Долгожданная функция WhatsApp и новая социальная сеть: итоги недели

Уже не первую неделю новостное поле не обходится без новой социальной сети. На этот раз ей стала очередная замена популярного, но запрещенного в России, хранилища квадратных фотографий — Fiesta. Она слишком похожа на оригинал и это вызывает подозрение. Но были и другие новости. Например, стало известно, что новый Xiaomi 12 Ultra выйдет уже меньше, чем через месяц, и даже просочилась одна его очень интересная характеристика. Спойлер: это процессор, которого еще не было. Но были и другие новости. Например, мы узнали о новых функциях WhatsApp и важном обновлении наушников Samsung. Все это и многое другое вы найдете в нашей традиционной новостной подборке.

Социальная четь вместо Instagram*

Несмотря на то что Instagram* в России по-прежнему продолжает работать, его аудитория за последние две недели снизилась весьма ощутимо. Людям стало надоедать то и дело включать и выключать VPN, ведь с ним многие российские сервисы банально не работают. Но ведь отказаться от социальной сети, которая для многих уже является частью их жизни, просто так тоже нельзя. Поэтому выходцы из Инсты стали искать альтернативы. Но Россграм, к сожалению, так и не полетел, не получив даже собственного приложения, Now хоть и выглядел поначалу довольно перспективным решением, но по факту оказался довольно скудным с точки зрения функциональности. То ли дело Fiesta.

Fiesta — это социальная сеть от разработчиков из России, созданная для замены заблокированной Инсты. Забегая вперёд, скажу, что штука получилась довольно интересная. Во-первых, потому что альтернатив на российском рынке сегодня всё равно нет. А, во-вторых, потому что слизано всё практически подчистую, а значит, привыкать заново не придётся.

Несмотря на то что создатели соцсети Fiesta пытались хоть что-то сделать не как у Instagram*, по факту отличий оказалось минимум: та же лента публикаций, те же сторис, тот же директ, те же профили. В общем, почти то же самое, но с рядом оговорок и поправкой на реалии российского рынка.

В отличие от Instagram*, функциональный набор Fiesta ощутимо уже, хоть концептуально сервисы относятся к одному и тому же сегменту. Это даёт надежду на то, что если наш сервис взлетит, то доступные его пользователям возможности будут расширены. А пока вот вам список того, чего Фиеста ещё не предлагает:

Инструменты редактирования фото;

Визуальные украшательства для сторис;

Сохранение сторис в избранное;

Поддержка длинных видео типа рилс;

Реакции и комментарии к сторис;

Отдельное приложение для Android.

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Ограничений и впрямь немало. Для многих они вообще могут оказаться критичными. Ведь никто в здравом уме не выложит сторис с самим собой, предварительно не подретушировав все негативные аспекты. Штатный набор функций приложения Fiesta делать этого не позволяет. А значит, у пользователя будет выбор: воспользоваться другим приложением либо просто включить ВПН и выложить историю в Инстаграм.

Да-да, это не ошибка. Скачать Fiesta для Android вы не сможете, потому что у социальной сети просто нет своего клиента для этой платформы. Очевидно, что он находится в разработке, но пока доступ к Фиесте могут получить только владельцы Айфонов. И это притом, что в App Store премодерация намного строже, чем в Google Play, а значит, появление приложения на Android в первую очередь было бы логичным, но этого не случилось.

У Fiesta нет своего сайта. Поэтому отследить появление приложения для Android будет непросто. Конечно, мы обновим этот материал, как только мобильный клиент сервиса выйдет в Google Play. А пока будьте очень осторожны, потому что по мере роста популярности Фиесты наверняка в интернете будут появляться приложения-подделки с вирусами или вредоносными функциями. Так что не скачивайте Fiesta нигде, кроме Google Play.

Я уже опробовал Fiesta на iPhone и могу сказать, что в целом штука получилась неплохая. Ну и что, что всё подчистую слизано с Инсты? В конце концов, какая нам разница, как называется сервис, если он удовлетворяет все наши потребности и тем более предлагает кое-что уникальное.

Fiesta удобна тем, что почти полностью копирует интерфейс Instagram*. Для меня это очевидный плюс, потому что не нужно осваивать новое расположение элементов и привыкать. Достаточно зарегистрироваться и ты понимаешь, что тебе здесь знакомо абсолютно всё. Кроме разве что одного раздела под названием «Карты».

