Много новых гаджетов и выход Android 13: итоги недели

Минувшая неделя запомнилась целой россыпью гаджетов, обновлений и даже важных новинок. Так Huawei провела мировую презентацию своего нового смартфона в легендарной линейке — Huawei P50 Pro. Как водится, он получил лучшую камеру, но по-прежнему имеет серьезный недостаток. Отметилась новыми смартфонами и Samsung, выпустившая свой ежегодный флагман в линейке Galaxy S22 и лучший планшет на Android. Даже Google не осталась в стороне и выкатила первую версию Android 13 для разработчиков. Пока она еще не готова для массового использования, но уже может рассказать, чего ждать он новой ОС. Эти и другие важные новости недели в нашей традиционной итоговой подборке.

Лучшие умные часы Samsung обновились

Кто бы что ни говорил про носимые устройства от Samsung, а пользователи все равно считают Galaxy Watch 4 чуть ли не единственным Apple Watch из мира Android. У Google, к сожалению, собственных часов пока нет, поэтому довольствуемся корейцами. Буквально на днях компания анонсировало крупное обновление для своих часов, которое привносит несколько интересных фишек. Сейчас предлагаю подробно разобраться во всех нововведениях, обсудить улучшения и в очередной раз определить для себя, а стоит ли покупать такое устройство ради всех фишек.

Когда мы делали подборку лучших смарт-часов на конец 2021 года, упоминали о Galaxy Watch 4, как о самом лучшем носимом устройстве, которое только существует на рынке. Я видел много разных гаджетов и эти часы меня сразили буквально наповал. Будьте уверены, здесь есть на что посмотреть. А с грядущим обновлением, уж тем более.

Старые смарт-часы Samsung получат фишки Galaxy Watch 4.

Современные смарт-часы — это не просто гаджет для получения и отправки уведомлений, приема звонков и смс, это настоящее машина для контроля за вашим здоровьем. Samsung это прекрасно понимает и сделала большой акцент именно на этих фишках.

В грядущем обновлении, которое было запущено уже на этой неделе корейская компания обещает много новых интересных фич, которые придутся по душе если не каждому, то очень многим пользователям. Вот основные из них:

Улучшенные интервальные тренировки для бегунов и велосипедистов.

Новая программа по улучшению качества сна.

Обновленный анализ состава тела с индикатором потери пота.

В основном нововведение коснется спортсменов. В Galaxy Watch 4 появилась новая функция интервальных тренировок, позволяющая спортсменам отслеживать свою активность с учетом своих индивидуальных особенностей. Теперь в смарт-часах можно будет отдельно задавать продолжительность, дистанцию и количество подходов.

Также в Galaxy Watch 4 добавится два новых показателя: VO2 Max и индикатор потери пота.

VO2 Max - показатель выносливости спортсмена, указывающий на максимальный объем кислорода на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке.

VO2 Max во многом нацелен на бегунов и велосипедистов, чтобы те могли оценить свои результаты в длительных тренировках. Показатель зависит от множества факторов: возраста, пола, веса и климата. Часы будут детально анализировать все эти показатели и выдавать вам готовый результат. Этот параметр давно учитывается во многих моделях Garmin, а теперь пришел и в Galaxy Watch 4.

Плюс к этому, в смарт-часах Samsung появился новый индикатор пота, который сможет замерять количество выделяемого пота и подскажет, сколько воды вы должны потреблять для полного восстановления. Показатель крайне важный, так как сможет помочь профессионалам уберечь себя от обезвоживания.

Также корейцы позаботились о контроле здоровья сердца и сосудов. После обновления Galaxy Watch будут мерить частоту сердечных сокращений не только во время тренировки, но и в течение двух минут после ее окончания. Так часы смогут понять, за какое время вы можете восстановиться.

Также Galaxy Watch 4 научились составлять специальную программу сна, которая предложит советы и статьи для более качественного отдыха. Программа будет составляться индивидуально для каждого пользователя.

