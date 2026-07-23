Если вы откроете карточки роботов-пылесосов где-нибудь на Озоне или ВБ, будьте уверены: у вас глаза разбегутся. Вот аппарат за 9 тысяч, а рядом такой же с виду за 125. Разница в 13 раз, при этом оба обещают мыть пол и ездить по квартире сами. Я потратил не один день, чтобы разобраться, за что реально просят такие деньги и где начинается переплата за бренд. Спойлер: отличия есть, и они значительны. Ниже разложу по полочкам, какие характеристики смотреть и в каком порядке подниматься по бюджету — от честного бюджетника до топа с подключением к водопроводу. Если любите такие разборы, у меня был похожий про ночные заказы с АлиЭкспресс: мои неожиданные находки, которые остались в обиходе. Ну, а пока к пылесосам.

На что смотреть в характеристиках роботов-пылесосов

Первое, что бросается в глаза в карточке — мощность всасывания в паскалях. Цифры гуляют от 3 000 у бюджетников до 22 000+ у топов. Скажу честно: разница между 15 и 20 тысячами Па на глаз почти не видна, а вот пропасть между 5 000 и 10 000 Па чувствуется сразу. Особенно на коврах и в углах. Так что гнаться за максимумом смысла нет, но и опускаться ниже 10 000 Па в 2026 году я бы не стал.

Второй водораздел — навигация. Дешёвые модели ездят по датчикам и памяти, буквально ощупывая квартиру бампером. Хотя почти все модели, что дороже 15 тысяч рублей, уже идут с лидаром. Это та самая крутящаяся башенка сверху как в автомобилях Tesla, которая буквально видит препятствия, строит себе карту карту, а потом ездит по чётко спроектированному маршруту, а не змейкой наугад. Так пылесос будет точно знать, где он уже убрался, а где — ещё нет. Если у вас больше одной комнаты, лидар окупается уже на первой уборке.

Третий и, пожалуй, главный пункт, из-за которого цена улетает в космос — станция самоочистки. У бюджетника вы после каждой уборки достаёте пылесборник, вытряхиваете, полощете тряпку и сушите её на батарее. У моделей со станцией робот сам опорожняет мусор, сам моет тряпки и сушит их тёплым воздухом, чтобы не завоняли. Это разница не в удобстве, а в том, будете ли вы вообще пользоваться функцией влажной уборки через месяц. Кстати, про Roborock со скидками я уже писал отдельно: вот три модели, которые действительно стоят вашего внимания. Так что если вы уже для себя все решили — переходите по ссылке, читайте и делайте выбор.

Четвёртый момент — высота корпуса. Вот вроде бы мелочь, на которую вообще не надо обращать внимания. Но нет. Мой многолетний опыт использования разных роботов-пылесосов показывает, что это действительно важный фактор. Стандартные роботы-пылесосы имеют высоту 9-10 см, у премиум-линеек типа Saros — около 8 см. Если у вас низкий диван или кровать без просвета, эти пару сантиметров решают, будет под мебелью пылевой ковёр или нет. На мой вкус, лучше — чтобы его там не было.

Ну, и высшая лига — подключение к водопроводу. Это значит, что станция сама заливает чистую воду и сливает грязную, и вам не нужно таскать канистры раз в неделю до унитаза и обратно. Функция редкая, дорогая и осмысленная только если у вас есть куда врезаться — обычно на кухне рядом с посудомойкой.

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FELFRI RVC-001 — честный бюджетник без иллюзий

Начну с самого дешёвого варианта, чтобы сразу закрыть вопрос. FELFRI RVC-001 — это недорогой робот-пылесос без лидара, без станции и без приложения уровня Roborock. При этом по мощности тут всё более чем ок: у него 6 000 Па всасывания, бак на 240 мл для воды и HEPA-фильтр на выходе. Короче, базовый джентльменский набор, пусть и без изысков.

