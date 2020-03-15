На этой неделе было не так много знаковых событий из мира Android, но благодаря его многогранности, он всегда даст повод поговорить о себе. Как это обычно бывает, не обойдется без новостей от Google, которая в ближайшее время должна выпустить новое устройство, а еще немного ошиблась при работы над программным обеспечением. Кроме этого, как и несколько прошлых недель, не обходятся без новостей о коронавирусе и о том, как он влияет на мир технологий. Сегодня в этом ключе мы рассмотрим действия Samsung, которая не могла остаться в стороне от этой борьбы. Короче, садись поудобнее, наливай кружку чая, или что обычно пьешь, и давай уже начинать говорить о самом главном, что было на этой неделе.

Samsung приглашает на бесплатную дезинфекцию смартфонов от коронавируса

Компания Samsung предложила владельцам фирменных устройств услугу по дезинфекции от коронавируса. Ей могут воспользоваться владельцы смартфонов, планшетов, наушников и смарт-часов линейки Galaxy — то есть всех тех, которые используются во внешней среде и с большой долей вероятности собирают на себе всевозможные вирусы, бактерии и микробы, а значит, являются потенциальными переносчиками инфекционных заболеваний. А вот про ноутбуки и другую технику речи не идёт. Очевидно, это связано с тем, что они лучше защищены от контактов с посторонними людьми и не представляют угрозы для п пользователей.

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Услуга, о которой идёт речь, называется Galaxy Sanitizing и, что логично, распространяется только на устройства собственного производства Samsung, поэтому, если вы являетесь владельцем аппарата от конкурирующего бренда, скорее всего, в дезинфекции вам откажут. На данный момент программа действует в 19 странах мира, в том числе в России, и услуга в её рамках предоставляется абсолютно бесплатно. Чтобы воспользоваться ей, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Samsung либо в фирменный магазин Samsung Experience Store.

В отличие от Apple которая рекомендует обрабатывать смартфоны изопропиловым спиртом либо чистящими салфетками Clorox, Samsung заявила, что лучше вообще не использовать для чистки никаких химических растворов и абразивных веществ, поскольку это может повредить корпус обрабатываемого устройства либо стереть олеофобное покрытие, нанесённое на экран. Но поскольку совсем отказываться от дезинфекции было нельзя, корейцы провели множество опытов и в конечном итоге пришли к тому, что будут обрабатывать фирменную технику ультрафиолетовым излучением. Для этого Samsung пришлось закупить специальное оборудование и снабдить им сервисные центры и магазины.

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По словам представителей Samsung, ультрафиолетовое излучение качественно удаляет бактерии и другие микроорганизмы с поверхности устройств и абсолютно безопасно для их работоспособности. Правда, уточняют в компании, из-за конструктивных особенностей на одних гаджетах бренда эффективность удаления биозагрязнений может быть ниже, чем на других. Поэтому Samsung предупреждает, что стопроцентная очистка от микробов и вирусов не гарантируется, однако обработка ультрафиолетом, во-первых, более безопасна, чем самостоятельная чистка, а, во-вторых, всё равно даёт лучший результат, чем если бы устройство вообще не подвергалось очистке.

Я, пока писал этот пост, держал в голове несколько комплиментов для Samsung, искренне желая похвалить компанию. Всё-таки пока такой заботы о клиентах не проявил ни один другой вендор. Ведь это же нужно было купить особую аппаратуру, организовать её доставку в сервисные центры в 19 странах мира и решить не брать с людей ни копейки за дезинфекцию. Но тут мне в голову пришла закономерная мысль о том, что если обработать смартфон или наушники спиртом я могу и дома, то за ультрафиолетовым облучением мне придётся выйти из своего жилища и отправиться на поиски сервисного центра. Не то чтобы мне было лень этим заниматься, но в условиях распространения инфекции это не выглядит как логичное и безопасное мероприятие.

