Много новинок от Samsung и большое обновление VK: итоги недели

На этой неделе было, как минимум два больших события, о которых нельзя не рассказать. Это, конечно, большая презентация Samsung и крупное обновление VK. Мы увидели новые складные телефоны и продолжение линейки самых популярных смарт-часов из мира Android. Обновление самой популярной российской социальной сети принесло много новых функций, часть из которых может остаться незамеченной, если не знать о них. В нашей традиционной итоговой подборке мы поговорим о других новостях, которые могут повлиять на мир электроники будущего, или просто сделать наше общение с гаджетами более полным и удобным.

В WhatsApp нашли новую функцию

Если вы пользуетесь Telegram, вы знаете, что там можно не делиться своим номером. Для авторизации он обязательно нужен, но для переписки его можно скрыть. Даже добавлять вас другие пользователи могут только по идентификатору. Те, кто выбрал для себя WhatsApp, такой роскошью похвастаться не могут. Этот мессенджер, несмотря на все попытки прокачать себя, все еще во многом отстает от мессенджера Павла Дурова. Но, похоже, теперь многое может измениться. Не у всех и не везде, но номер телефона, с которым вы авторизовались в мессенджере, можно будет скрыть.

Если вы ждали описанную функцию, сейчас у нас появилась информация о будущей возможности для пользователей мессенджера. Если тестовую функцию не отбросят, то мы сможем скрывать свои номера телефонов от собеседников в приложении для Android. В данный момент эта функция доступна только участникам программы бета-тестирования.

Пока функция находится в разработке, мы даже примерно не сможем сказать, когда она появится ее финальная версия и когда ей смогут воспользоваться все. А еще, будет ли она доступна на других платформах. Более всего, вообще неизвестно, появится ли новая возможность для всех пользователей.

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По данным портала WABetaInfo, который обычно публикует достоверную инсайдерскую информацию о новых разработках WhatsApp, в скором времени пользователи смогут скрывать свои номера телефонов от собеседников, но пока только в определенных группах в Android-приложении.

По умолчанию опция неактивна, кроме того, она будет действовать только для участников сообщества. Номер телефона человека, который присоединяется к сообществу, по умолчанию не отображается. После того, как пользователь присоединяется к определенной группе внутри сообщества, можно будет сделать его номер видимым, но только участникам этой группы. То есть эта настройка не распространяется на всех пользователей, которые имеют доступ к вашей учетной записи.

В Telegram номер можно скрыть один раз и навсегда. То есть все, с кем вы общаетесь, вне зависимости от того, чем является переписка — группой или частной беседой — видят только ваш ник. По нему же они могут вас искать, чтобы начать беседу.

Те скромные крупицы информации, которые у нас есть, позволяют нам оценить, как примерно будет выглядеть новая функция. Скриншот показывает, как нововведение будет выглядеть в настройках группы. За пределами сообществ такая функциональность может появиться позже. Но, как мы говорили выше, ее может и не быть — это пока неизвестно. Впрочем, было бы логично обеспечить более широкие возможности использования новой функции. В конце концов, в Telegram это очень удобно и этим не просто можно, но и нужно пользоваться.

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Еще среди новых функций мессенджера появились новые возможности для администраторов групп. Когда она станет доступной для всех, они смогут удалять любые сообщения для всех пользователей. Эта возможность не так популярна, как описанная выше, но она не может не вызывать интерес. Хотя, сценарии ее использования можно притянуть только к самым большим группам.

Эта функция доступна бета-тестерам WhatsApp на Android версии 2.22.17.12. Администратор группы, который захочет удалить входящее сообщение, увидит опцию «удалить для всех». Во время удаления имя пользователя будет отображаться в пузыре чата. Все участники группы узнают, что он удалил сообщение.

WhatsApp недавно добавил много новых функций, таких как увеличенный размер общего доступа к файлам, отключение сообщений от определенных пользователей в групповом чате и скрытие последнего изображения профиля и онлайн-статуса от определенных контактов. Вот только функции в мессенджере появляются как-то очень неспешно, а с этим надо что-то делать. Telegram существенно более развит, и пусть он пока уступает по аудитории WhatsApp, но он стремительно набирает популярность. Кстати, в Telegram у нас есть свой чат, в котором вы можете высказать свое мнение о новой функции.