Ездит он по датчикам, карту не строит, тряпку мочите и снимаете вручную. И знаете что — для студии или однушки без ковров этого реально хватает, если задача просто гонять пыль по кругу пару раз в неделю. Такие простые модели без переплаты нормально живут пару лет и не требуют расходников по цене крыла самолёта. Похожие бюджетные штуки я иногда собираю в свой канал, когда цена совсем смешная.

Что важно понимать: препятствия выше 20 мм он не переезжает, провода будет собирать на щётку, а влажная уборка тут скорее чтобы слегка протереть, нежели реально помыть. Если у вас двушка с коврами и кот, который линяет как маленький свитер, ищите что-то другое. Но как первый робот в жизни для съёмной квартиры или дачи — вариант рабочий, я бы не стал его хейтить только за цену.

Цена: 9500 ₽

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Roborock Qrevo L — минимальный вход в нормальную жизнь

Qrevo L я считаю точкой, где заканчиваются игрушки и начинается техника. Здесь уже 10 000 Па всасывания, лидар для построения карты, а главное — полноценная станция самоочистки: она сама вытряхивает мусор в мешок, моет тряпки и сушит их тёплым воздухом. То есть вы физически не касаетесь грязи между уборками. Баки в станции — 4 литра чистой воды и 3.5 грязной, хватает надолго. Работает до 180 минут на заряде, щётки с защитой от наматывания волос — для тех, у кого дома длинноволосые обитатели, это не мелочь. Если вы искали робот-пылесос с влажной уборкой и станцией, но не хотели уходить в 60+ тысяч, это, по-моему, лучший компромисс.

Минусы честно: тряпки тут крутящиеся круглые, а не валик с постоянной подачей воды как у старших моделей, так что реально грязный пол он вымоет за пару проходов, а не с первого раза. И корпус стандартной высоты — под низкую мебель не поедет. Но за свои деньги это робот-пылесос для квартиры без компромиссов там, где эти компромиссы больнее всего били бы по нервам. Именно такую модель со станцией я бы советовал большинству друзей, которые спрашивают совета.

Цена: 35 100 ₽

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Roborock Qrevo CurvC — робот-пылесос с самоочисткой

CurvC — это упрощённая версия линейки Curv, и я честно долго думал, зачем она нужна между Qrevo L и Curv 2 Flow. Здесь есть лидар, влажная уборка и станция с самоопорожнением, мойкой и сушкой тряпок — то есть базовый премиум-набор. Внешне выглядит солиднее младшего Qrevo, в приложении чуть больше настроек. Если вы хотите робот-пылесос Roborock подороже, но не готовы отдавать 60+ тысяч за валик SpiraFlow, CurvC логично встаёт в эту нишу.

Честно скажу: за разницу в 24 тысячи с Qrevo L я лично не увидел радикально новых функций — те же тряпки, та же логика уборки. Переплата тут идёт скорее за дизайн линейки Curv и запас на будущее. Если бюджет позволяет и хочется поновее — ок, но какой робот-пылесос выбрать в этом ценовом коридоре — вопрос спорный, и я бы честно смотрел ещё и на скидки. Как промежуточный вариант линейки — имеет право на жизнь, но не мой личный фаворит.

Цена: 54800 ₽

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow — очень мощный робот-пылесос для ковров

Вот с этой модели начинается интересное. 20 000 Па всасывания — в два раза больше, чем у Qrevo L. Лидар плюс Reactive AI, распознающий около 200 типов объектов — робот не влетает в носки и провода, а объезжает. Аккумулятор 5200 мАч — хватает на большую квартиру. Но главная фишка — валик SpiraFlow с постоянной подачей чистой воды и самоочисткой прямо во время уборки. То есть тряпка не размазывает грязь по полу, как у младших моделей, а реально моет как половая тряпка в руках человека. Станция при этом тоже моет и сушит валик после возвращения. Это робот-пылесос с самоочисткой нового поколения, без шуток.

