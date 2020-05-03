Много новых наушников и цена Samsung Galaxy Fold 2: итоги недели

На прошедшей неделе было не так много интересных новостей, как хотелось бы, но нам все равно всегда есть, о чем поговорить. Например, на этой неделе Google сделал очень много для своих наушников. Новые функции и возможности — это всегда хорошо. Samsung тоже дала повод поговорить о себе, но на этот раз в хорошем смысле. Не будет никаких поломок камеры Galaxy S20 Ultra и тому подобного, зато расскажу, сколько будет стоить Galaxy Fold 2. Уверен, цена вас приятно удивит. Ну, и конечно, не забудем и о других новостях прошедшей недели. Сядем вечерком и обсудим все, что произошло за эти семь дней. Готовы? Тогда начинаем.

Google выпустила обновление, которое позволит появиться AirPods для Android

Несмотря на то что многие производители смартфонов уже несколько лет пытаются выпускать собственные аналоги AirPods, по сути, им удавалось сымитировать только внешность, но никак не их сущность. Ведь настоящие AirPods отличает не высокое качество звука или продвинутые функции вроде активного шумоподавления, а удобство, которое выражается в глубокой интеграции с операционной системой. Именно она обеспечивает быстрое сопряжение наушников с головным устройством и возможность отслеживать уровень зарядки каждого наушника в отдельности с другой сопутствующей информацией. Теперь такие и многие другие возможности по умолчанию есть и в Android.

Почему я не пользуюсь бенчмарками для Android и вам не советую

Google выпустила обновление для Android, которое расширяет возможности Bluetooth до уровня iPhone и распространяется среди всех устройств под управлением Android 6.0 Marshmallow и более новых версий ОС. Чисто технически работа Bluetooth-модулей, которыми оснащаются смартфоны, никак не изменилась. Однако совместимые аппараты с Android на борту научились быстрому сопряжению с некоторыми моделями наушников и смогли получать подробную информацию о соединении по аналогии с AirPods.

Теперь пользователи могут подключить наушники к смартфону, просто открыв крышку и совершать с ними другие манипуляции в появившемся системном окне:

Отслеживать разрядку каждого наушника в отдельности и зарядного кейса;

Настраивать управление воспроизведением;

Включать и отключать дополнительные режимы вроде активного шумоподавления;

Включать и отключать функцию обнаружения уха;

Настраивать голосовое управление посредством Google Assistant.

Google запустила тест системы слежения за больными коронавирусом для Android

Как видите, набор нововведений, которые привнесло обновление Android, оказался довольно широким, и теперь, если не превосходит iOS, то по крайней мере не уступает ей. Другое дело, что производителям требуется специальным образом адаптировать программное обеспечение своих наушников, чтобы они могли и быстро сопрягаться со смартфонами, и открывали им доступ к системному меню с возможностью производить их настройку. На данном этапе таких наушников всего двое: Pixel Buds 2, под которые Google и расширяла возможности Android, и Harman Kardon Fly.

Возможно, кто-то скажет, что то, что предлагает Google, — это не совсем бесшовный опыт использования беспроводных наушников. Ведь производителям придётся потратить время и ресурсы на адаптацию. Но не нужно забывать, что Apple в своё время тоже запарилась и создала программную основу под свои фирменные наушники, которую не может использовать больше никто. В случае же с Android теперь любой производитель может научить свои наушники работать так же гладко, как AirPods, независимо от их цены. А поскольку база является универсальной, то и доступны все примочки будут на всех устройствах с Android 6.0 Marshmallow и новее.

В Gmail для Android появились супер-классные карточки всех ваших покупок

Обновление, которое выпустила Google, будет распространяться не в виде системного патча, а в виде апдейта сервисов Google Play. Поэтому не ждите, что вам по воздуху прилетит свежая версия операционной системы. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимально широкий охват аудитории. Ведь если бы новую функциональность добавили только владельцам устройств на базе Android 10 и 11, это означало бы, что большинство пользователей её никогда не увидят. Однако, выпустив апдейт в составе сервисов Google Play, Google поступила очень элегантно, подтвердив, что поддержка Android-смартфонов не прекращается по истечении двух лет, как думают многие, а длится намного дольше.

Google оснастит наушники Pixel Buds 2 функцией из iOS 14

Несмотря на то что Google представила Pixel Buds 2 ещё в прошлом году, выпустить их в продажу она осилила только сейчас. Причин такой задержки в компании не назвали, но, скорее всего, на сроки запуска новинки повлияла её банальная неготовность. Может быть, разработчики не могли заставить правый и левый наушники работать синхронно, а, может быть, просто работали над расширением их функциональных возможностей. Ведь для того, чтобы просто создать наушники без проводов, большого ума не надо, а вот сделать что-нибудь уникальное и непохожее на продукцию конкурентов – куда сложнее.

