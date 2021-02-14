Google Фото перестает быть бесплатным, а Huawei уверена в будущем: итоги недели

На этой неделе Google в очередной раз доказала, что она готова поддерживать перспективные стартапы, дав Карлу Пею (сооснователю OnePlus) 15 миллионов долларов на его новый проект. Интересно, что пока он даже ничего не выпустил, но мы разобрались, чем он смог заинтересовать Google. Не менее интересная информация поступила от генерального директора Huawei. Он заявил, что компания ни при каких обстоятельствах не продаст бизнес смартфонов. Попробуем понять, что это может значить. А заодно разберемся, какие функции Google Фото теперь станут платными. Все это и многое другое в нашем итоговом выпуске новостей из мира Android.

Как получить деньги от Google

Некоторые дизайнеры часто спорят на тему того, что есть черный цвет. Одни говорят, что это все цвета в одном, а другие говорят, что это, наоборот, отсутствие любого цвета. Примерно так же можно поспорить про название новой компании сооснователя OnePlus, Карла Пея — Nothing (пер. ничего). С одной стороны, это красивый маркетинговый ход, который наверняка призван подчеркнуть простоту и доступность готовящихся продуктов. Кроме этого, подобное название вызвало большое количество обсуждений в Сети своей необычностью, а значит, что уже на старте дало хорошую рекламу. Да и в будущем можно будет красиво использовать слоганы вроде ”ничего не будет как раньше” и тому подобных. Это все хорошо, но стартап уже привлек от Google инвестиций на 15 миллионов долларов. Что разглядел поисковой гигант в молодой компании без единого продукта и когда эти продукты появятся?

Когда в конце прошлого месяца Карл Пэй представил свою новую компанию, ради которой осенью 2020 года он ушел из OnePlus, он не сказал ничего о том, что она будет производить. Бизнесмен ограничился только формулировкой о том, что это ”лондонская компания по производству потребительских технологий”. Звучит максимально ни о чем.

Сооснователь OnePlus ушел из компании, чтобы создать новый бренд

На вопрос, что сейчас производит компания, можно ответить ее названием — ничего. Тем не менее, сейчас стало известно, что первый продукт должен выйти летом этого года. Им будут беспроводные наушники. Чуть позже в этом году компания выпустит другие продукты. В конечном итоге Карл Пэй планирует создать готовую инфраструктуру устройств, которые будут подключаться друг к другу.

Несмотря на неопределенность, компания еще до представления своего бренда привлекла инвестиции от изобретателя iPod и основателя Nest Тони Фаделла, соучредителя Twitch Кевина Линя, генерального директора Reddit Стива Хаффмана, ютубера Кейси Нейстата и других. Всего было собрано 7 миллионов долларов, что нельзя назвать большой суммой в современной IT-индустрии.

Google, как и Apple, любит покупать перспективные стартапы, чтобы потом на их базе сделать что-то хорошее или просто использовать их наработки в своем бизнесе или существующих продуктах.

Пока речь о покупке не идет и Google просто вкладывается в новое предприятие Карла Пея. Из интервью бизнесмена, которое он дал Bloomberg, стало известно, что Nothing завершила новый раунд финансирования в размере 15 миллионов долларов. Деньги были получены от GV (ранее Google Ventures) венчурного фонда Alphabet.

Это первые скриншоты Android 12. Что нового готовит Google.

Скорее всего, этого компании хватит только на первое время и нужно будет дополнительное финансирование, но начало положено. Одно то, что в молодую компанию вложил деньги такой серьезный игрок, как Google, уже говорит о многом.

Полученные деньги компания планирует потратить на расширение деятельности, укрепление команды и инвестиции в исследования и разработку продуктов.

Пока мы не получили даже утечек и слухов о том, что представит компания летом этого года, кроме понимания того, что это будут беспроводные наушники. Поэтому сложно аргументировано говорить о том, с кем она будет конкурировать.

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Тем не менее, можно предположить, что производство беспроводных наушников Nothing приведет к конкуренции с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний, включая Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose и Sennheiser.

Примечательно, что Nothing также будет конкурировать со старой компанией Пея, OnePlus, которая выпустила свои первые TWS-наушники в прошлом году. Скорее всего, Пэй принимал участие в их создании, и поэтому хорошо знаком со спецификой производства продукта.

Пока рассчитывать на мировое доминирование новому бренду не приходится. На первых порах это будет небольшая компания, которая может производить продукты, но вряд ли они будут настолько высокого качества, чтобы сразу побороться с признанными лидерами индустрии. Да и собранная сумма объективно очень небольшая для содержания большого штата и серьезных разработок.

