Новый OnePlus 8 и банковская карта Google: итоги недели

Самым ярким событием этой недели стали презентации новых смартфонов, которых было как никогда много. Нам показали новое семейство OnePlus 8, Honor 30 и даже iPhone SE 2, который многие ждали уже несколько лет. А еще неделя запомнилась большими скидками на Google Pixel и политикой этой компании в отношении персонала. Все это стало не только нашим настоящим в прошедшие семь дней, но и осталось в истории, которую мы когда-нибудь будем вспоминать. Пока давайте просто закрепим все это в памяти. А поможет нам в этом наш еженедельный новостной дайджест. Ну, и если вы не следили за новостями, вы сможете многое узнать, прочитав эту статью.

Apple, подвинься. Google засветила банковскую карту для Google Pay

Слухи о том, что Google собирается запустить собственную банковскую карту, появились ещё в прошлом году. Правда, тогда эта информация не имела другого подтверждения, кроме слов инсайдеров средней руки, которые в равной степени могли оказаться правы и ошибиться. Однако теперь слухи обрели под собой более твёрдую почву, обозначив реальные намерения поискового гиганта по выходу на рынок финансовых услуг. Ведь Google уже приступила к тестированию собственной банковской карты, которая буквально на днях засветилась в программном коде сервиса Google Pay.

Судя по имеющейся информации, Google Card будет сильно напоминать Apple Card – как с точки зрения методики оформления, так и использования. Фирменную карточку Google можно будет заказать в приложении Google Pay, где она тут же и появится в виртуальном формате. Физическая карта придёт позднее по почте. Но, в отличие от Apple Card, Google Card будет дебетовой, а значит, получить её смогут куда больше пользователей, да и ждать проверки кредитного рейтинга не придётся.

Неизвестно, будет ли Google Card выполнена из титана, как Apple Card, но на изображениях, которые были обнаружены в приложении Google Pay, карточка имеет характерный металлический цвет. Поэтому не исключено, что поисковый гигант пойдёт по пути Apple и сделает если не титановую карту, то по крайней мере алюминиевую или железную. А вот что интересно, так это ориентация карты. Если все обычные карты имеют горизонтальную ориентацию, то у Google Card она вертикальная. На самом деле это логично, учитывая, что именно таким образом мы вставляем её в терминал.

Как я защищаюсь от коронавируса с помощью Google Pay

Как и Apple Card, первоначально Google Card будет работать только в США. Во всяком случае, на это указывают банки-партнёры, которые будут эмитировать карту по заказу Google. Это банковский холдинг CITI Group и Stanford Federal Credit Union. Да, как видите, обслуживать Google Card будут сразу два банка. Почему, пока не очень понятно, но, возможно, таким образом поисковый гигант хочет просто разделить нагрузку либо предложить пользователям разные условия обслуживания по аналогии с картами «Яндекс.Плюс» от Тинькофф банка и Альфа-банка.

На самом деле Google Card будет целым сервисом, а не просто картой, пусть и вшитым в Google Pay. Он позволит пользователям отслеживать все свои транзакции, обеспечит им возможность пересылки и приёма денежных средств, а также заказывать дополнительную карту к счёту, блокировать её или закрывать без необходимости посещать банковский офис. Для США такие услуги всё ещё являются исключительными, поэтому нет сомнений в том, что Google Card будет пользоваться высокой популярностью у местного населения.

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А, что касается России, то до нас, думаю, Google Card в ближайшее время не доберётся точно, хотя для Google и было бы логично начать мировую экспансию раньше Apple. С другой стороны, из-за того что Apple Card и Google Card можно выпустить только на iOS и Android соответственно, никакой фактической конкуренции между этими финансовыми продуктами не будет. Ведь даже если одна карта будет предлагать более выгодные условия использования, чем другая, вряд ли найдётся много желающих сменить ради этого мобильную платформу. Во всяком случае, я бы на это никогда не пошёл.

Миллионы учеток ZOOM утекли в Сеть

Уже несколько лет в мире наблюдается большой спрос на видеосвязь. Не считая тех, кто запирается в мессенджерах, люди стали больше любить относительно ”живое” общение. Им уже не хватает просто поговорить голосом и хочется смотреть на собеседника. Особенно это актуально, когда общаются несколько людей. Поэтому в последнее время наметился взрывной рост таких средств связи, как Skype, Face Time и Zoom. Последний как-то наиболее активно начал набирать свою аудиторию. Вот только проблема большого количества пользователей в том, что надо как-то умудриться сохранить в секрете их данные. Сервис Zoom сделать этого не смог и допустил большую утечку учетных записей пользователей.