Часы будут отслеживать ваш сон в течение семи дней, контролируя все необходимые параметры с помощью специальных датчиков, а затем присвоит вам один из восьми типов сна, которые представлены в приложении Samsung Health в виде животных.

После этого в течение одного месяца часы будут предлагать вам различные задания, статьи и руководства по медитации, чтобы вы могли улучшить свое качество сна и навсегда попрощаться с проблемами на этот счет.

Кроме фишек здоровья в Galaxy Watch 4 появятся новые ремешки и дополнительные настройки циферблатов. В официальном обращении Samsung заявляет 6 новых ремешков и обещает адаптировать к ним все имеющиеся циферблаты. Теперь здесь можно изменить шрифт и цвет.

Также совсем скоро Samsung Galaxy Watch 4 научатся автономно работать с приложением YouTube Music через Wi-Fi или LTE. Только представьте: вы оставили телефон дома, вышли на пробежку, надели наушники и все сразу работает как надо.

Также корейцы обещают в скором времени завезти поддержку Google Assistant, дабы вы могли воспользоваться голосовым помощником прямо с часов. Конкретные сроки не оглашаются, но обещают запустить новую функцию в течение нескольких месяцев. Обновление доступно c 9 февраля — дня большой презентации Samsung, на которой корейцы показали всему свету новенький Galaxy S22.

Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

В итоге выходит, что Galaxy Watch 4 совмещает в себе все необходимые фишки и при этом ориентированы на широкий круг пользователей. Это не те Garmin, которые так любят спортсмены и не покупают обычные люди. У Samsung миссия гораздо важнее — они несут новые функции в массы!

А вы как относитесь к смарт-часам от Samsung? Считаете ли их лучшим решением на рынке? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

Новый Huawei P50 Pro

Не часто топовые бренды выпускают новые устройства, которые могут стать таким же знаковыми, как модели линейки P от HUAWEI. Мы уже видели ее и слышали о ней, но сейчас она была официально представлена в России, и этого достаточно, чтобы захотеть рассказать о ней. Я даже успел попользоваться HUAWEI P50 Pro какое-то время и был приятно впечатлен новой моделью, особенно ее фотовозможностями. Пусть отсутствие сервисов Google и портит картину, но именно с технической точки зрения смартфон максимально крут. Но и стоит он дороговато.

Телефон получился тонким и изящным, хотя у него большой экран и внушительного размера батарея. Весит он тоже не так много, что удивительно, учитывая стеклянную заднюю панель и металлическую рамку по корпусу. Глядя на телефон, можно сказать, что он действительно стильный и привлекательный внешне. Такой дизайн еще не приелся и можно сказать, что он узнаваемый.

Серия HUAWEI P всегда была воплощением нашего стремления к совершенству в дизайне и технологиях мобильной фотографии. Новый HUAWEI P50 Pro открывает очередную главу в истории технологических инноваций HUAWEI и объявляет о начале новой эры мобильной фотографии, технического дизайна и интеллектуальных функций для повседневных сценариев. Впервые применив в камере смартфона оптику HUAWEI XD Optics, мы вновь расширили рамки возможного, превзойдя самые смелые ожидания. — сказал исполнительный и генеральный директор HUAWEI Consumer BG Ричард Ю.

Экран новинки не мог обойтись без какой-либо красивой маркировки. В данном случае его назвали True-Chroma и он способен отображать до 1,07 миллиарда оттенков. Экран поддерживает цветовую гамму P3 и отображение картинки в режиме HDR. Не забыли и о частоте обновления до 120 Гц, что сделало новинку первой моделью линейки P с такой частотой. Дискретизация сенсорной панели при этом составляет 300 Гц.

Экран Huawei P50 Pro имеет размер 6,6 дюйма, разрешение 1228 x 2700 пикселей и плотность 450 пикселей на дюйм. Для сравнения, Samsung S21 Ultra имеет разрешение 1440 x 3200 для 515 пикселей на дюйм, а iPhone 13 Pro Max — 1284 x 2778 для 458 пикселей на дюйм. Разница есть, но на глаз ее отличить невозможно, если не проводить специальное тестирование.

