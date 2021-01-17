Новый Samsung Galaxy S21 и санкции Xiaomi: итоги недели

Без сомнения главной новостью уходящей недели был выход нового поколения культовой линейки смартфонов Samsung Galaxy S21. Пусть не всем она нравится, но не заметить ее серьезное влияние на всю индустрию просто нельзя. Тем не менее, кроме нового смартфона, неделя принесла нам еще и скандалы. Например, Xiaomi попала в «черный список» правительства США, в котором уже давно и уверенно находится Huawei. Также на днях вышел новый крутой трекер, который может стать очень серьезной головной болью для культового Xiaomi Mi Band. Конечно, это не все, чем нам запомнились прошедшие семь дней. Давайте освежим их в нашей традиционной новостной подборке.

Xiaomi попала в чёрный список США, как Huawei

Помните, как полтора года назад США внесли Huawei в чёрный список и объявили её угрозой национальной безопасности? Тогда никто особенно не верил, что это надолго, не говоря уже о том, что администрация президента исполнит все обещания по экономической блокаде китайской компании. Однако чем дольше продолжался весь этот цирк, тем яснее становилось, что никакой на самом деле это не цирк, а самая настоящая война, развёрнутая против Huawei. К чему это привело, многие уже знают: китайцы лишились доступа к обновлениям Android, сервисам Google и возможности выпускать собственные процессоры. На этот раз американские власти ополчились на Xiaomi.

США расширили список компаний-угроз национальной безопасности и внесли туда Xiaomi. Такое решение принял Пентагон в ночь с 14 на 15 января. Поводом стала предполагаемая связь китайского производителя смартфонов с военной отраслью КНР.

Само по себе внесение компании в чёрный список не влечёт наложения санкций, попадание в этот список означат, что американские инвесторы не смогут покупать акции Xiaomi. А те американцы, кто уже являются инвесторами Xiaomi, должны будут продать ценные бумаги компании до конца ноября 2021 года. Таким образом США дают понять, что могут сильно покалечить китайскую промышленность, закрыв ей возможность привлекать дополнительные инвестиции. На отношения с Qualcomm, Google и другими партнерами это событие не повлияет.

Главное негативное последствие от причисления Xiaomi к числу компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, на данном этапе заключается в том, что она не сможет заключать контракты на поставку оборудования в государственные органы. Но поскольку Xiaomi не является глобальной телекоммуникационной компанией, как Huawei, по ней это практически не ударит.

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Однако это не значит, что внесение в чёрный список пройдёт для Xiaomi бесследно. В перспективе, если американцы решат ужесточить ограничительные меры и введут санкции, китайцам может прийтись несладко. А вот что ударит по Xiaomi прямо сейчас (да, честно говоря, уже ударило), так это обязанность американских инвесторов отказаться от ценных бумаг корпорации, которые на фоне этих новостей уже просели на 11%.

Введут ли США санкции против Xiaomi, пока вопрос открытый. С одной стороны, инициатором введения ограничительных мер в отношении Huawei был Дональд Трамп, который к концу этого месяца уже покинет свой пост. Но такого рода решения принимает не один человек.

Поэтому очевидно, что отменить всё, что подписал предыдущий президент, новый глава государства не сможет. Тем более что в администрации и в правительстве США остаются люди, которые выступают решительно против американо-китайского сотрудничества. Поэтому не следует исключать дальнейшее обострение конфликта.

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Практика Huawei показала, что санкции США могут очень болезненно ударить по бизнес-интересам практически любой компании. Дело в том, что почти все современные технологии родом из США. Соответственно, если американцы запретят их использование любой, даже самой крупной корпорации, для неё это будет равносильно катастрофе.

Впрочем, для Huawei введение санкций в отношении Xiaomi может стать настоящим подарком. В этом случае компании практически наверняка решат объединить усилия по работе над новой программной платформой, отличной от ОС Google, а потом и перетянуть на свою сторону остальные бренды. В результате получится целый альянс противников Android, и вот тогда на рынке наконец может появиться третья операционка, которая-таки составит конкуренцию имеющимся.

Samsung представила Galaxy S21

В прошлом году, когда вышла серия Samsung Galaxy S20, мы были немного удивлены тем, как компания позиционировала свои устройства. При цене от 999 долларов было ясно, что Samsung закрепила серию S как линейку продуктов исключительно премиум-класса. Galaxy S20 Ultra и вовсе стартовал от 1 399 долларов, что делало его практически недоступным для покупки. Даже те, кто готов был подкопить на флагман, просто махнули рукой при таком ценнике. В 2019 году цены на линейку были более гуманными и сейчас, судя по всему, компания поняла, что немного перегнула палку и, одумавшись, решила вернуть нормальные ценники на обновленные и переосмысленные флагманы, в которых хватает полезных функций и уникальных возможностей.