Ни для кого не секрет, что чем больше у тебя есть, тем больше другие хотят, чтобы ты с ними поделился. Особенно актуально это в отношении хранилищ данных. Если у тебя много пользовательских данных, на тебя будут постоянно совершаться атаки и тебя будут стараться ”ограбить”. В век информационных технологий самым главным ресурсом является информация.

Например, сейчас все сидят по домам из-за пандемии коронавируса. В это время те, кто работает на дому или просто соскучился по своим друзьям и родственникам, начинают искать новые способы общения с ними. Одним из популярных сервисов на этом фоне стал американский Zoom. Если до пандемии он насчитывал десятки миллионов пользователей, то сейчас уже сотни миллионов. Признаюсь честно, раньше я знал о сервисе только то, что он в принципе существует, а сейчас даже начал пользоваться им по работе.

200 миллионов из тех, кто используют Zoom, теперь в опасности. Стало ясно, что американский сервис из Сан-Хосе стал чуть ли не инструментом для шпионажа за пользователями. Поэтому многим стоит задуматься, хотят ли они дальше пользоваться таким инструментом.

По сообщениям немецкого издания Heise, власти США заинтересовались работой сервиса. Есть информация, что ”на сторону” сливаются учетные данные пользователей, включая данные их аккаунтов в Facebook. Также утекают и данные пользователей iOS, но в этом случае утечка ограничивается только данными самой учетной записи Zoom.

Ранее в работе сервиса уже были обнаружены уязвимости. Например, около года назад одна из дыр в безопасности позволяла хакерам присоединяться к вашей конференции и подслушивать ваш разговор. Правда, эта уязвимость всплыла только сейчас, на волне роста популярности и широкого обсуждения сервиса.

Дело в том, что Zoom устанавливается на компьютер и получает широкий доступ к системам и аксессуарам. Благодаря этому, хакерам при желании не составит труда взломать все это вместе и также получить доступ к камере, микрофону и содержимому накопителя вашего компьютера.

Таким образом, можно сказать, что Zoom оказался не готов в такому росту популярности. А заодно к тому, что хакеры начнут проявлять к сервису еще больше интереса, а общественность станет намного пристальнее следить за его ошибками. В итоге акции компании выросли за короткий промежуток времени почти в два раза, а после сообщений о хакерских атаках испытали сильно падение.

Zoom позиционирует себя как «лидер рынка решений для встреч». На фоне всемирной изоляции он проявил себя не только как бизнес-инструмент, но и как отличное средство для общения людей между собой.

Причины массовой популярности могут быть в том, что те, кто пользовался этим инструментом только из офиса, теперь пользуется им на дому для связи с коллегами. Это стало толчком к развитию популярности и Zoom вышел за пределы только делового общения.

А еще ему на руку играет то, что даже в бесплатной версии к конференции могут подключиться до ста человек. Правда, сейчас конференции ограничены по времени. Ограничение составляет 40 минут, а сделано это для того, чтобы снизить нагрузку на сервис.

Еще одним важным преимуществом является то, что для приглашения на конференцию достаточно отправить приглашенному человеку ссылку. Он открывает ее и сразу присоединяется к разговору. Правда, вот присоединиться может не только гость, но и хакер.

Крупные производители тоже подвержены рискам. Смартфоны Samsung подверглись атаке хакеров

Ответ на вопрос зачем крадут пароли я дал чуть выше. В наше время всем нужна информация. При этом не стоит думать, что ваши разговоры о том, как вы посмотрели сериал или приготовили новое блюдо кому-то интересны. Настоящий интерес представляют серьезные деловые разговоры. Эти разговоры могут быть интересны конкурентам. Вот тут действительно будет неприятно, если кто-то лишний это услышит. На остальных хакеры просто не будут тратить время, даже если случайно подключатся к ним.

