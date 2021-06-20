Новый сервис Google и важное откровение Qualcomm: итоги недели

На этой неделе было много интересных новостей. Одно только то, что Google готовит свой аналог знаменитого приложения Локатор от Apple, уже тянет на главную новость недели. Но кроме этого, мы узнали, что такие культовые в своих нишах компании, как OnePlus и OPPO, решили заниматься совместным производством смартфонов. К чему это приведет, пока непонятно, но ситуация очень интересная. А еще на этой неделе Qualcomm рассказала о том, как Google нас обманывает. Все это и многие другие новости недели обсудим в нашем традиционном итоговом новостном дайджесте. Давайте вспомним главные события уходящей недели.

Qualcomm рассказала, как Google нас обманывает

Вы когда-нибудь задумывались, почему смартфоны под управлением Android обновляются всего два года? Ведь это ощутимо меньше, чем iPhone, которые продолжают поддерживать в течение 5, а то и 6 лет. Google объясняет это тем, что не тянут процессоры. Якобы запаса их мощности не хватает, чтобы вытянуть три и больше обновлений. Поверить в это, честно говоря, было сложно, учитывая, что обычно квалкоммовские «камни» всегда били рекорды производительности. Но оспорить что-либо всё равно было невозможно. Но тут вмешалась Qualcomm.

Поводом для вмешательства Qualcomm в отношения Google со своими клиентами стал вопрос относительно обновления смарт-часов на WearOS. Началось всё с того, что Google завалили вопросами о том, получат ли часы с процессором Snapdragon Wear 3100, которым уже исполнилось три года, новую версию Wear OS.

Google решила не игнорировать пользователей, но и обнадёживать их не хотела. Поэтому представители компании заявили, что решение ещё не принято. Якобы команде инженеров и разработчиков предстоит провести серию исследований, чтобы выяснить, совместимо ли предстоящее обновление с настолько старым процессором.

Однако Qualcomm заявила, что вычислительного потенциала Snapdragon Wear 3100 совершенно точно достаточно для того, чтобы часы на базе этого процессора потянули предстоящее обновление. То есть теперь всё упирается в решение Google и производителей, которые используют фирменный «камень» Qualcomm в качестве аппаратной основы своих гаджетов.

Google выпустила обновление Wear OS, повышающее автономность и скорость работы часов

Получается, Google явно не договаривает, когда рассказывает, что решение по обновлению смарт-часов на Snapdragon Wear 3100 ещё не принято. Вернее, само-то решение, может быть, и правда не принято. Но не потому, что чипу не хватает производительности и он не способен вытянуть нововведения апдейта, а потому что Google не уверена, стоит ли ей вообще продлевать жизнь настолько старым смарт-часам.

Не последнюю роль в принятии этого решения должна играть модель обновления Android. Google просто не может сказать потребителям, что смарт-часы трёхлетней давности получат новую версию операционной системы, а смартфоны, которые имеют не в пример более мощное железо, ограничатся только двумя. Это может вызвать ненужные вопросы, разгребать которые потом придётся Google, а не Qualcomm.

Просто в этой ситуации как бы и нет виноватых. Qualcomm со своей стороны делает процессоры, Google делает программное обеспечение, а производители – компонуют их. Так что пойди разбери, из-за кого старенький гаджет не получил обновление. Например, Mobvoi и Fossil уже признали, что не будут обновлять часы на Snapdragon Wear 3100, хотя и виноваты вроде бы не они.

Как улучшить производительность часов на Wear OS

Не знаю, как у вас, а у меня лично нет никаких сомнений в том, что ключевая причина, по которой трёх- и четырёхлетние устройства не обновляются, заключатся в сговоре Google и производителей. Поисковому гиганту совершенно не хочется заниматься оптимизацией под старые устройства, ведь куда проще сразу выпустить быстрый апдейт для новых. А производителям не хочется поддерживать их, потому что заработать на них уже не получится.

Honor будет работать с сервисами Google

Несмотря на то что Honor обрела самостоятельность от Huawei ещё в прошлом году, добившись снятия американских санкций, она не спешила восстанавливать отношения с Google и выпускать смартфоны с её сервисами. Поэтому в какой-то момент многие стали думать, что на самом деле независимый бренд всё ещё находится под экономическими ограничениями либо поисковый гигант не соглашается сертифицировать Google Mobile Services для фирменных устройств Honor. Впрочем, всё это было неправдой.