Камера, как и раньше, создана при сотрудничестве с легендарной Leica. В ней применено несколько объективов, 10-канальный мультиспектральный сенсор, алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics, обновлённая технология XD Fusion Pro и другие инновационные решения. Забегая вперед, скажу, что камера действительно снимает отменно, и снимки теперь кажутся не такими приукрашенными, как раньше, а более профессиональными, особенно за счет более точных и мягких цветов.

Huawei P50 Pro оснащен двумя круглыми выступами камеры, в которых находятся четыре модуля с искусственным интеллектом. Основная широкоугольная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, который сочетается с 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 40-мегапиксельным монохромным датчиком.

За обработку изображений отвечают алгоритмы HUAWEI XD Optics. Благодаря им даже при недостаточном освещении снимки получаются четкими, а искажения и пересветы/тени ”вытягиваются” довольно в широком диапазоне.

Фирменная технология HUAWEI XD Fusion отвечает за повышение четкости снимков. В HUAWEI P50 Pro установлено следующее поколение технологии HUAWEI XD Fusion Pro. Благодаря ей цветопередача и детализация становятся еще выше.

Максимальная величина зума теперь составляет 200х. Конечно, при таком увеличении вы не получите фантастической картинки, но иногда это точно пригодится. Ультраширокоугольный объектив получил оптику с фокусным расстоянием 13 мм (в эквиваленте). Благодаря этому можно снимать на него большие группы людей, а также он отвечает за макросъемку с расстояния 2,5 см от объектива и позволяет снимать большие группы людей, пейзажи, интерьеры, а также поддерживает макросъёмку объектов с расстояния 2,5 см от объектива.

Съемка контрастных по яркости объектов или объектов в костровом свете стала возможна благодаря поддержке Super HDR (на 28% выше динамический диапазон). За улавливание света (на 103% больше) отвечает система фильтров Super Color.

Видео, как и следовало ожидать, можно снимать с разрешением 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

HUAWEI P50 Pro работает под управлением фирменной оболочки EMUI 12, которая сильно изменилась относительно предыдущей версии, получив обновление не только в дизайне, но и в количестве функций. Большой акцент на презентации был сделан на взаимодействие с устройствами по беспроводной связи. В частности, с фирменным принтером HUAWEI PixLab X1.

Вкладка Device+ на панели управления позволяет управлять подключаемыми устройствами для настройки совместной работы. Для еще большей настройки для каждого пользователя EMUI 12 плавно регулирует размеры шрифтов в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Телефон можно использовать в качестве флэш-накопителя для ПК, а усовершенствованная файловая система сделает обмен информацией более быстрым. Фирменный мессенджер поддерживает групповые голосовые и видеозвонки в формате HD с участием до 12 человек.

Новый HUAWEI P50 Pro работает на 5-нм процессоре Snapdragon 888. Эта версия не поддерживает 5G, зато оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Купить его можно будет с 18 февраля по цене 89 999 рублей в черном и светло-золотистом цветах. Продаваться новинка будет в фирменных магазинах HUAWEI и у партнеров.

С 8 февраля в фирменном магазине можно оформить предварительный заказ на этот смартфон, чтобы получить в подарок умные часы HUAWEI WATCH 3. Кроме этого, при оформлении предзаказа вы получите доступ к услугам сервисного обслуживания HUAWEI Care. Он продлевает срок стандартной гарантии на год, дает возможность бесплатного ремонта экрана при его повреждении и возможность бесплатной замены аккумулятора.

Также Huawei представила свой новый складной телефон, который не является отдельной серией, а входит в состав линейки P и называется HUAWEI P50 Pocket. Это дает надежду на то, что модель будет обновляться ежегодно.

