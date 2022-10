Много новых телефонов и первый телевизор Яндекс: итоги недели

В отличии от прошлых недель, эта оказалась действительно богатой на интересные события. Нам были представлены новые телефоны, сервисы, продукты и даже были дебюты в лице первого телевизора от Яндекс. Все это надолго останется в нашей памяти и займет свое место в истории. Но, чтобы освежить это и, что называется, разложить по полочкам, предлагаем вспомнить основные моменты, которыми запомнится эта неделя и собрать их в одной большой статье.

Вышел первый телевизор Яндекс

Смартфоны и планшеты прямо сейчас переживают далеко не лучшие времена: мощность устройств перестала расти, флагманы практически ничем не отличаются друг от друга и даже имеют похожие по функциям и интерфейсу операционные системы. Не знаю, как вы справляетесь, но я еще в прошлом году переключился на умные устройства, в том числе, от Яндекса — за их развитием интереснее наблюдать. 2022 год вообще выдался для компании довольно насыщенным в плане гаджетов: не так давно была представлена Яндекс.Станция 2, а теперь анонсирован умный телевизор с Алисой. Давайте разберемся, что он умеет и чем отличается от аналогов.

Лично меня уже давно посещала мысль о том, почему у Яндекса до сих пор нет фирменного телевизора с Алисой: ведь нужно выпустить флагман, если можно так его назвать, а только потом открывать платформу для сторонних OEM-производителей. Во всяком случае, с Яндекс.Станцией было именно так — сначала вышла фирменная колонка с Алисой, а только потом к выпуску присоединились другие производители вроде Elari и JBL.

Тем более, как показывает практика, именно оригинальный продукт работает лучше остальных, поэтому и стоит дороже. Однако в компании сначала выпустили платформу Яндекс ТВ для телевизоров, а только после решились на выпуск собственного устройства. Хотя, возможно, в планах было иначе.

Первый телевизор Яндекса будет поддерживать Алису, а также разрешение 4K Ultra HD — возможно, года два назад это была бы киллер-фича, но только не в 2022 году, где даже недорогие телевизоры с Android TV имеют поддержку этого формата. Впрочем, за это Яндексу стоит поставить плюс. Оболочка, к счастью, не закрыта для других приложений, поэтому помимо Кинопоиска вы сможете установить и другие приложения, смотреть видео из интернета и обычные ТВ каналы.

В компании говорят, что главный экран Яндекса с Алисой будет отличаться от привычного нам Android TV: телевизор будет рекомендовать контент, основываясь на предпочтениях пользователя. Это еще одна фишка телевизора от Яндекса, которая, вне сомнений, будет работать отлично: Яндекс.Музыка и тот же Кинопоиск попадают в предпочтения — лично у меня никаких претензий к алгоритмам нет. Те, кто пользуется Android TV или Google TV (что практически одно и то же), знают насколько все грустно с рекомендациями на этих платформах. Во всяком случае, для российского пользователя.

Но самое главное — наличие Алисы внутри. В Яндексе отметили, что голосовой помощник будет иметь те же функции, что и умная колонка, поэтому разницы вы не заметите. Да вы попросту можете включить телевизор голосом! А вот в Android TV с этим проблемы: Гугл Ассистент на Android TV очень медлительный, а из-за случайного вызова с пульта тормозит весь телевизор.

Как установить приложения для Android TV на Сбербокс. Самый простой способ

Традиционно Яндекс выпускает симпатичные гаджеты, которые не портят интерьер квартиры. Вот и фирменный телевизор с Алисой будет ровно таким же: безрамочный дизайн, светлые металлические ножки. Нет сомнений, что телевизор будет тонким, так как это тренд индустрии — даже недорогие модели сейчас напоминают картины. Порты аккуратно спрячут сзади, чтобы удобно подключать флешки и кабеля.

Разработчики обещают изображение с высокой яркостью и контрастностью 5000:1, которой удалось достичь благодаря калибровке картинки и цветов. Это очередное подтверждение того, что в компании действительно разработали всё самостоятельно, а не просто взяли «болванку» от неизвестного производителя и воткнули туда свою операционку.

Должен появиться звук Dolby Audio: в Яндексе знают, как работать со звуком, поэтому лично у меня нет сомнений, что можно будет обойтись без саундбара. Но чудес ждать не стоит: обычно телевизоры звучат нормально или посредственно — поистине топового звука нет даже у дорогих моделей за 100 тысяч рублей и дороже.

