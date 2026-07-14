Я долго принадлежал к гильдии тех, кто заказывал на AliExpress только чехлы и кабели — вещи, которые не жалко выбросить. Логика была простая: за копейки получишь копеечное качество. Но в какой-то момент я начал рисковать — сначала осторожно, потом всё смелее. И знаете что? Половина этих покупок до сих пор работает, а некоторые вещи оказались лучше аналогов из российских маркетплейсов. Сегодня собрал десять таких штук, которые честно меня удивили — не рекламным описанием, а тем, что происходит после распаковки.

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Nothing Phone 3: флагман с прозрачной спинкой вместо переплаты за бренд

Когда я впервые увидел Nothing Phone 3 на картинке, подумал — ну очередной хайп вокруг светодиодов на крышке. А потом взял в руки. Внутри стоит Snapdragon 8s Gen 4, экран на 120 Гц AMOLED, и всё это работает на чистом Android с минимальной оболочкой Nothing OS. Камера на основном модуле снимает на уровне устройств за 50-60 тысяч, особенно при хорошем свете. Сопрягается с любыми Android-аксессуарами без танцев с бубнами.

Честно говоря, я ожидал красивый корпус и посредственную начинку — как это часто бывает у «дизайнерских» смартфонов. Но тут до 16 ГБ оперативки и до 512 ГБ хранилища, быстрая зарядка и приличная автономность. За нормальный Samsung с таким же набором характеристик пришлось бы отдать ощутимо больше.

Цена: 33 700 рублей

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Беспроводная воздуходувка для чистки ноутбука и клавиатуры

Раньше я чистил клавиатуру перевёрнутым баллончиком со сжатым воздухом — дорого, неудобно, и баллон заканчивается в самый неподходящий момент. Теперь у меня лежит беспроводная воздуходувка, которая заряжается по USB-C и выдаёт поток воздуха, достаточный для того, чтобы выгнать пыль из любой щели. В комплекте несколько насадок: узкая трубка для вентиляционных решёток ноутбука, щётка для деликатных поверхностей.

Я ожидал игрушечный фен, который еле дует. По факту — мощность вполне серьёзная, хватает и на клавиатуру, и на системный блок, и на принтер. Одного заряда хватает минут на двадцать непрерывной работы. Если у вас дома есть техника с вентиляторами — оцените, сколько пыли оттуда вылетит после первого сеанса.

Цена: 1 500 рублей

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Зарядный адаптер с автоотключением для тех, кто заряжает смартфон на ночь

У всех же было? Кладёте смартфон на зарядку перед сном, а он всю ночь висит на 100% и греется. Батарее от этого, мягко говоря, нехорошо. Этот адаптер с функцией автоматического отключения решает проблему элементарно — как только устройство зарядилось до 100%, питание прекращается. Никакой магии, просто встроенный контроллер. Работает с любым Android-смартфоном, подключённым через кабель.

Я пользуюсь с апреля — втыкаю Pixel перед сном и больше не думаю об этом. Раньше ставил будильник на 3 часа ночи, чтобы выдернуть зарядку, — звучит как безумие, согласен. Компактный корпус, не перекрывает соседние розетки. Честно не ожидал, что такая простая штука настолько изменит привычку.

Цена: 1000 рублей

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Портативный вентилятор с распылением воды для жары на улице

Летом в городе бывает так, что обычный вентилятор гоняет горячий воздух и толку от него ноль. Другое дело — портативный вентилятор с водяным распылением. Заливаете воду в встроенную колбу, включаете — и он одновременно дует и создаёт мелкодисперсный холодный туман. Эффект ощутимый: температура воздуха рядом с лицом реально падает на несколько градусов. Заряжается по USB, помещается в сумку.

Я ожидал бесполезную игрушку из категории «выбросить через неделю». Но штука рабочая — особенно в транспорте или на прогулке, когда кондиционер недоступен. Единственное, колба небольшая, воды хватает минут на 20-30 активного пшика. Но за четыре сотни с копейками — это крепкий помощник, который честно делает свою работу.

Цена: 419 рублей

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Lenovo Robot Fan: настольный вентилятор с дисплеем и пятью скоростями

Настольные вентиляторы обычно выглядят уныло — белый пластик, три кнопки, дизайн из 2005 года. Lenovo Robot Fan — это совсем другая история. Дизайн в стиле робота, цифровой дисплей, который показывает текущую скорость, и 5 режимов обдува. Питается от USB — подключаете к ноутбуку, повербанку или любому сетевому адаптеру.

