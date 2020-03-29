Прошедшая неделя запомнилась, в первую очередь, мировой премьерой Huawei P40 Pro и других смартфонов этого семейства. Кроме этого, показали собственного голосового ассистента от Huawei. Также продолжается борьба с коронавирусом, а кто-то пытается дать нам фальшивое обновление Google Chrome. Напомню, сама Google объявила о том, что обновления пока не будут выходить. Поэтому лучше не устанавливайте его, если наткнулись. Конечно, были и другие новости. Обо всем этом мы поговорим в нашем традиционном еженедельном выпуске новостей. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.

ВОЗ подготовила приложение для профилактики коронавируса.

В то время, когда в мире объявлена пандемия, люди поделились на два лагеря. Одни считают, что это начало зомби-апокалипсиса, мы все умрем и будем ходить по улицам в поисках своего Рика Граймса. Другие наоборот считают эту истерию излишней и всячески ее игнорируют. Но пару пакетиков гречки на всякий случай все равно купили. Правительства стран мира принимают свои меры и координируют действия через Всемирную Организацию Здравоохранения. Простые люди хотят, чтобы все это быстрее закончилось и чтобы не сильно зацепило их лично. Сейчас, чтобы снизить опасность для людей, все та же ВОЗ готовит специальное приложение с большими возможностями, которое может без преувеличения сохранить жизнь.

ВОЗ — это аббревиатура, которая означает Всемирная Организация Здравоохранения. Это такой международный орган, который следит за здоровьем людей во всем мире. Отслеживают вспышки эпидемий, участвуют в их ликвидации и составляют рекомендации для того, чтобы люди были более здоровыми в целом.

В английском языке аббревиатура ВОЗ пишется, как WHO. Это расшифровывается, как World Health Organization. Перевод соответствует названию на русском языке

Есть много теорий о том, что вообще такое ВОЗ. Например, многие говорят, что это не добро, которым хочет казаться организация, а настоящее зло. Якобы суть организации сводится к тому, чтобы ставить эксперименты на африканских детях и тем самым помогать ”избранным нациям” становиться лучше. Оставим это сторонникам конспирологических теорий.

В реальности же большинство из нас, сами того не зная, живут по рекомендациям ВОЗ. Это может касаться привычек в питании, сна в течение восьми часов, отказа от вредных привычек и многого другого.

Сейчас многие знают, что надо почаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, не ездить в Италию и другие страны. Это полезные знания, но средства массовой информации и социальные сети наперебой твердят нам о том, что не имеет отношения к действительности. Это засорение памяти иногда может иметь очень негативное влияние на человека и его жизнь.

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Для борьбы с этим ВОЗ решила выпустить специальное приложения для Android и iOS, чтобы люди получали информацию из первоисточника. Кроме версии для мобильных устройств будет еще и веб-версия.

Во всех случаях информация будет содержать полезные советы, как себя вести в условиях пандемии, новости, советы, предупреждения и многое другое. Все для большей осведомленности людей.

Планируется, что приложение будет называться ”WHO MyHealth”. Изначально сделать его предложила группа экспертов-добровольцев. Команда состоит из бывших сотрудников Google и Microsoft, советников и послов ВОЗ, а также экспертов из некоторых других отраслей.

Запуск ранней версии приложения планируется в понедельник 30 марта. Однако, приложение имеет открытый исходный код и наши коллеги из издания 9to5goggle.com смогли протестировать его и посмотреть, что оно из себя представляет. Сразу они пришли к выводу, что в приложении приведены рекомендации, с которыми ранее выступала ВОЗ. В целом это очень логично.

Интересным является возможность предупреждения человека о том, что он находится в опасной зоне, где риск заражения существенно выше. Если вы заподозрили, что заразились коронавирусом, в предложении вы сможете проверить список симптомов и провести базовую ”самодиагностику”.

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Если человек, заразившийся коронавирусом, не боится, что кто-то будет анализировать его перемещения, он сможет разрешить приложению собирать статистику для ее обобщения и предупреждения других пользователей. Также приложение сможет анализировать его контакты, чтобы понимать направления распространения вируса и предупреждать потенциальных жертв.

Используя данные Google Maps приложение сможет сопоставлять данные перемещения пользователя с данными перемещений инфицированных людей. Так можно будет понять, где и в какой момент был риск передачи вируса. Или вы наоборот, как лыжник на слаломе мастерки уклонились от носителей вируса.