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Ну, и, конечно, поражает полная неосведомлённость службы технической поддержки Samsung о запущенной программе. Незадолго до выхода этого материала я написал в чат на сайте компании и спросил, где я могу воспользоваться услугой по дезинфекции. Ответ, который я получил, был довольно ожидаемым. Как оказалось, сотрудник Samsung понятия не имеет о сервисе Galaxy Sanitizing и, само собой, не может указать на магазин или мастерскую, где эту услугу предоставляют, предложив мне самостоятельно обзвонить все сервисные центры. Как-то не слишком тянет на заботу о клиенте, не правда ли?

Как купить Galaxy Fold за 400 долларов и попасть на деньги.

Escobar Fold 2, который компания брата Пабло Эскобара продавала за 400 долларов, оказался реальным Galaxy Fold, обклеенным блестящими плёнками с логотипом нового бренда. Но не спешите радоваться. Ведь получить этот смартфон вам, скорее всего, не удастся, потому что компания Escobar Inc. в действительности не занимается их продажей. Для многих и для нас в том числе это было очевидно с самого начала, однако на тот момент мы имели только косвенные доказательства недобросовестности родственников знаменитого наркобарона. Теперь же точку в этом вопросе поставил популярный YouTube-блогер Маркес Браунли.

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По словам Браунли, когда он узнал о выходе первого Escobar Fold и его цене, которая равнялась 349 долларам, он оформил заказ, не слишком рассчитывая на успех. Стоит ли говорить, что аппарат блогер так и не получил, а в личном кабинете статус заказа установился на «Сборке», но не изменился ни через месяц, ни через два, ни через три. Несмотря на это, в скором времени Escobar Inc. запустила второе поколение Escobar Fold, оценив его на 50 долларов дороже предыдущего. Браунли оплатил и его, но на этот раз назвался другим именем. Результат оказался тем же.

Тогда Браунли написал у себя в Твиттере, что оплатил оба поколения Escobar Fold, но не получил ни один заказ, отметив, что не рекомендует никому связываться с Escobar Inc. Тем же вечером с блогером связались представители компании. Они уточнили, что прислать ему оригинальный Escobar Fold не представляется возможным из-за исчерпания складских запасов. Однако они могут отправить вместо него второе поколение. Удивительно, но Escobar Fold 2 по первому заказу всё-таки добрался до Браунли, позволив взглянуть на него и нам.

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Как видно, комплект поставки смартфона довольно скуден и, помимо него самого, включает в себя только зарядный кабель. Ни чехла, ни наушников, даже блок питания – и тот не положили. Зато целиком упаковали аппарат в золотые плёнки с логотипом бренда Escobar Inc., под которыми скрываются признаки реального происхождения устройства. Видимо, родня печально известного наркобарона не собирает Escobar Fold 2 из компонентов Galaxy Fold самостоятельно, как они утверждали в пресс-релизах, а маскирует под него вполне себе розничный аппарат Samsung. Правда, не очень понятно, куда в таком случае деваются сопутствующие аксессуары, которых в оригинальном комплекте поставки довольно много.

Несмотря на то что Escobar Fold 2 успел засветиться у многих блогеров и известных людей, это ничего не меняет. Совершенно очевидно, что Escobar Inc. – это мошеннический проект, направленный на обманное извлечение денег у людей, которые жаждут получить складной смартфон за бесценок. У этого есть несколько доказательств:

Escobar Inc. зарегистрирована в Швеции, а её штат состоит из двух человек;

Сайт Escobar Inc., на котором продаются смартфоны, не связан ни с одной платёжной системой, предлагая покупателям оплачивать покупки переводом на банковский счёт;

Вы не найдёте ни одного случайного человека, который бы получил Escobar Fold – это либо техноблогеры, либо бывшие звёзды кино или эстрады, которым уже нечего терять и они рекламируют всякую дичь.

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Если вы ещё не поняли, то повторю ещё раз: не вздумайте заказывать Escobar Fold, потому что это развод. Ведь даже Маркес Браунли получил свой экземпляр только после того, как сделал Escobar Inc. антирекламу у себя в Твиттере, да и то – только по тому заказу, который оформлял на своё имя. По второму заказу смартфон до него так и не доехал, и уже вряд ли доедет. Мораль: халявы не бывает.