Samsung уже научилась снижать цену младших моделей на Galaxy Note 20 и Galaxy S20 FE, которые имели пластиковый корпус. Так действительно получается немного сэкономить на производстве и сделать устройство более доступным. С другой стороны, если вы хотите стекло, то вас подтолкнут к покупке более дорогого S21 Plus или даже S21 Ultra.

Учитывая, что корпус это почти единственное отличие между обычной и ”плюсовой” версией, то многим будет приятно купить более дешевый смартфон. Особенно это актуально на фоне общего падения продаж устройств, вызванного финансовым кризисом и пандемией.

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Дизайн всей серии Samsung Galaxy S21 смелый. Они сохраняют округлый подход, который всегда был у серии S, в отличии от острых краев линейки Samsung Galaxy Note, но в этом году Samsung решила сделать выступ камеры не таким, как раньше. Теперь он даже может потянуть на фирменный стиль.

У нас в редакции возникли споры, но мне кажется, что это выглядит хорошо, особенно с учетом разнообразия цветовых решений. На Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus есть цвета с золотым акцентом. Может быть это кому-то покажется немного вычурным, но почему бы и нет?

Основная камера состоит из трех модулей:

Сверширокий с разрешением 12 Мп

Основной с разрешением 12 Мп

Гибридный телевик с разрешением 64 Мп и 3х-кратным оптическим зумом

И основной модуль, и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию изображения (OIS). А вот в сверхширокоугольной камере его не предусмотрено. Ей приходится довольствоваться только цифровой стабилизацией (EIS).

Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп с автофокусом Dual-Pixel. В целом все очень похоже на Galaxy S20, и именно поэтому компания сделала такой большой упор на S21 Ultra, преподнося его, как совершенно новое устройство.

Дисплей Samsung Galaxy S21 представляет собой 6,2-дюймовую панель FHD+ с разрешением 2400 x 1080, в то время, как Galaxy S21 Plus оснащен 6,7-дюймовой панелью FHD+ с тем же разрешением. То есть с точки зрения плотности пикселей младшая модель будет даже более предпочтительной.

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В любом случае заметно более низкое разрешение, чем у прошлогодних Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus, каждый из которых имел панели QHD+. Это еще один пункт, по которому Samsung сэкономила, чтобы снизить общую стоимость смартфона. Кроме того, экраны с низким разрешением обычно способствуют увеличению времени автономной работы. В сочетании с возможностью автоматической смены частоты обновления с 48 до 120 Гц это позволит аккумулятору работать дольше.

Вы также могли заметить плоский дисплей на двух смартфонах. В то время, как флагманские телефоны Samsung серии S имели изогнутые края почти во всех случаях, начиная со времен Galaxy S8. Сейчас компания решила отказаться от этого и установить плоские панели на S21 и S21 Plus. Я не имею ничего против и, наоборот, поддерживаю такое решение. Как-то уже надоели эти скругления, которые так до сих пор непонятно, для чего нужны.

Серия Samsung Galaxy S21 станет первой среди смартфонов в США с процессором Qualcomm Snapdragon 888, хотя глобальный вариант устройств получит собственные чипы Exynos 2100 от Samsung. Оперативной памяти в обеих моделях будет 8 ГБ, а встроенной — или 128 или 256 ГБ.

Аккумулятор Samsung Galaxy S21 будет иметь емкость 4000 мАч, а S21 Plus 4800 мАч. Оба устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку 2.0 и USB PD 3.0 мощностью до 25 Вт.

А самым забавным стало то, как Samsung рассказывала о том, что заботится об окружающей среде, и что Земля — это наш общий дом. Даже показывали ролик с черепашками, намекая, что экология важнее адаптера питания в комплекте. Все бы ничего, если бы до этого компания не высмеивала Apple за то, что та под таким же предлогом отказалась от адаптеров питания в iPhone 12. Как-то это некрасиво что ли.

Samsung Galaxy S21 Ultra также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, но он получил больше памяти — 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ. Если и этого мало, то есть версия на 16/512 ГБ. Ни одно из новых устройств не поддерживает карту памяти, так что надо сразу думать, какой объем выбрать, чтобы не было мало.

S21 Ultra оснащен большим 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем WQHD+ с разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он также поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, но для экономии батареи разрешение может быть снижено до 10 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, как и в прошлом году.