Приложение создается на кросплатформенной Google Flutter SDK. Это позволяет реализовать потенциал сервиса не только на смартфонах, но и на других устройствах, включая те, которые поддерживают только веб-версии сервисов. При этом члены команд Google Flutter добровольно помогали и консультировали тех, кто занимался разработкой приложения.

Google Flutter - SDK с открытым кодом, задумывавшийся компанией Google для создания приложений на iOS и Android. Кроме этого, позволяет создавать приложения под Google Fuchsia.

Учитывая открытую работу над приложением, команда очень охотно принимает помощь. Поэтому почти любой, кто разбирается в Google Flutter, может предложить поделиться своим опытом. Учитывая, что неизвестно, будет ли в приложении поддержка других языков, кроме английского, команде могут понадобиться переводчики.

Пока про приложение больше ничего не известно, но, скорее всего, скачать его можно будет уже через пару дней.

Вообще мы живем в интересное время. Сотни лет назад люди даже не знали, что такое инфекция или вирус. В итоге вымирали целыми деревнями или городами и думали, что их наказали высшие силы.

Десятки лет назад толком не было даже средств предупреждения и приходилось собирать информацию по крупицам. Правда, не было столько отвлекающих факторов и из каждого утюга не звучали домыслы и предположения.

Несколько лет назад люди могли получить информацию, но не так быстро, как сейчас. А в наши дни просто открываешь приложение и видишь, где ты мог заразиться. Главное, чтобы пользователи делились данными, а разработчики ими не злоупотребляли. В любом случае, пожалуй, никогда борьба с вирусом не была столь технологичной, как сейчас. Осталось только дождаться понедельника, когда приложение выйдет официально, и вот тогда заживем.

Поддельные обновления для Google Chrome

Временная остановка обновления браузера Chrome, о которой объявила Google, была довольно неожиданной мерой. Несмотря на то что в компании пообещали заморозить выпуск только новых функций, продолжив при этом планомерно запускать патчи безопасности с исправлениями, это привело даже к более негативным последствиям, чем можно было себе представить. Сложившейся ситуацией воспользовались хакеры, которые начали распространение фальшивых обновлений для десктопной версии Chrome, на самом деле оказавшихся приложением для удалённого управления компьютером TeamViewer и программой, записывающей нажатия на клавиатуру.

О распространении поддельных обновлений сообщили эксперты антивирусной компании «Доктор Веб». По их словам, они обнаружили несколько сайтов, которые злоумышленники использовали для распространения, и насчитали в общей сложности более 2000 загрузок. То есть получается, что сейчас существует около двух тысяч человек, которые находятся под угрозой. Ведь, в отличие от троянов, выдающих себя за другие приложения, у поддельных обновлений гораздо более высокая конверсия, потому что пользователи не ждут подвоха.

По информации экспертов «Доктор Веб», поддельные обновления распространяются российскими хакерами и направлены в том числе на русскоязычную аудиторию. Поэтому следует ожидать, что инструкции, сопровождающие установку, будут полностью переведены на русский язык, что может ещё сильнее ввести пользователей в заблуждение относительно его происхождения и предназначения. Но означает ли это, что защититься от фальшивых апдейтов нельзя? Конечно же, нет.

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Во-первых, нужно взять за правило не скачивать обновления из сторонних источников, даже если это официальный сайт. Сегодня разработчики вполне исправно распространяют апдейты через приложения, не вынуждая пользователей искать их самостоятельно. Когда свежая версия становится доступна, программа сама производит установку, либо позволяет проверить их наличие вручную. В случае с Chrome всё происходит автоматически, иногда от пользователя требуется только подтверждение перезагрузки.

Во-вторых, внимательно следите за тем, что вы устанавливаете. Зачастую Chrome самостоятельно блокирует опасные загрузки. Но если этого не произошло, обратите внимание на то, в каком составе обновление, которое вы скачали, попадает на компьютер. Если это архив с несколькими компонентами, не начинайте процесс установки, а если всё-таки начали? проследите, как оформлен установщик. Как правило, злоумышленники не слишком заморачиваются над этим и не пытаются повторять оригинальное оформление приложения, которое подделывают.

