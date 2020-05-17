Huawei еще год без Google, а директор Xiaomi с iPhone: итоги недели

На этой неделе произошло несколько знаковых событий в мире Android. Первым из них стало то, что американские власти не согласились отступать и отказываться от своего санкционного давления на Huawei. В итоге санкции продлили. Что это означает и к чему приведет, мы обсудим в этой статье. А еще на этой неделе произошел конфуз с генеральным директором Xiaomi. Руководитель компании, которая стремится показать всему миру, что она максимально нацелена на свою продукцию и подталкивает к этом своих преданных фанатов, пользуется iPhone. Были на этой неделе и другие, не менее значимые события. Давайте вспомним их в нашем традиционном дайджесте.

Huawei еще на год запретили пользоваться Android

Несмотря на то что почти все частные корпорации ведут свой бизнес абсолютно самостоятельно и не зависят от властей, иногда выясняется, что это не так. Пожалуй, самым показательным примером стала история, которая произошла с Huawei и показала, что президент США может не только что-то запретить местной компании, но и при желании полностью перечеркнуть бизнес иностранной. Но если поначалу многие сомневались, что этот конфликт продлится долго и китайцев реально лишат доступа к полноценной версии Android и сервисам Google, то довольно скоро выяснилось, что всё всерьёз. А теперь ещё и существующий запрет продлили до следующего года.

Гендиректор Huawei признал, что HarmonyOS — не конкурент Android

Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, который продлевает запрет американским корпорациям сотрудничать с компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности государства. В нём не содержится названий предприятий-угроз, но поскольку Huawei и ZTE входят в этот список, очевидно, что запрет распространяется на них. Но если ZTE нас мало волнует, то вот для Huawei это довольно серьёзный удар. Ведь теперь она ещё целый год не сможет вступать в партнёрские отношения с Google, а значит, и доступа к нормальному Android у неё не будет.

На самом деле карательная политика США в отношении Huawei довольно необычна, поскольку непоследовательна. С одной стороны, китайская компания находится под американскими санкциями и не имеет права торговать с американскими, пользоваться их наработками и сотрудничать каким бы то ни было образом. Однако к указу о запрете есть специальный пояснительный документ, который позволяет американским компаниям самостоятельно подавать заявки в Министерство торговли США на сотрудничество с Huawei.

Huawei говорит, что пользователи должны ставить приложения из AppGallery. Почему?

Этим правом уже воспользовались многие корпорации, в том числе Microsoft, которая успешно поставляет Huawei свою операционную систему Windows и свои сервисы. Их даже в AppGallery разместили. Однако с Google дела обстоят несколько сложнее. По неизвестной причине поисковому гиганту так и не разрешили сотрудничать с Huawei, причём неизвестно, на ком лежит вина: либо Google просто не обращалась за разрешением на работу с китайцами, либо Минторг вынес запретительное решение в отношении этой инициативы.

В первое лично мне верится с трудом. В конце концов, Huawei – одна из самых популярных в мире корпораций, а её смартфоны пользуются высочайшим спросом. Следовательно, совершенно не в интересах Google отказываться от предоставления Huawei своих сервисов, которые смогли бы вести сбор данных о миллионах пользователей. Поэтому существует большая вероятность того, что это американские власти попросту запретили китайцам работать с поисковым гигантом и его фирменными службами, хотя и официального запрета пока не было.

Как быть Huawei? Честно скажу, не знаю. Несмотря на то что ассортимент AppGallery по-прежнему расширяется, теперь это в основном малополезные в быту приложения, а Instagram, WhatsApp, Telegram и другие популярные сервисы до фирменного каталога Huawei до сих пор не добрались. Кроме того, если поначалу было довольно весело наблюдать, как Huawei обходит запрет на использование служб Google, то теперь это уже выглядит как шутка, которую повторили несколько раз подряд за короткий промежуток времени. Из-за этого складывается впечатление, что Huawei потеряла нить развития и теперь компанию как лося, несущегося по горящему лесу, просто ведёт судьба.