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Наверняка новый продукт будет построен на готовых компонентах, а ”выезжать” на начальной стадии будет за счет невысокой цены. Ничего не напоминает? Примерно так несколько лет назад и начиналась история OnePlus. Если она повторится с новым брендом наушников и других гаджетов (это особенно интересно), будет очень интересно наблюдать за происходящим. А пока подождем до лета и посмотрим, что нам покажут.

Установить приложения на Android станет сложнее

Несмотря на то что большинство пользователей Android, скорее всего, не знают, что такое сайдлоадинг, плюс-минус все этим когда-либо занимались. Этот термин означает загрузку установочного файла приложения в обход штатных источников софта. То есть каждый раз, когда вы скачиваете APK из-за пределов Google Play, это называется сайдлоадинг. Казалось бы, зачем я вообще занимаюсь тем, что разъясняю вам значение настолько специфической терминологии? А для того, чтобы вы знали, как называется то, чего вас в скором времени могут и лишить.

Google начала постепенно экспериментировать с запретом на загрузку приложений со стороны. Нет-нет, пока вроде бы никто не собирается заблокировать все альтернативные магазины приложений вроде AppGallery или Galaxy Store. Более того, скорее всего, этого не произойдёт вообще. А вот чем Google занимается, так это блокирует установку новых версий Google Camera на старые смартфоны Pixel.

О попытках Google ограничить установку новых сборок Gcam на «пиксели» прошлых лет стало известно ещё прошлой осенью. Однако тогда на это мало кто обратил внимание. В конце концов, нативная несовместимость – дело совершенно обыкновенное.

Но разработчики из команды XDA изучили программный код Google Camera и выяснили, что Google целенаправленно добавила туда дополнительный уровень безопасности, препятствуя установке приложения на те смартфоны, для которых оно изначально не было адаптировано. Конечно, им удалось обойти эту защиту, но сам факт того, что Google его внедрила, говорит о многом.

Это первые скриншоты Android 12. Что нового готовит Google

Поступить таким образом Google, скорее всего, решила, чтобы лишить пользователей старых смартфонов Pixel доступа к новым функциям, доступным в новой версии Gcam. В конце концов, это логично. Ведь на том, что владельцы уже неподдерживаемых аппаратов пользуются всеми преимуществами новых, бизнес не сделаешь.

Несмотря на то что пока запрет на сайдлоадинг действует в отношении только Google Camera и, как оказалось совсем недавно, Recorder, нет никакой гарантии, что Google не распространит эту практику шире в будущем. В конце концов, запретить пользователям скачивать неподдерживаемые приложения или взломанные версии, чтобы не платить за них, в её интересах. В первом случае она может спровоцировать пользователей покупать более новые смартфоны чаще, а во втором – увеличить собственный доход от взимания комиссии в Google Play.

Насколько вероятно, что Google поступит таким образом? Пока сказать сложно. С одной стороны, пользователи знают Android как открытую операционку без ограничений, характерных для iOS, и даже Павел Дуров призывал всех переходить на платформу Google именно по этой причине. Но, с другой стороны, эта открытость провоцирует распространение пиратства, снижая интерес разработчиков, мешает компании больше зарабатывать и подрывает безопасность ОС, отталкивая пользователей.

Вероятность того, что Google начнёт менять Android и пойдёт по пути iOS, не следует исключать полностью. Недавно стало известно, что поисковый гигант запланировал введение новых правил для разработчиков, в соответствии с которыми они лишатся части инструментов сбора данных о пользователях. Раньше этот инструментарий позволял им и рекламным сетям формировать виртуальные портреты пользователей, а затем показывать им таргетированную рекламу. В будущем эту лавочку планируется прикрыть.

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Я пока не знаю, как относиться к возможным изменениям Android, которые сделают из неё вторую iOS. Для меня, как для человека, который готов платить деньги за софт и не заинтересован в загрузке пиратского софта, это, скорее всего, плюс. Ведь в этом случае стоит повышения качества приложений, доступных в Google Play, снижения заинтересованности разработчиков в том, чтобы обмануть как можно больше пользователей, и, что самое главное, рассчитывать на то, что мы с вами перестанем быть для них товаром. А это очень важно. Но согласятся ли на такую рокировку остальные?