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В-третьих, следите за новостями. Мы регулярно и своевременно сообщаем о ситуациях вроде этой. Например, новость об остановке обновления Chrome у нас вышла раньше, чем у большинства новостных изданий, поэтому, читая AndroidInsider.ru, вы не только раньше всех узнаете о произошедших изменениях в мире технологий, но и найдёте действенные советы по недопущению заражения и самостоятельной защите от вредоносного ПО.

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Что делать, если вам всё-таки не посчастливилось скачать поддельное обновление, которое на поверку оказалось вредоносным ПО? Скорее всего, банальное удаление вряд ли поможет, но попробовать стоит, тем более что TeamViewer – это вполне себе обычная программа, а не вирус. Если у вас Windows, перейдите в раздел «Программы и компоненты» и удалите её, если такая имеется. А вот с кейлоггерами, которые считывает нажатия на клавиатуру, всё куда сложнее. Поэтому для его удаления я бы советовал задействовать антивирус – уж он-то определённо с ним справится.

Celia. Голосовой ассистент от Huawei

Если вы всё ещё думаете, что Huawei по-прежнему надеется на возобновление отношений с Google, вы ошибаетесь. За время конфронтации с США китайцы умудрились насоздавать такое количество собственных сервисов, что лично я действительно начал понимать смысл фразы «санкции нам только на пользу». Голосовой помощник Celia, который Huawei представила вчера вместе с флагманом P40, — лучший тому пример. Ведь если магазин приложений AppGallery у китайцев был уже давно, хоть и не развивался, очевидно, что ассистента им действительно пришлось создавать с нуля, потому что без него сегодня никак.

Несмотря на то что Huawei выпустила Celia в релиз, на презентации P40 о нём практически ничего не говорили. Видимо, это связано с тем, что пока ассистент находится на раннем этапе своего развития и Huawei предстоит большая работа по его усовершенствованию. Тем не менее, уже сейчас он представляет из себя вполне рабочий инструмент, который можно вызвать по команде “Hey, Celia” по аналогии с Siri и Google Assistant, так же способными воспринимать фразы-триггеры и включаться, даже если пользователь не прикасается к смартфону.

На самом деле Celia довольно много взяла у конкурентов. Причём Huawei совместила отличительные особенности Siri и Google Assistant таким образом, что на выходе получилось что-то, с одной стороны, до боли знакомое, а, с другой, нечто совершенно новое. Например, от Siri здесь взята компоновка диалогов, виджетов и интерфейсная кнопка активации записи, которую китайцы, чтобы не было слишком очевидно, перекрасили в другие цвета, сохранив при этом привычный градиент. В результате, если закрыть нижнюю и верхнюю части экрана, отличить Celia от Siri будет практически невозможно.

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От Google Assistant здесь компактный режим, который позволяет запускать Celia прямо на рабочем столе и не перекрывать основное содержимое экрана, анимация записи голоса пользователя, которая появляется на месте кнопки активации диалога, и размещение управляющих элементов в нижней части экрана. Например, кнопка вызова клавиатуры для текстового ввода запросов и кнопка активации камеры для сканирования видимых объектов. Эту функцию можно использовать для перевода иностранных вывесок, баннеров и просто документов.

Впрочем, пока функциональность Celia оставляет желать лучшего. Во-первых, на данный момент ассистент знает только три языка: английский, французский и испанский. Во-вторых, он распознаёт только примитивные команды вроде прогноза погоды, отправки сообщений и переключения песен и неспособен на выполнение более серьёзных задач, как, например, Google Assistant. В-третьих, Celia пока работает только на Huawei P40 и воспользоваться ассистентом владельцы других устройств Huawei не смогут до выхода EMUI 10.1, чей релиз запланирован на середину 2020 года.

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Безусловно, желание Huawei запустить собственный голосовой ассистент, чтобы составить конкуренцию Google Assistant и Siri, заслуживает уважения. Всё-таки для этого китайцам пришлось проделать большую работу, ориентировав проект полностью на западный рынок. Однако я сильно сомневаюсь, что Huawei удастся хотя бы в течение ближайших пары лет достичь уровня Google Assistant и «Алисы» от Яндекса. Всё-таки развитие голосовых ассистентов требует времени, и ни один из представителей рынка не выстреливал сразу, стоило ему только выйти на рынок.