Google сломала умную разблокировку в Android 10

Пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung, OnePlus и Nokia пожаловались, что на Android 10 режим Smart Lock перестал работать так же, как прежде. У одних пользователей после обновления даже с активной умной разблокировкой аппарат стал запрашивать биометрическую верификацию или пароль, чего раньше не наблюдалось, а у других из прошивки вообще исчезла такая функция, равно, как и возможность активировать её. Разбираемся, что это за умная разблокировка такая, как она работает и почему пользователи так переживают из-за её исчезновения.

Умная разблокировка, или Smart Lock – это система из нескольких методов разблокировки на Android, которые призваны скорее не защитить пользователей, а сделать взаимодействие со смартфонами в ситуациях, когда это возможно, проще. К примеру, она позволяет не блокировать аппарат, если он подключён к доверенному Bluetooth-аксессуару вроде смарт-часов или фитнес-браслета, присутствие которого в непосредственной близости подтверждает, что оба гаджета находятся при их владельце, а значит, и защищаться пока не от кого.

Я заметил, что Smart Lock на моём Nokia 7.1 перестал работать сразу после того как я обновился до Android 10. Функция не работает ни дома, ни в машине, ни при подключении к браслету Fitbit Versa или Surface Pro 7. Но она работала на Android 9. С момента обновления прошло уже несколько месяцев, но работа Smart Lock так и не была восстановлена, что очень раздражает меня. Эй, Google, вам было бы неплохо хоть как-то отреагировать и сообщить нам, работаете вы над решением нашей проблемы или нет, — написал один из пользователей.

Удивительно, но довольно скоро разработчики Google выступили с заявлением о том, что они тут совершенно не при чём, а в неправильной работе Smart Lock виноваты производители. Но если в случае со смартфонами OnePlus и Samsung этот ответ ещё может прокатить, то в случае с аппаратами Nokia, которые работают на стоковой версии Android, и Google Pixel, которые выпускает и поддерживает сама Google, — уже нет. Впрочем, скорее всего, разработчики поискового гиганта и сами это поняли, а потому предпочли владельцам «пикселей» в том же ключе не отвечать, дабы не дискредитировать себя.

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Беглый анализ ситуации показал, что проблема в работе Smart Lock имеет довольно распространённый характер. Правда, откуда у неё растут ноги, сказать действительно сложно. Ведь на моём Honor View 20 эта функция работает вполне исправно, поддерживать аппарат в разблокированном состоянии в моменты подключения к умной колонке и фитнес-браслету. Поэтому можно предположить, что дело не в ОС. Но, с другой стороны, в прошивке Magic UI умная разблокировка вынесена за пределы раздела Google, как было раньше, что даёт основания думать, что это собственная реализация Honor, независимая от поискового гиганта.

Функция умной разблокировки довольно обширна и, помимо Bluetooth-аксессуаров, позволяет использовать и другие методы верификации:

Разблокировка по лицу;

Разблокировка голосом;

Разблокировка графическим ключом;

Разблокировка в доверенных местах;

Нательная разблокировка (смартфон не блокируется, пока находится при вас).

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Да, эти методы не про надёжность, а про удобство. Ведь воспроизвести графический ключ гораздо проще, чем 8-значный пароль, а голос постороннего человека всегда может оказаться похожим на ваш настолько, что смартфон просто возьмёт и снимет блокировку. Поэтому ключевое предназначение Smart Lock – это удобство, что особенно оценили автомобилисты. Ведь очень удобно, когда вы садитесь в машину, автоматически соединить смартфон с бортовым компьютером и снять блокировку. В результате всё, что останется сделать для того, чтобы активировать смартфон, — это нажать кнопку питания и попасть на рабочий стол, не вводя паролей и не используя биометрической верификации. Это не только удобно, но и безопасно, поскольку ввод пароля за рулём может отвлекать внимание водителя и представлять опасность для него самого и окружающих. Однако теперь у пользователей такой возможности нет, и неизвестно, когда появится снова.