Huawei не перестанет делать смартфоны сама

Так уж получилось, что путь, который в своей жизни прошел Рэн Чжэнфэй, привел его к тому, что компания, которую он создал почти из ничего, просто разваливается на глазах. Я говорю о руководителе Huawei. При этом трудности связаны не с просчетами руководства, тут как раз все было нормально, а с тем, что компания просто перешла кому-то дорогу. Может и можно было иначе повести себя на ранних стадиях разгоравшегося скандала, но сейчас уже поздно говорить об этом, а у нас есть компания, которая не может нормально выпускать смартфоны, продает свои активы, а спасается аксессуарами и некоторыми другими наработками. В последнее время все больше говорили о том, что руководство собирается продать бизнес смартфонов, как оно это сделало с брендом Honor, но сейчас владелец компании опроверг такие слухи.

Рэн Чжэнфэй заявил во вторник, что Huawei переживет санкции, наложенные администрацией Дональда Трампа, и с нетерпением ожидает возобновления отношений с США, когда к власти придет новый президент Джо Байден. Собственно, он уже пришел, но заявления его администрации пока не дают оснований надеяться на смягчение политики в отношении китайских компаний в целом и Huawei в частности.

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Тем не менее, Huawei все равно ожидает, что новый президент США улучшит отношения между двумя странами, а также между американскими и китайскими компаниями. Рэн Чжэнфэй сказал, что Huawei по-прежнему полна решимости покупать оборудование у американских компаний, и что восстановление доступа Huawei к товарам из США является взаимовыгодным. Кроме того, он предполагает, что ограничения в отношении китайского технологического гиганта нанесут ущерб не только ей, но и американским производителям.

Мы надеемся, что новая администрация США будет проводить открытую политику на благо американских фирм и экономического развития Соединенных Штатов — сказал Рэн. Мы все еще надеемся, что сможем закупить большие объемы американских материалов, компонентов и оборудования, чтобы все извлекли выгоду из роста Китая.

Лидер компании также опроверг информацию о том, что Huawei уходит из смартфонного бизнеса.

Мы решили, что ни в коем случае не будем продавать наши потребительские устройства и свой бизнес по производству смартфонов — сказал руководитель Huawei.

Из того, что мы уже знаем на сегодняшний день, стоит отметить, что компания уже анонсировала презентацию нового складного смартфона, которая состоится 22 февраля этого года. Также пока не было подтверждено официально, но мы ожидаем, что в марте компания покажет смартфоны серии Huawei P50.

Даже не смотря на свои сложности, компания долгое время не просто сохраняла свои позиции на китайском рынке, но и укрепляла их. Так в середине прошлого года по итогам двух кварталов, во многом из-за хороших продаж в Китае, компания смогла занять первое место в мире по продажам смартфонов. Не говоря уже о домашнем регионе.

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Даже по данным на последний квартал прошлого года, которые пока являются актуальными, Huawei по-прежнему уверенно лидирует на китайском рынке смартфонов. Соответствующие отчеты, как сообщает Gizchina.com были подготовлены CINNO Research и Canalys.

Согласно ежеквартальному отчету об отслеживании мобильных телефонов International Data Corporation (IDC), поставки смартфонов на китайский рынок в четвертом квартале 2020 года составили примерно 86,4 миллиона единиц, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем году. Падение можно легко объяснить последствиями пандемии и общим падением спроса на новый смартфоны. Последнее, в свою очередь, вызвано перенасыщением рынка и отсутствием действительно новых предложений.

В четвертом квартале значительно увеличились поставки смартфонов Apple, OPPO, Vivo и Xiaomi. Что касается конкретных рейтингов в четвертом квартале, то Huawei, Apple, OPPO, Vivo и Xiaomi вошли в пятерку лучших именно в таком порядке. Хотя продажи Huawei и упали на 34,5% в годовом исчислении, она по-прежнему занимает первое место в регионе с долей рынка 25,1%.

Если посмотреть на весь 2020 год, Huawei по-прежнему опережает конкурентов. Доля рынка составляет 38,3%, что на 0,1% меньше, чем в 2019 году, когда она составляла 38,4%. На втором месте находится Vivo с долей рынка 17,7%. Это показывает, что Huawei, занимающая первое место, имеет долю рынка более чем на 50% выше, чем занимающий второе место Vivo. Oppo, Xiaomi и Apple занимают с третьего по пятое места соответственно. За исключением роста Apple в годовом исчислении, у остальных четырех производителей наблюдается разная степень спада.

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В четвертом квартале поставки мобильных телефонов 5G в Китае составили около 60 миллионов единиц. Именно это направление можно считать основой роста продаж в будущем. Пользователям надо было что-то новое и теперь у них есть 5G.

