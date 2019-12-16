С развитием технологий и появлением все большего количества разнообразной техники (в том числе и мобильной) появляется все больше нечистых на руку людей, которыt используют достижения человечества в своих корыстных целях. Мы сейчас говорим в первую очередь о хакерах. Если вы подписаны на наш канал в Телеграм, то знаете, что чуть ли не еженедельно на Android появляются все новые более изощренные вирусы. Но так ли все плохо? Действительно ли поток вирусного программного обеспечения такой большой? Давайте разбираться.

Растет ли количество вирусов?

Новое исследование, проведенное специалистами по кибербезопасности из Лаборатории Касперского, показало, что разнообразие вредоносных программ выросло в 2019 году на 13,7 процента по сравнению с прошлым годом и достигло отметки в более, 24 миллиона известных экземпляров.

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Kaspersly Lab обнаружили, что количество таких угроз, как бэкдоры и банковские трояны выросло примерно на треть, а присутствие криптовалютных майнеров сократилось более, чем наполовину. Эти тенденции демонстрируют сдвиг в типе атак, используемых киберпреступниками, которые постоянно ищут более эффективные способы увода личных данных пользователей. Но наибольший рост (187 процентов) показали снифферы.

Что такое снифферы?

Снифферы — это, по сути, вредоносные скрипты, которые злоумышленники внедряют в интернет-магазины и используют их для кражи данных кредитных карт пользователей с веб-сайтов. Количество уникальных онлайн-снифферов, встроенных в скрипты HTML, достигло в уходящем году 510 тысяч. Они вошли также в список из 20 самых опасных вредоносных объектов, обнаруженных в интернете, и заняли 10-е место в общем рейтинге. Руководитель отдела антивирусных исследований Kaspersky Вячеслав Закоржевский объяснил, почему киберпреступники начали отдавать предпочтение определенным типам атак.

Объем онлайн-атак растет в течение многих лет, но в 2019 году мы увидели явный переход от некоторых видов атак, которые становятся неэффективными, к тем, которые ориентированы на получение чистой прибыли от пользователей. Отчасти это связано с тем, что пользователи все больше осознают угрозы и способы их предотвращения, а крупные организации неуклонно становятся все более продвинутыми и их сложнее взломать. Хороший пример — майнеры, которые потеряли свою популярность из-за снижения доходности и борьбы с криптовалютами и майнингом. В этом году мы также наблюдали рост эксплойтов нулевого дня (прим.ред: когда гаджет взламывается сразу же после релиза), что говорит о том, что новые продукты остаются уязвимыми и эта тенденция, вероятно, сохранится в будущем.

Как и всегда, в данном случае специалисты Лаборатории Касперского рекомендуют не открывать подозрительные файлы или вложения, не загружать и не устанавливать приложения из ненадежных источников, не переходить по ссылкам из неизвестных источников, использовать надежные пароли, устанавливать последние обновления и игнорировать сообщения с просьбой отключить решения по обеспечению безопасности для пакета Office или антивирусного программного обеспечения. Также крайне важно не расплачиваться своими кредитными картами на страницах подозрительных онлайн-магазинов. Лучше потратить пару минут на поиск информации о площадке, чем в одночасье потерять все деньги со своего счета.