Шарнир сделан из жидкого металла на основе циркония и высокопрочной стали, выдерживающей давление до 2100 Мпа. Экран получил диагональ 6,9 дюйма, соотношение сторон 21:9 и плотностью пикселей 442ppi. Есть поддержка цветовой палитры P3, частоты обновления до 120 Гц и частоты дискретизации сенсорной панели 300 Гц.

Система камер Ultra Spectrum включает в себя 40 Мп камеру True-Chroma, 13 Мп сверхширокоугольную камеру, 32 Мп камеру Ultra Spectrum, 10-канальный многоспектральный датчик и вспышку Ultra Spectrum.

На выбор доступна только одна версия — 12/512 ГБ. Цвет ”на выбор” так же один — ”роскошное золото”. Предзаказы принимаются по цене 129 990 рублей, а сделать его можно уже с 8 февраля. При оформлении предзаказа в подарок дают HUAWEI WATCH 3 PRO.

Samsung выпустила Galaxy S22

Мы долго его ждали и давно о нем говорили. И вот теперь он вышел — Samsung Galaxy S22. Можно даже сказать, что мы наконец-то получили новый Galaxy Note, ведь он настолько сильно интегрировался в новую линейку, что сможет надолго стать ее неотъемлемой частью, буквально внедрившись в ДНК серии Galaxy S. Но не только этим интересны новые смартфоны. Они получили привычный по прошлому году дизайн и передовые характеристики. Больше всего улучшений коснулось камеры. Мы собрали воедино все изменения и готовы рассказать о них в этой статье.

В последнее время производители смартфонов много говорили на своих презентациях о камере. Ей и правда уделяется очень много времени, ведь больше удивить, по сути, нечем. Производительность флагманов уже давно перекрывает потребности пользователей. А дизайн так и остался очень относительным понятием. При этом камерой пользуются все и ей действительно можно уделить время. Так было и в этот раз.

Аппаратное обеспечение Samsung Galaxy S22 Ultra — это что-то среднее между Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. Но главной его особенностью является возможность хранения стилуса внутри корпуса.

Снаружи он может похвастаться изысканной рамкой из армированного алюминия и стеклом Gorilla Glass Victus Plus с обеих сторон. Телефон доступен в четырех цветах: черный, белый, зеленый и бордо. Выглядит скучновато, но топовые версии никогда не блистали богатой цветовой гаммой. Задняя поверхность корпуса матовая, а это значит, что отпечатки не будут для него проблемой.

Размер Galaxy S22 Ultra составляет 163,3 x 77,9 x 8,9 мм, а вес — 229 грамм. Если захотите его купить — разминайте руки. Хорошо, что производитель не отказался от защиты IP68.

S Pen является, наверное, самым значимым улучшением телефона. Теперь для него в корпусе есть специальный слот — он находится снизу. В прошлом году поддержка стилуса была, но найти для него место хранения становилось большой проблемой.

Но это не просто S Pen в корпусе. Он сам стал лучше. Теперь он еще более чувствительный, чем предыдущие версии, и имеет улучшенные функции рукописного ввода текста, поддерживаемого на 88 языках. Он также включает новую функцию Quick Note, которая позволяет мгновенно сохранять текст веб-сайта одним касанием.

Экран Galaxy S22 Ultra имеет огромную диагональ 6,8 дюйма и разрешение QHD+ (3088 x 1440 точек). Соотношение сторон составляет 19,3:9. Экран сделан по технологии Dynamic AMOLED 2X. Он предлагает переменную частоту в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц. Частота дискретизации сенсора составляет 240 Гц. Не забыли и о разных системах улучшения качества картинки и защиты глаз. А вот скругления никуда не делись. Каждый сам решит, является ли это плюсом или минусом.

Как обычно, смартфон будет продаваться с двумя типами процессоров — Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200. Обе версии процессора поставляются с оперативной памятью от 8 до 12 ГБ и постоянной — от 128 ГБ до 1 ТБ. Обеспечивать питание системы будет батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт.