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От простых людей хакерам куда интереснее получить данные их электронной почты и связанных аккаунтов. Это можно использовать для рекламной рассылки. После того, как они составят базу, они продают ее. Цена варьируется от пары рублей до нескольких десятков рублей за одну учетку. Те, кто покупают их, уже могут пользоваться ими по своему назначению. Кто-то рассылает рекламу, а кто-то старается взломать более серьезные учетки. Например, Google или iCloud. Учитывая, что пользователи часто используют один логин и пароль, это является дополнительной уязвимостью.

Расскажите в нашем Telegram-чате, пугают ли вас уязвимости Zoom.

Если вы все еще хотите установить Zoom, для этого достаточно просто перейти на сайт производителя и скачать версию для своего компьютера. После этого останется только зарегистрироваться и начать пользоваться. О том, как это делать я рассказывал в отдельной статье.

Если вы хотите установить Zoom на смартфон или просто не хотите искать приложение в магазине, вот ссылки на скачивание. Надо будет также, просто скачать приложение, зарегистрироваться и общаться. Главное, будьте осторожны и имейте ввиду все, о чем я написал в этой статье.

Скачать Zoom для Android

Скачать Zoom для iOS

Samsung представили Galaxy Tab S6

Рынок планшетных компьютеров — это что-то очень странное и принимаемое далеко не всеми. Одни их боготворят, покупая к ним в пару простую звонилку. Другие их ненавидят, предпочитая хороший смартфон. Третьи покупают и он валяется у них в ящике, а используется раз в месяц. Есть еще и такая категория людей, которые вне зависимости от того, смартфон какого бренда они выбирают, в качестве планшета признают только iPad от Apple. Это неудивительно, ведь именно купертиновский планшет стал именем нарицательным и уже давно расположил к себе очень многих пользователей. Проще говоря, объективно (почти) он лучший. Похоже, так в очередной раз подумала и Samsung.

Слухи о том, то корейский производитель готовит свой новый планшет, ходят уже очень давно. Несколько месяцев назад мы услышали об этом в первый раз и с тех пор преданные фанаты его ждут.

Важной его особенностью должна была стать невысокая стоимость. По крайней мере, более низкая, чем у топового Galaxy Tab S6. Это особенно актуально на фоне того, как Apple раскинула свою сеть планшетов на все ценовые категории, а Huawei выпускает устройства с киллер-фичами (пусть они и поддерживаются только в рамках инфраструктуры Huawei).

На этой неделе слухи обрели форму и стали официальными. Компания Samsung почти незаметно разместила Galaxy Tab S6 Lite в своем магазине в Индонезии. Интересно, почему они так сделали? Им есть чего стыдиться? Или виной тому нынешние сложности с логистикой в мире?

Слухи, которые ходили ранее, подтвердились и Samsung Galaxy Tab S6 Lite очень похож на флагманский планшет компании, но с некоторыми допущениями, если можно так сказать. Он стал более простой версией флагмана — так будет правильнее.

Дисплей новинки стал незначительно меньше старшего брата. Его диагональ составляет 10,4 дюйма. Разрешение при этом будет достаточно высоким — 2400 на 1200 точек. Соотношение сторон, как понятно из разрешения, составляет два к одному. Еще одним отличием от более дорогого Galaxy Tab S6 является матрица. В новой версии установлена TFT-панель, а не OLED.

Зато никуда не делась поддержка фирменного стилуса S-Pen. Тут надо отдать должное компании, что они не продают его отдельно, как это делает Apple, а продают готовый комплект. Даже если он вам не нужен, вы все равно получите решение для полноценной работы со всеми возможными функциями.

Ложкой дегтя будет то, что, судя по всему, в стилусе нового планшета нет аккумулятора и модуля связи. То есть работать как аналог для Samsung Galaxy Note 10 он не будет.

Работает Samsung Galaxy Tab S6 Lite на восьмиядерном процессоре с частотой 1,7 ГГц (с усилением 2,3 ГГц), но производитель чипа не сообщается. Надеюсь, что это не Exynos, хотя вероятность того, что это именно он, очень высока.

В новинке установлено только 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Для расширения памяти предусмотрена поддержка карт microSD, а для зарядки и синхронизации используется порт USB-C.

Сообщается, что аккумулятор имеет емкость 7040 мАч. Этого должно хватить на целых 12 часов автономной работы. Как по мне, так это очень неплохой показатель. По крайней мере, он выше среднего по рынку.

