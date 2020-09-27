Huawei сдалась, а Apple сдулась: итоги недели

На этой неделе произошло несколько больших событий. Одним из них является долгожданная презентация Samsung, которая принесла нам не просто новый смартфон. Новинка позволит сделать более массовой линейку Samsung Galaxy S20. А еще на этой неделе Huawei сделала в некотором роде историческое заявление. Компания готова работать с американскими производителями компонентов в своих смартфонах, если те, конечно, получат разрешение. Впрочем, это очень даже вероятно. А еще на этой неделе было много других событи. Давайте их вспомним.

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Samsung представила новый Samsung Galaxy S20 FE

Выход нового Samsung Galaxy S20 FE многие ждали еще летом. Но компания то ли не захотела, то ли не смогла выпустить его тогда и приберегла его в качестве темы для отдельного мероприятия. Напомню, что последние два месяца вообще очень богаты на подобные события. Меньше, чем за полтора месяца, компания провела три крупных мероприятия, на которых показала все культовые модели, которые от нее ждали. На этот раз нам показали бюджетный вариант весеннего флагмана этого года. И знаете что? Я остался доволен презентацией. Не понравилось мне только то, что все, как обычно, было известно задолго до самого события. Но это уже тема отдельного разговора.

Чем ближе дело шло к презентации, тем большая активность в социальных сетях и на тематических порталах была в отношении показанной на вчера новинки. Презентация, как мы уже привыкли, прошла в онлайн формате. Когда смотришь такие презентации, кажется, что это даже лучше, чем бурчание со сцены и дежурные аплодисменты из зала. Картинка сочная, анимация, графика и тому подобное. Короче, не презентация, а фильм про Мстителей. Но сейчас не об этом. Давайте лучше поговорим непосредственно о новинке.

Новый смартфон доступен в вариантах 4G и 5G в зависимости от рынка. Устройство стало приятным сюрпризом для тех, кто ищет хороший флагман от Samsung, но считает, что поколение линейки Galaxy S20 стоит слишком дорого. Интересно также, что компания намекнула нам на, что Galaxy S21 тоже получит FE-версию. То, что она собирается выпускать больше FE-смартфонов, говорит, скорее всего, именно об этом. Вряд ли будет что-то типа Galaxy A51 FE.

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Новый S20 FE занимает странное место в иерархии Samsung. С одной стороны, это действительно облегченная версия ”двадцатки”, но не на столько, чтобы приделать к нему приписку ”Lite”. В конце концов, не зря же он оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 865. Да и просто такая приписка может сделать его куда менее привлекательным в глазах потенциальных покупателей. Зато в ”FE” и тем более ”Fan Edition” есть какой-то свой лоск, который располагает покупателя, и даже если компания выпустит Note 20 FE, это тоже будет круто. Кстати, такое совершенно не исключено, надо только немного подождать. До конца года — самое то.

Если вы знакомы со спецификациями Galaxy S20, то S20 FE не принесет ничего, кроме дополнительных обновлений и доступной цены. Тем более, что все его характеристики (кроме цены) утекали уже не раз и даже мы об этом писали на прошлой неделе.

Под задней крышкой Galaxy S20 FE 5G установлен Snapdragon 865, как и в оригинальном семействе S20. Когда дело доходит до варианта 4G, у нас есть Exynos 990 только с LTE. Обе версии работают в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, но мы также можем ожидать, что позже появится опция 256 ГБ. Вы также можете увеличить объем хранилища с помощью карты microSD, но сами понимаете, что это уже не то.

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Дисплей имеет диагональ 6,5 дюймов и это Super AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. В верхней части передней панели есть небольшое отверстие под камеру, размером которого Samsung гордится, а снизу встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Фронталка имеет разрешение 32 Мп и она только одна. На обратной стороне корпуса уже массив из трех камер — 12 Мп (основной), 8 Мп (телеобъектив), 12 Мп (сверхширик). Как видим, модуля на 64MP больше нет, поэтому не стоит ожидать здесь возможности записи 8K.

Samsung может начать производить лучший процессор

Телефон питается от довольно большой батареи емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Вот только Samsung все больше старается быть похожей на Apple и не кладет в комплект к недорогому устройству мощный блок питания. В комплекте будет только 15 Вт адаптер. Если захотите использовать возможности смартфона по полной, его придется докупить отдельно.