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Но, конечно же, самое большое различие между серией S21 и S21 Ultra — это система камер. В прошлом году Galaxy S20 Ultra представил основной датчик на 108 МП, 5-кратный оптический телеобъектив и 100-кратный зум. В этом году Samsung повышает ставки.

На задней панели S21 Ultra вы найдете четыре разные камеры, а также систему лазерной автофокусировки. Есть 12-мегапиксельная широкоугольная камера, 108-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 10-мегапиксельный трехкратный оптический телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 10-мегапиксельный оптический телеобъектив с 10-кратным увеличением — также с оптической стабилизацией изображения.

Добавление 3х-кратного оптического увеличения является отличной идеей и делает аппарат намного более универсальным в сравнении с прошлогодней версией. А что касается 100х-кратного зума, который в прошлом году был только для того, чтобы можно было им похвастаться, то теперь компания добавила к нему более продвинутую систему стабилизации. Надо попользоваться устройством некоторое время, чтобы понять, на что способна новая камера, но пока звучит все очень даже хорошо.

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Самое удивительное, что Samsung представляет поддержку S Pen для Galaxy S21 Ultra. Он будет выпускаться в двух вариантах и убираться в специальный отсек чехла. Пусть новый S Pen и похож на аналог из комплекта Note 20, но он не будет таким функциональным. А еще он будет работать только с Ultra-версией. Обычные S20 и S20 Plus не смогут его поддерживать.

Можно спорить, является ли это признаком того, что Samsung действительно убивает линейку Galaxy Note, но предоставление его основной функции в линейке Galaxy S действительно заставляет задуматься.

Несмотря на высокую цену S21 Ultra, S Pen придется докупать отдельно за 39,99 долларов. Силиконовый чехол с S Pen в комплекте стоит 69,99 долларов, а оригинальный чехол с откидной крышкой (и S Pen) — 89,99 долларов.

Все три новых устройства серии Galaxy S будут работать под управление One UI 3.1 на базе Android 11. На презентации не было уделено много внимания тому, что изменилось в операционной системе, поэтому обсудим это в отдельной статье. Пока приведу пример только одной новой функции.

Ею является режиссерский режим. Эта функция объединяет изображения со всех камер и выводит их на экран, чтобы вы могли переключаться между ними, создавая эффект многокамерности, применяемый в профессиональных видео.

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Серия Samsung Galaxy S21 доступна для предварительного заказа начиная с 14 января. Устройства официально поступят в продажу в пятницу, 29 января. Цены на Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra будут начинаться с 799,99 долларов США, 999,99 долларов США и $ 1 199 соответственно. В России цены будут стартовать от 74 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответсвенно.

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Процессоры Qualcomm будут похожи на Apple

Наверное, вы уже не помните, но ещё 10 лет назад именно Android-смартфоны, а не iPhone, считались наиболее продвинутыми в техническом плане. Первый смартфон с 2-ядерным процессором – на Android. Первый смартфон с 2 ГБ оперативной памяти – на Android. Первый смартфон с поддержкой быстрой зарядки – тоже на Android. Но если по объёмам оперативной памяти и скорости зарядки айфонам до сих пор далеко до своих конкурентов, то вот в плане производительности и энергоэффективности процессоры Apple ушли далеко вперёд. Понятно, что Qualcomm, которая является основным поставщиком чипов на рынке, это очень смущает.

Qualcomm раскошелилась и купила стартап Nuvia, занимающийся разработкой микросхем. Сумма сделки составила невероятные 1,4 миллиарда долларов. Это реально большие деньги не только для стартапа, но и для вполне себе состоявшейся компании. Но, кажется, Qualcomm знала, за что платит.

В состав руководства Nuvia входит три бывших инженера Apple, которые работали над созданием фирменных процессоров компании. Именно их опыт, скорее всего, понадобился Qualcomm, которая вот уже несколько лет находится на позиции догоняющего, будучи не в силах превзойти чипы Apple, даже перейдя на выпуск «камней» в полугодовом цикле.

Допускаю, что вы уже слышали о Nuvia или, по крайней мере, об одном из её основателей – Джерарде Уильямсе III. Он несколько лет возглавлял проект Apple Silicon и, по утверждению Apple, параллельно работал на свой собственный стартап. Это и побудило Apple подать в суд на бывшего сотрудника, который к моменту подачи иска уже уволился.

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В Купертино объяснили, что Уильямс III мог передать секретные наработки компании в Nuvia, где применить их в коммерческих целях. Однако суд признал бывшего инженера Apple виновным только в нарушении положений трудового договора, проявившихся в создании собственного предприятия.