Honor представила свой первый смартфон, вышедший после обретения брендом независимости от Huawei, — Honor 50. Это не флагманская модель, поэтому и внутренняя начинка новинки не претендует на звание топовой. Однако важно даже не это, а то, что все аппараты модельного ряда теперь официально поддерживают сервисы Google.

Но сначала пробежимся по техническим возможностям Honor 50:

Процессор – Snapdragon 778G

Память – 8/128, 8/256 и 12/128, 12/256 ГБ ГБ

Дисплей – 6,57/6,72 дюйма, 120 Гц

Камера – 108/8/2/2 Мп

Батарея – 4300/4000 мА*ч

Как видите, начинка устройства и впрямь не топовая, но вполне себе неплохая как для представителя среднего ценового сегмента. На более Honor пока не претендует. Honor 50 в базовой конфигурации с аккумулятором на 4300 мА*ч и объёмом памяти 8/128 ГБ будет стоить в районе 30 тысяч рублей. А Pro-модификация с батарейкой на 4000 мА*ч, 12/256 ГБ памяти и дополнительной фронталкой на 32 Мп – в районе 40 тысяч.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Откровенно говоря, цена не самая низкая. Тот же Galaxy A52 стоит ощутимо дешевле, по крайней мере, в России. Но A52 не имеет настолько же крутой камеры, не способен зарядиться за 45 и 25 минут как Honor 50 и Honor 50 Pro, а также выполнен из пластика, в то время как китайские новинки – из стекла и металла с применением особого напыления для перламутрового отблеска.

Все модификации Honor 50, которые поступят в продажу за пределами Китая, получат Google Mobile Services. То есть их владельцы смогут скачивать приложения из Google Play, оплачивать покупки при помощи Google Pay, получать все уведомления вовремя благодаря работе облачных платформ Google и делать многое другое из того, к чему им откроют доступ службы поискового гиганта.

А вот с сервисами Huawei смартфонам Honor пришлось расстаться. Независимый бренд отказался не только от использования Huawei Mobile Services, но даже убрал из прошивки Magic UI магазин приложений AppGallery. Очевидно, так в Honor хотели подчеркнуть, что больше не имеют ничего общего с Huawei, а, может быть, это было требованием США для снятия санкций. Как бы там ни было, никаких упоминаний о бывшем владельцев в смартфонах Honor больше не будет.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Однако важно понимать, что отсутствие Huawei Mobile Services и AppGallery, а также присутствие сервисов Google справедливо только в отношении Honor 50 и не распространяется на смартфоны Honor, вышедшие под эгидой Huawei в период действия санкций. То есть Honor 30, Honor 40 и промежуточные модели, которые выходили в период с лета 2019 года по май 2021, сервисы Google не получат.

OnePlus и Oppo будут делать смартфоны вместе

Ключевых производителей смартфонов, которые ведут свои разработки с нуля и предлагают рынку настоящие новшества, не так уж и много. Samsung, Huawei, Xiaomi, BBK. Вот, пожалуй, и весь список. В принципе, есть и другие бренды, но они в большинстве своём не являются самостоятельными акторами и, как правило, принадлежат другим, более сильным игрокам. Они специально создают новые суббренды, чтобы на рынке было хоть какое-то разнообразие. Но такого, чтобы бренды, наоборот, объединялись, раньше как-то не было.

OnePlus и Oppo намерены объединиться для дальнейшей разработки новых смартфонов и их программного обеспечения. Об этом объявил генеральный директор OnePlus Пит Лау на форуме техподдержки компании. По его словам, прогресс требует объединения усилий. Поэтому два бренда приняли решение о техническом слиянии. Это на самом деле ключевой момент, потому что никакого поглощения проводить не планируется.

Слияние, о котором идёт речь, действительно будет сугубо техническим, потому что сами бренды сохранят самостоятельность и право реализации своих бизнес-стратегий. То есть ни OnePlus, ни Oppo с рынка не пропадут. Просто теперь у них будет намного больше общего, чем было раньше. Общие ресурсы, научные разработки и финансирование помогут компаниям стать сильнее и начать активнее покорять рынок смартфонов.