4 фишки Яндекс Станции 2, о которых должен знать каждый

Телевизоры Яндекса будут выпускаться в двух размерах — 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см), а всего моделей будет шесть. Чем они будут отличаться — неизвестно, но смею предположить, что цветами или комплектацией. Первые две модели телевизора с Алисой поступят в продажу уже 8 ноября, остальные — в первом полугодии 2023 года. Компания отмечает, что первая партия была собрана в Китае, а остальные планируют производить в России.

Не спешите выставлять свои Яндекс.Станции на продажу: телевизор будет работать и с умными колонками, и другими гаджетами вроде лампочек и датчиков, а настройки будут доступны в приложении Дом с Алисой. Жаль, конечно, что компания не уточнила другие характеристики, например, что за чип внутри. Блогер Сергей Романов уже провел распаковку и рассказал про цену Яндекс.Телевизора — от 30 000 рублей, а также фишку под названием Тандем, благодаря которой он будет работать в паре с Яндекс.Станцией!

С другой стороны, в большинстве случаев это не играет роли, так как все решает оптимизация конкретной системы под устройство. В Android TV с этим все довольно плохо — надеюсь, у Яндекса с этим проблем не возникнет.

Представлен OnePlus Nord N300

Конечно, это не самый топовый телефон. Хотя OnePlus и приучила нас к тому, что в ее модельном ряду были только флагманы, пару лет назад ее сратегия изменилась. Теперь она выпускает и обычные телефоны, которых десятки на рынке. На мой взгляд, из-за этого она потеряла свой шарм компании-революционера, который может перекроить рынок. Но, если абстрагироваться от этой ситуации, то можно смело сказать, что линейка ее смартфонов Nord является действительно интересной. И вот в ней вышел очередной претендент на звание лучшего телефона. Получится ли это у него, мы узнаем только через некоторое время, а пока мы можем оценить его шансы, а заодно просто обсудить выход новинки — OnePlus Nord N300.

OnePlus пытается занять место на бюджетном рынке в разных странах мира и до сих пор неплохо справилась со своей линейкой Nord. Теперь компания выпускает свое последнее доступное устройство Nord N300 5G. Неприятно, что теперь, когда 5G уже перестал быть поводом для гордости, компании до сих пор портят название своих моделей этой припиской. Ну, да ладно, это уже отдельная история. Куда интереснее обсудить несколько интересных решений, которые использовала компания, чтобы снизить цену своего смартфона.

Новейший Nord — это телефон OnePlus с чипсетом MediaTek. Само по себе использование этого чипсета позволяет снизить цену смартфона, не сильно теряя в производительности. В данном случае мы имеем MediaTek Dimensity 810 — чипсет среднего класса, выпущенный в 2021 году.

Интересно, что OnePlus не стала использовать отверстие для камеры, как в предыдущих моделях, выбрав вместо этого V-образную выемку, благодаря чему телефон выглядит гораздо более «бюджетным», чем его предшественники. Что-то подобное мы видели в OnePlus 6T.

Еще более интересным является решение понизить разрешение экрана с FHD+ на OnePlus Nord N200 5G до HD+ на N300, хотя при этом сохраняется частота обновления 90 Гц. К счастью, задняя часть выглядит немного интереснее благодаря большому прямоугольному корпусу камеры, где расположился модуль камеры с максимальным разрешением 48 Мп. Это основной датчик, в паре с которым работает 2 Мп датчик глубины. Это на одну камеру меньше, чем у его предшественника, но основной датчик имеет в 3 раза большее разрешение, что является хорошим обновлением. Вообще, хорошая идея избавляться от лишних сенсоров, которые только зря расходуют бюджет. Лучше сделать один, но хороший.

Кто больше всего выиграет от провальных решений OnePlus.

Если ничего из сказанного выше не звучит как-то очень привлекательно, то можно добавить, что OnePlus также удалось обновить характеристики зарядки. Это позволило пользователям наполнять энергией аккумулятор емкостью 5000 мАч намного быстрее благодаря проводной зарядке мощностью 33 Вт. Это далеко от флагманских телефонов компании, таких как OnePlus 10T, но все же быстрее, чем флагманские телефоны Samsung, Google и даже Apple. Кроме того, зарядное устройство идет в комплекте.

Завершающие характеристики — 64 ГБ расширяемой памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Это не самый богатый набор, но для такого телефона, особенно учитывая, что в нем сэкономили почти на всем, это нормально.