Большое обновление ВКонтакте

С весны 2022 года социальная сеть «ВКонтакте» переживает новый виток популярности. Из-за блокировки других популярных соцсетей многие пользователи ринулись именно в старый добрый ВК. Однако некоторые функции, привычные по тому же запрещенному в России Инстаграму, здесь оказались реализованы иначе. Но благо, что разработчики «ВКонтакте» ориентированы на пользователей и прислушиваются к пожеланиям своей аудитории. На днях было анонсировано самое крупное обновление в истории социальной сети. По масштабу оно должно превзойти даже давнюю пропажу «стены».

Получать это обновление все пользователи будут дозированно. Во-первых не все функции выйдут в свет одномоментно. Во-вторых появляться будут не у всех сразу. Давайте разберемся, что нового появится «ВКонтакте» в ближайшее время и каким образом можно установить новую версию приложения на свое устройство.

Первое и, наверное, самое заметное, что подвергнется доработке, — это лента. Все внимание разработчиков сконцентрировано на том, чтобы новая лента выглядела максимально эстетично. По словам пресс-службы «ВКонтакте» ей стараются придать вид, как будто «в верстке глянцевого журнала». Сделано это будет следующим образом:

Появляются три разных соотношения сторон для постов, которые будут выбираться приложением автоматически в зависимости от используемого устройства. Доступны следующие варианты: 1х1, 3:4, 4х3.

Короткие посты будут полностью показываться в ленте.

Длинные посты будут скрываться за спойлером, при нажатии на который можно просмотреть полный текст публикации.

Если к посту приложена какая-то музыка, то помимо кнопки «Play» будет отображаться обложка альбома, при клике на которую можно посмотреть все песни, входящие в его состав.

Ссылка на видео будет отображаться в виде небольшой миниатюры, напоминающий музыкальный проигрыватель. При нажатии произойдет разворот на полный экран.

Кажется, что изменения не очень значительные, но если так подумать, то эти моменты действительно смогут сделать ленту приятной для глаз. Особенно радует то, что размеры поста будут подбираться под каждое устройство. С учетом того, какой огромный зоопарк различных смартфонов и планшетов на руках у пользователей, это нововведение давно напрашивалось.

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Однако одним из самых важных обновлений «ВКонтакте» являются отметки «Нравится». Появилась возможность поставить быстрый лайк на любую публикацию с помощью двойного тапа. При этом подписчики не увидят, кто поставил лайк, а только их количество. Но оценка будет учитываться в дальнейших рекомендациях. А список лайкнувших будет доступен только автору поста.

Эти, казалось бы, небольшие изменения станут фундаментом для дальнейшего внедрения новых функций. Так будут полностью переработаны:

Главный экран мобильного приложения.

Раздел «Сервисы».

Профиль пользователя.

Раздел «Сообщества.

Что конкретно изменится на этих страницах, будет сообщено в момент обновления каждой из них. Но ожидаем, что внешний вид станет также лучше. Отдельно следует отметить, что планируется внедрение экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Если про NFT сказать ничего точно нельзя, то Web 3.0, скорее всего, будет завязан на искусственный интеллект и какие-то новые крутые рекомендации.

Чтобы получить новые функции одним из первых, необходимо обновить установленное у вас на смартфоне приложение «ВКонтакте». Большинство пользователей скажет: что сложного? Зайди в Google Play и обнови. Но все не так просто, как кажется. Складывается ощущение, что у разработчиков ВК либо какие-то проблемы с размещением новых версий в Гугловском магазине, либо они просто этого не хотят делать. На момент публикации в Google Play содержится версия 7.35 от 21 июля 2022 года. При этом актуальной на сегодняшний день является версия 7.37 от 8 августа.

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Получается, что единственным вариантом получить самую последнюю и актуальную версию приложения — это установка из альтернативных источников. В APKMirror содержится тоже устаревшая версия. Таким образом, остается воспользоваться российским магазином приложений RuStore. Чтобы обновить «ВКонтакте» с его помощью, необходимо сделать следующее:

Перейдите на официальный сайт RuStore.

Загрузите установочный файл магазина приложений.

Нажмите на загруженный файл для установки магазина приложений.

При необходимости разрешите установку из неизвестных источников.

Перейдите на страничку приложения «ВКонтакте» и нажмите кнопку «Обновить».

Дождитесь, когда загрузится обновление, и подтвердите установку.

После этих действий вы получите самую актуальную версию приложения социальной сети на ваш смартфон. Таким же образом можно обновить и Сбербанк Онлайн, и прочие удаленные из Google Play программы.

