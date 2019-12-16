Трудно спорить с тем фактом, что Google Ассистент является одним из самых продвинутых голосовых помощников на сегодняшний день. Но это не значит, что он идеален во всех отношениях и его нельзя сделать лучше. Скажем, не так давно Google объявила, что в одном из следующих обновлений, умный помощник будет не просто распознавать ваш голос, но и благодаря встроенным алгоритмам на основе искусственного интеллекта, будет понимать контекст запросов для того, чтобы работать еще точнее. Кроме того, сможет он и управлять некоторыми функциями сторонних приложений.

Что нового будет в Google Assistant?

С помощью простой голосовой команды в Google Ассистенте теперь вы можете открывать приложения на своем смартфоне. В Google не указали, будет ли это список из определенных программ, или Ассистент сможет открывать любое приложение по вашему выбору. Явно будут поддерживаться собственные разработки Google вроде Диска или YouTube и самые популярные программы из разряда Instagram или Spotify. Но на этом нововведения не заканчиваются.

Поиск в приложении, используя только свой голос

Теперь вы можете не только запускать приложения голосом, но и производить поиск прямо в них. В официальном пресс-релизе представители поискового гиганта написали примерно следующее:

Скажите: «Эй, Google, открой Instagram”, а затем «Покажи мне Instagram Бейонсе» или «Эй, Google открой YouTube», а затем «покажи мне занятия йогой».

Опять же, эта функция, по-видимому, охватывает собственные приложения Google, а также сторонние программы. Вы также можете задать ряд вопросов, чтобы провести более углубленный поиск. И вот это уже интереснее. Во все том же пресс-релизе, если верить изданию Pocket-lint, говорится, что можно будет голосом запустить приложение Галерея, а потом попросить Ассистента найти там фотографии, сделанные на пляже.

Создание контекстных команд в приложениях

Google Assistant теперь распознает некоторые контекстные команды в приложении. Итак, если вы просматриваете свои фотографии, вы можете попросить Google Assistant отправить их другу. Или, если вы читаете интересную статью на сайте (например, на нашей страничке в Яндекс.Дзен), то вы можете поделиться URL-адресом с кем-то. Кроме того, некоторые функции сторонних программ теперь тоже будут подконтрольны Google Ассистенту. Если вы переписываетесь с другом о предстоящем отпуске, и вам нужно заказать такси из аэропорта, просто спросите «в какое время прибывает мой рейс», не выходя из чата. После этого вы сможете без лишних хлопот попросить Ассистента сделать это в соответствующем приложении по заказу такси.

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Стоит отметить, что во всем этом разнообразии новых и, безусловно, полезных опций, есть одна небольшая ложечка дегтя. В частности, свежее обновление затрагивает пока что лишь смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Хотя почему поисковый гигант не делает доступа к новым возможностям для всех пользователей не совсем понятно. Ведь апдейт носит чисто программный характер. Будем надеяться, что такая «эксклюзивность» — это лишь временное явление.