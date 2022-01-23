Много рассуждений о Samsung и игровой сервис от Google: итоги недели

Не часто такое бывает, что все основные новости и настроения недели были связаны с одним брендом. И это не из-за того, что компания представила большое количество новинок, о которых можно говорить бесконечно. Скорее наоборот. Неделя оказалась настолько бедной на интересные события, что и поговорить-то особо не о чем. Но нас это не остановит и мы все равно вспомним то важное, что обсуждалось в прошедшие 7 дней. Тем более, что разбить новостную монополию Samsung смогла Google, которая отметилась одной важной и интересной новинкой.

Каким будет Samsung Galaxy A53

Модельный ряд Galaxy A50, который Samsung впервые представила в 2019 году, мгновенно обрёл популярность и в короткие сроки стал самым продаваемым в линейке Samsung. Сначала он обогнал по продажам многие доступные смартфоны на Android, а потом превзошёл и флагманские. Такой результат дало невероятное для Samsung сочетание передовых технологий и доступной цены. Причём каждое следующее поколение Galaxy A50 неизменно оказывалось лучше предыдущего и обходило его по популярности. Нет сомнений, что новый A53 не ударит в грязь лицом.

В этом году Samsung решила немного сместить сроки релиза Galaxy A53. Видимо, из-за дефицита полупроводников. Но, несмотря на это, уже сейчас мы можем сказать, какой будет предстоящая новинка. Ведь в нашем распоряжении появилось не только официальное изображение, но и характеристики будущего аппарата. А там, будем честны, есть что обсудить.

Дизайн Galaxy A53 изменится незначительно, но всё-таки изменится. Основное внешнее отличие от Galaxy A52, если верить изображениям с сайта китайского сертификационного агентства TENAA, будет заключаться в оформлении основной камеры. Сама площадка станет больше примерно в 1,5 раза, чем у модели предыдущего поколения.

Не уверен, что увеличение площадки под камеры оправдано их возросшими габаритами. Всё-таки это не камерофон, а недорогой аппарат. Так что, скорее всего, изменение было запланировано исключительно ради изменений. Ведь нельзя третий год подряд предлагать потребителю одно и то же. Впрочем, хуже смартфон от этого выглядеть точно не стал.

А вот технический апгрейд новинки оказался более значимым. Несмотря на то что процессор Galaxy A53, который ляжет в его основу, пока неизвестен, другие спецификации в базе TENAA перечислены достаточно однозначно. Вот как изменения аппаратной части Galaxy A53 выглядят в сравнении с Galaxy A52, который вышел год назад:

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Аккумулятор

Galaxy A53 — 4860 мА*ч, Galaxy A52 — 4500 мА*ч

Зарядка

Galaxy A53 — 25 Вт, Galaxy A52 — 15 Вт

Камера

Galaxy A53 — 64 Мп, Galaxy A52 — 48 Мп

Оперативная память

Galaxy A53 — 8 ГБ, Galaxy A52 — 4/8 ГБ (зависит от модификации)

Очевидно, что это ещё не все отличия. Ключевым аппаратным изменением Galaxy A53 должен стать процессор. В прошлом году Samsung перешла на чипсет Qualcomm, так что высоко вероятно, что в этом новинку оснастят Snapdragon 765G или сопоставимым по мощности «камнем». Он нужен смартфону не только для быстродействия, но и для обработки снимков с новой камеры.

Когда выйдет Galaxy A53, однозначно сказать сложно. Скорее всего, релиз запланирован на февраль-месяц. Samsung явно не хочет перебивать интерес к Galaxy S22, который представят уже на следующей неделе. Но затягивать с выпуском бестселлера тоже нельзя. Всё-таки основные продажи смартфоном компании обеспечивает именно линейка A50.

Несмотря на очевидный аппаратный апгрейд Galaxy A53, его розничная цена с большой долей вероятности останется на прежнем уровне и составит 399 долларов в США. Впрочем, в Россию смартфон явно приедет более доступным. Samsung заинтересована в российском рынке, а смартфоны Galaxy A пользуются здесь большой популярностью.

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Поэтому, чтобы удержать аудиторию за собой, Samsung явно назначит цену Galaxy A53 в России в пределах прошлого года — 25-27 тысяч рублей за базовую конфигурацию. Это немало, но относительно высокий прайс на старте с лихвой компенсируется быстры удешевлением аппарата в последующие несколько месяцев, когда его цена скорее всего упадёт до 20к.