Есть еще и быстрая беспроводная зарядка с поддержкой реверсивной зарядки. Как обычно, в Samsung тут есть настроенные AKG стереодинамики с аудиотехнологией Dolby, так что ожидайте приятных впечатлений от просмотра фильмов или прослушивания музыки. Остается только добавить, что цена новинки стартует всего от 699 долларов, что намного дешевле остальных моделей семейства. И это всего на 100 долларов дороже, чем Galaxy A71.

Несмотря на то, что новинка уже вышла, а компания собирается продолжать выпускать подобные устройства субфлагманского класса, делать на них большую ставку не стоит. Сейчас сложный год и у компании не все хорошо с продажами. Во многом проблемы начались из-за того, что компания выпустила слишком много дорогих флагманов на фоне пандемии. Новинка отчасти решает эту проблему.

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Скорее всего, в будущем версии ”FE” или будут стоить дороже, или не будут такими близкими к старшим братьям по характеристикам. Единственный расклад, при котором компания может продолжать недорогое, но флагманское устройство, это тот, при котором Samsung пересмотрела свою модель распространения смартфонов.

Возможно, она не станет так сильно сбивать цены на свои флагманы скидками через несколько месяцев после запуска. Есть вероятность, что как и в этом году, примерно через полгода, компания будет выпускать такой аппарат. Так и продажи будут расти, и компания не сильно потеряет. Что-то в этом подходе есть.

Huawei готова пойти на встречу США

Все уже в курсе той жуткой ситуации, в которой оказалась Huawei. Процветающая компания с огромной армией фанатов и отличными смартфонами сейчас вынуждена искать способ выжить, по крупицам подбирая компоненты для своих устройств после введения новых ограничений со стороны США. Конечно, ограничения можно обойти, но мало кто захочет это сделать. А еще их можно просто отменить. Локально, для одной-двух компаний, но сделать это можно. Именно поэтому почти все бывшие партнеры Huawei направили запрос правительству США на разрешение работать с Huawei. В том числе сделал это и американский производитель процессоров и других чипов Qualcomm, известный всем по своим Snapdragon. Можно догадаться, что именно эта компания вероятнее всего получит разрешение на работу с Huawei. Самое главное, что Huawei-то и не против.

Huawei выдержала много ударов по своему бизнесу. Даже запрет на работу с Google не причинил ей по-настоящему серьезного вреда. Зато куда большей проблемой для нее оказался запрет на закупку электронных компонентов, которые имеют хоть какое-то отношение к США.

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Из-за этого в первую очередь пострадало подразделение по производству чипов. Такой поворот событий означает, что предстоящая серия Mate 40 станет последней флагманской линейкой Huawei с топовыми процессорами Kirin — по крайней мере, на данный момент. Возможно Huawei как-то сможет начать производить чипы полностью своими силами, но такое не решается за полгода. На это нужны годы работы и миллиарды долларов. Пока ей надо срочно придумывать, у кого можно купить чипы, и решение может оказаться ближе, чем мы думали.

Мы уже писали о том, что Qualcomm запросила разрешение у правительства США на сотрудничество с Huawei. Компания аргументировала это тем, что в противном случае Huawei все равно найдет где купить чипы, а Qualcomm потеряет на этом 8 миллиардов долларов.

Можно было бы подумать, что Huawei откажется от такой ”помощи” из стана врага, но на данный момент это не в ее интересах. Поэтому один из председателей Huawei Гуо Пин сообщил Reuters, что китайский бренд готов использовать чипы Qualcomm в своих смартфонах, если американская фирма получит зеленый свет.

Мы надеемся, что правительство США сможет пересмотреть свою политику, и, если правительство США разрешит это, мы по-прежнему готовы покупать продукцию у американских компаний, — добавил Гуо, согласно ленте новостей.

Неудивительно, что Huawei открыта для использования чипов Qualcomm, поскольку конкурирующий разработчик микросхем — MediaTek — так же лишен возможности поставлять компоненты из-за последних санкций (хотя компания тоже подала заявку на получение лицензии). В итоге выбор Huawei в лучшем случае сильно ограничен.