Кому это нужно: если у вас есть дети, животные или просто плитка на кухне, которую хочется видеть чистой, а не «протёртой» — разница видна с первого запуска. Единственное, за что можно поругать — корпус тут ещё стандартной высоты, и под низкие диваны он не залезет. Но по соотношению цена/технологии, на мой взгляд, это лучший робот-пылесос средне-высокой цены в подборке. Именно его я и рассматривал бы как основную рабочую лошадку.

Цена: 62513 ₽

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Roborock Saros 10R — тонкий робот-пылесос для уборки под кроватями

Saros 10R — это уже про перфекционизм. 22 000 Па, ультратонкий корпус около 8 см (пролезает под шкафы и кровати без просвета), FlexiArm — выдвижные щётка и швабра, которые в буквальном смысле высовываются в углы и вдоль плинтусов. То, что раньше приходилось домывать вручную, теперь домывает робот. Плюс антинаматывание волос на щётку и станция с самоопорожнением и сушкой горячим воздухом. Если вы уже пробовали жизнь с роботом и знаете, что вас бесит — эта модель закрывает жалобы по списку.

Стоит ли переплачивать 40 тысяч сверху над Curv 2 Flow — зависит от квартиры. Если у вас есть низкая мебель, которую не сдвинуть, и куча узких углов — да, разница ощутимая. Если планировка простая и мебель на ножках — смысла меньше. Это робот-пылесос премиум-класса, где вы платите не за мощность (она примерно та же), а за геометрию корпуса и точность работы в сложных местах. Топовая линейка Roborock начинается именно здесь.

Цена: 100196 ₽

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Roborock Saros 20 RDS — топ без компромиссов, но с одним условием

Это флагман. Просто флагман. У него мощность на 22 500 Па, ультратонкий корпус, ИИ-обход препятствий, автодозатор моющего средства (такого у абсолютного большинства в принципе нет) и главная фишка — RDS, подключение к водопроводу. Станция сама берёт чистую воду из трубы и сливает грязную в канализацию. Вы физически не участвуете в процессе уборки вообще: не таскаете канистры, не выливаете вёдра, не думаете, когда долить. Вы только раз в неделю меняете мешок с пылью. Это максимально автономный робот, который сегодня можно купить у нас.

Условие всего одно, но железное: нужна возможность подвести воду и слив. Обычно это делают на кухне рядом с посудомойкой или в санузле. Без врезки половина смысла модели теряется, и переплата в 25 тысяч над Saros 10R становится необоснованной. Если у вас есть где подключить — берите не думая, это робот-пылесос с влажной уборкой в максимальной комплектации. Если врезка невозможна — Saros 10R даст 90% удовольствия за меньшие деньги. Такой флагман для больших квартир имеет смысл только в правильных условиях.

Цена: 140 068 ₽

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Так какой робот-пылесос в итоге брать

Если разложить по бюджетам, картина получается довольно простая. До 15 тысяч — берёте FELFRI или его аналог, понимая ограничения: без станции, без лидара, для маленькой квартиры без ковров. 25-35 тысяч — Qrevo L, точка входа в нормальную жизнь со станцией самоочистки. 60-70 тысяч — Curv 2 Flow с валиком SpiraFlow, если реально важна чистота пола. 100+ тысяч — Saros, если есть низкая мебель или желание подключить к водопроводу.

Лично я, если бы выбирал сегодня себе, взял бы Qrevo Curv 2 Flow. Валик с постоянной подачей воды — это та функция, которая объективно меняет качество уборки, а не просто цифры в спецификации. Saros 10R прекрасен, но 40 тысяч сверху я готов отдать только за реальную необходимость — а низкой мебели у меня нет. За RDS топ уважаю, но врезаться в трубы ради робота — это уже отдельный проект. Такие приземлённые расчёты, кстати, я часто выкладываю в канал с находками с маркетплейсов — там и про роботы бывает.

И ещё — не забывайте, что пылесос это не только про сухую уборку. Если вам ближе тема мытья полов паром, а не тряпками, у меня есть отдельный подробный разбор: месяц с паровым Dreame H16 Pro Steam. Иногда после него взгляд на роботов меняется — и это тоже нормально.