Вышли новые складные телефоны Samsung

Вот и настал тот момент, когда Samsung представила новейшие складные телефоны Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Произошло это в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоялось вечером 10 августа. Новые телефоны получили целый ряд улучшений, чтобы не считаться дежурным обновлением прошлогодней модели. Они не только получили более свежий дизайн, но и совершенно новый процессор, представленный совсем недавно. Все это хорошо, но теперь стоит немного отпустить эмоции и спокойно и взвешенно рассказать об обеих моделях новых телефонов.

Новая раскладушка Samsung имеет множество улучшений с точки зрения производительности, камеры и многого другого, но с точки зрения дизайна она выглядит так же, как Galaxy Z Flip 3. Однако Samsung утверждает, что она уменьшила лицевые панели и петли. Смартфон имеет такой же двухцветный дизайн с двумя камерами сзади. Дисплей на крышке такого же размера, как у Flip 3. Но изменение механизма складывания уже тянет на движение вперед.

Galaxy Z Flip 4 может похвастаться 6,7-дюймовым экраном FHD+ Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Смартфон также имеет 1,9-дюймовый внешний экран Super AMOLED с разрешением 260×512 пикселей.

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Galaxy Z Flip 4 обладает впечатляющими аппаратными характеристиками. Он работает на новом чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, который в настоящее время является самым мощным из тех, что можно найти на устройствах Android. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а варианты хранилища предлагаются 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Из коробки Samsung Galaxy Z Flip 4 работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1. Ожидается, что в ближайшее время устройство получит обновление One UI 5 на базе Android 13. Как и следовало ожидать, Flip 4 будет получать основные обновления в течение 4 лет, обновления безопасности в течение 5 лет. Это больше, чем предлагает любой другой производитель смартфонов на Android.

Батарея стала больше на 400 мАч и теперь может похвастаться емкостью 3700 мАч. Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, а также быструю беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку. Напомню, именно на время работы жаловались многие пользователи предыдущего поколения.

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На задней панели Galaxy Z Flip 4 установлена ​​двойная камера. Основная на 12 Мп с размером пикселей 1,8 мкм и оптической стабилизацией. Второй сенсор (сверширокоугольный) так же имеет разрешение 12 Мп и угол обзора 123 градуса. По цифрам ничего не изменилось относительно предыдущего поколения, однако Samsung утверждает, что основная камера может снимать на 65% более яркие изображения.

Для селфи на передней панели есть ​​10 Мп камера, качество которой еще стоит определить в ходе тестирования.

Основная камера теперь может делать фотографии в обычном и портретном режимах при слабом освещении благодаря технологии Samsung Super Night Solution. Возможности AI-освещения и стабилизации Galaxy Z Flip 4 также были улучшены, что должно значительно улучшить фото- и видеосъемку на новом телефоне.

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Купить Galaxy Z Flip 4 у Samsung или других розничных продавцов можно будет с 26 августа. Но это не касается нашей страны, где Samsung официально приостановила продажи своей продукции. Заявленная цена Galaxy Z Flip 4 стартует от 999 долларов (примерно 60 500 рублей по курсу). Эта цена относится к версии на 128 ГБ. Цены для моделей с бОльшим количеством памяти пока не названы.

Samsung выпустила на рынок еще один складной флагман, получивший название Samsung Galaxy Z Fold 4. Устройство имеет множество улучшений по сравнению с предшественником, и о них тоже стоит поговорить отдельно.

С точки зрения дизайна Galaxy Z Fold 4 очень похож на Galaxy Z Fold 3, однако он короче на 3,1 мм и немного тоньше по сравнению со своим предшественником. Но устройство немного шире, и в сочетании с тонкими рамками это обеспечивает лучшее соотношение сторон 23:9 для внешнего дисплея.

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Устройство оснащено 6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовыми внутренним дисплеями с соотношением сторон 10,8:9, что делает его более квадратным по сравнению с соотношением сторон 11,2:9, которое было у его предшественника. Внешний дисплей оснащен панелью Dynamic AMOLED HD+ (2316×904), а внутренний дисплей оснащен панелью Dynamic AMOLED QXGA+ (2176×1812).

Оба дисплея поддерживают частоту обновления до 120 Гц. Внутренний получил базовую яркость 1000 нит, а внешний дисплей и задняя панель защищены стеклом Gorilla Glass Victus+. Рамка сделана из алюминия. Общий вес устройства стал на 8 грамм легче, чем в предыдущем поколении.

