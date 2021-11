Новые опасности для Android и запчасти для Xiaomi: итоги недели

Минувшая неделя снова не была богата на громкие события, но было в эти семь дней и то, что надо знать каждому. Например, о том, как в Google Play появились фейковые приложения для получения социальных выплат. Их надо не просто опасаться, а обходить ”за километр”. Так же проблемы с безопасностью могут быть у пользователей смартфонов с процессорами MediaTek. Выявленная уязвимость позволяет получать доступ к микрофону и прослушивать владельцев таких устройств. А еще на этой неделе мы выяснили, что пользователи Xiaomi смогут сами ремонтировать свои телефоны, а Google уже готовит крутой Google Pixel 6a. Эти и другие новости в нашей традиционной еженедельной подборке.

Наверное, уже не осталось тех, кому ни разу не назначались какие-либо социальные выплаты. Пандемия выступила в этом смысле — простите за ненужный пафос — великим уравнителем, который не оставил за бортом почти никого. Другой вопрос — как их получить. Одни оформили выплаты через Госуслуги, другие — через МФЦ или территориальные отделения служб социальной поддержки населения. Но нашли и те, кто решил, что им не подходит ни то, ни другое, ни третье. Они-то и стали жертвами фейковых приложений из Google Play, выдающих себя за сервисы оформления выплат.

В Google Play проникло несколько фальшивых приложений, предлагающих пользователям социальные выплаты, назначенные государством. На самом же деле это ни что иное, как вредоносное ПО типа adware — приложения со встроенной рекламой, которая крутится непрерывно, в том числе в фоновом режиме, имитируя клики по объявлениям, за счёт чего их создатели и зарабатывают деньги.

Приложения, о которых идёт речь, без проблем находятся в каталоге по запросу «выплаты», а значит, что Google либо не в курсе их существования, либо ещё не приняла решение об удалении. Во всяком случае, на момент выхода публикации в Google Play доступно как минимум четыре программы похожего толка: Выплаты населению РФ, Получить пособия и выплаты в 2021, ФРПС Выплаты 2021 и Выплаты гражданам РФ.

Судя по странице каждого из приложений, обещающих удобное оформление социальных выплат, которые были обнаружены в Google Play, их выпускают разные разработчики. Однако, если скачать их, становится ясно, что они имеют довольно похожий друг на друга интерфейс. Это наталкивает на мысли о том, что в реальности у них может быть один и тот же создатель или по крайней мере, общий издатель.

Поскольку это рекламные приложения, естественно, никаких возможностей для оформления выплат они не предлагают. Несмотря на наличие соответствующих клавиш в интерфейсе, ничего из этого не работает. Основная цель этих приложений — получить от пользователя все системные разрешения, которые им требуются для фоновой работы и отображения рекламы, и добиться того, чтобы пользователь не удалил их с устройства.

Понять, что перед вами мошеннический софт, довольно легко по отзывам. Средняя оценка этих приложений колеблется в районе 1,2-1,5 балла. Пользователи, которые скачали их, пишут, что приложения не работают, показывают рекламу, зависают, высаживают аккумулятор, а у кого-то даже воруют деньги. Скорее всего, это, конечно, не так, но следует иметь в виду, что возможно даже такое.

Вот, почитайте, что пользователи пишут в отзывах:

Мне удалось найти по одной положительной оценке у каждого приложения, которые скорее всего были выставлены пользователями случайно. Во всяком случае, о накрутках ничего не говорит. В противном случае, положительных оценок и отзывов было бы намного больше. Но хорошо, что разработчики до этого либо не додумались, либо им просто не хватило финансирования.

Нужно ли говорить, что подобные приложения никак не помогут вам получить социальные выплаты, назначенные государством. Единственный способ сделать это онлайн — подать заявку через Госуслуги. У этого сервиса есть официальный сайт и приложение для Android, которые дублируют функциональность друг друга. Поэтому, если вы хотите подать заявку на социальную поддержку, делайте это через них.

Вам когда-нибудь доводилось ремонтировать свой смартфон? Скорее всего, нет. Даже если ему требовалась простая замена аккумулятора, с большой долей вероятности вы обращались за этой услугой в сервисный центр. Это логично и правильно, потому что смартфон — это технически сложное устройство, которое очень легко повредить, даже обладая подробной инструкцией по разборке. Но, судя по всему, вскоре самостоятельный ремонт станет нормой. Во всяком случае для владельцев смартфонов таких брендов, как Xiaomi, Redmi, Black Shark и Poco.

Компания Xiaomi объявила о запуске программы самостоятельного ремонта фирменных смартфонов. По сути, это полная калька новой инициативы Apple, которая предложила владельцам фирменных устройств закупать у неё запчасти напрямую и использовать для замены вышедших из строя компонентов в домашних условиях.