Система камер Galaxy S22 Ultra в чем-то похожа на прошлогоднюю модель. У него есть основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 12 Мп, а также два телеобъектива. Оба имеют 10 Мп датчики, но один настроен на 3-кратный оптический зум, а другой — на 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум. Спереди находится камера с разрешением 40 Мп. Видео можно записывать с разрешением до 8K для основной камеры и до 4K для фронтальной.

Наконец, Samsung Galaxy S22 Ultra поставляется с One UI 4 на базе Android 12 и получит четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет обновлений безопасности. Даже Google не предлагает такого для своих устройств.

Но не только Galaxy S22 Ultra показали на этой неделе. Это просто вершина технологий, но более массовыми моделями, без сомнения, станут S22 и S22 Plus. Ведь при более низкой цене они предоставляют почти все те же функции флагманского уровня, что и Ultra-версия.

С точки зрения внешнего вида Galaxy S22 и S22 Plus являются почти прямым продолжением своих аналогов из серии Galaxy S21. Форма модуля камеры не изменилась, а именно она определяет внешний вид обоих телефонов. К сожалению, теперь не будет двухцветных версий в базовом исполнении. Модуль камеры будет соответствовать остальному корпусу по цвету. Всего будет 4 цвета: черный, белый, зеленый и розовое золото. Эксклюзивно в салонах и интернет-магазине Samsung можно будет купить модели в следующих цветах: кремовый, графит, небесно-синий и фиолетовый. Заодно эти эксклюзивные цвета получат и отличающийся по цвету модуль камеры.

Galaxy S22 и S22 Plus имеют меньшие дисплеи, чем Galaxy S22 Ultra — 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. Galaxy S22 имеет размеры 146 x 70,6 x 7,6 мм и весит 168 грамм, а S22 Plus имеет размеры 157,4 x 75,8 x 7,6 мм и весит 196 грамм. Защита от воды и пыли IP68 есть, а корпус является сочетанием Armor Aluminium и Gorilla Glass Victus Plus.

Samsung предоставила своим телефонам лучшие в своем классе дисплеи, которые отлично выглядят и работают, но они не впечатляют так сильно, как у более крупного Galaxy S22 Ultra. Тут они плоские, а небольшое отверстие для камеры расположено по центру у верхнего края.

Экран Galaxy S22 имеет диагональ 6,1 дюйма, а Galaxy S22 Plus — 6,6 дюйма. Оба экрана на 0,1 дюйма меньше, чем у их прошлогодних аналогов, но имеют такое же разрешение FHD+ (2340 x 1080). Соотношение сторон составляет 19,5:9 каждый, по сравнению с соотношением сторон 20:9 у предыдущей серии Galaxy S21.

Оба экрана сделаны по технологии Dynamic AMOLED 2x, что и у Galaxy S22 Ultra. Также есть переменная частота обновления от 1 Гц до 120 Гц и частота дискретизации сенсора 240 Гц. Управление экраном, как уверяет Samsung, осуществляется при помощи искусственного интеллекта.

Оба телефона поставляются с One UI 4 на базе Android 12. Как и Ultra-версия, они получат четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus получили одинаковые камеры. Среди них основной модуль с разрешением 50 Мп, который может объединять пиксели для получения 12,5 Мп снимков. Также есть сверхширокоугольная камера на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным гибридным зумом. Фронталка получила разрешение 40 Мп, а видео можно снимать с разрешением до 8K на основную камеру и до 4K на фронтальную. Все это управляется большим количеством систем на основе ИИ, но верить на слово не стоит. Лучше немного подождать и разобраться более основательно.

Интересно, что емкость батареи S22 и S22 Plus уменьшилась на 300 мАч часов относительно предыдущих моделей и теперь составляет соответственно 3700 мАч и 4500 мАч. Возможность быстрой зарядки на 25 и 45 Вт для моделей есть, но для этого надо будет купить совместимый блок питания. Беспроводная зарядка в обои случаях будет с мощностью 15 Вт.