OnePlus отмечает, что в 2021 году серия N «была продана в количестве более 2,5 миллионов устройств только в США». Поэтому неясно, делают ли компромиссы, которые нашли применение в этой модели, ее менее достойной нашего внимание. Среди наших читателей данная линейка тоже находила хороший отклик. Обзоры читало большое количество людей, а обсуждения в нашем Telegram-чате были очень яркими и содержательными.

В продажу новинка поступит 3 ноября, а цена будет чуть выше 200 долларов. Прогнозировать российские цены пока сложно, но, скорее всего, они будут в диапазоне от 15000 до 20000 рублей. Наверняка его можно будет купить дешевле на AliExpress.

Большое обновление YouTube

В этом году YouTube празднует свое 17-летие. По такому поводу команда разработчиков Google решила существенно обновить дизайн десктопной версии и мобильного приложения, оснастив видеохостинг несколькими полезными функциями. Причем обновление YouTube коснется сразу всех платформ от мобильных устройств на базе операционной системы Android до веб-версии сервиса и приложения на Smart TV. Давайте же посмотрим, как изменится YouTube, и можно ли уже сейчас протестировать новые функции.

Темная тема — является одной из самых популярных фишек современных смартфонов. Она делает фон темным, а текст — белым, и такая функция уже давно доступна в приложении YouTube. Ее можно включить как в настройках телефона, так и в параметрах самого приложения.

Грядущее обновление существенно изменит темную тему. Сейчас, если вы ее включите, то заметите, что фон будет темно-серого цвета. Грядущий апдейт сделает его по-настоящему черным, в чем вы сможете убедиться чуть позже, посмотрев на примеры из серии «до и после». Обновление темной темы коснется всех устройств, на которых представлен YouTube.

Также для темной темы в YouTube будет добавлен новый режим — Ambient Mode. Это своего рода фоновая подсветка, которая делает пространство над и под плеером в цвете воспроизводимого ролика.

На этом же примере вы можете заметить, как изменилась темная тема в YouTube. Фон действительно стал черным, а темно-серым цветом теперь выделяются только кликабельные элементы интерфейса. И, кстати, кнопка «Подписаться» теперь не так сильно обращает на себя внимание.

Ambient Mode или фоновая подсветка — фишка новая исключительно для YouTube. Во многих других приложениях она присутствует давно. Вот только в YouTube ее при желании можно отключить. Функция будет работать в мобильном приложении и веб-версии при условии предварительной активации темной темы. Если вы хотите получить более подробную информацию о работе Ambient Mode внутри операционной системы Android — прочитайте этот материал.

На обновлении темной темы и добавлении Ambient Mode фишки, касающиеся дизайна YouTube, не заканчиваются. Также вы заметите существенные изменения, открыв один из плейлистов в Ютубе. Если раньше у подборок не было обложки, то теперь она выбирается автоматически, а за основу берется постер первого видео из списка. Выглядит действительно эффектнее.

Все, о чем мы говорили ранее — визуальные изменения, почти никак не влияющие на функции YouTube. Но определенные новшества в этом направлении тоже есть. В частности, апдейт принесет масштабирование видео. Данная опция позволяет щипком приблизить тот или иной объект в ролике вплоть до 8 раз.

Функция масштабирования уже давно присутствует во многих проигрывателях, но YouTube от нее долго отказывался, предлагая разве что растягивание видео на весь экран. Теперь картинку можно приближать, но только в мобильном приложении. В веб-версии и программном обеспечении для Smart TV функция работать не будет.

Еще одно изменение видеоплеера YouTube коснулось функции перемотки. Ранее, когда вы перематывали видео, в качестве превью отображался лишь выбранный отрезок. С обновлением превью будет подготовлено сразу для нескольких участков ролика, чтобы вам было легче отыскать нужный фрагмент.

Отображение эскизов в рамках функции «Точный поиск» — тоже не новая фишка для мобильных устройств. К примеру, она доступна в большинстве «Галерей». Но в YouTube опция работает вне зависимости от устройства, на котором вы смотрите видео. То есть новая перемотка будет доступна и в мобильном приложении, и на Smart TV, и в веб-версии. Чтобы вызвать дополнительное окно с эскизами, понадобится провести пальцем вверх. Если этого не сделать, продолжит работать стандартная перемотка в Ютубе.