Впрочем, гарантий, что цена снизится в обозримом будущем, нет. Например, тот же Galaxy A52 почти не подешевел с момента релиза. Но именно это и сыграет на руку A53, который выйдет примерно по той же цене. Так что, если вы собирались покупать новый смартфон в ценовой категории 20-25 тысяч рублей, подождите. Galaxy A53 обещает быть реально крутым.

Когда выйдет новый планшет Samsung

Прошлогодний Galaxy Tab S7 был чуть ли не единственным нормальным планшетом на Андроид. Удивительно, но корейцам удается удивлять нас даже в суровых условиях кризиса планшетов и дефицита полупроводников. С учетом, что под конец прошлого гда Google представила нам операционку Android 12L, заточенную специально под устройства с большим дисплеем, рынок планшетов в скором времени должен расцвести пуще прежнего. Понятно, что больше всего ждем новинок от Samsung. Едва ли у кого-то из других производителей получались продукты лучше. Сейчас давайте поговорим о предстоящей новинке Samsung Galaxy Tab S8. Уверяю вас, там есть на что посмотреть.

Если вы собираетесь купить планшет на Андроид, то выбор у вас небольшой. По факту, его нет совсем. Хотите универсальный мультимедийный гаджет для просмотра фильмов и серфинга — Xiaomi Mi Pad 5. Но если собираетесь приобретать себе устройство для профессиональной работы — кроме Samsung вы ничего толкового не найдете.

В прошлом году корейцы предлагали нам Galaxy Tab S7. Планшет получился суперский. Многие пользователи считают его идеальной альтернативой iPad Pro. Плюс, обратите внимание на отзывы, они очень хорошие! Сейчас пришло время оценить будущий Samsung Galaxy Tab S8.

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Прошлогодний Samsung Galaxy Tab S7 поставлялся в двух размерах: 11-дюймовая классическая модель и 12,9″ с приставкой Plus. Они отличались не только по размеру: младшая модель имела TFT-матрицу, в то время, как Galaxy Tab S8+ был оснащен дисплеем OLED 120 Гц.

Ожидается, что Galaxy Tab S8 немного расширят размерную сетку. Новая линейка планшетов от Samsung будет поставляться в трех размерах: 11-дюймовый S8, 12,9-дюймовый S8+ и 14,6-дюймовый S8 Ultra. Последний, похоже, составит серьезную конкуренцию iPad Pro, и будет нацелен на профессионалов: художников, дизайнеров, монтажеров и других представителей творческих профессий.

По слухам Galaxy Tab S8 11″ будет по-прежнему иметь TFT матрицу и лишится любимого многими OLED-экрана. Грустно, что производители обделяют младшие модели топовыми характеристиками. А что, если я хочу 11″ и AMOLED? Что ж, имеем то, что имеем.

Плюс, ожидается, что модель Galaxy Tab S8 Ultra получит челку, как на новых MacBook Pro. Да, выглядит более лаконично, чем у яблочников, но все равно думаю, что для многих покупателей это может стать решающим фактором при покупке.

Итак, характеристики дисплея в линейке Galaxy Tab S8 будут следующие:

Samsung Galaxy Tab S8 11″: TFT, 120 Гц, 2560 x 1600.

Samsung Galaxy Tab S8+ 12,9″: OLED, 120 Гц, 2800 x 1752.

14,6-дюймовый Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: OLED, 120 Гц, 2960 x 1848p.

Как обычно, у Samsung с производительностью все хорошо. Ожидается, что все три модели получат топовый Snapdragon 8 Gen 1. Согласно заявлению Qualcomm, Snapdragon 888 отстает от своего преемника на 20% по производительности и на 30% по энергоэффективности. Мы рассказывали об этом в отдельной статье, рекомендую ознакомиться.

Что касается оперативной памяти, ожидается, что Galaxy Tab S8 Ultra будет поставляться в следующих спецификациях:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

12 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ.

16 ГБ ОЗУ и 512 ПЗУ.

Последняя спецификация судя по всему станет эксклюзивной для модели Galaxy Tab S8 Ultra. Две остальные будут доступны и на младших моделях. Плюс, Ultra, скорее всего, будет выпускаться как с Wi-Fi, так и с 5G.