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Любители проводной музыки оценят наличие на корпусе устройства разъема для наушников. С другой стороны, в планшетах от него почти никто не и не собирается оказываться. Обычно в них достаточно места для того, чтобы с размещением разъема не было проблем. Информации о том, есть наушники в комплекте нет, но, скорее всего, нет.

Работает новый планшет естественно на Android 10 с фирменной оболочкой Samsung — One UI 2.1. Пока нельзя сказать, есть ли у планшета поддержка DeX, но, скоре всего, нет. Все равно, за редкими исключениями и некоторым снижением производительности, новый планшет является практически копией Samsung Galaxy Tab S6, но стоит дешевле.

Мне кажется, что если бы я предложил вам угадать стоимость нового планшета, вы бы это сделали очень легко. Раз мы все же информационный портал, я не оставлю этот вопрос без ответа.

Цена нового Samsung Galaxy Tab S6 составляет 400 долларов (примерно 29 700 рублей) в Индонезии. При такой цене он должен будет конкурировать с базовым iPad за 28 000 рублей и HUAWEI MediaPad M5 10.8 за 25 000 рублей.

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Лично для меня выбор в этой ситуации не очевиден. Я бы крепко задумался перед покупкой. Особенно, если бы у меня не было смартфона Samsung для использования совместных функций.

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Пока непонятно, сколько новый планшет будет стоить, когда придет на наш рынок, но вряд ли цена изменится очень сильно. Скорее всего, он будет конкурировать именно с обозначенными выше устройствами.

Если у iPad еще есть минус в виде широких рамок, то у Huawei с этим все в порядке, а цена почти на сто долларов ниже. Ну, а раз уж мы за говорили об iPad, нельзя не отметить, что новинка почти как две капли воды похожа на iPad Pro, который, правда, стоит более 60 000 рублей. Если вам как воздух нужен такой дизайн, то варианта лучше не найти. Одно понятно точно. Samsung вообще не палится и просто делает с планшетами то, что нравится людям. iPad, значит iPad. Был бы у него другой дизайн, может быть и Galaxy Tab 6S был бы другим.

Honor 30 Pro представили официально

Не буду обманывать ни себя, ни вас. Я каждый раз жду презентацию Huawei или Honor с робкой надеждой — а вдруг в этот раз со сцены скажут ”с нас сняли санкции” или ”теперь в AppGallery доступно все, что в Google Play”. Даже в такой формулировке это будет очень круто. Но чуда не происходит и каждый раз представители китайской компании отчитываются о маленькой победе, вроде поддержки нового приложения или сервиса. Конечно, это тоже хорошо, но обидно, что так происходит, когда производители делают реально крутые смартфоны. Так получилось и в этот раз. На этой неделе показали новые смартфоны серии Honor 30. Сами смартфоны — прорыв. Остальное — провал.

Несколько недель назад Honor выпустила в продажу смартфон Honor 30s. Как и в случае с Huawei P40 Lite, он стал предвестником грядущего флагмана. Сам он при этом является относительно недорогим устройством, но логично дополняет модельный ряд.

На этой неделе были официально представлены смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и… Да, куда же без него — Honor 30 Pro Plus. Где-то мы уже видели подобное пару недель назад.

Традиционно линейка Honor 30 делает большой упор на возможности съемки фото и видео. Иногда мне кажется, что по мнению производителей нам больше ничего от смартфона и не нужно. Конечно, мы же достаем смартфон только для того, чтобы снять фото. Ладно, для кого-то это так, но для большинства все же нет.

Радует, что хотя бы дизайну уделили много внимания. Смартфон выпускается в нескольких интересных цветах. Хотя сзади очень подозрительно похож на Huawei серии P40.

Все три смартфона имеют лазерную фокусировку и железо почти максимального уровня. В частности, две старшие модели оснащены чипсетом Kirin 990, а простому Honor 30 достался более простой, но все равно новый, Kirin 985. Он тоже построен на 7-нм техпроцессе и позволяет работать в сетях 5G

Honor 30 Pro Plus имеет 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX700 и RYYB-фильтром с двумя ячейками желтого цвета. Вся эта связка должна хорошо работать в темноте, но это еще надо проверить.

