Новые правила убьют 70% производителей повербанков, а дешевые модели исчезнут навсегда

Юрий Кудлович

Эра доступных повербанков подходит к концу. Новые китайские нормы безопасности оказались настолько строгими, что большинство производителей попросту не могут им соответствовать. После нескольких возгораний на борту самолетов власти Китая решили радикально пересмотреть правила производства, и таким образом повлиять на весь мировой рынок портативных аккумуляторов.

В сети уже подсчитали, что до 70% производителей рискуют исчезнуть, не выдержав новой планки безопасности и минимальной стоимости. И это не преувеличение: требования уже вступили в силу, а китайские авиакомпании начали применять их максимально жестко.

Почему повербанки станут дороже

Главная причина такой реформы: возгорание портативных аккумуляторов в самолетах. Только в 2025 году зарегистрировали не менее 15 случаев, когда повербанки начинали дымиться или загораться прямо в салоне.

Например, одно расследование показало, что проблема заключается не только в устройствах от неизвестных производителей. Под удар попали и именитые бренды, включая Anker и Romoss: они использовали литиевые ячейки от поставщика, который решил сэкономить на безопасности и не сообщил клиентам о браке. Этот шаг спровоцировал цепочку потенциально катастрофических ситуаций — к счастью, до сих пор это не привело к печальным последствиям.

Почему повербанки станут дороже. Один из недавних случаев возгорания повербанка в самолете. Изображение: reuters.com. Фото.

Один из недавних случаев возгорания повербанка в самолете. Изображение: reuters.com

Чтобы остановить поток опасных устройств, Китай ввел новые требования, которые фактически задают очень высокий входной порог для всех производителей. Так что теперь каждый повербанк обязан:

  • Обладать LCD-дисплеем или приложением. Пользователь должен видеть показатели батареи: температуру, остаточную емкость, здоровье ячеек. Это исключает использование примитивной или неподконтрольной электроники.
  • Выдерживать нагрев до 135 градусов в течение часа. Такой стресс-тест переживет не каждый корпус и не каждая батарея. Большинство бюджетных моделей деформируются или вспыхивают уже при 100 градусах.
  • Проходить обязательную сертификацию CCC. Без этого значка устройство признается потенциально опасным и не допускается к продаже.
Почему повербанки станут дороже. Если собираетесь покупать внешний аккумулятор, обязательно ищите такую маркировку на корпусе. Изображение: bangkokpost.com. Фото.

Если собираетесь покупать внешний аккумулятор, обязательно ищите такую маркировку на корпусе. Изображение: bangkokpost.com

  • Иметь стойкую защиту от перенапряжения. Скачки до 1,4 раза от номинала теперь считаются нормой, и устройство обязано оставаться безопасным даже в таких условиях. А это требует более дорогой и продвинутой схемотехники.
  • Поэтому неудивительно, что значительная часть существующих производителей просто не сможет соответствовать новым требованиям ни технологически, ни финансово.

Можно ли брать в самолет повербанк? Раньше можно было при соблюдении определенных требований. Но сейчас условия изменились. В китайских аэропортах новые правила соблюдаются буквально на входе: повербанки без маркировки CCC отправляют в мусор или требуют вернуть домой. Контейнеры для изъятых устройств уже заполняются сотнями моделей: от дешевых и безымянных «коробочек» до дорогих моделей от известных брендов, которые просто не успели пройти новую сертификацию.

Так что при покупке обязательно проверяйте наличие ССС в названии:

Сколько будут стоить новые повербанки

Исчезновение ультрадешевых моделей неизбежно, потому что устройства за 5–10 долларов просто невозможно адаптировать под обновленные требования. Следствием станет рост себестоимости и, соответственно, розничных цен.

LCD-дисплеи, продвинутая электроника, усиленные корпуса, строгая сертификация: все это увеличивает стоимость производства на десятки процентов. При этом производители наверняка добавят дополнительные функции наподобие самодиагностики, истории зарядов, мониторинга температуры. Так что новые требования неизбежно сделают устройства умнее, а значт сложнее и дороже.

И, поскольку Китай производит большую часть мировых повербанков, изменения затронут весь глобальный рынок: ассортимент сократится, цены вырастут, а новые стандарты безопасности постепенно распространятся и за пределами Поднебесной. Такая радикальная китайская реформа может стать крупнейшей встряской в истории портативных аккумуляторов, а эра дешевых повербанков подходит к завершению.