Google выпустит новый Chromecast Ultra на базе Android TV

Не знаю, как вы, а я в последнее время очень активно пользуюсь телевизионными приставками, вроде Google Chromecast и AppleTV 4K. Они мне кажутся просто отличным способом потребления видеоконтента, будь то эфирное вещание, сервисы или просто отзеркаливание контента со смартфона. У меня есть пара таких устройств и иногда я даже подключаю их к телевизорам, в которых уже есть функция SmartTV. Так просто удобнее, чем пользоваться штатными функциями. Сейчас появилась информаци, которую многие ждали. Google выпускает новый Chromecast. Вопрос в том, каким он будет и какие в нем будут функции. Ведь нам не хочется, чтобы он был хуже предыдущего. Согласны?

Как сообщает издание 9to5google.com со ссылкой на свои источники, знакомые с планами Google, компания действительно планирует выпустить Chromecast Ultra второго поколения на базе Android TV. Запуск должен будет состояться в этом году. Могу предположить, что нам о нем расскажут одновременно с новым Google Pixel. Не исключено, что планировался и более ранний запуск в рамках конференции разработчиков Google I/O, которую отменили из-за ускорения темпов распространения коронавируса COVID-19, который сейчас шагает по планете и уже вырвался за пределы Китая, заразив более 115 000 человек в мире. На этой же конференции нам должны были показать Google Pixel 4A, о котором, правда, мы и так знаем не мало.

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Если верить полученной информации, устройство будет иметь привычный форм-фактор и будет подключаться напрямую к HDMI-разъему телевизора, без длинных проводов и выноса устройства. Правда, оно должно получить важное дополнение, которым окажется пульт дистанционного управления. Само устройство получило кодовое имя “sabrina”.

Гаджет будет поддерживать контент в формате 4K HDR, которое в наше время является уже даже не золотым стандартом, а буквально необходимостью. Для подключения к внешним устройствам, как и прежде, будут использоваться Bluetooth и WiFi.

Внешний пульт, о котором мы упомянули выше, будет управлять устройством и чем-то будет похож на пульт от AppleTV. Было бы нелогично предположить, что на нем не будет Google Assistant. Для его реализации есть специальная кнопка и микрофон для надиктовки команд. Подобное можно встретить в различных приставках, например, в той же AppleTV и Mi BOX от Xiaomi.

Кроме этого, приятной и немаловажной особенностью пульта будет его возможность программирования на ваш телевизор для управления им. Это будет очень полезно, так как позволит управлять всей системой с одного пульта.

Что касается дизайна, то он немного изменится относительно третьего поколения Chromecast, продаваемого с 2018 года. Новинка будет иметь более плавные формы и скругленные грани. На верхней панели будет традиционный логотип Google в виде буквы ”G”. Больше о дизайне миниатюрного устройства сказать нечего.

Если утечка не врет и все будет так, как нам сказали, мы получим полноценное устройство на Android TV, которое сможет заменить пользователям многие другие устройства и позволит пользоваться на телевизоре крутыми сервисами. Среди них могут и должны быть такие, как YouTube TV, Netflix, Disney +, Hulu и многие другие.

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Информации о ценах предполагаемой новинки пока нет, как нет и сроков ее выхода. Пока мы располагаем только предположениями, высказанными в начале статьи.

От себя я могу добавить, что не уверен в том, что захочу пойти и купить это устройство. С другой стороны, если цена будет вменяемой, то чтобы не бегать со своим Chromecast от телевизора к телевизору я бы мог купить его.

В первую очередь, меня привлекает в нем возможность использования пульта и наличие в этом пульте возможностей, который делают его очень универсальным. Если все это будет, я буду доволен и буду рекомендовать гаджет к покупке. После небольшого тестирования, конечно.