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Однако, это будет не первый раз, когда мы увидим кремний Qualcomm в телефонах Huawei, поскольку ранее компания предлагала телефоны с процессорами Snapdragon. Некоторые из наиболее известных устройств Huawei в этом отношении включают в себя оригинальную серию Nova, Nexus 6P и серию Y7 2019.

Однако, весьма вероятно, что Huawei будет использовать чипы Snapdragon в своих флагманских телефонах, если Qualcomm получит разрешение от правительства США, а MediaTek не получит одобрение вовремя. Так что, если вы когда-нибудь мечтали о телефоне серии Huawei P на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon, это определенно кажется возможным. Особенно в сложившейся ситуации, когда и Huawei, и Qualcomm, и даже правительство США выгодно такое сотрудничество.

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Переход на американские чипы выгоден Huawei и с еще одной точки зрения. Если она согласится (юридически, а не на словах) использовать американское оборудование и платить американской компании деньги, это может открыть путь к смягчению ситуации. То есть правительство США может немного изменить подход к Huawei и даже постепенно начать снимать ограничения. Для США — это способ сделать Huawei более зависимой, а для самой китайской компании — возможность немного передохнуть, снова начать на весь мир торговать своими смартфонами и, возможно, подготовить себе ”запасной аэродром” для дальнейшего автономного развития.

Одно понятно точно. Нам не хочется терять такого сильного игрока в мире смартфонов и другой потребительской электроники, а Huawei и американские компании в первую очередь являются представителями бизнеса. Они стремятся зарабатывать деньги и делать это любым путем. Естественно, они ухватятся за любую возможность сотрудничества, если она будет выгодна. Поэтому подождем немного, но если разрешение будет дано, вряд ли ждать этого придется очень долго.

Что не так с процессорам Apple

Несмотря на то что ещё несколько лет назад iPhone сильно уступали флагманам конкурентов по производительности, вынуждая своих владельцев доказывать окружающим, что iOS не подлежит тестированию в бенчмарках, некоторое время назад всё поменялось. Apple удалось найти верный путь в развитии мобильных процессоров и начать преоктировать даже более производительные чипы, чем в современных компьютерах, не говоря уже об Android-смартфонах. Но, кажется, в этом году в Купертино оступились.

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Процессор A14, который является первым в мире процессором, выстроенным на базе 5-нанометровой технологии, оказался не таким мощным, как о нём было принято думать до релиза. Мало того, что он практически не выигрывает у прошлогоднего A13, так он ещё и оказался слабее 7-нанометрового Snapdragon 865+, которым оснащаются флагманские смартфоны под управлением Android 2020-го года. А ведь его вот-вот сменит более новый и производительный Snapdragon 875, уже находящийся в разработке у компании Qualcomm.

Вывод о превосходстве Snapdragon 865+ над A14 Bionic сделал инсайдер Ice Universe по итогам тестирования обоих процессоров в бенчмарке AnTuTu. По его итогам выяснилось, что новый чип Apple набирает 572 тысячи баллов, тогда как условно старый «камень» Qualcomm вплотную приближается в отметке в 670 тысяч. То есть разница, как вы видите, ощутима. Другое дело, что поверить в такие результаты довольно сложно. Всё-таки Apple в последние годы выпускает реально производительные процессоры, которые превосходят топовые чипы для Android-смартфонов.

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Ice Universe – довольно авторитетный инсайдер, который сделал себе имя на точных сливах о продукции самых разных компаний. Поэтому вряд ли он стал бы порочить свою репутацию подтасовкой фактов, тем более что и резона делать это лично я у него не вижу. Но поскольку iPhone 12 Pro Max ещё не поступил в продажу, столь посредственные показатели процессора A14 можно объяснить тем, что в тестировании участвовал предпродажный образец смартфона, неадаптированный для работы с текущей версией AnTuTu. Поэтому полученные результаты обязательно будет нужно перепроверить, чтобы делать окончательные выводы.

Впрочем, если копнуть чуть глубже, становится понятно, что с A14 Bionic действительно может быть что-то не то. На презентации Apple щедро сорила цифрами, обмолвившись о 40-процентном приросте вычислительной мощности, за которую уцепились многие пользователи, начав хвалить компанию из Купертино за невероятный апгрейд. Вот только сравнение, в результате которого был выявлен такой прирост, проводилось не с прошлогодним A13, а позапрошлогодним A12, который сегодня устанавливается в бюджетный iPad 2020.