В зависимости от рынка телефоны получат или процессор Samsung Exynos 2200, или его аналог от Qualcomm — SoC Snapdragon 8 Gen 1. Точной разбивки пока нет, но можно не сомневаться, что в Россию будет поставляться версия на Exynos.

Оперативной памяти для обеих моделей предлагается только 8 ГБ. Размер хранилища можно выбрать между 128 и 256 ГБ.

Цены на новые телефоны стартуют от 799 долларов за базовую версию. Модель с приставкой ”Plus” стоит 999 долларов. За Ultra-версию придется выложить 1199 долларов. Официальная цена в России составляет 79 990 рублей, 94 990 рублей и 124 990 рублей соотвественно. Телефоны уже доступны для предзаказа.

Эти телефон отлично смотрятся в качестве альтернатив iPhone и Pixel 6, а если вам не так важна цена, то конкурентами китайских флагманов они станут еще более легко. Новейшие флагманы Samsung — это мощные и функциональные устройства. В ближайшее время мы их протестируем и расскажем вам, что они из себя представляют. Следите за новостями и подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать ничего интересного.

Вышел лучший планшет на Android

Несмотря на то что лучшие планшеты на рынке делает именно Apple, почётное второе место занимает Samsung. И то лишь потому, что их основу составляет не iOS, а Android, которая, как ни крути, далеко не так хорошо адаптирована для устройств с большими экранами. Но не самую удачную программную основу самсунговские «таблетки» с лихвой компенсирует превосходная аппаратная начинка. Вот возьмите хотя бы новые Galaxy Tab S8, которые Samsung представила на презентации Galaxy Unpacked 2022. Это же супер-планшеты.

Начнём с того, что Galaxy Tab S8 — это не один планшет, а целый модельный ряд, состоящий из нескольких устройств топового уровня с соответствующим их классу парадным обеспечением. Всего линейка состоит из трёх «таблеток».

5 топовых Samsung, которые были хуже предшественников

Это классическая версия, которая так и называется — Galaxy Tab S8 с диагональю экрана 11 дюймов, средняя — Galaxy Tab S8+ с экраном на 12,4 дюйма и старшая — 14,6-дюймовая Galaxy Tab S8 Ultra . Но обо всём по порядку.

Все три планшета выполнены в едином стиле. То есть визуально они ничем не отличаются друг от друга, если не обращать внимания на размеры. Это тонкие металлические «таблетки» с экраном почти во всю переднюю панель и тоненькими рамками по краям.

Выглядит такое сочетание — во многом из-за минимальной толщины — очень впечатляюще. Особенно круто выглядит старшая версия, у которой соотношение толщины корпуса и площади дисплея самое низкое.

Samsung представила новые Galaxy S22 и замену культового Galaxy Note

Дисплей. Он тут шикарен. Даже iPad Pro 12.9 с miniLED-матрицей не может сравниться с ним по качеству. Во всех трёх планшетах Samsung установлена Super AMOLED-панель с настоящим чёрным цветом, поддержкой Always On Display, высокой энергоэффективностью и всеми вытекающими из этого преимуществами.

Не отталкивает даже выемка в верхней части экрана. Она тут явно была нужна как реверанс в сторону Apple, но в целом хуже от этого планшет не выглядит. На чёрном фоне её и вовсе не заметить.

Сам бы я не раздумывая взял старшую версию Galaxy Tab S8 Ultra. Потому что почти 15-дюймовый экран SuperAMOLED с частотой обновления 120 Гц — это мега-круто. На таком одно удовольствие смотреть фильмы, видео на YouTube и просто серфить в интернете или даже играть.

Про многозадачность, которая позволяет размещать на экране окна сразу нескольких приложений, меняя их размеры по своему усмотрению, я уже не говорю. Но потом я узнал, во сколько Samsung оценила это добро, и всё желание что-либо покупать сразу отпало.

