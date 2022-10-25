Из-за санкций в России плохо работает GPS. Рассказываем, как исправить

Функция определения местоположения, которую в народе называют просто «GPS», является очень важной для большинства владельцев смартфонов. Зная геолокацию пользователя, телефон не только помогает в навигации на местности, но и, например, автоматически выбирает населенный пункт для отображения погоды. Сценариев, когда применяется опция, не счесть, поэтому любые проблемы, связанные с ее работой вызывают бурные дискуссии. Так, примерно с мая 2022 года в русскоязычном сегменте интернета появилось много жалоб на то, что плохо работает GPS. Постараемся ответить на популярный в последнее время вопрос «А что случилось?» и узнать, как улучшить геолокацию.
Как работает GPS
Для понимания сути проблемы и ее решения в первую очередь необходимо напомнить, как работает геолокация. Итак, на околоземной орбите находится огромное количество спутников, передающих сигнал на поверхность нашей планеты. Приемник, в качестве которого выступает смартфон, улавливает его, фиксируя время получения и расстояние до спутника, благодаря чему происходит определение местоположения.
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Существует несколько систем спутниковой навигации, помогающих определить геолокацию телефона и других устройств. Это:
- GPS. Американская система геопозиционирования, которая является, пожалуй, самой популярной и насчитывает 31 спутник на орбите.
- GLONASS. Отечественный аналог, созданный еще во времена Советского Союза. Сейчас на орбите находится 24 спутника ГЛОНАСС.
- BeiDou. Китайская альтернатива GPS с наименьшей точностью определения, но имеющая аж 44 спутника на орбите.
- Galileo. Европейская система геопозиционирования, считающаяся наиболее точной. По последним данным, Galileo насчитывает 27 спутников.
Как правило, современные смартфоны поддерживают все 4 системы геопозиционирования, в чем вы можете убедиться, ознакомившись с характеристиками. При определении местоположения смартфон подключается к первым попавшимся спутникам, которые находятся ближе всего к вашему устройству. Это может быть и GLONASS, и GPS, и Galileo.
Учитывая тот уровень комфорта, который свойственен новым девайсам, вас, наверное, удивит, что холодный старт (определение геопозиции) по спутникам GPS составляет 12,5 минут, а GLONASS — 3,5 минуты. В реальности же, если вы подключены к интернету, местоположение показывается практически моментально. Все благодаря технологии A-GPS, ускоряющей холодный старт за счет предварительной загрузки информации через альтернативные каналы: Wi-Fi, Bluetooth, мобильная сеть. Ну и что же случилось?
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Почему не работает GPS
Несмотря на то, что эксперты, которые делятся мыслями относительно плохой работы геолокации в официальных СМИ вроде РБК, связывают проблему с «глушилками», у пользователя KorDen32 с сайта Хабр нашлось свое объяснение ситуации. Проанализировав отзывы людей на тематических форумах и проверив подключение к спутникам через GPSTest, он пришел к выводу, что дело отнюдь не в глушилках. Также в сторону сразу была отброшена версия о блокировке GPS в России. Смартфон KorDen32 ловил спутники и от GPS, и от Galileo. Однако стала заметна интересная тенденция: местоположение спутников GPS определяется не сразу, а только по прошествии пары минут.
Далее в ходе импровизированного исследования пользователь изучил дампы своего роутера, чтобы узнать, нет ли какого-то подвоха с работой функции A-GPS. Оказалось — есть. В дампах при подключении из России, получаемый смартфоном файл с таблицами для быстрого определения геолокации весит 191 байт, а при подключении из Европы — 386. При этом в самом файле, полученном при нахождении в России есть содержимое «embargo.xboxprod.izatcloud.net», именуемое в европейской версии как «xtrapath6.xboxprod.izatcloud.net». И вот слово «embargo» навело автора исследования на кое-какие мысли.
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Таблицы с данными, получаемые при использовании A-GPS, размещены на доменах, принадлежащих американской компании Qualcomm. А она еще в марте прекратила продажу оборудования компаниям из России и даже в одностороннем порядке заблокировала сайт. Можно предположить, что в нашей стране плохо работает геолокация из-за ограничения технологии A-GPS в рамках санкционного пакета, вступившего в силу в феврале 2022 года. Смартфон быстро получает данные о расположении спутников Galileo и GLONASS, а вот данные о GPS приходят не сразу, из-за чего и возникает задержка при определении геопозиции.
Исходя из полученных данных, автор исследования пришел к выводу, что проблемы с GPS проявляются на смартфонах с процессорами Snapdragon. Однако, как сообщил в своем телеграм-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, трудности возникают и у владельцев устройств с тайваньскими чипсетами MediaTek.
Как улучшить GPS на Андроиде
От себя отмечу, что я, будучи владельцем смартфона на Qualcomm, не заметил ухудшения приема сигнала GPS в 2022 году, чего не скажешь о качестве мобильной связи. Но, если у кого-то из вас неправильно определяется местоположение или определяется с задержкой, рекомендую включить VPN. С этой целью можно воспользоваться одним из приложений, представленных в нашей подборке.
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С включенным VPN ваш телефон будет распознаваться как устройство, находящееся за пределами России. При этом геолокация должна определяться вне зависимости от того, где вы находитесь фактически, и смартфон спокойно получит полные таблицы A-GPS, необходимые для точного позиционирования. Но не стоит сбрасывать со счетов и другие причины, почему плохо работает GPS. Возможно, в вашем случае будет достаточно воспользоваться одной из рекомендаций по улучшению сигнала.