С автономностью тоже порядок. Согласно утечкам, изменений не будет. Младшая модель S8 получит батарею на 8000 мАч, S8+ — 10 090 мАч, а Ultra будет поставляться с 11 200 мАч. Известно, что Galaxy Tab S8 Ultra будет поставляться с зарядкой мощностью 45 Вт.

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На данный момент неизвестно, когда Samsung выпустит новый планшет Galaxy Tab S8. Многие ждали обновление перед новогодними праздниками, но вместо этого Samsung решила выкатить бюджетную версию — Galaxy Tab S7 FE.

Наши зарубежные коллеги с WinFuture предполагают, что Samsung покажет новинки вместе с Galaxy S22 на презентации, которая состоится 8 февраля, однако с точкой пока об этом сказать нельзя.

С ценами все тоже весьма размыто. Но одно известно точно: дешевым новый планшет Samsung назвать сложно. Ожидается, что младшая версия будет стоить примерно 850 долларов, S8+ в районе 1000 зеленых, а за большую версию придется отдать 1100 долларов США.

Так как точной даты презентации Samsung Galaxy Tab S8 назвать нельзя, мы не будем гадать на кофейной гуще и прикидывать стоимость в рублях, но одно понятно точно: если собираетесь приобретать Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, откладывать деньги надо уже сейчас.

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Ждете новый Samsung Galaxy Tab S8? Как считаете, он найдет своего покупателя или планшеты на Андроид мертвы и воскресить их уже не выйдет? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.

Google разрешила играть в игры с Android на ПК

Около двух лет назад Google представила сервис Google Play Pass. Он открывал доступ к платным приложениям и играм из Google Play без рекламы и встроенных покупок, которые по умолчанию были доступны его подписчикам. Несмотря на то что принципиально сервис поискового гиганта не был кросс-платформенным и ориентировался не только на игры, все почему-то сравнивали его именно с Apple Arcade. Однако в планы Google не входило конкурировать с компанией из Купертино с помощью Google Play Pass. Потому что уже тогда она работала над десктопной версией Google Play Games.

Google Play Games — это игровой сервис Google для Android. По сути, он исполняет роль особого раздела Google Play, в состав которого входят только игры, со встроенным аналогом Game Center. Благодаря ему пользователи Android могут находить и запускать игры, а также сохранять текущий прогресс.

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Благодаря этому у пользователей появляется возможность продолжить играть на другом устройстве. Несмотря на очевидное удобство, Google Play Games не пользовался особой популярностью. Но тут Google решила превратить его в кросс-платформенный игровой сервис, совместимый с ПК.

На этой неделе, Google запустила бета-тестирование Google Play Games для Windows. Это значит, что теперь пользователи смогут запускать игры для Android не только на смартфонах и планшетах, но и на компьютерах. Правда, с рядом ограничений, о которых нельзя не упомянуть.

Во-первых, поскольку сервис находится в состоянии бета-тестирования, он доступен только в Гонконге, Тайване и Южной Корее. Однако подключиться к нему через VPN, используя сервера в этих странах, не получается. Видимо, Google отслеживает подобные случаи по месту регистрации аккаунта.

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Во-вторых, игры, доступные в Google Play Games, специальным образом адаптируются под управление с помощью клавиатуры и мышки. Поэтому новые тайтлы будут появляться на платформе постепенно. На первых порах в Google Play Games для Windows будет доступно всего 12 игр:

Google пока не уточняет, когда состоится глобальный запуск Google Play Games и будет ли сервис платным. По логике вещей, если никаких эксклюзивных игр на платформе не появится, переводить его на подписную модель не имеет никакого смысла. Ведь адаптацией тайтлов занимаются сами разработчики, а Google просто обеспечивает себе и им выход на новую аудиторию.

Так что с этой точки зрения Google Play Games выглядит даже более перспективным продуктом, чем Apple Arcade. Да, сервис Apple предлагает по большей части эксклюзивные игры. Но практика показывает, что многим это не очень интересно. А Google хоть и разрабатывает ничего нового, всё-таки привлекает внимание пользователей десктопных платформ.