Очевидно, у Qualcomm большие планы на Nuvia. Ещё бы, ведь порфтолио одного только Уильямса III, даже если он не воровал технологии Apple, состоит более чем из 60 патентов. Несмотря на то что сделка только-только состоялась, производитель уже имеет чётко сформулированную стратегию применения наработок стартапа в своей деятельности. Во всяком случае, как утверждают в Qualcomm, уже в ближайшее время фирменные процессоры Nuvia будут интегрированы в широкий спектр устройств, доступных на рынке.

В скором времени Qualcomm Technologies планирует интегрировать процессоры Nuvia в обширный ряд электронных устройств, доступных на рынке. Это будут флагманские смартфоны, ноутбуки следующего поколения, а также современные системы помощи при вождении для автомобилей, — рассказали в Qualcomm.

Поскольку Qualcomm не делает ни смартфонов, ни компьютеров, скорее всего, компания будет предлагать технологии Nuvia в устройствах своих партнёров. А предложить им явно будет что. Всё-таки Уильямс III работал над созданием всех процессоров Apple – от A7 до A12X Bionic и M1, а значит, хорошо разбирается во многих тонкостях этой отрасли. Конечно, его познания не смогут повернуть время вспять и сделать Qualcomm лидером отрасли постфактум. Однако помочь ей усилить свои позиции Nuvia точно сможет.

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Очевидно, что инженеры Nuvia обладают глубокими познаниями в сфере разработки и производства процессоров и, возможно, даже используют некоторые из решений Apple. Поэтому высока вероятность, что грамотное применение имеющихся в их распоряжении методик вроде OoO (Out-of-Order), которая обеспечивает чипам A-серии параллельное выполнение задач, а не друг за другом, всё-таки позволит либо улучшить собственные процессоры Qualcomm, либо начать выпускать под их именем чипы Nuvia, если те окажутся намного круче.

Чем Harmony OS отличается от Android и iOS. Ответ Huawei

Несмотря на то что Huawei собралась переводить все свои смартфоны с Android на Harmony OS, от неё до сих пор никто так и не дождался заявления о намерении составить конкуренцию Google на рынке мобильных платформ. Напротив, складывается полное впечатление, что китайцы этого старательно избегают. Возможно, потому что всё ещё надеются на восстановление отношений, а, возможно, потому что что-то скрывают. Например, то, что Harmony OS на самом деле является переделанным Android. Ведь это утверждение так до сих пор никто не опроверг. Но оставлять его совсем без внимания Huawei тоже не могла.

В начале недели Ван Чэнглу, руководитель отдела разработки программного обеспечения в Huawei, заявил, что Harmony OS не является копией ни Android, ни iOS. Но поскольку это практически никого не убедило, топ-менеджер решил продолжить развивать эту тему и выступил со сравнительной таблицей трёх операционных систем, где сопоставляются их особенности.

Harmony OS

Поддерживаемые устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, устройства интернета вещей, телевизоры, автомобили, бытовая техника

Перспективы роста: устройства интернета вещей обладают огромным потенциалом роста

Недостатки: новая операционная система

Преимущества: открытый исходный код, быстродействие, экосистема

Приложения: единая разработка, адаптация ко многим устройствам

Аndroid

Поддерживаемые устройства: только мобильные устройства

Перспективы роста: ограниченные

Преимущества: открытый исходный код

Недостатки: фрагментация, прерывистость

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iOS

Поддерживаемые устройства: только смартфоны

Перспективы роста: ограниченные

Преимущества: плавность

Недостатки: закрытость

Приложения: адаптация в индивидуальном порядке

Честно говоря, Huawei выбрала довольно странные критерии сравнения, не говоря уже о том, что постаралась максимально сгладить недостатки Harmony OS. Согласен, хаять собственный продукт – это глупо, но в том виде, в котором китайцы подали особенности фирменной операционной системы, они выглядят чрезвычайно наивными.

Ведь недостаток приложений – это только малая часть проблем Harmony OS. Помимо того, что разработчики из США пока не горят желанием публиковать свой софт в AppGallery, очевидно, что операционной системе Huawei не светит поддержка ни одного из используемых в мире сервисов для бесконтактной оплаты. В лучшем случае, на что смогут рассчитывать пользователи, — это Huawei Pay, о проблемах которого мы уже рассказывали, или Mir Pay, который явно будет даже более ограничен в своих возможностях, чем SberPay.