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Предсказуемо, этот смартфон тоже работает под управлением 4-нанометрового Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1C. Чипсет будет поставляться в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и внутренней памятью UFS 3.1 объемом до 1 ТБ. Он имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч с функцией быстрой зарядки 25 Вт. За 30 минут можно зарядить телефон на 50%.

Новинка получила пользовательский интерфейс на базе Android 12L, который теперь немного похож на ПК. Элементы в нижней части устройства обеспечивает мгновенный доступ к последним или наиболее часто используемым приложениям. Компания оптимизировала Facebook (запрещена в России), Youtube, Netflix, Disney+ и Microsoft Teams, чтобы лучше использовать складной форм-фактор. А такие приложения, как Microsoft Outlook, Office и Google Meet теперь предлагают функциональность планшета.

Существует также гибкий режим, который активируется, когда телефон наполовину сложен. Это чем-то похоже на ноутбук, но очень условный, и пользоваться гаджетом в таком виде довольно непросто. Впрочем, с этим режимом поработали, сделав его более адаптированным под общение по видеосвязи. В некоторых приложениях такой режим превращает нижнюю половину экрана в сенсорную панель или панель быстрого доступа.

S Pen также имеет новую функцию — извлечение текста. Она, по сути, представляет собой быстрый и простой способ копирования и вставки текста с использованием S Pen в качестве маркера.

Система камер на устройстве также была обновлена ​​по сравнению с прошлым годом. На этот раз Fold 4 предлагает 50 Мп основную камеру с поддержкой оптической и электронной стабилизации, 12 Мп сверхширокоугольный объектив и 12 Мп телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического увеличения. Устройство также предлагает 30-кратный цифровой зум.

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Фронтальная камера получила разрешение 10 Мп (f / 2,2), а камера под дисплеем все такая же, как и в прошлом году — на 4 Мп. Однако на этот раз она лучше скрыта из-за увеличенной плотности пикселей. Но есть ощущение, что от этого снимать она будет только хуже. Хотя и раньше она была пригодна только для видеозвонков, но никак не для селфи.

Стартовая цена Samsung Galaxy Z Fold 4 составляет 1799 долларов (примерно 109 000 рублей пл курсу) за модель 12 ГБ + 256 ГБ. Стоимость моделей 12 ГБ + 512 ГБ и 12 ГБ + 1 ТБ составляет 1920 долларов (примерно 116 000 рублей по курсу) и 2160 долларов (примерно 130 000 рублей по курсу) соответственно. В настоящее время открыты предварительные заказы, и первые устройства поступят в продажу 25 августа, но опять же купить их официально в России у вас не получится.

Остается только добавить, что новинка получит поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS и порт USB Type-C. Смартфон имеет рейтинг водонепроницаемости IPX8, а выпускается в цветах Phantom Black, Beige и Greygreen.

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Вышли новые умные часы Samsung Galaxy Watch 5

Компания Samsung наконец-то представила долгожданные последние модели часов Galaxy. На этот раз компания не только выпустила Galaxy Watch 5, но также представила Galaxy Watch 5 Pro и Watch 5 Golf Edition. В новых часах улучшены функции, которые клиенты используют каждый день, а Galaxy Watch 5 Pro, новейшая модель в семействе, является самым многофункциональным хронометром компании на сегодняшний день. В этот раз часы получились настолько хорошими, что их хочется купить, и вот именно функции, на которые я обратил наибольшее внимание. Собственно, из-за этого я и буду советовать новые часы тем, кто будет задавать мне вопрос, что купить.

Часы оснащены новым поколением системы мониторинга здоровья, основанном на собственном биоактивном датчике Samsung. Система BioActive, дебютировавшая в серии Galaxy Watch 4, объединяет три мощных датчика состояния здоровья в один специальный чип, обеспечивающий всесторонние измерения, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже уровень стресса. Кроме того, пользователи могут контролировать свою ЭКГ, чтобы получить более полное представление о здоровье своего сердца.

В нашем Яндекс Дзен можно найти еще больше интересной информации о новых устройствах.

Galaxy Watch 5 отслеживает параметры здоровья даже с большей точностью, чем Galaxy Watch 4, благодаря большей площади поверхности и более тесному контакту с запястьем. Кроме того, другие датчики новинки позволяют измерять температуру тела. Даже когда температура окружающей среды меняется, датчик температуры использует инфракрасную технологию для более точных показаний.

