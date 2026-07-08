Есть такая категория товаров на AliExpress, которые я бы назвал «тихие бестселлеры». Их не рекламируют блогеры-миллионники, но у них по 10-20 тысяч заказов, куча отзывов с фотографиями и стабильные 4.8 звезды. Я давно за такими слежу и периодически закидываю к себе в корзину — проверить, правда ли народ не зря скупает. Вот десять штук, которые я протестировал лично: от смартфона за 16к до лампы за 700 рублей, которая выглядит в десять раз дороже.

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Realme P4: смартфон с батареей, которой хватает на два дня

Знаете, что меня бесит в современных смартфонах? К вечеру они все дохнут. Именно поэтому, когда я увидел Realme P4 с батареей на 7000 мАч, решил проверить лично. Купил в начале июня, и вот уже три недели заряжаю его через день — при обычном сценарии с мессенджерами, YouTube и навигатором. AMOLED-экран большой и яркий, видео смотреть одно удовольствие.

Дизайн, кстати, непривычный: полосатая задняя панель в фиолетовом цвете выделяется на фоне одинаковых чёрных кирпичей. Из важного — тут полноценный Android с оболочкой Realme UI, все приложения из РуСтора ставятся без проблем. Если вам нужен телефон, который просто работает и не просит розетку каждые шесть часов, это крепкий вариант без лишних наворотов.

Цена: 12 621 рублей

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Vivo V70: Snapdragon и перископная камера для ценителей

Три камеры по 50 мегапикселей, перископный телевик с трёхкратным оптическим зумом, съёмка в 4K — на бумаге звучит как флагман тысяч за 60. А на деле это Vivo V70 в версии Ростест за 30 тысяч. Процессор Snapdragon 7 Gen 4, AMOLED-дисплей на 6,59 дюйма, 5G и NFC — полный набор для 2025 года. Телефон сертифицирован для России, с гарантией и поддержкой всех частот.

Отдельная история — автономность. Батарея на 6500 мАч с зарядкой 90 Вт — это, по сути, повербанк со встроенным смартфоном. Заряжается до сотни примерно за 45 минут. Если вы ищете Android-смартфон с хорошей камерой и при этом не готовы отдавать за Xiaomi 15 или Samsung Galaxy S25 вдвое больше — вот, пожалуйста, честный середняк, который не пытается казаться тем, чем не является.

Цена: 30 000 рублей

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Салфетки-пятновыводители, которые реально работают

У дочери — а ей 11 лет — есть талант: каждую неделю приходить из школы с новым пятном на белой блузке. Шариковая ручка, фломастер, сок — полный набор. Раньше я замачивал, тёр, гуглил «как вывести пасту с хлопка» — а теперь просто достаю салфетку-пятновыводитель из пачки и протираю. Пятно уходит за минуту, тереть почти не надо. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке — удобно кинуть пару штук в сумку на всякий случай.

Сам тоже проверил: облился кофе на работе, достал салфетку — след ушёл почти сразу, даже сушить толком не пришлось. В пачке 20 штук, хватает надолго. За 250 рублей получается около 12 рублей за салфетку — дешевле, чем химчистка одной рубашки, это точно.

Цена: 250 рублей

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Солнцезащитные очки — копия Gentle Monster за 3к

Оригинальные Gentle Monster в бутике обойдутся тысяч в 20, и это ещё без перелёта в Дубай. Тут главное — понимать, за что вы платите: за бренд или за качество оправы и линз. Вот эти очки в стиле Gentle Monster стоят в шесть раз дешевле, а по ощущениям на лице разница минимальна. Оправа жёсткая, не гнётся и не скрипит, дужки не давят даже после нескольких часов носки.

Линзы с UV-защитой затемняют ровно так, чтобы глаза не уставали на ярком солнце, но при этом не превращали мир в сумерки. Купил в апреле, ношу практически каждый день — пока ни одной царапины, петли не разболтались. Если вам нравится форма Gentle Monster, но не нравится ценник, — вот, собственно, решение.

