такого смартфона. А вот защита экрана немного подкачала. Производитель выбрал Corning Gorilla Glass 3, хотя сейчас уже полным ходом устанавливается седьмое поколение этого стекла.

OnePlus Nord N10 5G получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Камера имеет четыре модуля: 64 Мп (основной), 8 Мп (сверхширокий), 5 Мп (датчик глубины) и 2 Мп (макрообъектив). Видео можно записывать с поддержкой HDR в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30 Вт. Смартфон также оснащен датчиком отпечатков пальцев на задней панели, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS и портом USB Type-C. Габариты устройства составили 163 x 74,7 x 9 мм, а вес около 190 г.

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OnePlus Nord N100 стал нехарактерным для бренда бюджетником.Одно то, что разрешение его дисплея всего 720 на 1600 пикселей, уже говорит о многом. Плотность пикселей у него будет очень небольшой, ведь диагональ составляет 6,52 дюйма. Матрица сделана по технологии IPS и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Nord N100 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 460 с графическим процессором Adreno 610. Он поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Если этого мало, то хранилище можно расширить за счет карт памяти microSD.

Основная камера получила только три модуля — 13 Мп (основной), 2 Мп (датчик глубины) и 2 Мп (макрокамера). Фронталка имеет разрешение 8 Мп и поддерживает HDR для селфи и видеочатов.

Кроме этого, на задней стенке OnePlus Nord N100 установлен датчик отпечатков пальцев, а для подключения используется 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS и порт USB Type-C. Емкость батареи составляет 5000 мАч и для нее предусмотрена быстрая зарядка Warp Charge 18W. По габаритам OnePlus Nord N100 отличается от N10 буквально на доли миллиметра, но надо отметить, что он тоньше.

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Скорее всего, компания понимает, что переросла то время, когда можно было раз в год выпускать новые топовые флагманы, а через полгода обновлять их, не имея больше ничего. Красивая история о Робин Гуде, который технологии ”богатых” предлагал ”бедным”, закончилась с выходом OnePlus 8 и 8 Pro. Возможно, компания уже тогда понимала, что готовит новые устройства и ей надо было показать, что цена новинок осени на ее фоне будет не такой большой.

Все это происходит очень вовремя, так как рынок не готов покупать дорогие устройства, а наличие недорогих моделей в ряду является хорошим стимулом продаж. В конце концов, законы экономики требуют постоянного роста и развития, а как его добиться на перенасыщенном рынке флагманов? Никак. Поэтому и пришло время OnePlus шагнуть в массовый сегмент. Может OnePlus Nord N100 и получился немного дорогим на фоне конкурентов, но своих фанатов он точно найдет. Вот, например, вы бы купили такой?

Нам интересно будет посмотреть, как компания будет вести себя дальше. Одно пока понятно точно — скоро мы ждем еще и умные часы OnePlus.