По словам Пита Лау, объединение OnePlus и Oppo приведёт к расширению модельного ряда каждого бренда, а также позволит усовершенствовать их программное обеспечение. Дело в том, что теперь к созданию оболочек для смартфонов каждого бренда будет привлечено больше разработчиков, тестеров и отладчиков, которые смогут более эффективно развивать Oxygen OS и Color OS, своевременно выявляя баги и недоработки.

Вот как изменилось отношение OnePlus к ее смартфонам за последние годы

Объединение должно быть выгодно обоим компаниям. OnePlus оно поможет укрепиться в сегменте недорогих устройств, с продвижением которых у бренда явно есть проблемы. Ведь что OnePlus N10, что N100, что предшествующий им OnePlus X – все получались откровенно так себе и не пользовались популярностью. У смартфонов Oppo тенденция обратная. Компания делает отличные бюджетники, но с флагманами у неё как-то не ладится.

Другое дело, что OnePlus и Oppo и так являются родными братьями, поскольку оба произошли от китайского производственного концерна BBK. Ему так же принадлежит бренд Vivo, который пользуется большой популярностью, так что не исключено, что в альянс Oppo-OnePlus войдёт и он. Ведь его флагманы тоже не особенно популярны у аудитории, которая предпочитает брать в основном бюджетные аппараты бренда.

Так что по большому счёту запланированное объединение таковым не является, потому что компании изначально не очень-то разделялись. У них явно одни и те же исследовательские центры, а различия в их устройствах лишь в полутонах. Потому что с аппаратной точки зрения они плюс-минус одинаковы. Единственное, в чём я бы ждал ощутимых улучшений, — это в программном обеспечении, над которым будет работать больше людей и которое сможет стать более универсальным.

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Ведь универсальность будет означать, что ПО смартфонов Oppo и OnePlus – а в перспективе, может быть, и Vivo – будет нативно совместимы друг с другом. А это в свою очередь может привести к тому, что бренды просто создадут свой собственный аналог Android, который уже будет настоящей операционной системой, в отличие от Harmony OS, так и не сумевшей обрести реальную независимость от ОС поискового гиганта.

Huawei больше не будет производить смартфоны

Как бы ни пыталась Huawei убедить нас в том, что «санкции ей только на пользу», очевидно, что дела у компании идут откровенно так себе. Сначала, чтобы обойти ограничение на использование сервисов Google, она начала перевыпускать старые смартфоны под новыми именами, затем потеряла право выпускать собственные процессоры Kirin, а потом и вовсе продала суббренд Honor, чтобы вывести его из-под санкций. Казалось бы, что вообще может быть хуже? Но выяснилось, что может.

Huawei начинает сокращать модельный ряд флагманских смартфонов. В этом году компания впервые не станет обновлять линейку Huawei Mate. То есть аппараты Mate 40 и Mate 40 Pro, которые вышли годом ранее, станут последними представителями модельного ряда. Причина – проблемы с поставками чипсетов. Ведь, как известно, в прошлом году США пригрозили санкциями TSMC, подрядчику Huawei по производству процессоров, если он не откажется от сотрудничества с китайским брендом.

Поговаривают, что Huawei нашла частичный выход из ситуации с процессорами. Якобы по старому контракту TSMC была обязана выпустить партию чипов нового поколения. Однако их получилось так немного, что Huawei не осталось ничего другого, кроме как отказаться от второстепенной флагманской линейки в пользу основной. Ведь возможности закупать процессоры где-то ещё у компании из-за санкций тоже нет. Ни MediaTek, ни Qualcomm, ни даже Xiaomi не могут продавать ей свои чипы, дабы не навлечь санкции уже на себя.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Впрочем, если бы не санкции, ситуация скорее всего мало изменилась бы. Дело в том, что сейчас на рынке в принципе наблюдается дефицит процессоров. Из-за этого даже Samsung отказывается от выпуска сразу нескольких моделей смартфонов. Одна из них – это флагманская линейка Galaxy Note. Корейцам не хватило процессоров на второй модельный ряд, и они приняли решение сосредоточиться на выпуске Galaxy S, чтобы не распылять флагманские чипсеты.