Цена: 3 350 рублей

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Воздушная мышь, которая заменяет пульт для компьютера

Раньше я управлял компьютером, подключённым к телевизору, обычной мышкой — каждый раз вставал с дивана, шёл к столу, двигал курсор. Теперь лежу и машу воздушной мышью Cheerdots 2 прямо с дивана. Это не просто пульт: она работает и как классический манипулятор на столе, и как аэромышь — поднял в воздух, и курсор следует за движением руки. Подключается по Bluetooth, совместима с Windows, macOS и Android — я использую её с мини-ПК на Android.

В руке лежит удобно, кнопки тихие, колёсико с приятным ходом. На рабочем столе занимает минимум места, потому что компактная — примерно с ладонь. Честно говоря, не ожидал, что за эти деньги будет настолько приятный девайс: обычно «воздушные мыши» — это дешёвый пластик с задержкой, а тут всё чётко и отзывчиво.

Цена: 3 950 рублей

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Карманный бинокль для походов и поездок за город

Большие туристические бинокли — штука, конечно, серьёзная, но таскать их на шее целый день не хочется. Этот компактный бинокль умещается в ладони, весит примерно как смартфон и спокойно влезает в карман куртки. Резкость настраивается одним колёсиком по центру — фокусировка быстрая, без долгих поисков нужного положения.

Другое дело, что чудес от оптики за 879 рублей ждать не стоит: для орнитологии или астрономии он не годится, но для походов, рыбалки или концертов — более чем достаточно. Картинка чёткая, по краям немного замыливает, но для своей цены это нормально. Если ездите за город хотя бы раз в месяц — оцените, насколько удобнее гулять, когда можно рассмотреть птицу на дереве в двухстах метрах.

Цена: 879 рублей

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Массажная расчёска с микротоками для роста волос

После 30 макушка начала потихоньку редеть — думаю, многим знакома эта история. Перепробовал разные средства, а потом наткнулся на вибрационную массажную расчёску с микротоками. Принцип простой: слабые электрические импульсы стимулируют кровообращение в коже головы, что теоретически должно усиливать рост волос. Пользуюсь с февраля — субъективно волосы стали выпадать чуть меньше, но тут нужен честный дисклеймер: я не трихолог, и плацебо никто не отменял.

Другое дело, что сама по себе расчёска приятная: вибрация мягкая, по ощущениям как лёгкий массаж, расчёсывает без рывков. У BORK есть похожий девайс за 15 тысяч, а тут за 1900 рублей вы получаете, по сути, тот же набор функций. Если проблема с волосами уже стучится в дверь — попробовать за такие деньги точно не жалко.

Цена: 1 900 рублей

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Хрустальный ночник с зарядкой по USB за копейки

Поставил этот хрустальный LED-ночник на прикроватную тумбочку — и комната сразу стала выглядеть дороже, чем есть на самом деле. Логично же: хрустальный абажур на золотистой ножке даёт мягкий рассеянный свет, который создаёт уютную атмосферу. Жена спросила, сколько я за него отдал, — когда услышала «775 рублей», не поверила.

Три режима свечения — тёплый, холодный и нейтральный. Заряжается по USB, одного заряда хватает на несколько вечеров. Сенсорное управление — касаетесь ножки, и он переключает яркость. Мелочь, а приятно: не надо шарить рукой в темноте в поисках кнопки. За эти деньги — маленькое жульничество, потому что выглядит раз в десять дороже.

Цена: 775 рублей

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Поляризационные велоочки с полным комплектом в коробке

Поляризация в очках — это не маркетинговый трюк, а реально работающая штука: блики от асфальта, капотов машин и воды практически пропадают, и глаза к вечеру устают заметно меньше. Эти поляризационные очки INBIKE я заказал для велопрогулок, но быстро понял, что и за рулём в них комфортнее. Лёгкие, на переносицу не давят, даже через пару часов катания дискомфорта нет.

Отдельно радует комплект: жёсткий чехол, тканевый мешочек, салфетка из микрофибры и ремешок — ничего докупать не надо. Линзы, конечно, не Oakley, но за 1360 рублей получаете полноценные спортивные очки, а не пластиковую игрушку. Если ездите много на велосипеде или за рулём — оцените разницу после первого дня в поляризации.

Цена: 1 360 рублей

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