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Это не просто красивая присказка, а реальный факт. Если вы посмотрите на то, как в последнее время ведёт себя Huawei, то заметите, что компания больше не пытается, как бы парадоксально это ни звучало, поддерживать градус в холодной борьбе с Google. Конечно, поначалу китайцы пытались показать всем, что готовы к разрыву отношений с поисковым гигантом и уже готовят свою операционную систему , однако со временем даже руководство Huawei признало, что HarmonyOS — это не конкурент Android, а фирменные сервисы компании, которыми она планировала заменить службы Google, на поверку оказались не таким уж фирменными.

Европейцы обвинили Google в шпионаже за пользователями Android

Слежка за пользователями, как бы корпорации ни пытались убедить нас в обратном, сегодня ведётся постоянно и повсеместно. Даже если совершённые действия тщательно шифруются, а персональные данные – хэшируются, как ни крути, но это всё равно слежка, пусть и в несколько извращённом виде. Ведь, по сути, компании умышленно чинят препятствия самим себе, чтобы получить нужную информацию было не слишком просто, однако принципиально это ничего не меняет, поскольку данные как уходили на корпоративные сервера, так и уходят до сих пор без возможности что-либо с этим сделать. Но европейцы решили, что так больше продолжаться не может.

Google позволит веб-приложениям работать на Android наравне с обычными

Европейский Центр Цифровых Прав подал жалобу в Еврокомиссию на действия Google, которая, по мнению экспертов организации, следит за пользователями Android, не позволяя им пресечь это. Инструментом, позволяющим вести слежку, оказался рекламный идентификатор. Он есть в каждом Android-смартфоне и является своего рода механизмом, который отслеживает действия пользователя, его поведение и повадки, обезличивает их, но при этом формирует виртуальный портрет отслеживаемого для демонстрации ему релевантных рекламных объявлений.

Несмотря на то что рекламный идентификатор можно сбросить при помощи штатных инструментов – в Android предусмотрена специальная кнопка, — фактически она не позволяет пользователю запретить Google вести за собой слежку в принципе. То есть данные отвязываются от определённого идентификатора, но затем по мере использования смартфона накапливаются снова. При этом ничто не мешает Google сопоставить одно с другим, потому что, во-первых, привычки людей кардинальным образом практически не меняются, а, во-вторых, это хоть и рекламная, но всё-таки слежка. Поэтому периодический сброс профиля не обеспечивает должной защиты.

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Если отталкиваться от европейского законодательства, то Google действительно нарушила Общий регламент по защите данных (GDPR), который обязывает компании-операторы данных позволять клиентам в любой момент ознакомиться с той информацией, которая о них собрана, и подать поручение на её удаление. Google такой возможности пользователям Android не предоставляет, по сути, лишая их выбора и эксплуатируя их в качестве «дойных коров», которые вместо молока дают даже более ценный в 21 веке ресурс – свои данные.

Google утверждает, что пользователи могут контролировать обработку своих данных, однако тщательное исследование Android показало, что операционная система не позволяет удалить рекламный идентификатор и запретить дальнейшее отслеживание. Единственное, что доступно пользователям, — это возможность сгенерировать новый идентификатор, чтобы заменить уже существующий. Но это не только не прекращает отслеживание, но и не удаляет уже накопленные данные, что прямо противоречит GDPR, — заявили эксперты.

Какой исход будет у этого дела, конечно, пока утверждать рано. Но, учитывая, что Google уже неоднократно подвергалась преследованию со стороны европейских властей, которые несколько раз уличали её в нарушении местного законодательства и штрафовали на колоссальные суммы, есть вероятность, что это дело не станет исключением. В конце концов, Google действительно не позволяет пользователям удалить данные рекламного идентификатора и прекратить слежку, чем вводит пользователей в заблуждение, подсовывая им механизм замены идентификатора на новый.

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С другой стороны, как я понимаю, это важно только с точки зрения соблюдения европейского законодательства. Потому что я, как пользователь, не только не против, но и горячо за то, чтобы компании отслеживали мои действия, перемещения и предпочтения. Ведь таким образом они получают возможность предоставлять мне лучший продукт, чем мог бы быть, а также дают мне релевантную рекламу, благодаря которой я неоднократно делал выгодные покупки, только начав искать то, что мне нужно.

Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

Вы знаете, кто такие амбассадоры? В рыночном понимании этого термина это люди, которые являются лицом какого-то бренда и на публике пользуются его продукцией. Например, Владимир Познер является амбассадором автомобильной марки Jaguar и ездит на их автомобилях, а Ксения Собчак в своё время была амбассадором Samsung и пользовалась их смартфонами, хоть и недолго. Но все они, так или иначе, связаны с брендами договорными обязательствами, а единственными амбассадорами, которые по долгу своего положения должны рекламировать фирменные товары, — это генеральные директора компаний. Правда, как оказалось, далеко не все это понимают.

Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, несмотря на признания в любви керамическому Xiaomi Mi Mix 2, оказался активным пользователем iPhone. В этом его уличили пользователи социальной сети Weibo, где он опубликовал пост, отправленный с iPhone. Всё бы ничего, но когда топ-менеджеру указали на это, он незамедлительно удалил публикацию, а затем выложил её повторно, но уже с помощью Xiaomi Mi 10. Вот только этот поступок оказался совершенно ошибочным, поскольку выдал, что Цзюнь стесняется того, что пользуется iPhone, а значит, скорее всего, пользуется им на постоянной основе.

Я не ханжа и не вижу ничего плохого в том, что глава мировой корпорации пользуется продукцией конкурентов. В конце концов, я сам использую и Android, и iOS. Однако такое поведение, которое позволил себе гендиректор Xiaomi, является абсолютно недопустимым для человека его положения. Вместо того, чтобы так позориться – а ведь интернет, как известно, помнит всё – Цзюнь мог бы включить голову сам или хотя бы заставить сделать это людей, которые в компании отвечают за креатив, чтобы те придумали, как выйти из сложившейся ситуации с минимальными репутационными потерями.

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Ну, например, я бы на месте Цзюня признал, что пользуюсь iPhone, и наплёл бы доверчивой публике что-нибудь про то, что «врага нужно знать в лицо» или необходимость «держать друзей близко, а врагов ещё ближе». Думаю, в китайском языке нашлись бы подходящие эквиваленты этим присказкам. Однако он, удалив оригинальное сообщение, повёл себя как вор, бегущий с места преступления. Нашёлся только один Пан Цзютан, который является финансовым аналитиком Xiaomi, исполняя консалтинговые услуги.

Цзютан не стал жевать сопли, а сразу пошёл в атаку на тех, кто обвинил Цзюня в измене продукции своей компании. Он заявил, что многие производители копируют технологии друг у друга, совершенствуют их и в обязательном порядке исследуют наработки конкурентов. А те, кто отрицают, что пользуются iPhone, — либо лицемеры, либо абсолютно неинформированные и непрофессиональные сотрудники, подчеркнул Цзютан, потому что невозможно конкурировать с кем-то, не зная его повадок.

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Получается, что Цзютан единственный, кто повёл себя по-мужски, вот только сделал он это слишком поздно. Но, откровенно говоря, он не сказал ничего нового. Многие главы мировых корпораций пользуются техникой конкурентов. Допустим, основатель Huawei Рен Чжэньфэй честно признался, что имеет почти весь ассортимент устройств Apple сам и покупает их для членов своей семьи. Генеральный директор Realme неоднократно был замечен в публикации твитов со своего iPhone, а бывший исполнительный директор Meizu Ли Нан признался, что переключился на iPhone, но только после того, как покинул свой пост.

Huawei заново выпускает P30 Pro в Европе

В прошлом году вышел один из самых удачных смартфонов компании Huawei за всю ее историю. Возможно, вы со мной не согласитесь, но именно Huawei P30 Pro я считаю, как минимум, лучшим смартфоном прошлого года. Да, он стоил не очень дешево, но его возможности были очень высоки, а самое главное — тогда на борту у него еще были все сервисы Google. Он вышел за пару месяцев до того, как на компанию наложили санкции и она перестала выпускать новые устройства с Google Play. Многократные переиздания различных версий P30 не считаются. Теперь произошло что-то, что сначала может показаться нелогичным, но при ближайшем рассмотрении сразу обрастает смыслом. Компания выпустила переиздание Huawei P30 Pro. Если хотите, версию 2020, и в ней есть полная поддержка Google. Что происходит?