При описании Ambient Mode в YouTube я уже рассказал, что в новой версии видеохостинга многие элементы интерфейса (например, кнопки «Поделиться» и «Подписаться») будут выглядеть иначе. В современном исполнении они практически не отвлекают от просмотра видео. Но главное изменение — ссылки в описании роликов. Теперь они тоже представлены в виде кнопок, что существенно упрощает переход на ресурсы, рекомендованные автором.

Google планирует вводить изменения постепенно в течение нескольких недель с момента данного анонса. То есть единственное, что вы можете сделать сейчас — своевременно нажать кнопку «Обновить» на странице приложения в Google Play.

Также со многими из описанных выше функций успели познакомиться пользователи, зарегистрированные в программе тестировщиков. Вы тоже можете присоединиться к команде людей, которые первыми получают доступ к новым возможностям видеохостинга, если у вас есть действующая подписка YouTube Premium. Для регистрации нужно перейти на специальную страницу или открыть в настройках мобильного приложения раздел «Тестирование новых функций».

С недавних пор YouTube Premium в России не работает, но до сих пор остается лазейка, позволяющая оформить подписку, необходимую для тестирования новых функций. Если же вы не хотите тратить время и деньги на подобные обходные пути — просто запаситесь терпением и своевременно устанавливайте каждое обновление приложения.

Вышли новые наушники Nothing Ear Stick

Компания Nothing выпустила TWS-наушники Ear 1 в прошлом году. Это стало первым продуктом стартапа. Однако это не стало первым продуктом компании и на наушниках она не остановилась. Дальше, предсказуемо, последовал телефон, которым стал Nothing Phone. Но сейчас компания пошла еще дальше, выпустив наушники в новом формате и назвав их Nothing Ear Stick. Звучит забавно, но в переводе на русский язык это означает ”ушная палочка”, что добавляет определенного комизма ситуации. Давайте посмотрим, что мы знаем об этом продукте, ведь его уже показали официально.

Ear Stick во многом отличается от Ear 1. Главное отличие — внешний вид кейса наушников. Именно из-за него они и получили такое название модели. Новый продукт будет иметь полуоткрытый дизайн, в отличие от внутриканального форм-фактора Ear 1. То есть на них не будет резиновых амбушюр для более плотной посадки в ухе. Если в целом вам нравится такая конструкция, то вам будет приятно узнать, что наушники протестировали на 200 различных формах ушей. Из-за этого и из-за изменения подхода наушники стали легче и меньше предыдущей модели. Так инженеры и смогли уместить их в новый тип кейса.

Именно кейс и отличается от того, что было в предыдущей версии. Чем-то это напоминает Huawei Lipstick, которые вышли несколько месяцев назад. Именно форм-фактором губной помады и вдохновлен дизайн кейса. На самом деле компания говорит, что он поворачивается и его можно открыть одной рукой. Еще это отдаленно напоминает выпущенный в 2004 году Nokia 7280. Наверняка вы его видели

Новые наушники Nothing также отличаются техническими характеристиками и функциями. Во-первых, во вкладышах Ear Stick отсутствует активное шумоподавление (ANC). У вас также есть 12,6-мм драйверы, в отличие от 11,6-мм драйверов Ear 1. А управление осуществляется жестами на основе нажатия. В первых наушниках Nothing надо было свайпать по корпусу.

Компания также обращает внимание на использование технологии Bass Lock, которая измеряет, сколько басов теряется в зависимости от формы вашего уха и посадки наушников, а затем автоматически поднимает их уровень, чтобы звук был более низким.

Пустой хайп или реально крутой телефон. Чем в итоге является Nothing Phone (1).

Что касается времени работы, то заявляется, что Nothing Ear Stick могут обеспечить до 7 часов без подзарядки, в отличие от пяти-шести часов автономной работы Ear 1. Зарядный чехол должен обеспечить в общей сложности 29 часов автономной работы. Это уже меньше, чем в прошлый раз — 34 часа для Ear 1.

Среди прочих функций можно отметить поддержку Fast Pair, поддержку Microsoft Swift Pair, ручную настройку эквалайзера и улучшенную технологию повышения четкости голоса (подавление фонового шума, который на три децибела громче вашего голоса).

Новинку оценили в 99 долларов в США. В Европе цена составит 119 евро, а в продажу новинка поступит 4 ноября. Исходя из приведенных цен можно сделать вывод, сколько эти наушники будут стоить в России у перекупщиков. Получается цена в районе не меньше 7 500 рублей. Скорее всего, она будет где-то около 10 000 рублей.

