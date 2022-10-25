Из-за санкций в России плохо работает GPS. Рассказываем, как исправить

Функция определения местоположения, которую в народе называют просто «GPS», является очень важной для большинства владельцев смартфонов. Зная геолокацию пользователя, телефон не только помогает в навигации на местности, но и, например, автоматически выбирает населенный пункт для отображения погоды. Сценариев, когда применяется опция, не счесть, поэтому любые проблемы, связанные с ее работой вызывают бурные дискуссии. Так, примерно с мая 2022 года в русскоязычном сегменте интернета появилось много жалоб на то, что плохо работает GPS. Постараемся ответить на популярный в последнее время вопрос «А что случилось?» и узнать, как улучшить геолокацию.

Как работает GPS

Для понимания сути проблемы и ее решения в первую очередь необходимо напомнить, как работает геолокация. Итак, на околоземной орбите находится огромное количество спутников, передающих сигнал на поверхность нашей планеты. Приемник, в качестве которого выступает смартфон, улавливает его, фиксируя время получения и расстояние до спутника, благодаря чему происходит определение местоположения.

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Существует несколько систем спутниковой навигации, помогающих определить геолокацию телефона и других устройств. Это:

GPS. Американская система геопозиционирования, которая является, пожалуй, самой популярной и насчитывает 31 спутник на орбите.

Американская система геопозиционирования, которая является, пожалуй, самой популярной и насчитывает 31 спутник на орбите. GLONASS. Отечественный аналог, созданный еще во времена Советского Союза. Сейчас на орбите находится 24 спутника ГЛОНАСС.

Отечественный аналог, созданный еще во времена Советского Союза. Сейчас на орбите находится 24 спутника ГЛОНАСС. BeiDou. Китайская альтернатива GPS с наименьшей точностью определения, но имеющая аж 44 спутника на орбите.

Китайская альтернатива GPS с наименьшей точностью определения, но имеющая аж 44 спутника на орбите. Galileo. Европейская система геопозиционирования, считающаяся наиболее точной. По последним данным, Galileo насчитывает 27 спутников.

Как правило, современные смартфоны поддерживают все 4 системы геопозиционирования, в чем вы можете убедиться, ознакомившись с характеристиками. При определении местоположения смартфон подключается к первым попавшимся спутникам, которые находятся ближе всего к вашему устройству. Это может быть и GLONASS, и GPS, и Galileo.

Учитывая тот уровень комфорта, который свойственен новым девайсам, вас, наверное, удивит, что холодный старт (определение геопозиции) по спутникам GPS составляет 12,5 минут, а GLONASS — 3,5 минуты. В реальности же, если вы подключены к интернету, местоположение показывается практически моментально. Все благодаря технологии A-GPS, ускоряющей холодный старт за счет предварительной загрузки информации через альтернативные каналы: Wi-Fi, Bluetooth, мобильная сеть. Ну и что же случилось?

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Почему не работает GPS

Несмотря на то, что эксперты, которые делятся мыслями относительно плохой работы геолокации в официальных СМИ вроде РБК, связывают проблему с «глушилками», у пользователя KorDen32 с сайта Хабр нашлось свое объяснение ситуации. Проанализировав отзывы людей на тематических форумах и проверив подключение к спутникам через GPSTest, он пришел к выводу, что дело отнюдь не в глушилках. Также в сторону сразу была отброшена версия о блокировке GPS в России. Смартфон KorDen32 ловил спутники и от GPS, и от Galileo. Однако стала заметна интересная тенденция: местоположение спутников GPS определяется не сразу, а только по прошествии пары минут.

Далее в ходе импровизированного исследования пользователь изучил дампы своего роутера, чтобы узнать, нет ли какого-то подвоха с работой функции A-GPS. Оказалось — есть. В дампах при подключении из России, получаемый смартфоном файл с таблицами для быстрого определения геолокации весит 191 байт, а при подключении из Европы — 386. При этом в самом файле, полученном при нахождении в России есть содержимое «embargo.xboxprod.izatcloud.net», именуемое в европейской версии как «xtrapath6.xboxprod.izatcloud.net». И вот слово «embargo» навело автора исследования на кое-какие мысли.

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Таблицы с данными, получаемые при использовании A-GPS, размещены на доменах, принадлежащих американской компании Qualcomm. А она еще в марте прекратила продажу оборудования компаниям из России и даже в одностороннем порядке заблокировала сайт. Можно предположить, что в нашей стране плохо работает геолокация из-за ограничения технологии A-GPS в рамках санкционного пакета, вступившего в силу в феврале 2022 года. Смартфон быстро получает данные о расположении спутников Galileo и GLONASS, а вот данные о GPS приходят не сразу, из-за чего и возникает задержка при определении геопозиции.

Исходя из полученных данных, автор исследования пришел к выводу, что проблемы с GPS проявляются на смартфонах с процессорами Snapdragon. Однако, как сообщил в своем телеграм-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, трудности возникают и у владельцев устройств с тайваньскими чипсетами MediaTek.

Как улучшить GPS на Андроиде

От себя отмечу, что я, будучи владельцем смартфона на Qualcomm, не заметил ухудшения приема сигнала GPS в 2022 году, чего не скажешь о качестве мобильной связи. Но, если у кого-то из вас неправильно определяется местоположение или определяется с задержкой, рекомендую включить VPN. С этой целью можно воспользоваться одним из приложений, представленных в нашей подборке.

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С включенным VPN ваш телефон будет распознаваться как устройство, находящееся за пределами России. При этом геолокация должна определяться вне зависимости от того, где вы находитесь фактически, и смартфон спокойно получит полные таблицы A-GPS, необходимые для точного позиционирования. Но не стоит сбрасывать со счетов и другие причины, почему плохо работает GPS. Возможно, в вашем случае будет достаточно воспользоваться одной из рекомендаций по улучшению сигнала.