Китайская компания выпустила обновление своей прошлогодней модели пока только в Европе. В первую очередь, речь идет о Германии, но, скорее всего, к ней присоединятся некоторые другие страны Европы и Великобритания.

Согласно данным Huawei, новая версия P30 Pro будет доступна в Великобритании с 3 июня 2020 года. Она будет будет выпущена только в цвете Silver Frost с ценой 699 фунтов (примерно 859 долларов или 63 000 рублей). В подарок к ”новому” смартфону дадут часы Huawei Watch GT 2e, что достаточно щедро, так как сами по себе они уже стоят 160 фунтов (примерно 197 долларов или 14 000 рублей) — это около 20 процентов стоимости. При этом смартфон и так продается дешевле, чем в прошлом году.

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В Германии смартфон поступит в продажу еще раньше. Это произойдет 15 мая этого года. Цена будет даже ниже, чем в Великобритании. ”Новинку” можно будет купить за 749 евро ( примерно 59 000 рублей). На немецком рынке, в отличии от Великобритании, можно будет выбрать новинку в одном из трех цветов. Одним из них тоже будет Silver Frost. Этот вариант цвета нам показали в более новом поколении Huawei P40 Pro, который вышел примерно месяц назад. Других цветов для Huawei P40 Pro, к сожалению, не предлагается.

Что касается спецификаций, то новая версия Huawei P30 Pro содержит почти все те же конфигурации, что и прошлогодняя P30 Pro. Единственная большая разница в том, что нельзя будет получить версию нового смартфона на 128 ГБ или 512 ГБ. Будет доступно только 256 ГБ встроенной памяти. Остальное железо не изменится. Это будет Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти, 6,47-дюймовый OLED-дисплей, батарея емкостью 4200 мАч и камера с четырьмя объективами с 5-кратным оптическим зумом.

Поскольку все, что действительно делает Huawei, это предлагает телефон 2019 года в цветовой гамме 2020 года, реальным преимуществом является сниженная цена. В прошлом году, когда смартфон действительно был новинкой, за него просили 1 099 евро.

Интересно, что и подарки для Германии будут немного другими. Так, покупателю бесплатно дадут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 и скидку на Huawei Watch GT 2. Цена часов со скидкой составит 99 евро.

Не менее примечательным является тот факт, что продажа смартфона будет ограничена. Устройство будет продаваться только месяц, а запасы будут ограничены. Ваши версии того, с чем это связано, вы можете приводить в нашем Telegram-чате.

Туда-сюда… Huawei хотят разрешить разрабатывать 5G в США

Купить Huawei P30 Pro в России все еще можно, но у нас не будет представлена именно условно-новая версия в цвете этого года. По крайней мере, пока. Сейчас выбрать можно только из тех цветов, которые были в прошлом году. Зато в российском официальном магазине Huawei он стоит намного дешевле.

Непонятно, зачем, но цена на сайте указана 59 990 рублей и только после добавления в корзину цена снижается до 44 990 рублей, а в подарок прилагается монопод за 2 500 рублей. Логика странная, но, видимо, она есть. Я, если честно, просто прошел бы мимо, увидев цену 59 990 рублей, и даже не узнал бы, что реально она на четверть ниже.

После того, как американское правительство наложило на Huawei санкции и запретило работать с американскими компаниями, включая предоставление сервисов Google, китайская компания нашла выход.

Оказывается, санкции не имеют обратной силы и те смартфоны, которые были выпущены еще до их введения, продолжат работать в штатном режиме. Только вот лазейка заключается в том, что это относится не только к тем телефонам, которые были физически собраны до введения санкций, но и на те, которые были сертифицированы до этого момента.

Huawei говорит, что пользователи должны ставить приложения из AppGallery. Почему?

То есть те устройства, которые были разработаны до введения санкций, смогут нормально работать, не имея никаких ограничений. Это не относится к названию модели. Если внутренности смартфона не меняются, то продавать его можно в любом корпусе и с любым названием. Именно так в конце прошлого года появлялись переизданные модели прошлого, которые нормально тянули на свою ценовую категорию, но реально были старыми смартфонами в новом корпусе.