Но если Samsung в следующем году скорее всего сможет восстановить выпуск замороженных смартфонов, то у Huawei наблюдаются явные проблемы. Ведь, если вы заметили, компания так и не выпустила Huawei P50, который должен был уже выйти. Ей пришлось отложить его запуск на неопределённый срок по тем же причинам, что и Mate 50. Но даже если китайцы наберут необходимый запас процессоров в этот раз, нет гарантий, что хватит на следующий. Так что Huawei P50 вполне может стать последней флагманской моделью в принципе.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

Сложно представить, как Huawei будет выходить из сложившейся ситуации. Всё-таки санкции, которые США ввели против компании в 2019 году, явно имели отложенный характер. Потому что поначалу у Huawei были возможности и для выпуска смартфонов с сервисами Google, и для производства собственных процессоров. Сейчас же весь её запас прочности исчерпался. Но, если с Harmony OS ещё можно худо-бедно существовать, то вот без аппаратного обеспечения не может существовать ни один смартфон. Так что китайцам придётся либо искать обходные пути и новых поставщиков комплектующих, либо просто уходить с рынка.

Google делает свой аналог Локатор от Apple

Одним из лучших продуктов Apple последнего времени может по праву считаться приложение «Локатор». Оно объединяет все устройства компании в обширную инфраструктуру, позволяя им работать в качестве ретрансляторов сигналов от потерянных гаджетов к их владельцам, независимо от уровня зарядки или подключения к интернету. То есть iPhone может быть полностью разряжен, но он будет подавать сигнал бедствия. Короче, круто. Жаль только, что у Google такого никогда не было. Но вскоре это останется в прошлом.

Google работает над собственным аналогом «Локатора» от Apple. Фирменное решение поискового гиганта, как и оригинал, сможет объединить устройства в обширную сеть, позволив им связываться друг с другом и передавать координаты утерянных гаджетов владельцам, если они подают сигнал бедствия.

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Соответствующие упоминания обнаружились в последнем обновлении Google Play Services за номером 21.24.13. Службы поискового гиганта пока не поддерживают новый механизм, но уже содержат переключатель, который позволит подключить устройство к поиску пропаж или, наоборот, отключить.

Судя по всему, работать собственный «Локатор» от Google будет примерно следующим образом:

Владелец потерянного устройства включает режим пропажи через сервис Find My Device для поиска Android-устройств;

В этот момент на устройстве активируется Bluetooth Low Energy, который рассылает сигнал бедствия в радиусе 20-25 метров;

Устройства проходящих мимо людей смогут принять этот сигнал и определить текущее местоположение пропажи;

Затем информация о месте нахождения потерянного гаджета передаётся на сервера Google, а оттуда – реальному владельцу.

Само собой, вы, как владелец гаджета, который принял сигнал, не будете об этом знать. Это необходимо для обеспечения безопасности потерянного устройства. Поэтому Google решила предоставлять своим пользователям возможность либо согласиться на безвестную помощью, либо отказаться от неё. Всё-таки, как ни крути, для этого нужно будет потратить некоторый ресурс аккумулятора и трафика.

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Основное предназначение обновлённого Find My Device, конечно, будет состоять в поиске потерянных смартфонов. Ведь, если они будут раздавать Bluetooth-сигнал, то от них не будет требоваться ни подключения к интернету, как сейчас, ни даже заряженной батареи, потому что Bluetooth Low Energy может неделями раздавать сигнал, практически не расходуя энергию.

Однако смартфоны – это ещё не всё. Google вполне может замахнуться на создание своего аналога AirTag или по крайней мере предоставить такую возможность остальным производителям. Ведь готовая инфраструтура для этого у них уже будет. Останется дело за малым – сделать сам маячок и оснастить его Bluetooth-модулем. Вот и всё.

Первым из производителей Android-смартфонов такой маячок попытался сделать Samsung. Galaxy Tag получился плюс-минус таким же, как AirTag, за исключением некоторых особенностей. Например, корейский трекер не умеет предупреждать отслеживаемого о том, что его используют для слежки. Однако поддержка Ultra Wideband у старшей версии тега тоже есть.

Как найти потерянные AirPods с помощью приложения Локатор

Очевидно, о планах Google прознала Apple, потому что недавно стало известно, что в Купертино сами приступили к созданию Android-версии «Локатора». Благодаря ему пользователи Android смогут пользоваться AirTag наравне с владельцами iPhone. Правда, сможет ли приложение Apple работать в качестве обеспечительной базы для поиска пропавших смартфонов, неизвестно.