Наблюдая за такими показателями, создается ощущение, что смартфонное подразделение стало для Huawei чуть ли не курицей с золотыми яйцами. Хотя в нем тоже наблюдаются проблемы, но что-то решается старыми запасами, а что-то другими способами, но пока подразделение способно хотя бы поддерживать само себя на плаву, его конечно же надо оставлять. Мы не знаем того, что знает руководство компании, чтобы сделать такой вывод, не надо обладать обширными знаниями.

Платные функции Google Фото

Уже в этом году Google если не убьёт, то по крайней мере сильно покалечит «Google Фото», лишив пользователей безлимитного хранилища для фотографий и видеороликов. Очевидно, что это спровоцирует отток значительной части аудитории, которая пользовалась сервисом только из-за неограниченного пространства в облаке. Поэтому Google, предвидя утечку клиентуры, решила заранее предотвратить её, предложив более широкий спектр возможностей, чем раньше. Среди них есть как бесплатные, так и те, доступ к которым будет открываться исключительно за деньги.

Запланированный апгрейд пройдёт в два этапа. В рамках первого пользователям откроются платные функции, а бесплатные станут доступны в рамках второго. Разберёмся, что это за нововведения и стоят ли они того, чтобы за них платить.

Платные функции называются только лишь условно, потому что покупать их по отдельности или пакетом Google не предлагает. Они будут доступны только подписчикам сервиса Google One, которые оплачивают доступ к облаку на ежемесячной основе. Очевидно, что поисковый гигант решил повысить привлекательность и облачной платформы, и «Google Фото».

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Вот эти функции:

Портретное освещение. В отличие от функции с аналогичным названием, доступной пользователям iOS, то, что предлагает Google, позволяет буквально настроить освещение на уже готовой фотографии. Нововведение создаёт эффект естественного света, который можно направить так, как вам нравится, либо слегка подсветив объект съёмки, либо сделав так, будто съёмка велась под прямыми лучами солнца. Получается очень интересно, а, самое главное, натурально.

Портретное размытие. Эта функция уже непосредственно относится к портретной съёмке, позволяя размывать задний фон на уже готовых снимках. Благодаря этой фишке вы можете загрузить в облако любую фотографию и применить к ней эффект размытия, получив на выходе полноценный портретный снимок. Для размытия используются те же алгоритмы, которые размывают задний фон у фотографий, сделанных на камеру Google Pixel, поэтому можно рассчитывать на качественный результат. Главное – подобрать подходящий кадр и ракурс.

Помимо этих двух функций, подписчиков Google One ждут новые фильтры: Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow, Stormy. Они уникальны тем, что появились в прошивке смартфонов Google Pixel только в декабре и до настоящего момент были их эксклюзивом. Однако, дабы удержать аудиторию «Google Фото», разработчики компании решили, что будет не лишним предложить пользователям что-то такое, ради чего они предпочтут остаться. Ведь облачное хранилище у них есть и так, значит, они гарантированно останутся после введения новых правил использования сервиса. А новые функции – это своего рода благодарность за преданность.

Для пользователей «Google Фото», которые не хотят дополнительно платить за облачное хранилище, нововведения тоже есть, пусть и не настолько знаковые. Их ждут новые инструменты редактирования видео:

Обрезка для изменения соотношения сторон клипа;

Настройка яркости, контрастности, баланса белого, тенями и насыщенностью;

Новые фильтры для видео;

Инструменты монтажа для приближения фрагментов или перехода в любую точку видео.

Как на Android приблизить фрагмент на готовом видео

Очевидно, что для пользователей бесплатного тарифа Google подготовила не самые привлекательные нововведения, хотя и, безусловно, весьма полезные. Другое дело, что заниматься монтажом видео в приложении «Google Фото» подавляющее большинство тех, кому это нужно, всё равно не будет. Поэтому единственной значимой функцией я бы назвал приближение фрагментов видео по аналогии с фотографиями жестом pinch-to-zoom. Но поскольку Google нужно как-то зарабатывать, нет ничего удивительного в том, что самый сок достался платникам.