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Но это ладно. Куда интереснее ответ на вопрос, при чём тут вообще iOS? В конце концов, никто не обвиняет Huawei в том, что она использует операционную систему Apple в качестве базиса для Harmony OS. Поэтому её упоминание здесь очевидно лишнее. Так наверняка подумает большинство из тех, кто ознакомится с приведёнными тезисами.

Но, как я уже говорил, яснее ясного, что каждое слово в публичных заявлениях руководства Huawei тщательно выверены и несут в себе значимый посыл. Просто китайцы таким образом пытаются сместить наше внимание в сторону, чтобы никому не пришло в голову думать, что они так и не ответили на вопрос о происхождении Harmony OS. Они на него ответили, просто не так, как мы ждали, а дали понять, что не намерены оправдываться. Отстаньте.

Вышел OnePlus Band

Несмотря на то что фитнес – штука далеко не самая популярная, фитнес-браслетами пользуются ну практически все. Особенно хорошо это заметно на примере владельцев Android-смартфонов, для которых фитнес-браслет – это едва ли не единственное носимое устройств, очевидно, опережающее по популярности даже беспроводные наушники. В конце концов, беспроводные наушники – особенно в стиле AirPods – стоят довольно дорого, а трекер активности можно купить буквально за копейки. Этим и пользуются производители, которые постепенно осваивают этот рынок. Например, OnePlus.

OnePlus представила свой первый фитнес-браслет с незамысловатым названием OnePlus Band. Новинка оказалась ровно такой же, как и предсказывали слухи и утечки. Рассказываю, почему себе бы я такой никогда не купил.

Во внешности OnePlus Band нет ничего необычного. Это привычный всем форм-фактор капсулы, помещённый в силиконовый ремешок с выемкой. Его, как и Mi Band, можно извлечь из своего гнезда либо для зарядки, либо для замены браслета.

Дисплей OnePlus Band тоже ничем не выделяется. 1,1-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 294 x 126 пикселей с тачскрином. Он показывает время, уведомления, информирует о входящих звонках, а также выводит другие сведения и управляющие элементы.

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У других фитнес-браслетов дисплеи выполняют ту же роль, но с точки зрения диагонали и, соответственно, удобства использования явно выигрывает Honor Band 6, который доступен в продаже на AliExpress примерно за 2800 рублей.

Защита от воды IP68

Сканер кислорода в крови

Пульсометр

Шагомер

Управление камерой и музыкой

Автоопределение 13 видов спортивных упражнений

Трекер сна

Уведомление о необходимости подвигаться

Автономность 14 дней

Bluetooth 5.0

Цена – 34 доллара

В целом тут всё стандартно. Да, есть сканер кислорода в крови, но, будем честны, сегодня такой приблудой уже никого не удивишь, тем более за 34 доллара. А вот чем удивишь, — это это либо большим дисплеем, который делает фитнес-браслет похожим на смарт-часы, либо поддержкой бесконтактной оплаты. К сожалению, у OnePlus Band такой функции нет. Но зато она есть у Mi Band 4, который к тому же официально поставляется в Россию.

Купить Honor Band 6

Поэтому, если бы я выбирал между OnePlus Band, Honor Band 6 и Mi Band 4, у которого нет сканера кислорода в крови, но есть NFC, я бы выбрал Mi Band. В конце концов, бесконтактная оплата – это такая функция, которой вы будете пользоваться постоянно. Ведь в магазин вы ходите в самом худшем случае 1 раз в неделю. А как часто у вас возникает реальная – не надуманная, а реальная – необходимость измерить уровень сатурации в крови? Скорее всего, нечасто.

У меня, например, такая потребность возникла только один раз в жизни – когда я заболел COVID-19. Мне уже поставили диагноз, но пульсоксиметра или совместимого фитнес-браслета под рукой не оказалось. Но, к счастью, болезнь я перенёс без каких-либо осложнений, отделавшись лишь температурой и потерей обоняния. Из этого я делаю вывод, что на практике сканер SpO2 – это вещь менее практичная, чем NFC-модуль, обеспечивающий бесконтактную оплату.

Купить Mi Band 4 на Али

Мне странно, что OnePlus не оснастила свой фитнес-браслет поддержкой бесконтактной оплаты. Очевидно, что это модуль, который стоит не так дорого, да и его оптимизация, учитывая опыт OnePlus в производстве смартфонов с поддержкой Google Pay, не отняла бы у разработчиков компании много сил. Но китайцы решили сэкономить, и, на мой взгляд, совершенно напрасно, потому что покупать OnePlus Band многие не станут, если рядом есть Mi Band 4.