Уникальной фишкой Fiesta является карта мероприятий. На то, что это ключевая киллер-фича приложения является расположение этого раздела. Кнопку перехода к картам разместили ровном посередине — там, где у Инсты находится клавиша публикации фото или видео. Она нужна для того, чтобы показать вам, какие мероприятия проводятся поблизости от вас.

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Пока что реализация идеи выглядит откровенно слабо. Fiesta не позволяет грамотно описать мероприятия так, чтобы было понятно, что это и зачем нужно, а также не позволяет искать их, позволяя только рассматривать на карте. Но, камон, что мне делать, если ивент проводится чуть дальше, чем я могу разглядеть? В общем, мне не понравилось.

Однако в теории эта штука способна выстрелить. Например, как своего рода реклама тех или иных событий, организуемых авторами крупных каналов. Например, кафе со своей странички в Fiesta может организовать какую-нибудь акцию и пригласить на неё побольше народа, повысив тем самым охват и сработав даже на ту аудиторию, которая не подписана на его аккаунт.

Скачать Fiesta для iPhone

Но для этого нужно, чтобы в Fiesta начали регистрироваться предприятия и те пользователи, которые раньше имели большую аудиторию в Инсте. А, во-вторых, самому сервису нужна более глубокая интеграция с Яндекс.Картами или сервисом 2Гис, чтобы пользователям было удобнее ориентироваться в городской среде и не заблудиться при попытке добраться до места проведения мероприятия.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Новая функция WhatsApp

Пользуетесь WhatsApp? Если да, то согласитесь, что при всей его простоте, доступности и распространенности, у него есть несколько существенных минусов. Я сейчас говорю даже не об отсутствии нормальной возможности одновременно работать на нескольких устройствах, которая тестируется уже несколько месяцев, а о другой важной проблеме. Вспомните, как вам давали чей-то номер телефона и вы хотели ему написать, но не могли этого сделать, пока не вносили номер в свою телефонную книгу. Только после этого можно было создать с ним чат. Это очень неудобно и однозначно надо что-то с этим делать. И вот, судя по всему, сделали.

WhatsApp — любимое приложение для общения множества людей по всему миру, предоставляющее множество функций наряду со стандартными текстовыми чатами. Но именно описанный недостаток мешает, если можно так сказать, легкому старту в общении. Слишком уж много процедур надо пройти, чтобы начать переписку. Особенно остро вопрос встает, когда надо написать буквально 1-2 сообщения, а после этого телефонная книга годами хранит никому не нужные номера телефонов, которые только отвлекают, когда надо найти что-то нужное.

Мнение: почему я считаю, что Telegram лучше WhatsApp.

К счастью, известный источник свежих функций WhatsApp — WABetaInfo — сообщил, что ситуация может измениться. Чтобы прийти к такому выводу, он внимательно изучил версию 2.22.8.11 бета-приложения для Android и обнаружил, что компания работает над своего рода решением данной проблемы. В частности, нажатие на несохраненный номер телефона в пузыре чата теперь открывает меню в приложении, которое позволяет вам начать диалог с человеком, даже если его нет в вашем списке контактов.

Меню в приложении также позволяет вам звонить на новый для вас номер без необходимости его сохранения в контактах. А как дополнение, если номер вам все же нужен, его можно будет сохранить в телефонную книгу смартфона.

Пока функция не доступна для всех, но является частью бета-версии, которой пользуются многие разработчики и некоторые обычные пользователи. Они подтверждают, что видели такое решение внутри приложения, и оно действительно работает. Но пока рано говорить о том, что скоро функция появится для всех. Впрочем, если функция тестируется, не стоит сомневаться, что она появится в рамках обычной версии для всех пользователей.

Когда это станет реальностью для любого пользователя, то окажет большое влияние на мессенджер и сделает его более удобным. Например, наверняка вы не раз видели в магазине или на АЗС объявление, что ”если перед вами больше XX человек” — пишите в WhatsApp на такой-то номер телефона. Сомнительно ради одного сообщения добавлять его в контакты.

Чем заменить WhatsApp, если его заблокируют в России.

С другой стороны, пока нет информации о том, что можно будет писать или звонить через WhatsApp на любой номер. Пока мы видим только подтверждение того, что его можно взять из переписки, а нажатие на него откроет новое меню. Но будем надеяться, что функция прорабатывается более детально, и мы сможем звонить и писать на любые новые номера.