Теперь уже поздно поступать так и надо выпускать что-то новое. Или просто выкручиваться описанным в статье способом. Так компания сможет продать достаточно неплохой смартфон за небольшие деньги и получить хоть что-то. Покупатели благодаря этому получат полноценный смартфон, который всего год назад был настоящим топчиком. Идея неплохая. Можно даже поаплодировать компании.

Веб-приложения будут работать на Android наравне с обычными

Разработчики уже давно пытаются найти альтернативу современным мобильным приложениям. Что они только ни придумывали. Одни пытались создавать облачные версии популярных программ и игр, чтобы вся нагрузка по обработке ложилась не на смартфон, а на удалённые сервера по типу стриминга. Другие создавали облегченные версии обычных приложений. Однако более или менее приблизиться к формату традиционного софта по уровню удобства и функциональности удалось только прогрессивным веб-приложениям, которые на Android пользуются большой популярностью, а теперь стали ещё лучше.

Прогрессивные веб-приложения, или, как их ещё называют, PWA (Progressive Web Apps) – это, по сути, обычный веб-сайт, который особым образом подогнали под требования, предъявляемые к приложениям. Они не только подстраивают свой интерфейс, прячут адресную строку и работают в отсутствие интернета, но и присылают уведомления, и даже накапливают кэш, чтобы быстрее обрабатывать повторяющиеся команды. Отличительная особенность веб-приложений состоит в том, что их не надо скачивать, а потому им не требуется отдельный магазин приложений, хотя, откровенно говоря, есть и такие.

Android получит продвинутую поддержку прогрессивных веб-приложений уже в ближайшем будущем. Об этом заявил веб-разработчик Google Томас Штейнер. Они позволят пользователю создавать отдельные ярлыки на рабочем столе. Раньше такая возможность была доступна только традиционным приложениям, да и то, только тем, чьи разработчики озаботились добавлением специального механизма. Впрочем, в случае с веб-приложениями будет то же самое – их создателям придётся самостоятельно добавить функцию создания ярлыков.

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Если вы понятия не имеете, что такое ярлыки, то постараюсь объяснить в двух словах. Они представляют собой такие же пиктограммы, как и у приложений, к которым они относятся, но при этом их запуск переносит вас к конкретным разделам этих приложений либо их функциям. Это сделано для того, чтобы пользователь мог иметь быстрый доступ к тем или иным возможностям установленных программ без необходимости запускать их и искать то, что ему нужно, тратя на это лишнее время.

Поддержка ярлыков прогрессивными веб-приложениями, как ни странно, будет не системным обновлением, а станет частью следующей версии Google Chrome, которая выйдет уже в июне. Это связано с тем, что обеспечивает функционирование PWA именно веб-браузер, поскольку само PWA, если помните, является обычной веб-страницей, которую просто специальным образом адаптировали для работы в формате приложения, лишив характерных элементов сайта вроде поисковой строки, механизма скроллинга и т.д.

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Насколько это важно? На самом деле очень важно. Несмотря на то что пока прогрессивные веб-приложения не пользуются особой популярностью, это крайне перспективный продукт, который обладает рядом неоспоримых преимуществ перед традиционным софтом:

PWA занимают значительно меньше свободного пространства в памяти смартфона;

PWA хоть и сохраняют кэш, но делают это не так размашисто, как традиционные приложения;

Зачастую PWA могут иметь даже более широкий набор функций, чем традиционные приложения;

PWA не нужен магазин приложений, а значит, в теории они способны сделать необязательным Google Play;

PWA имеют точно такие же пиктограммы на рабочем столе, как и обычные приложения из Google Play;

PWA обладают совершенно идентичным с традиционными приложениями интерфейсом;

PWA не привязаны к определённой операционной системе, что делает их кросс-платформенными.

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Как видите, преимуществ у PWA действительно много. В первую очередь их должны оценить владельцы устройств начального уровня, которые ценят в приложениях именно легковесность. Однако, на мой взгляд, своё внимание на них могла бы обратить и Huawei, которая ищет способы вернуть своим пользователям доступ к Instagram, Facebook и WhatsApp, чей разработчик ну никак не хочет размещать их в AppGallery. Поэтому при должном упорстве игроков рынка из PWA можно сделать реальную и куда более сильную альтернативу традиционному софту. Странно, что Google совсем не против.