Google планирует научить Pixel Buds 2 таким трюкам, которых пока, кажется, не встречалось, ни в одних наушниках, даже беспроводных. В приложении Pixel Buds обнаружилась новая функция распознавания различных звуков, характерных для конкретных событий, с возможностью последующего оповещения пользователя. В основном это звуки, носящие критический характер: пожарная сирена, сигнализация, детский плач, лай собаки, стук в дверь, дверной звонок. Словом, все те звуки, игнорирование которых может быть опасным для жизни.

Работать эта функция будет следующим образом. Встроенная система микрофонов будет в реальном времени фиксировать звуки окружающей среды и интерпретировать их, чтобы в случае необходимости направить прямо в ухо пользователю. Может показаться, что для этого потребуется много энергии, что окажет негативное воздействие на автономность наушников. Однако по своей природе эта функция очень близка к технологии активного шумоподавления, которая распознаёт внешние шумы и, чтобы подавить их, создаёт эквивалентный антишум. Поэтому, даже если время работы Pixel Buds 2 сократится, то совсем ненамного.

Google сделала сервис видеозвонков Google Meet бесплатным

Реализацией аналогичной функции сейчас занимается Apple, которая планирует сделать её частью Универсального доступа в iOS 14. Правда, там она предназначается для пользователей с нарушениями слуха. Предполагается, что благодаря ей iPhone сможет фиксировать критические звуки, а потом наглядно оповещать об этом пользователя, например, выводя на экран яркое и заметное издалека уведомление. Таким образом Apple надеется спасти жизни людям, которые могут не расслышать очень важные для выживания звуки.

На мой взгляд, реализация Google, которая решила снабдить функцией распознавания наушники, куда более применима на практике. Всё-таки, когда мы слушаем музыку, тем более в наушниках-затычках, внешние звуки не проходят к нам в уши. Из-за этого создаётся риск не расслышать сигнализацию, детский плач или дверной звонок – ведь силиконовые амбушюры вкупе с активным шумодавом создают практически полный вакуум и препятствуют прохождению внешних шумов, подвергая риску либо самого слушателя, либо его близких.

Как фотографировать и снимать на видео 3д-животных в Google

Когда Google выпустит обновление для Pixel Buds 2 с поддержкой функции распознавания звуков, не сообщается. На данный момент в приложении Pixel Buds присутствуют лишь упоминания нововведения, данные в виде строк программного кода. Никаких кнопок для активации или дизайна уведомлений, поступающих в случае обнаружения звуков-триггеров, пока нет. Это значит, что разработка находится на одной из ранних стадий, а потому ждать релиза нововведения явно стоит не раньше лета, а то и осени.

Как Google будет следить за больными коронавирусом на Android

Система слежения за больными коронавирусом от Apple и Google, запуск которой компании анонсировали пару недель назад, официально должен был запуститься в середине мая. Однако, прежде чем выпускать новый сервис в люди, Apple и Google решили протестировать его на ограниченной аудитории пользователей. Поэтому в ночь с 29 на 30 апреля компании выпустили по обновлению с поддержкой новой системы. Но если Apple сделала это открыто, то Google предпочла не привлекать внимания к тестовому запуску и выпустила его очень и очень по-тихому.

Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Система трекинга пользователей, которая впоследствии будет использоваться для определения контактов с больными коронавирусом, стала составной частью обновления сервисов Google Play. Правда, по неизвестной причине Google не торопится придавать этот факт огласке, открыв прямой доступ к апдейту только ограниченной аудитории пользователей. Скорее всего, эта аудитория ограничивается только разработчиками, однако это не значит, что попробовать активировать систему у себя нельзя. Вот как это сделать:

Перейдите по этой ссылке и зарегистрируйтесь в программе бета-тестирования сервисов Google Play;

Откройте «Настройки» у себя на устройстве и перейдите в раздел «Приложения»;

Здесь отыщите вкладку «Сервисы Google Play» и откройте её;

Пролистайте вниз и перейдите в «Сведения приложения»;

В открывшемся окне нажмите «Обновить» для установки тестовой версии Сервисов Google Play.

Подпишись на нас в Google News. Это супер-удобно.

Эти действия выполнят установку актуальной бета-версии сервисов Google Play, которая должна включать в себя новую систему трекинга. Я говорю «должна» вместо «включает», потому что Google не называет конкретного билда, содержащего интерфейс отслеживания контактов. По этой причине у меня нет никаких гарантий, что та сборка, которую установите вы, действительно поддерживает искомое нововведение. Например, лично мне обнаружить какие-либо признаки наличия системы у себя на смартфоне не удалось.

Система, о которой идёт речь, призвана фиксировать контакты пользователей, чтобы потом иметь возможность оповестить их о случаях контактирования с коронавирусными больными. Она активирует Bluetooth Low Energy на совместимых устройствах и заставляет их излучать сигнал, который принимают другие устройства. Если встреча пользователей длится дольше пяти минут, её факт сохраняется на обоих устройствах. Затем, если кто-то из участников встречи окажется заражённым COVID-19 и сообщит об этом в специальное приложение, все, кто с ним контактировал, получат уведомления о необходимости сдачи анализов, разумеется, без указания имён и мест встречи.