В любом случае, это серьезное изменение по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. В текущей версии приложения нажатие на несохраненный номер в ветке чата открывает штатное для телефона приложение-звонилку.

WhatsApp в последнее время показывает, что мессенджер готов к переменам. Он постоянно вводит новые функции, но еще больше их тестирует. В отличие от Telegram, многие функции слишком долго находятся на стадии тестирования.

Мнение: почему я считаю, что Telegram лучше WhatsApp.

К функциям, которые мы ждем, но которые пока так и не стали реальностью, можно отнести возможность использования на нескольких устройствах и полноценную поддержку клиентов для планшета и компьютера. Это очень удобно, когда вы можете начать общение на телефоне, продолжить на планшете, а закончить на компьютере или на другом смартфоне. И для этого не нужно переносить сессию, как это происходит сейчас.

Посмотрим, что из этого получится, но трестируемая сейчас функция кажется очень интересной и полезной. Хорошо бы, чтобы она быстрее появилась на наших смартфонах.

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Хорошие наушники Samsung стали еще лучше

Наушники давно вышли за границы того, что надевалось на голову с перемычкой-оголовьем и могло только воспроизводить музыку по проводу. Постепенно появлялись новые форматы, звук становился лучше, появилось стерео, наушники становились меньше, меньше, меньше, еще меньше… И несколько лет назад мы получили массовое распространение TWS, некоторые из которых сейчас можно купить меньше, чем за 1000 рублей. Казалось, что это предел, и мы не получим ничего более интересного, но мы ошибались. Теперь у нас есть пространственное аудио, и вот, что это такое.

Samsung Galaxy Buds Pro, выпущенные в прошлом году, имели функцию, аналогичную технологии Apple Spatial Audio, позволяющую звуку реагировать на движения головы. Эта функция получила название 360 Audio. Логично было предположить, что идея будет развиваться и все новые модели будут получать ее поддержку. Теперь ее получили выпущенные недавно Galaxy Buds2. Функция стала доступна их пользователям с выходом обновления. Так же подобную возможность получили владельцы Galaxy Buds Live. Об этом сообщает GSMArena.

Обновление прошивки R177XXU0AVC8 имеет размер 3 МБ и в журнале изменений упоминается улучшение качества связи и стабильности Bluetooth, а также появление функции 360 Audio. С первыми двумя все понятно и иногда кажется, что даже если ничего не изменилось, такая запись все равно появится. Все из-за того, что это дежурное улучшение. А вот с 360-градусным аудио все намного более интересно.

При этом не стоит путать новую функцию с тем, что мы уже видели в AirPods. Там подобная функция называется Spatial Audio. 360 Audio от Samsung предназначена для работы со звуком из большинства приложений и просто меняет положение аудиоканалов в зависимости от движений вашей головы. То есть, если вы повернули голову, то вам покажется, что источники звука поменяли свое место положение. Это что-то вроде того, что вы сидите за компьютером, у вас звучит музыка из колонок и кто-то позвал вас сзади. Вы обернулись, а звук стал в одном ухе (повернутом к колонкам) громче, в во втором (отвернутом назад) — тише и немного с задержкой.

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Такой эффект позволяет получить пространственную картину при прослушивании обычной музыки или видео. Apple изначально пошла немного дальше. Ее система не работает с любым звуком. Ее преимущества можно ощутить только в подготовленном треке или аудиодорожке. Зато это полноценная работа со звуком 360. Если можно так сказать, это AR в мире звука. Особенно эпично это ощущается, когда вы смотрите видео на большом экране, где есть общение персонажей, которое расходится по ушам. А если в этот момент вы повернете голову, ощущение присутствия будет просто фантастическим. Я пробовал это, просматривая фильмы в AppleTV+ через наушники AirPods Max. Мне очень понравился такой опыт.

На данный момент Galaxy Buds2 являются самыми новыми наушниками южнокорейского бренда. Они не получили много обновлений относительно первого поколения, но некоторые возможности, вроде Audio 360, у них все же есть. А еще новшества позволили Buds2 работать с приложением Samsung Galaxy Buds для Windows.

Получить доступ к новой функции на Galaxy Buds2 можно, скачав обновление на наушники. Оно должно иметь номер R177XXU0AVC8. Если вы еще его не получили, попробуйте выполнить сопряжение с Galaxy Buds2, запустить приложение Galaxy Wearable, выбрать ”Настройки наушников” и коснуться обновления программного обеспечения наушников.