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Буду ли я пользоваться Celia, когда она получит русский язык? Сильно сомневаюсь. Дело в том, что по уровню удобства и связки с российскими сервисами «Алиса» находится вне конкуренции, а Google Assistant нет равных по уровню функциональных возможностей. Голосовой ассистент поискового гиганта способен совершать такое, чего не в силах сделать ни один другой конкурент. Поэтому на данном этапе для меня Celia не существует. Возможно, через пару лет его доведут до ума, но, не забывайте, что Google Assistant и «Алисе» к тому времени станет на два года больше, а значит, и их функциональность станет заметно шире.

Huawei представила новый флагман P40. Надо брать?

Только что завершилась презентация линейки смартфонов Huawei P40. В другое время мы бы радовались этому, так как именно эта линейка является знаковой не только для Huawei, но и для всей индустрии в целом. В этом году смартфон останется без того, что многим так дорого в Android — сервисов Google. Но компания не унывает и старается как-то преодолеть эту ситуацию. Они активно продвигают свой магазин приложений, стараясь выкладывать в нем все больше и больше того, что действительно нужно. Складывается ощущение, что скоро у них это может получиться. Ну, а пока давайте просто поговорим о новинке. Тем более, что технически смартфон опять получился очень интересным.

На прошедшей презентации показали не только один Huawei P40, но и его старших братьев. Теперь, несмотря на наличие версии «Lite» базовой моделью можно считать Huawei P40. Следом будет идти Huawei P40 Pro, а самой топовой версией будет Huawei P40 Pro Plus.

Все модели будут поддерживать сети пятого поколения, но пока сложно сказать, как это будет реализовано в России. Будут ли они работать, если окажешься в зоне действия таких сетей? Скорее всего, поддержка будет заблокирована, но разблокируется после официального запуска сетей в России.

Стоит отметить, что внешне новый смартфон от Huawei выглядит точно так, как нам и обещали утечки. Некоторые детали воспроизведены с фантастической точностью. Особенно это касается модуля камеры.

Я сейчас говорю не о его форме. Да, она очень похожа на форму модуля камеры семейства Galaxy S20 от Samsung. Не думаю, что это плагиат, так как разница во времени между выходом моделей не такая большая, чтобы можно было все перестроить и выпустить клон другой модели. Такие вещи проектируются заранее. Это скорее современный тренд. Камеры еще в прошлом году начали выделяться в такой приподнятый блок, прикрытый темным стеклом. Сейчас он просто расширился в стороны, так как модулей камеры стало больше.

Внешней особенностью камеры стало нанесение покрытия на модуль камеры. Оно ярко выделяет главный модуль. Блик расходится от него в стороны. Я люблю такое внимание к мелочам.

Вообще, по цвету корпуса можно сказать, что он сильно изменился. Huawei в последнее время делала одни из лучших корпусов с точки зрения внешнего вида. Сейчас они стали более строгими, но свет на стекле задней панели играет так, что кажется будто оно вогнуто. Это смотрится очень самобытно.

Еще из внешнего вида, стоит отметить наличие кнопок, которые пропали в Mate 30 Pro с его экраном в стиле “водопад”. Тут скругления экрана не такие большие и кнопки на месте.

Если у вас есть вопросы к внешнему виду, на выбор предложено много оригинальных чехлов, включая специальный защитный чехол для подводной съемки.

Я еще попробую попользоваться этим смартфоном пару недель, чтобы потом рассказать подробно о том, что он из себя представляет. Пока первое впечатление, которое произвел на меня экран этого смартфона, является положительным.

Он яркий, четкий, насыщенный и все тонкие настройки, которые присущи фирменной оболочке от Huawei, есть. Единственное, к чему я придерусь, это камера, к которой я до сих пор не могу привыкнуть. Отверстие в экране это не мое. Тем более такое большое и вытянутое. Но его можно скрыть в настройках. Правда, тогда теряется вся безрамочность, которая у этого смартфона на высоте.

Экран действительно кажется безрамочным. Хотя, я не могу отделаться от ощущения, что нижняя рамка, хоть и имеет минимальный размер, но на какие-то нанометры больше верхней. По мне, это выглядит как-то неаккуратно. Зато он имеет скругления по всем сторонам. Это действительно ощущается очень необычно.

Больше претензий нет. Частота обновления экрана не 120Гц, которая стала трендом, а всего 90 Гц, но к плавности основных меню никаких вопросов нет. Посмотрим, как работают приложения. Об этом расскажу в большом опыте использования.