Google раскрыла подробности о системе слежения за больными коронавирусом для Android

Судя по всему, тестирование системы трекинга продлится до середины мая, как и планировалось первоначально. Затем Apple и Google выпустят обновления для своих устройств, сделав систему общедоступной. Среди пользователей iOS апдейт получат владельцы устройств с iOS 12 и iOS 13, а среди пользователей Android – Android 6.0 Marshmallow и новее. При этом, если вы не захотите участвовать в программе отслеживания больных коронавирусной инфекцией, вы всегда сможете отключить работу системы и сохранить полную анонимность.

Сколько будет стоить Samsung Galaxy Fold 2

Шумиха по поводу складных смартфонов, которая началась в конце прошлого года, немного улеглась. Общественность успокоилась, а споры по поводу цены складных смартфонов сменились дискуссиями на тему цены OnePlus 8, проблем Samsung Galaxy S20 Ultra и актуальности iPhone SE. В то же время неминуемо приближается момент выхода второго поколения Samsung Galaxy Fold. Лично мне очень интересно, что покажет компания. Я считаю, что вариантов будет всего два. Это будет или провал, или, наоборот, фурор. При этом, если ничего не изменится относительно первого поколения, то это я отнесу к провалам. Пока у нас есть хорошие новости. Свежая информация готовит нас к тому, что компания сильно снизит стоимость смартфона. Насколько она будет снижена и каким он вообще будет, сейчас и обсудим.

Samsung Galaxy Fold 2 — одно из наиболее ожидаемых устройств года, несущее собой второе поколение инициативы компании в области складных телефонов. Слухи о том, каким будет экран смартфона, всплывали уже не раз, но чем ближе к презентации, тем более четкими становятся границы, которые они обрисовывают. Именно так нам ”подвезли” информацию о ценах и о том, какая камера будет установлена в новинке.

На этот раз информация опять пришла от генерального директора Display Supply Chain Consultants, Росса Янга. Он в своем стиле сделал еще несколько заявлений в Twitter. Янг говорит, что Samsung Galaxy Fold 2 будет стоить от 1 780 до 1 980 долларов. Это означает, что новинка будет стоить минимум на 200 долларов дешевле (это больше десяти процентов), чем оригинальный Fold, который нам показали накануне MWC 2019, а окончательно запустили в продажу осенью прошлого года.

Напомню, с первой партией было много проблем, когда устройства раздали блогерам, но не предупредили, что с экрана нельзя срывать пленку. В итоге почти у всех сломались экраны.

На фоне того, что Samsung выпустила складной Galaxy Z Flip за 1 400 долларов, было бы очень обидно не получить снижение цены на второе поколение Fold. Это не моноблоки, которые только дорожают. Технологии складных смартфонов должны постепенно дешеветь. Об этом говорил даже один из руководителей Huawei. Получается, все правильно, технологии дешевеют — дешевеют и новые устройства.

Росс Янг дал и еще один прогноз. Если он прав, то можно смело считать, что цена нового Samsung снизится еще больше. Он утверждает, что в новинке будет улучшен экран, появится 5G и камера с более высоким разрешением. Так же должна появиться поддержка S-Pen. Вот тут мне становится особенно интересно. Ведь, если появится такая поддержка, то экран должен стать более прочным, чтобы не царапаться.

Напомню, что раньше из-за того, что нельзя было сделать складной экран твердым, он царапался буквально ногтем. Если после контакта с S-Pen новинка будет располосована, как после схватки с Росомахой, грош цена такой поддержке. Совсем не хочется испортить телефон за 2000 долларов. Тем более, что повреждения будут не только косметическими. Пользоваться таким телефоном тоже будет сложно.

Сбудется ли прогноз? В этом году мы увидим много складных смартфонов. Galaxy Fold 2 будет!

Говоря о системе камер, Янг утверждает, что Samsung Galaxy Fold 2 предложит тройную камеру. Генеральный директор говорит, что вы можете ожидать комбинацию модулей вида 12 Мп/16 МП/ 64 Мп. Если они будут, соответственно, телевиком, шириком и обычным модулем, это будет соответствовать Galaxy S20 и S20 Plus.

Это не первый раз, когда мы видим явные утечки Galaxy Fold 2 от Росса Янга. Ранее генеральный директор заявлял, что новинка будет оснащена основным экраном с частотой 120 Гц и с отверстием для камеры в экране. Теперь же осталось добавить, что ориентировочной датой запуска считается август этого года.

Samsung психанула и начала готовить 600 Мп сенсор для камер

Конечно, до этого времени еще далеко и многое может измениться, но в аналитическим путем уже сейчас можно понять тенденции развития рынка смартфонов (хотя, некоторые ошибаются). Да и компании уже должны примерно понимать, на что они рассчитывают. Это не делается с ходу. Цена и спеки определяются заранее, так как процесс выхода смартфона на рынок включает в себя очень много аналитики и подготовок, без которых производителя ждет провал.

В любом случае, похоже, что новая складная модель может стать серьезным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью. Если вы тоже этого ждете, расскажите в нашем Telegram-чате, чего именно вы хотите видеть в новинке и готовы ли рассмотреть ее к покупке, если цена снизится?