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Apple всегда поступает таким образом, сравнивая процессоры актуального поколения с решениями двух- или даже трёхлетней давности, когда при прямом сравнении с чипом предыдущего поколения разница будет практически незаметна. Именно так в Купертино сделали годом ранее, когда оснастили Apple Watch Series 5 процессором предыдущего поколения, который устанавливался в Apple Watch Series 4, названным для камуфлирования другим именем. Поэтому в целом допустить, что A14 будет не самым удачным релизом, вполне можно. Ведь Apple даже не побоялась сначала установить его в iPad Air, а не iPhone, чего раньше не делала никогда.

Почему надо купить OnePlus

Какой смартфон лучше купить в 2020 году? Это вопрос, с которым миллионы пользователей Android просыпаются каждое утро. Ведь если у поклонников iPhone выбора не так уж и много, то среди аппаратов на базе ОС от Google ассортимент куда шире. Другое дело, что, если вы хотите нечто недорогое, оптимальное с точки зрения доступных возможностей и поддержки, вариантов у вас будет не очень много. Для меня лично они и вовсе сводятся только к фирменным смартфонам Samsung, которые теперь обновляются не по два года, а по три. Но OnePlus не хуже корейской компании знает, что нужно пользователям.

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Генеральный директор OnePlus Пит Лау пообещал, что новый OnePlus 8T, который выйдет уже 14 октября, будет радовать пользователей поддержкой и плавной работой никак не меньше трёх лет. Об этом он написал в социальной сети Weibo. По его словам, далеко не каждый смартфон, который выходит на рынок и обладает топовыми характеристиками, может называться флагманом. Ведь какой толк от самого мощного железа, если производитель прекратит его поддерживать и развивать его потенциал уже через год после выхода, вопрошает Лау? Конечно, никакого.

Флагман – это не просто мобильный телефон, который вы так называете по вашему желанию. Очень важно то, как долго вы можете им пользоваться. Мне кажется, что большинство людей полагают, будто флагманские смартфоны – это нечто вроде классических автомобилей, которые были крутыми когда-то в прошлом, а теперь стали просто предметом любования. Но у меня своё определение флагманов. Я считаю, что настоящий флагман должен как минимум в течение трёх лет работать быстро и гладко, не доставляя пользователям неудобств. Наш новый флагман будет именно таким, — заявил Лау.

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Несколько туманное заявление. Несмотря на то что топ-менеджер пообещал покупателям OnePlus 8T как минимум три года гладкой и беспроблемной работы, он не уточнил, что в компании планируют продлить срок его программной поддержки. Напротив, лично у меня сложилось такое впечатление, будто бы целью Пита Лау было высказаться так обтекаемо, чтобы ни в коем случае не затронуть продление сроков обновления, просто потому что ничего такого не ожидается. Но как, в таком случае, OnePlus сможет добиться желаемого?

На самом деле всё просто. OnePlus – кстати говоря, одна из немногих – с некоторых пор обновляет свои смартфоны в течение не двух лет, а трёх. Но если Samsung обещает владельцам фирменных аппаратов три новых версии Android, то OnePlus снабжает их всего лишь двумя, а на третий оставляет исключительно обновления безопасности. На выходе мы имеем техническую поддержку в течение трёх лет, но по факту она длится в течение только двух лет, потому что пользователи считают за поддержку только новые версии Android, а патчи безопасности для них – это лишь факультативное явление, не несущее никакой пользы.

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С другой стороны, велика вероятность того, что OnePlus 8T сможет претендовать на три новых версии Android, а не две, как его предшественники. Дело в том, что три года условной поддержки у нынешних смартфонов OnePlus есть уже сейчас, а потому хвастаться ими как главным преимуществом новинки по меньшей мере странно. Тем более, OnePlus всегда стремилась быть впереди своих конкурентов, часть из которых уже продлили сроки обновления своих смартфонов. А потому надеяться на то, что китайцы пойдут по стопам корейцев всё-таки можно.