Диагональ экрана будет составлять 6.1 дюйма для младшей модели и 6.58 дюйма для средней и старшей. Разрешение соответственно будет 2340 на 1080 точек и 2640 на 1200 точек.

Базовая версия Huawei P40 будет иметь три камеры, Huawei P40 Pro получит четыре камеры, а Huawei P40 Pro Plus целых пять. Ниже приведены их характеристики.

Первое впечатление от камеры немного смешанные. Качество в целом неплохое, но у меня есть ощущение, что что-то недоделано. Если я прав, в обновлениях все будет исправлено.

Как думаете, почему Huawei пострадала от коронавируса больше остальных? У меня есть ответ.

Фронталка всех смартфонов близка по своим характеристикам, за исключением небольшой разницы в апертуре. Разрешение будет 32 Мп, но только в двух старших моделях в паре с ней трудится датчик глубины. Дополнительно реализовано управление жестами и разблокировка по проекции лица.

Есть и много других функций со сложными названиями, которые обычно значат не так много, но все равно по чуть-чуть вносят улучшения в снимки. Стоит отметить только объединение фотографий из серии с возможностью выбора лучшего комбинированного варианта.

Вообще камера всегда была сильной стороной смартфонов Huawei серии “P”. Поэтому мне не терпится более детально в ней разобраться и рассказать о ней в большом опыте использования, который я подготовлю чуть позже. Чтобы не пропустить его выход, подписывайтесь на нас в Google News или присоединяйтесь к нашему новостному Telegram-каналу.

Все три модели семейства будут работать под управлением Kirin 990. Компания гордится этим процессором, подчеркивая, что он не только мощный и превосходит некоторых конкурентов, но и экономичный. При этом экономия энергии доходит до 30 процентов.

Вдобавок этот чип уже в базе может работать в сетях 5G. Учитывая положение Huawei в мире телекоммуникаций, смею предположить, что их 5G будет лучше, чем аналогичное решение у остальных. Не зря же они делают лучшее в мире телекоммуникационное оборудование для сотовых операторов.

Отличий между тремя моделями семейства Huawei P40 не так много, но они все равно есть. Кроме перечисленных выше отличий, можно назвать отсутствие у младшей модели защиты от воды. Она обеспечена только на уровне ip53, то есть, только от брызг. Старшие модели имеют сертификацию ip68. То есть, их можно погружать на глубину до полутора метров на полчаса. Хотя, я не рекомендую делать этого и уже объяснял почему.

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Также у младшей версии будет менее емкий аккумулятор. 3 800 мАч против 4 200 мАч. При этом все версии будут иметь быструю зарядку Huawei SuperCharge (40W), а версия “Pro” и “Pro Plus” еще и быструю беспроводную зарядку.

Huawei P40 будет иметь только одну версию памяти — 8/128 ГБ. Для старших моделей тоже будет 8/256 ГБ в Huawei P40 Pro и 8/512 ГБ в Huawei P40 Pro Plus.

Выпускаться модели будут в синем, белом, серебристом, золотом и черном цветах, правда, не все цвета будут доступны на всех рынках.

Версия Huawei P40 Pro Plus выпускается в керамическом корпусе. Он будет меньше подвержен царапинам и в целом будет прочнее. По крайней мере, так обещают.

Естественно ни одна модель не получит поддержку сервисов Google. При этом все они будет работать на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1. Апчики придется качать из AppGallery. Радует то, что Huawei постаралась сделать свои аналоги сервисов Google. Есть даже музыкальный и видеосервис.

Если бы не всем известные проблемы Huawei, я бы закрыл глаза и со словами “заткнись и бери мои деньги» протянул руку за смартфоном. Для себя бы я выбрал Huawei P40 Pro.

Но, по сумме факторов надо понимать, что пользования смартфоном не будет легким. Он крутой, он хорошо работает, отлично снимает и шикарно выглядит… Но он не подойдет человеку, который привык пользоваться смартфоном из коробки. Если вдруг санкции с компании снимут, скорее всего, на этом смартфоне сразу появятся все сервисы, но пока особой надежды на это нет.

Если для вас это наоборот интересный вызов, этот смартфон вам, скорее всего, подойдет. По крайней мере, первое впечатление он производит именно такое. Более детально обсудим через пару недель.

А теперь цены… Вот они!



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