Как увеличить громкость в наушниках на телефоне

Мне даже перестали быть интересны характеристики новинки. Так что перечислю их лишь бегло. Основные характеристики Galaxy Tab S8 совпадают у всех трёх моделей, но и есть и кое-какие отличия, связанные с габаритами:

Процессор — Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей — 11, 12.4, 14.6 дюйма, 120 Гц

Аккумулятор — 8000, 10 090, 11 200 мА*ч

Память — 8/128, 8/256 ГБ

Камера — 13/6 Мп (основная), 12/12 Мп (фронталка)

Мощность зарядки — 45 Вт

Платформа — One UI 4.0 (Android 12)

Цены — 64 990, 81 990, 106 990 рублей

Как и полагается топовым планшетам на Андроид, все три Galaxy Tab S8 будут поддерживать умное перо S Pen. В принципе, вещь полезная, но далеко не всем. Например, для меня это просто факультативный аксессуар, который я бы покупать не стал ни за что. Так что было бы логичнее просто начать продавать стилусы отдельно от планшета.

Думаю, это позволило бы сэкономить хотя бы долларов 50, а то и больше. Всё-таки это не обычная палочка, а умное перо с распознаванием силы нажатия и прочими примочками. Так что, Samsung, бери пример с Apple.

Помимо стилуса для планшета предусмотрен ещё один аксессуар, правда, теперь уже платный. Это внешняя клавиатура-подставка вроде той, что Apple предлагает докупать для iPad Pro — Magic Keyboard. Она призвана подчеркнуть ориентацию Galaxy Tab S8 на профессиональный сегмент.

Контроль сна и потоотделения: большое обновление Galaxy Watch 4

Но визуальное сходство с компьютером — это ещё не всё. Не спасают даже собственные доделки Android со стороны Samsung, которые вроде как расширяют возможности ОС. По факту пользоваться таким сетапом для работы неудобно по двум причинам:

Во-первых, Android, в отличие от iPad, чрезвычайно ограничен с функциональной и софтверной точек зрения, поскольку не имеет многих фишек, характерных для iPadOS, которые делают его более-менее приближенным к компьютеру;

Во-вторых, пользоваться таким сочетанием можно только за столом, что в принципе сужает количество сценариев применения сетапа. Ведь многим из нас приходится время от времени открывать ноутбук и работать с ним на коленях. Тут это просто не сработает.

Каким бы технически продвинутым и привлекательным внешне ни был Galaxy Tab S8, меня не покидает стойкое ощущение, что это будет очень нишевое устройство. В первую очередь из-за цены и позиционирования. Samsung пытается играть в производителя продвинутых устройств для работы.

Но ограниченный ассортимент профессионального софта, мобильное железо и Android, которая в принципе довольно слабо приспособлена для больших экранов, практически гробят проект на корню.

Похоже, Samsung готова сделать свои телефоны еще лучше

Я уже не говорю про цену Galaxy Tab S8. Если бы Ultra-версия стоила как базовая модель — даже без стилуса и с процессором попроще — я бы купил его не задумываясь. Огромный и качественный экран — это моя слабость, и, я уверен, не только моя.

В этом случае аудитория новых планшетов Samsung разрослась бы мгновенно. Но с текущими недостатками новинки обещают так и остаться нишевыми устройствами, которые купят 3,5 человека, и то только потому, что скорее всего являются фанатами бренда. А по мне, так лучшими планшетами по-прежнему остаются iPad. На них я бы и обращал внимание при выборе.

Вышла первая версия Android 13

Не знаю, как вас, а меня всегда очень удивляла политика Google касательно обновлений Android. Компания не только выпускает всего лишь по одному апдейту в год, но ещё и делает это совершенно нелогично. Вместо того, чтобы сначала провести нормальную презентацию, рассказать пользователям обо всех нововведениях и только потом начать бета-тестирование Андроид, Google делает всё с точностью до наоборот. Первым делом она выпускает предварительную версию, предлагая тестировщикам самим в ней разобраться, и только потом проводит презентацию. С Android 13 всё получилось именно так.