Для Galaxy Buds Live процедура получения обновления аналогична, но номер обновления будет другим — R180XXU0AVC2. Если по какой-то причине его пока нет, подождите и попробуйте через некоторое время. Оно должно будет появиться, хотя наиболее вероятно, что оно уже готово для вас.

Каким будет Xiaomi 12 Ultra и когда он выйдет

Выход каждого нового Xiaomi, несмотря на огромное количество моделей, является большим праздником для фанатов марки. Пусть даже в них не всегда есть что-то новое, но компания старается или оптимизировать свои устройства, или сделать еще более топовыми, если можно так сказать. Именно это и ждет нас в ближайшее время. Мы уже пару месяцев готовимся к выпуску Xiaomi 12 Ultra. Слухов о дате запуска было много, но теперь мы получили максимально правдивое предсказание с доказательством, в которое можно верить. Если вам достаточно того, что модель выйдет 10 мая 2022 года, можете не читать дальше, но если хотите узнать, как именно это доказано, какие спеки будут в новом телефоне и какие сюрпризы он готовит — давайте продолжать.

Как обычно, мы получим не один телефон, а целую россыпь. Показывать их по одному было бы слишком даже для Xiaomi. Изначально ожидалось, что Xiaomi 12 Ultra будет запущен вместе с Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro в Китае. Мероприятие по запуску трех устройств было проведено еще в декабре 2021 года, но версии Ultra там не было. Сомневаться в том, что ее представят, не приходилось, и многие думали, что новое мероприятие пройдет в марте, но снова не угадали. Была ли изначально презентация намечена на эти даты, но была перенесена, или это была ошибка, мы не узнаем, но это и не важно. Теперь у нас есть новое доказательство планируемой даты проведения презентации.

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Теперь всплыла фотография плаката, который показывает, что Xiaomi 12 Ultra может быть запущен 10 мая. Эта дата довольно логична, так как Xiaomi любит проводить свои эвенты рядом с другими громкими событиями из мира гаджетов. Напомню, 11 мая продет конференция Google I/O, которая вполне тянет на роль такого большого события.

На плакате, опубликованном Беном Гескином в Твиттере, упоминается только название устройства, дата его запуска и то, что оно будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1+. Хотя все выглядит довольно убедительно. Пока нельзя окончательно сказать, правда это или нет, но поверить в это можно. Единственная загвоздка и нестыковка, которая вызывает некоторые сомнения в подлинности плаката, в том, что Snapdragon 8 Gen 1+ — неанонсированный чип. Он пока не вышел, но индустрия его ждет и слухи о скором появлении этого обновления циркулируют постоянно. Возможно, именно Xiaomi 12 Ultra будет первым носителем этого чипсета.

Не покупайте дорогие смартфоны Xiaomi, если не хотите пожалеть.

Но даже если именно эта дата названа ошибочно, в чем сомнений довольно мало, вероятность того, что смартфон выйдет именно в мае почти стопроцентная. В новом отчете, в котором в качестве источника цитируется надежный источник утечек Мукул Шарма, указывается именно этот месяц в качестве даты презентации новинки. Да и просто, сколько уже можно тянуть. 13-е поколение надо показывать уже в декабре и выпускать суперфлагман предыдущей линейки за полгода до этого уже поздно.

Что касается характеристик нового смартфона, то недавние сообщения показали, что Xiaomi 12 Ultra будет оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем E5, в котором используется технология LTPO 2.0. Ожидается, что он будет поддерживать 10-битные цвета и частоту обновления 120 Гц. Пока информации не так много, но интереснее всего сейчас то, что гаджет получит новейший процессор, который должен стать прокаченной версией представленного в конце прошлого года базового Snapdragon 8 Gen 1.

Что такое Qualcomm Snapdragon Sight, о котором все говорят.

Согласно Digital Chat Station, флагманский телефон по-прежнему будет использовать керамику для задней панели и будет продаваться как минимум в белом и черном цветах. А еще, кроме этого телефона и, возможно, некоторых других, нам с большой долей вероятности покажут Xiaomi Band 7. Именно так, без привычного ”Mi”, от которого компания отказалась для смартфонов еще в прошлом году. Про наши ожидания от этого гаджета мы рассказывали в отдельной статье.