Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 15 июня 2026 года допустила перебои с интернетом и связью во время выборов. Официальная причина это безопасность граждан, а решение об ограничениях будут принимать отдельно по каждому случаю профильные ведомства. Единый день голосования назначен на 13 сентября, и в эти дни отключение мобильного интернета в отдельных регионах вполне реально. Что именно перестанет работать и как подготовить телефон, мы уже частично разбирали в материале про то, что и как работает в интернете России в 2026 году.

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Отключат ли связь в России во время выборов

Глава ЦИК допустила, что во время голосования в отдельных регионах могут отключить интернет и связь. Конкретный список регионов заранее не назвали, решение будут принимать отдельно по каждому случаю. По словам Эллы Памфиловой, относиться к возможным сбоям стоит спокойно, ограничения вводят ради безопасности.

Подобное уже бывало и раньше: операторы заранее присылали SMS-предупреждение об отключении интернета, мобильный интернет ограничивали на несколько часов, а затем возвращали. Так что сам механизм для многих регионов не новость, вопрос лишь в том, где и насколько его задействуют в этот раз.

В прошлом году во время выборов фиксировались DDoS-атаки на «Госуслуги» и систему дистанционного голосования, из-за чего к этим сервисам временно пропадал доступ. Поэтому в этот раз ЦИК вместе с Минцифры и операторами подготовила дополнительные меры: резервные каналы связи, усиленную фильтрацию трафика и точки Wi-Fi на участках. Отдельно отмечается, что дистанционное электронное голосование должно работать даже при отключении сотовых сетей, как раз за счёт резервных каналов и Wi-Fi на участках.

Что работает при белых списках

Тут важно понять механику. Белые списки интернета это не блокировка отдельных сайтов, а фильтрация всего трафика, при которой разрешены только конкретные сервисы. Поэтому VPN в такой ситуации не работает: его трафик тоже не входит в разрешённый список и просто не проходит. Подробнее о том, как операторы технически блокируют сайты в России, мы рассказывали отдельно.

Даже при ограничениях часть сервисов остаётся доступной. Обычно работают по белым спискам: «Госуслуги», платёжные системы и переводы через банковские приложения, региональные сервисы записи к врачу, мессенджер MAX как государственный, а также часть сервисов Яндекса и VK. При этом у разных операторов связи набор разный, так как нигде общий перечень сервисов для белых списков не регламентируется законодательно.

Но есть важные оговорки. Поиск Яндекса технически открывается, а вот сайты из выдачи уже нет, они не в списке. Из бесконтактной оплаты работает только Mir Pay, а SberPay и Яндекс Пэй отваливаются. На Android вдобавок перестают приходить пуш-уведомления, потому что они завязаны на сервисы Google. Делитесь в нашем чате, как у вас отрабатывали прошлые ограничения.

Как подготовить телефон к отключению мобильного интернета

Подготовить смартфон к отключениям связи нужно заранее, и это сильно облегчает жизнь. Не стоит думать, что это произойдет осенью: для многих регионов это уже повседневность. Вот базовый чек-лист на случай, если у вас включили белые списки или связь не работает вообще.

Скачайте офлайн-карты , сохраните нужные маршруты заранее;

, сохраните нужные маршруты заранее; Держите при себе наличные , карты могут не работать;

, карты могут не работать; Возьмите документы, держите на флешке или ПК нужные файлы;

Зарядите телефон;

Используйте MAX как резервный канал связи на случай отключений.

Это, кстати, часть большого тренда. Куда всё движется, видно по планам про интернет по паспорту в России, так что привыкать к новой реальности придётся всем.

Белые списки — это не временная мера с датой окончания, а постоянный инструмент управления доступом. В дни выборов ограничения вводят точечно по регионам и на определённое время, после чего связь возвращают. Так что телефон без интернета в эти дни лучше встретить подготовленным, чем надеяться, что обойдётся. Паниковать смысла нет, но быть подготовленным точно не помешает.