На этой неделе Google выпустила Android 13 Developer Preview. Это не классическая бета-версия в привычном нам понимании, потому что девелоперская сборка предназначается а) исключительно для владельцев Google Pixel 6 и б) для зарегистрированных разработчиков. Таким образом установить апдейт человек «с улицы» практически наверняка не сможет. А в открытый доступ бета — которая именно бета — Android 13 выйдет только в мае после мероприятия Google I/O.

Несмотря на то что перед нами ещё даже не бета, а скорее слегка усовершенствованная альфа-версия Android 13, которая не содержит и половины всех запланированных нововведений, кое-какие изменения обновление всё-таки содержит:

Pixel Launcher получил поддержку сразу двух макетов рабочего стола — обычный и для складных экранов (ждём складной Google Pixel);

Панель задач получила шесть слотов для запущенных в фоновом режиме приложений (для больших экранов);

Расширенный доступ к приложениям из гостевых профилей, используемых на смартфоне;

Беззвучный режим теперь отключает не только звуки, но и вибрацию, гася все тактильные отклики;

Отключение вызова голосового ассистента удерживанием клавиши возврата на рабочий стол для трёхклавишной комбинации;

Изменена компоновка элементов на уведомлении «Сейчас играет» для более удобного взаимодействия;

Расширенная поддержка общесистемного дизайна с возможностью заменить иконку любого приложения на иконку в стилистике Material You.

Google рассказала, почему Android-планшеты ждет большое будущее

Очевидно, что это далеко не все запланированные нововведения. Несколько месяцев назад произошла утечка тестовой сборки Android 13, в которой обнаружились упоминания нескольких функций, которые отсутствуют в Developer Preview. В частности, Google запланировала внедрение особого механизма разделённого запуска игр, который позволяет тратить меньше времени на их загрузку, и повышает производительность при обработке спецэффектов.

Поскольку это всего лишь ранняя бета Android 13, Google сильно ограничивает ассортимент устройств, на которые её можно установить. Это только «Пиксели». Однако недостаточно просто владеть нужным смартфоном. Есть и другие ограничения, которые заключаются в сложности установки DP-сборок:

Перейдите в «Настройки» — «Система и обновления» и включите режим разработчика;

Запустите в браузере утилиту Android Flash Tool для разработчиков по этой ссылке;

Подключите свой смартфон Pixel к компьютеру и включите отладку по USB;

Следуйте инструкциям на экране по установке тестовой версии обновления Android 13.

Несмотря на то что нововведений в Android 13 DP пока не так много, она фактически подтвердила планы Google по выпуску складного смартфона Pixel. Ведь если бы она не собиралась этого делать, она могла ограничиться поддержкой сдвоенного экрана в Android 12L, но её добавили именно в Pixel Launcher. А, как известно, этот лаунчер не используется ни на каких других устройствах, кроме фирменных аппаратах Google.

Google не уточняет, когда выйдет Android 13, но нет сомнений, что полноценному релизу будет предшествовать запуск общедоступной бета-версии на конференции Google I/O в мае 2022 года. Поисковый гигант откроет доступ к тестовой сборке обновления для всех производителей, которые наверняка не преминут воспользоваться этой возможностью и предложат своим пользователям шанс протестировать апдейт ещё до полноценного выхода осенью этого же года.

Samsung начала по-другому обновлять свои Android-смартфоны. Что изменилось

Впрочем, релиз складного Google Pixel почти наверняка произойдёт раньше. Нет смысла дожидаться готовности Android 13, ведь у Google есть Android 12L, которая выйдет в общий доступ уже весной. Таким образом можно рассчитывать на то, что Pixel Fold, как его называют, поступит в продажу ещё до мая. В конце концов, зачем перебивать релиз Pixel 7, который состоится осенью, и отвлекать от него внимание на пусть и заведомо непопулярный, но всё-таки весьма интересный концептуально складной аппарат.