Новый ИИ от Google умеет сам выбирать и покупать товары за вас

Как раз в преддверии рождественского сезона Google представил крупное обновление своих инструментов для онлайн-шопинга и добавил функции, которые выводят покупки на новый уровень. Речь уже не о поиске по ключевым словам и не о, «умной кнопке» с рекомендациями. Теперь это полноценный ИИ-агент, который может сам найти, уточнить и даже купить то, что вы хотите.

Представьте, что вы просто рассказываете подруге, какой товар ищете. Например, вам нужен теплый свитер на зиму, который подходит и к джинсам, и к платью. Хочется мягкий, но износостойкий, да еще и в редком оранжевом цвете. С тем же уровнем естественности можно объяснить задачу ИИ, а он проанализирует ваш запрос и подберет варианты, максимально подходящие под запрос и ситуацию. Так что больше не нужно часами крутить фильтры и сравнивать карточки товаров вручную.

Что еще нового в нейросетях Google

Одно из полезных дополнений: автоматическое отслеживание скидок. Если вы знаете, что хотите купить, но ждете лучшую цену, ИИ будет следить за изменениями и предупредит, когда товар подешевеет. Фактически инструмент берет на себя всю рутину по мониторингу цен.

Еще выделяется функция звонков. Вместо того чтобы самому обзванивать магазины в поисках нужной модели смартфона или размера кроссовок, можно поручить эту работу ИИ. Он уточнит наличие, цену, возможные акции и соберет из всего подробный отчет. Вы просто получаете результат, без беготни по магазинам и ожидания очереди на горячей линии.

Пока новые возможности доступны не везде и в основном работают в США. Но это заметный шаг к будущему, где покупки превращаются в автоматизированный процесс, который экономит ваше время. И приятно видеть, что ИИ наконец становится не только модным словом, но и практически полезным инструментом, помощником, который действительно работает на человека.