Какие TWS-наушники купить для Android. Например, такие.

В любом случае, отсутствие системы активного шумоподавления (ANC) и уменьшенное время автономной работы от зарядного футляра означают, что Ear Stick не является обновлением по сравнению с более ранним выпуском. Но уникальный дизайн корпуса и улучшенный дизайн вкладышей по-прежнему отличают его от получивших хорошие отзывы Ear 1.

Но ведь на подходе их второе поколение, которое само по себе должно оказаться очень интересным. Они получат измененный дизайн, но вряд ли он будет сильно отличаться от предыдущего поколения. Главное, что у него останется тот же форм-фактор. А еще наушники получат обновленные функции. Но что именно это будет, мы узнаем в ближайшие месяцы. Если вы их ждете, подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить выход этих наушников.

Характеристики нового Redmi Note 12 Pro

27 октября Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro. Это обновление довольно спорной линейки Redmi Note 11, которая в своем глобальном исполнении вызвала немало критики. Не знаю, какими получатся глобалки 12-х «ноутов», но то, что показали на китайской презентации вызывает исключительный восторг. Свежий процессор с большим запасом производительности, 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией и рекордная зарядка — это лишь малая часть того, чем привлекают смартфоны Redmi Note 12. Давайте же посмотрим на них.

Дизайн Redmi Note 12 Pro отсылает нас к другой ранее представленной серии Redmi Note 11T, которая на глобальном рынке преобразовалась в POCO X4 GT. Как это обычно бывает, сходство выражается в реализации блока камер. Единственное отличие — положение вспышки. У новинки она горизонтальная, а не вертикальная.

Сразу замечу, что хедлайнером презентации стала Pro-версия, поэтому базовой модели мы не будем уделять много внимания, но характеристики Redmi Note 12 с приставкой «5G» обойти стороной нельзя. Кстати, вот и они.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 48 МП + 2МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 4 Gen 1 Память 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

Основной интерес представляет процессор Redmi Note 12 5G. Смартфон использует новый чипсет Snapdragon 4 Gen 1, о котором мы рассказывали здесь. Еще один момент — экран. Мало того, что его диагональ и частота обновления такая же, как и на старших моделях, так еще пиковая яркость — 1300 нит. В Pro-версиях заявлено всего 900 нит.

Недоумение вызывают камеры Redmi Note 12. Здесь установлены очень скромные сенсоры (особенно для фронтальной камеры), да и сверхширокоугольный объектив не предусмотрен. Ну а теперь цена Redmi Note 12:

4/128 ГБ — 1 199 юаней (~ 10 200 рублей);

6/128 ГБ — 1 299 юаней (~ 11 000 рублей);

8/128 ГБ — 1 499 юаней (~ 12 700 рублей);

8/256 ГБ — 1 699 юаней (~ 14 400 рублей).

Смартфон получился невзрачным и, как мне кажется, на глобальном рынке он появится в виде какого-нибудь POCO. Но купить Redmi Note 12 5G в китайской версии вы можете на AliExpress. Он поступает в продажу уже 1 ноября.

А вот и главный герой — Redmi Note 12 Pro. Его корпус представлен в виде сэндвича из стекла и пластика, а его главное достоинство — эргономика. Несмотря на плоские грани, новинка получилась относительно легкой (187 граммов) и тонкой (7,9 мм). А среди цветов Redmi Note 12 Pro помимо классических черного, белого и голубого вариантов появилась розовая расцветка с блестками.

Каким бы красивым или спорным ни был смартфон внешне, нас все равно больше интересуют характеристики Redmi Note 12 Pro. В этом отношении Xiaomi смогла удивить, но без определенного даунгрейда все-таки не обошлось.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 8 МП + 2МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 1080 Память 6/128, 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

Вы, наверное, помните, что в Redmi Note 10 Pro и Note 11 Pro была установлена 108-мегапиксельная камера. В 12-м поколении ей на смену пришел сенсор Sony IMX766 на 50 МП. Конечно, мегапиксели не играют столь серьезную роль, как это может показаться на первый взгляд. Но физический размер прошлогоднего сенсора Samsung HM2 на 108МП немного больше (1/1.52″ vs 1/1.56″), что компенсируется наличием оптической стабилизации (впервые в Redmi Note).