Кроме основного модуля камеры есть еще два дополнительных — перескопический для зума и сверхширокоугольный с разрешением 16 Мп. В итоге смартфон имеет 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой.

Honor 30 Pro оснастили обычным сенсором, перископом и ультрашироким объективом. Максимальное разрешение составило 40 Мп. Обычный Honor 30 имеет схожую конструкцию, но характеристики некоторых модулей более слабые. Все три телефона в качестве четвертого модуля имеют 2-мегапиксельный датчик глубины.

Фронталки всех смарфтонов имеют разрешение 32 Мп. В топовых версиях он дополняется 8 Мп сверхширокоугольным сенсором.

Обе Pro-версии оснащены OLED-дисплеем с экраном типа ”водопад”. Pro Plus имеет 6,57-дюймовый экран Full HD + с частотой обновления 90 Гц. Обычный Pro такой же по размеру и разрешению, но частота обновления не такая высокая. Обычный Honor 30 имеет меньший 6,53-дюймовый экран Full HD без высокой частоты обновления.

Емкость аккумулятора всех моделей составляет 4000 мАч. Хотелось бы большего, но быстрая зарядка 40 Вт немного исправляет положение. Как и случае с представленным ранее OnePlus 8 Pro, быстрая беспроводная зарядка есть только в топовой версии. Тут на на 27 Вт.

К сожалению, модели пока представили только на китайском рынке. В России официальная презентация должна состояться в конце мая.

Что касается цен, то на данный момент за базовый Honor 30 с памятью 6/128 ГБ просят 2 999 юаней (примерно 425 долларов или 32 000 рублей). Если вам этого мало, то версия 8/128 ГБ обойдется в 3 199 юаней (примерно 450 долларов или 33 500 рублей).

Honor 30 Pro комплектуется только 8 ГБ оперативки, а за 128 и 256 ГБ встроенной памяти попросят соответственно 3 999 юаней (примерно 565 долларов или 42 000 рублей) и 4 399 юаней (примерно 620 долларов или 46 500 рублей).

Дороже всего обойдется Honor 30 Pro Plus. У него есть только версия 8/256 ГБ и стоить она будет 4 999 юаней (примерно 708 долларов или 53 000 рублей).

Такие цены куда приятнее, чем на новый OnePlus 8, но есть одно очень большое ”НО”.

Самым главным минусом будет то, с чего я начал эту статью. Ни один из этих смартфонов не работает с сервисами Google. Это действительно очень обидно, так как в целом устройства получились неплохими.

Если вам понравился новый Honor, расскажите об этом в нашем Telegram-чате. Если не понравился, тоже расскажите. Чего нет-то?

С другой стороны, в Китае своего покупателя они точно найдут. В первую очередь, из-за того, то в этой стране Google и так не работает, поэтому для местных жителей ничего не изменилось. На международных рынках компании будет тяжеловато, но если цены будут ниже и к тому времени что-то изменится в инфраструктуре, ситуация будет получше. К сожалению, те несколько месяцев, когда можно было продавать перевыполненные версии флагманов под видом новых смартфонов средней категории, прошли. Теперь пришло время показывать что-то новое. Вот только новое это пока идет с Google разными дорогами.

Новый дорогой OnePlus 8 Pro

Мы уже несколько месяцев говорили о том, каким должен был стать OnePlus 8 и какие у него будут версии. Любовь к OnePlus у нас в стране не такая большая, как в США, но эта тема все равно вызывает интерес. Хотя бы из-за того, что эти смартфоны до сих пор стоят особняком и не похожи ни на какие другие. У меня есть к ним вполне конкретные претензии. Я об этом уже рассказывал и еще не раз расскажу. Пока давайте просто поговорим о том, что нам наконец-то официально показали новый OnePlus 8. Первое впечатление он производит очень неплохое. Тем более, кое-что из слухов не подтвердилось и это немного странно. Но, возможно, компания еще поработает в этом направлении. Сейчас нам интересно другое. Какой он?

На этой неделе во время специального мероприятия OnePlus официально представила свои два новейших смартфона — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Устройства вводят некоторые совершенно новые функции в экосистему OnePlus, а также позволяют получить новый опыт от использования привычных вещей.

Дизайн новинки сложно назвать уникальными. Некоторые элементы были позаимствованы у OnePlus 7. По мне, это хорошо, так как что-что, а дизайн и эргономика прошлогоднего аппарата мне очень нравились.