Смартфоны и планшеты могут сильно подорожать

Если вы решили потратить в 2021 году немного (или много) денег и хотите купить смартфон, планшет, ноутбук, телевизор или даже автомобиль, вы рискуете столкнутся с трудностями, которые могут сильно повлиять на ваши планы. Пока говорить о том, что гаджеты просто пропадут с полок, нельзя. Что-то будет продаваться и многие найдут то, что им нужно, но ситуация все равно будет сложная. Это касается не только России или некоторых других стран. Проблема рискует стать глобальной и может привести к самым сложным последствиям. Впрочем, те, от кого это зависит, понимают, что надо что-то делать, и готовятся принимать меры. Посмотрим, что из этого получится, и как будут решаться проблемы, но факт глобальной нехватки процессоров на лицо. Поэтому давайте разберемся, почему начались трудности, как они будут преодолеваться и на что могут повлиять.

Мир действительно находится в центре самой настоящей нехватки микросхем самого разного уровня. Об этом уже несколько дней назад говорилось в разных источниках, в том числе в большом материале, подготовленном BBC.

Этот дефицит может сказаться на самых разных рынках. Фактически автопроизводители сталкиваются с наибольшим количеством проблем в связи с возникшим дефицитом. В среднем автомобиле часто бывает более 100 микропроцессоров, управляющих всем — от стереосистемы до ламп в фарах. Гиганты индустрии изо всех сил пытаются получить эти чипы, но часто им приходится даже задерживать поставки машин из-за банальной нехватки комплектующих.

Для нас с вами и для тематики нашего сайта намного важнее и интереснее мобильные гаджеты. В частности смартфоны, планшеты, ноутбуки, часы и тому подобное. Тут все не так ужасно, но проблемы все равно есть, и это не означает, что дефицита не будет.

По данным BBC, этот дефицит по сути представляет собой целый комплекс проблем, которые вызваны пандемией COVID-19. Она играет не единственную, но важную и, может быть, даже ключевую роль. Но есть две другие проблемы, которые в совокупности заставляют отрасль отступить.

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Первая проблема — это резкое увеличение количества новых востребованных продуктов с 2020 года, которые зависят от 7-нм кремния. Например, новое поколение игровых консолей Xbox и PlayStation, новые графические процессоры Nvidia и даже оборудование для майнинга, которое сейчас активно скупается всеми буквально на уровне заводов.

Вторая проблема напрямую связана с автопромом, о котором я уже сказал выше. В 2020 году продажи автомобилей сильно упали, и в ответ автопроизводители сократили заказы на кремний. Однако к концу года спрос на автомобили внезапно резко вырос. Люди просто ”накопили” потребности и массово пошли покупать все то, что не купили в течение года. Это, в свою очередь, заставило автопроизводителей разместить срочные заказы на новые чипы.

Можно сказать, что чипы для автомобилей отличаются от чипов для смартфонов и планшетов, и это будет чистой правдой. Вот только производятся они зачастую на одних и тех же заводах, мощности которых сильно ограничены. Если будет больше одного, то останется меньше человеческих, мощностных и иных ресурсов для другого.

В 2021 будет продано 1,5 миллиарда смартфонов. Это много или мало?

Но есть два фактора, которые спасают индустрию смартфонов. Во-первых, флагманы этого года работают на 5-нм техпроцессе, а это отдельное производство, пусть и в рамках того же завода. Автопром и компьютерная индустрия почти не влияют на этот сегмент. Во-вторых, одним из крупных производителей микросхем в мире является Samsung, которая делает чипы как для себя, так и ”для того парня”.

В случае, если сторонние заказы будут мешать собственным продажам устройств, копания просто не будет их принимать. Это во многом и позволит сделать так, чтобы кризис нехватки комплектующих не так сильно сказался на рынке гаджетов. Но в определенной мере влияние все равно будет.

В любом случае нехватка может сказаться не только на наличии устройств, особенно на первых этапах запуска новинок, но и на их цене. Из-за того, что гаджетов потенциально будет продано меньше, отбивать заложенные в них дополнительные расходы (в том числе стоимость разработок) придется быстрее. Значит условные 10 миллиардов долларов надо будет равномерно включить в цену не 100 миллионов смартфонов, а всего 50 миллионов.

На данный момент важно помнить, что нехватка микросхем только набирает обороты как снежный ком и может сказаться на покупателях в течение нескольких последующих месяцев. Если вы планируете в этом году совершить крупную покупку техники, вам стоит следить за этой проблемой, поскольку она продолжает развиваться.

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Подтверждением сложности ситуации стало даже то, что вчера с комментариями по поводу ситуации выступил представитель Белого дома, высказавшийся от имени администрации президента Байдена. По его словам, администрация видит проблему и будет делать все возможное, чтобы помочь решить ее, чтобы избежать грядущего дефицита.