Galaxy Watch 5 обеспечивают полный комплексный пользовательский интерфейс для отслеживания тренировок, отдыха и восстановления. Пользователи могут ставить цели, направлять их через конкретные тренировки и отслеживать прогресс. Есть даже персонализированные рекомендации по потреблению воды на основе потери пота.

Модели также предлагают функции отслеживания сна, которые фиксируют его стадии, а также обнаруживают храп и контролируют уровень кислорода в крови. С помощью сложной программы Sleep Coaching можно улучшить свои привычки сна. Она позволяет выстроить программу на месяц так, чтобы все было под контролем. Это тоже очень полезная функция, особенно для современного человека с его ритмом жизни.

Благодаря интеграции SmartThings Galaxy Watch 5 автоматически регулирует параметры поддерживаемых гаджетов умного дома. Это все можно синхронизировать с вашими параметрами сна, которые вы выберете для себя в соответствующем приложении. А чтобы покупатели часов были в безопасности в случае чего-то непредвиденного, в них есть отслеживание падений. Они даже могут зафиксировать падение с кровати.

Samsung выпустила новые складные телефоны Galaxy Z, которые стоят нашего внимания.

Аккумулятор Galaxy Watch 5 на 13% больше, чем раньше, и может зарядиться на восемь часов работы всего за восемь минут, что на 30% быстрее, чем у Galaxy Watch 4. А еще новые часы получили свой первый дисплей из сапфирового стекла, который имеет на 60% более прочный внешний слой и обеспечит надежность часов при повседневном использовании.

Работают часы под управлением фирменной оболочки One UI Watch 4.5 и будут получать обновления по мере их выхода.

Большой упор в Galaxy Watch 5 Pro сделан на соответствие гаджета той самой приставке ”Pro”. Часы получили хорошие материалы корпуса, которые справятся с любыми задачами, будь то походы, езда на велосипеде и многое другое. Они оснащены улучшенным сапфировым стеклом, более устойчивым к износу, а также прочным титановым корпусом с выступающей рамкой, защищающей дисплей. Galaxy Watch 5 Pro также поставляются с совершенно новым спортивным ремешком D-Buckle, который сочетает в себе прочность и дизайн.

Galaxy Watch 5 Pro могут похвастаться самой большой батареей среди Galaxy Watch. Она на 60% больше, чем у Galaxy Watch 4. Надо посмотреть, сколько времени они будут работать в реальной жизни, но увеличение автономности точно не будет лишним. Предыдущее поколение у меня работало максимум два дня. Возможно, теперь их будет три.

Для занятий активным спортом, пользователи смогут скачать пешеходные и велосипедные маршруты, которые помогут им провести полноценную тренировку. А еще, когда владелец часов решит вернуться домой, функция «Отслеживание» построит маршрут туда, откуда была начата тренировка.

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Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro уже доступны для предварительного заказа, а розничная продажа начнется 26 августа 2022 года. За предварительный заказ даются подарки, но в России это не работает, ведь компания приостановила официальные продажи в нашей стране.

Большой 44 мм вариант Galaxy Watch 5 доступен в графитовом, сапфировом и серебристом цветах, а малый 40 мм вариант доступен в графитовом, розовом золоте и серебре с ремешком Bora Purple, который хорошо сочетается с Galaxy Z Flip 4. Версия Galaxy Watch 5 с Bluetooth будет стоить 279 долларов, а версия LTE — 329 долларов.

Galaxy Watch 5 Pro идеально подходят для искателей приключений, которые ищут надежность, производительность и стиль. Они будут доступны в цветах Black Titanium и Grey Titanium с 45-миллиметровым дисплеем и будут стоить 449 долларов США для Bluetooth и 499 долларов США для LTE-версии.

Серия Watch 5 Golf Edition не является отдельной линейкой, поэтому стала ответвлением от остальных. В итоге мы имеем Watch 5 Large 44 мм, Watch 5 Small 40 мм и Watch 5 Pro по стартовой цене 329 долларов. Из отличий от обычных часов покупатели получат специальные циферблаты, двухцветную полосу и неограниченный доступ к приложению Smart Caddy.

Всего этого достаточно для того, чтобы захотеть купить эти часы. Лично я захотел и буду советовать другим. А вы что думаете? Расскажите в комментариях или в нашем Telegram-чате.