Расстраивает то, что стоит новый флагман… Как флагман. Теперь это полноценный аппарат, который уже не сможет сказать, что он недорогой, но хороший. Хороший — да, но недорогой это уже не про OnePlus.

Если помните, в прошлом году OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro сильно отличались друг от друга. OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro выглядят очень похожими, хотя Pro явно больше и имеет лучшие характеристики.

Каплевидный вырез, который был в прошлом году в OnePlus 7T и так мне нравился, пропал. Теперь вместо него отверстие, выровненное по левому краю. Вырез довольно маленький — всего 3,8 мм, что лишь немного больше, чем вырезы в дисплее в серии Samsung Galaxy S20 (3,6 мм).

На задней панели OnePlus 8 расположена камера с тремя объективами, но не в круглом модуле, который мы видели на OnePlus 7T, а в вытянутом. Можно сказать, что OnePlus одумалась после неудачного эксперимента.

Что касается OnePlus 8 Pro, то его дизайн почти такой же, как у OnePlus 8, но дисплей немного больше (6,78 дюйма против 6,55 дюйма). Поскольку компания отказалась от всплывающих селфи-камер, устройство стало немного легче — 199 грамм по сравнению с 206 грамм в прошлогодней pro-версии. Еще одно отличие версии Pro от простой ”восьмерки” — дополнительный модуль камеры.

OnePlus 8 поставляется в нескольких новых цветах (черный оникс, ледниковый зеленый и межзвездное сияние), как и OnePlus 8 Pro (черный оникс, ледниковый зеленый и ультрамариновый синий). По крайне мере, так звучит дословный перевод названия цветов. Правда, не все комплектации доступны в каждом из этих цветов. Если захотите купить этот смартфон, придется идти на компромис.

Как OnePlus 8, так и OnePlus 8 Pro получили топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с модемом X55 5G. Это обеспечивает обоим смартфонам поддержку сетей пятого поколения. Правда, надо быть внимательным, так как при покупке моделей, зашитых под операторов, могут не поддерживаться некоторые типы соединения.

OnePlus 8 Pro в отличии от обычного OnePlus 8 также получил два очень заметных обновления, о которых фанаты OnePlus просили годами: беспроводная зарядка и официальная сертификация по стандарту IP68 (защита от воды и пыли).

Давайте вспомним прогнозы и утечки, которые были еще до выхода OnePlus 8

Беспроводная зарядка имеет мощность 30 Вт, что соответствует мощности проводной зарядки. Однако, чтобы получить максимальную скорость зарядки, надо будет купить официальное беспроводное зарядное устройство Warp Charge 30W за 69,95 долларов. Обычные QI зарядки будут поддерживаться, но скорость будет существенно ниже.

Чтобы сейчас не перечислять все спеки, просто посмотрите их в приведенной ниже таблице

С каждым годом телефоны OnePlus становятся все дороже. Это логично, ведь они всегда комплектуются топовым процессором. Одно это уже заставляет поднимать цену. А еще то, что компания набрала вес и уже может себе позволить ставить высокие цены. Даже по такой цене ее смартфоны все равно будут покупать.

Цена OnePlus 8:

$ 699 — OnePlus 8 в Glacial Green (8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ)

$ 799 — OnePlus 8 Interstellar Glow (12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ)

$ 899 — OnePlus 8 Pro в цвете Glacial Green (8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ)

$ 999 — OnePlus 8 Pro в цвете Onyx Black или Ultramarine Blue (12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти)

В США OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут продаваться начиная с 29 апреля, а предварительные заказы уже принимаются. По срокам доступности в России пока говорить рано.

Кроме самих смартфонов, компания показала беспроводное зарядное устройство Warp Charge 30W, которое является док-станцией для беспроводной зарядки OnePlus 8 Pro. Эта зарядная станция тоже будет доступна с 29 апреля по цене 69,95 долларов.

Давайте делиться мнением о новом OnePlus 8 в нашем Telegram-чате.

Я бы с удовольствием попользовался такой зарядкой. Тем более, что я в принципе люблю их и уже рассказывал об этом. Жаль только, что весь потенциал она раскроет только с OnePlus 8 Pro, который мне совсем не хочется покупать за такие деньги.

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