Как Google предсказывает землятресения

Когда речь заходит о безопасности и сборе данных, многие представляют себе вполне конкретные вещи. Их постоянно обсуждают и при этом, как обычно, есть довольные и недовольные. Кроме информационной безопасности, есть вполне конкретная физическая безопасность. В частности та, которая имеется в виду, когда мы говорим о здоровье и жизни людей во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий. Одним из таких происшествий стало землетрясение, которое произошло на днях в Калифорнии. Оказывается, в современном мире даже не надо придумывать новые способы размещения датчиков, ведь у каждого есть смартфон. Вот что придумала по этому поводу Google.

Так как в каждом смартфоне есть достаточно точный акселерометр, а на бОльшей части из них установлен Android, это открывает широкие возможности для сейсмологов. Именно поэтому система оповещения о землетрясениях на Android имеет очень хорошие перспективы. Миллионы сейсмодатчиков, разбросанные по всей округе. Что может быть лучше?

Уже сейчас Google смогла поделиться интересной визуализацией того, как система определения сработала во время землетрясения в Лос-Анджелесе, произошедшего в эти выходные. Компания поделилась интересной визуализацией того, что обнаружили телефоны Android.

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Вице-президент по разработке Android Дэйв Берк опубликовал в Твиттере видео, на котором запечатлены Лос-Анджелес и его окрестности сразу после землетрясения. Землетрясение обычно состоит из разных волн и визуализация Google показала, как это работает и как волны расходятся. До этого такое построение было возможным только на уровне гипотезы. Такой визуализации достаточно для того, чтобы понимать, в каком месте был эпицентр землетрясения и как распространялась дрожь земли в это время.

Во время землетрясений есть начальная волна, которая является как бы предвестником грядущей катастрофы. Акселерометр современных смартфонов способен обнаружить эту начальную волну. Когда это произойдет, ваш телефон отправит общее местоположение на сервер обнаружения землетрясений Google. Эти данные примерны, ведь при такой работе не нужны точные адреса каждого пользователя. Достаточно того, что он просто находится в определенном районе.

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Затем эти данные собираются в режиме реального времени и отрабатываются для получения столь важного результата. Google пока не использует эту систему для отправки предупреждений. Вместо этого Google отображает карточку в поиске для пользователей, которые ищут «землетрясение или другие похожие запросы». Им будет предложено ответить, чувствовали ли они что-нибудь, чтобы «быстро и точно увидеть пораженную область».

Google планирует рассылать уведомления и использовать эту систему в районах, где пока нет разветвленной сети сейсмологических датчиков, но при этом есть определенная геологическая активность, которая может привести к жертвам и разрушениям. Это может стать очень хорошим и своевременным решением как с точки зрения предупреждения землетрясений, так и для изучения их распространения. Большее понимание процесса в свою очередь тоже может привести к улучшению способов прогнозирования и снижению количества жертв.

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В итоге, Google может не просто поднять безопасность своих пользователей на новый уровень, но и сделать огромный вклад в развитие науки в целом и безопасности в частности. Как говорится, грех не воспользоваться такой системой, когда для нее есть все предпосылки. Это лишний раз доказывает, что технологии настолько шагнули вперед, что мы пока даже не знаем всех особенностей их применения. Казалось бы, это просто смартфон, который позволяет делать селфи и сидеть в TikTok, но нет. Даже такой на первый взгляд незначительной вещи, как акселерометр, нашли столь прикладное применение.

Примерами подобных вспомогательных применений можно считать систему защиты слуха, например, на Apple Watch, когда микрофон постоянно фиксирует уровень шума вокруг, и если вы на какое-то время попадаете в шумное место, вам придет уведомление. Часы скажут, что вокруг слишком шумно, а вы провели тут уже больше положенного по технике безопасности времени. Дальше вы уже примете решение, уйти или остаться. Хотя, с предсказанием и сбором данных о землетрясениях все намного круче.

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Главное, научиться пользоваться таким потоком полезных данных, которые можно собрать со смарфтонов и через систему ShakeAlert, анонсированную Google еще в августе, уведомить пользователей. Детали еще надо доработать, но в общем варианте они получают предупреждение, что где-то рядом зафиксированы толчки и приведут несколько простых и понятных карточек, которые покажут, что надо делать и куда прятаться, чтобы минимизировать риск получения травм. Ведь землетрясение куда страшнее, чем кажется до того момента, как с ним столкнешься, и не просто так они уносят сотни тысячи жизней. А как вы относитесь к такой системе? Верите в нее?