Следующий момент — процессор Redmi Note 12 Pro. Смартфон получил новый чип Dimensity 1080, который пришел на смену Dimensity 920 из Redmi Note 11 Pro Plus. У него выше частота производительных ядер (2,6 ГГц). Но, в целом, на манеже все те же. Прогнозируемый результат в AnTuTu — 500 тысяч баллов.

И еще несколько слов о других менее заметных фишках новинки. Хотя кажется, что дисплей остался прежним, новинка использует другую матрицу. Экран Redmi Note 12 Pro поддерживает 10-битное цветовое пространство и подавление мерцания с частотой 1920 Гц. Так что чувствительные к ШИМ люди должны быть довольны. Также телефон получил X-осевой вибромотор, стереодинамики и датчик NFC. А работает все это удовольствие на Android 12 в обрамлении фирменной оболочки MIUI 13.

Смартфон был представлен для китайского рынка, поэтому в будущем нас наверняка ждет такая же путаница, как и в случае с линейкой Redmi Note 11. Глобалка, скорее всего, появится весной 2023 года, и с высокой долей вероятности ее начинка существенно изменится. Пока вы можете купить Redmi Note 12 Pro в китайской версии по следующим ценам:

6/128 ГБ — 1 699 юаней (~ 14 500 рублей);

8/128 ГБ — 1 799 юаней (~ 15 300 рублей);

8/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 17 000 рублей);

12/256 ГБ — 2 199 юаней (~ 18 700 рублей).

Думаю, вы понимаете, что цена Redmi Note 12 Pro в Китае имеет свою специфику. Когда смартфон доберется до России, заявленные цифры можно будет смело умножать на 2. Но можно купить Redmi Note 12 Pro на AliExpress. Дата выхода — 1 ноября.

Купить Redmi Note 12 Pro

Чтобы заработать побольше денег, начиная с прошлого года Xiaomi расширяет линейку «ноутов». Вот и в этот раз наряду с обычной «прошкой» представлен Redmi Note 12 Pro Plus. Внешне он почти не отличается от базовой модели. Однако Plus-версия толще (почти 9 мм) и тяжелее (208 граммов). Для компенсации габаритов Xiaomi сделала спинку смартфона слегка закругленной. Что ж, смотрим на характеристики Redmi Note 12 Pro Plus.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 200 МП (OIS) + 8 МП + 2МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 1080 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

В техническом плане отличий 2. Первое — камера Redmi Note 12 Pro Plus. В этом смартфоне используется 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPX с оптической стабилизацией. Нечто подобное мы уже видели в Xiaomi 12T Pro (там тоже камера на 200 МП), однако в более дорогом смартфоне использовалась матрица Samsung HP1, которая больше и, следовательно, лучше (1/1.22″ vs 1/1.4″).

Второе отличие — скорость зарядки. В комплекте с Plus-версией лежит адаптер питания на 120 Вт, способный восстановить энергию буквально за 20 минут. Наконец, цена Redmi Note 12 Pro Plus:

8/256 ГБ — 2 199 юаней (~ 18 700 рублей);

12/256 ГБ — 2 399 юаней (~ 20 500 рублей).

Разница с обычной «прошкой» в версии 8/256 ГБ составляет всего 200 юаней, поэтому есть смысл доплатить за камеру 200 МП и зарядку 120 Вт. Купить Redmi Note 12 Pro Plus тоже можно на AliExpress, но цена там будет выше, чем в Поднебесной.

Купить Redmi Note 12 Pro Plus

Если вы думали, что на Pro Plus Xiaomi остановится, то ошибались. Надо еще больше смартфонов! Встречайте — Redmi Note 12 Pro Extreme Edition. Его главная особенность — рекордная скорость зарядки. Смартфон поставляется с адаптером питания на 210 Вт, мощность которого позволяет зарядить смартфон всего за 9 минут. Ради этого Xiaomi пришлось уменьшить аккумулятор до 4300 мАч. В остальном характеристики Redmi Note 12 Pro Extreme Edition схожи с Plus-версией.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 200 МП (OIS) + 8 МП + 2МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 1080 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 4300 мАч Зарядка 210 Вт

Цена Redmi Note 12 Pro Extreme Edition составляет 2 299 юаней (~ 20 500 рублей). Поскольку это своего рода экспериментальная модель, у нее только 1 вариант памяти — 8/256 ГБ. Вряд ли стоит переплачивать за 210 Вт с учетом уменьшения батарейки, и Note 12 Pro+ смотрится привлекательнее. А какой Redmi Note 12 купите вы?