На практике вентилятор достаточно тихий на первых трёх скоростях, на четвёртой-пятой уже слышен, но и поток воздуха серьёзнее. Компактный корпус не занимает много места на столе. Хорошо подходит для офиса или рабочего стола дома — подключил к USB-порту монитора, и прохлада всегда под рукой. У Lenovo, кстати, подобные аксессуары в официальных магазинах стоят совсем других денег.

Цена: 1 369 рублей

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Магнитное зеркало для селфи на основную камеру смартфона

Фронтальная камера на большинстве смартфонов заметно уступает основной — это факт. Но снимать селфи на основной модуль неудобно, потому что не видишь себя. Тут на помощь приходит магнитное зеркальце для задней панели: крепится на магнит (совместимо с MagSafe и магнитными кольцами для Android-смартфонов), ничего не нужно клеить. Приложил — снял — убрал в карман.

За 185 рублей я ожидал мутный кусок пластика. Пришло аккуратное зеркало с нормальным отражением — лицо видно чётко, хватает для кадрирования. Дочь оценила первой и моментально присвоила себе, так что я уже знаю, что закажу ещё одно. Если ваш Samsung или Xiaomi снимает на основную камеру сильно лучше фронталки — эта штука имеет смысл.

Цена: 185 рублей

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Портативный кислородный насос для рыбалки с зарядкой по USB

Если вы ловите рыбу и хотите довезти улов живым, а не в виде грустного полуфабриката, то портативный кислородный насос — вещь, о которой вы могли не знать. Работает от встроенного аккумулятора с зарядкой по USB, опускается в ведро или контейнер с водой и насыщает её кислородом. Металлический корпус, компактный размер — бросил в рюкзак и забыл до нужного момента.

Тут главное — автономность. Одного заряда хватает на несколько часов непрерывной работы, чего достаточно для дневной рыбалки. Тихий мотор не распугает рыбу, если вы насос используете прямо на берегу. Не флагманское устройство, но свою функцию выполняет надёжно и без лишних наворотов.

Цена: 1700

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Настольный вентилятор-увлажнитель вместо двух отдельных устройств

Сухой горячий воздух летом — это двойная проблема: и жарко, и кожа сохнет. Обычно для этого покупают отдельно вентилятор и отдельно увлажнитель. Вентилятор с функцией увлажнения совмещает оба устройства в одном корпусе: дует прохладным воздухом и одновременно распыляет мелкую водяную взвесь. Заливаете воду в резервуар, включаете нужный режим — и получаете эффект, близкий к бризу у воды.

Питание через USB, так что подключить можно к чему угодно — от повербанка до ноутбука. На столе занимает немного места, не громоздкий. Если живёте в квартире без кондиционера и не хотите загромождать комнату техникой — одно устройство вместо двух выглядит разумно. Я взял такой родителям на дачу — и кайфую.

Цена: 3000 рублей (но того стоит)

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Вакуумный упаковщик для еды с зарядкой по USB

Открытые пакеты с крупой, сыром, нарезкой — всё это тихо заветривается и портится в холодильнике. Я взял вакуумный упаковщик в январе и вот уже полгода пользуюсь регулярно. Кладёте продукт в специальный пакет, прижимаете прибор, нажимаете кнопку — за несколько секунд воздух откачан, пакет запаян. Еда хранится в разы дольше. Заряжается по USB-C, компактный — спокойно помещается в кухонный ящик.

Раньше я заматывал всё пищевой плёнкой — неудобно, некрасиво, и толку мало. Теперь одно нажатие — и готово. Жена оценила первой, особенно для заморозки ягод и мяса порционно. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком хорошее качество сборки для такой цены.

Цена: 1 225 рублей

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Акриловые маркеры для рисования: набор из 36 цветов за копейки

Покупал акриловые маркеры на 36 цветов дочери для школьного проекта — думал, за такие деньги приедет что-то бледное и полосящее. Ошибся. Цвета плотные, яркие, ложатся ровно на бумагу, дерево, камень и даже ткань. Наконечник удобный, не расщепляется после первых десяти минут. Сохнут не мгновенно — это единственный нюанс, нужно дать пару минут перед тем как трогать рисунок.

В итоге дочь нарисовала свой проект, а потом мы с женой сели за раскраски — и залипли на весь вечер. 36 оттенков — хватает для любого сюжета без смешивания. В художественных магазинах аналогичный набор стоит раза в три дороже, а на практике разницу я не заметил.

Цена: 299 рублей

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