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Бесплатность — пусть даже условная — и широкий ассортимент могут сделать Google Play Games отличной игровой площадкой. А поддержка и смартфонов, и компьютеров существенно расширяет её аудиторию, оставляя неплохой задел на будущее. Ведь кто знает, не решит ли Google объединить сервис с подпиской Google Play Pass и удалить из игр, доступных на площадке, всю рекламу и встроенные покупки.

Честно говоря, на таких условиях я бы, возможно, даже оформил бы подписку. Потому что, на мой взгляд, специально адаптированные под десктопные устройства игры — это реально ценный ресурс, которым можно привлечь большое количество пользователей. С таким багажом даже стриминговые сервисы будут не очень нужны. А Google, вероятно, только это и нужно.

Выйдет ли новый Galaxy Note

Когда появились первые слухи о том, что Samsung откажется от выпуска очередного поколения Samsung Galaxy Note, многие фанаты марки сильно расстроились и поспешили купить хотя бы ту модель, которая продавалась на тот момент. Потом Samsung подлила масла в огонь и фактически подтвердила отказ от линейки, а закрепила свое решение выпуском складных моделей вместо Galaxy Note 21. Но теперь у нас снова забрезжил свет в конце тоннеля и нам сказали, что мы снова сможем купить что-то подобное. При том это было заявление руководителя компании. Он не обещал выхода нового Note, но дал понять, что у фанатов этой модели все будет хорошо и они получат достойную замену.

Уже пару месяцев гуляет информация, что Samsung перевыпустит Galaxy Note, как часть линейки Galaxy S22. Произойти это должно в феврале. Но теперь компания не только подтвердила это окно запуска, но и намекнула нам на расширение или модернизацию серии флагманского семейства 2022 года.

Руководитель мобильного подразделения Ти Эм Ро признал проблемой отсутствие телефона Galaxy Note в 2021 году в сообщении на веб-сайте Samsung, добавив, что потребителям понравилась ориентированность линейки на производительность/творчество и возможности S Pen.

На Unpacked в феврале 2022 года мы познакомим вас с самым примечательным устройством серии S, которое мы когда-либо создавали, — объяснил руководитель.

Чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в том, что аналог Note все же выйдет, компания разослала некоторым журналистам пресс-релиз, в котором говорилось о том, что это будет ”самый достойный Note” телефон серии S. Логично предположить, что он будет сделан по образу и подобию того самого устройства, которого мы лишились.

Руководитель мобильного подразделения компании так же заявил, что устройство будет предлагать ”лучшие и самые яркие” фотографии и видео в ночное время, заверив, что люди должны быть готовы к ”максимальному опыту Ultra”. Есть даже небольшой тизер нового устройства, который пока не раскрывает никакой информации, но при этом подкрепляет делом слова представителей южнокорейской компании.

У нас до сих пор нет конкретной даты запуска, но несколько утечек указывают на то, что это событие состоится 8 февраля. Ожидается, что корейский производитель выпустит телефоны Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra в этот самый день. А просочившиеся рендеры указывают на то, что модель Ultra получит отсек для S Pen, столь знакомый нам по линейке Galaxy Note.

Вопрос в том, что делать тем, кто любил Galaxy с приставкой Ultra, которые исправно выходят уже в течение нескольких лет? Возможно, логичнее было бы расширить линейку и, кроме обычной, Plus- и Ultra-версии, выпустить еще одну, которая получила бы полное название Samsung Galaxy S22 Note. Так все были бы довольны, а Samsung уже одним названием объяснила бы миру, куда делась ее линейка, ставшая одной из самых долгих в истории смартфоностроения. Такие слухи были, но в последнее время их стало как-то очень мало, если не сказать, что их не стало вовсе.

Остается добавить, что Samsung уже готова начать принимать предзаказы на новый телефон. Это традиционное действие перед выходом линейки, которую все ждут и даже примерно знают, какой она получится. Характеристики новинки можно посмотреть в утечках, а можно просто угадать, ведь по логике понятно, какими они будут. По сути, важно знать только внешний вид новинки, но и его нам показали уже не раз.

После выхода останется только проверить работу телефона в деле, и тогда можно делать свои выводы о том, получилась ли она удачной или в этом году система дала сбой. Хотя после царь-сбоя, который был во время выхода Galaxy Note 7, компания стала очень внимательна и допускает существенно меньше ошибок, чем другие производители.