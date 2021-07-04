Новый супер-процессор Snapdragon и AirTag от Xiaomi: итоги недели

Без сомнения главной новостью этой недели был выход нового процессора от Qualcomm. Snapdragon 888 Plus стал еще мощнее, чем раньше, но выход этого чипсета оказался несколько скомканным из-за кризиса полупроводников в мире. А еще на этой неделе Samsung и Google показали новую операционную систему для часов, о которой говорили уже пару месяцев. Естественно не обошлось без новостей от самой Google, которая рассказала зачем нам вообще нужная новая операционка Fuchsia OS. Ответ оказался интересным и намекнул на будущее всей мобильной индустрии. Даже Xiaomi заговорила о будущем и сказала, как собирается разгонять смартфоны за счет MIUI. Вспомним эти и другие события, которые произошли за последние семь дней.

Новый процессор Snapdragon

Во время основного доклада Qualcomm на MWC 2021 недавно назначенный генеральный директор Криштиану Амон представил ряд новых продуктов и рассказал несколько новостей о развитии 5G. Конечно, самым интересным было то, что компания показала свой новый Snapdragon 888 Plus, который многие уже и не ждали из-за бушующего в мире кризиса полупроводников. Новинка стала довольно интересной и не стоит сомневаться, что совсем скоро мы увидим ее в новых продуктах, среди которых с большой долей вероятности будут игровые смартфоны и новые Samsung, которые покажут в августе этого года. Вот, что мы знаем и что мы думаем о новом процессоре.

Как следует из названия, Snapdragon 888 Plus находится чуть выше нынешнего флагманского чипа Snapdragon 888. Наряду с Snapdragon 870 теперь у Qualcomm есть три высокопроизводительных чипа в ее флагманском портфеле.

Snapdragon 888 Plus по сути имеет всего два отличия от стандартного Snapdragon 888. Во-первых, это более мощный процессор с архитектурой Arm Cortex-X1, частота которого составляет 3 ГГц. Хотя фактически значение ограничено отметкой 2,995 ГГц, но кто будет смотреть на такие мелочи. Тем более, что в сравнении с 2,84 ГГц у обычного 888-го это действительно существенная прибавка — на 5,45%.

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Второе изменение — это заявление Qualcomm о 32TOPS обработки ИИ, что на 20% больше, чем у стандартного Snapdragon 888. Чипсет по-прежнему может похвастаться той же DSP Hexagon 780, что и раньше. Таким образом, улучшение производительности достигается за счет увеличения скорости ЦП в сочетании с повышением эффективности Hexagon и оптимизацией программного обеспечения.

В остальном чипсет не сильно поменялся относительно того, что мы увидели в конце прошлого года. Он оснащен тем же графическим процессором Adreno 680 и игровыми функциями Snapdragon Elite, поддержкой 5G с mmWave через модем Snapdragon X60 и функциями FastConnect 6900. Так что, как и следовало ожидать, мы не получили процессор нового поколения — нам дали обычный Snapdragon 888 на максималках. Поэтому считайте это незначительным обновлением, а не чипом следующего поколения. А значит, не стоит гоняться за смартфонами, в которые он будет установлен. Кстати о них…

Что касается реальных продуктов, то Asus, серия Honor Magic3, Motorola, Vivo и Xiaomi уже выстраиваются в очередь, чтобы выпустить во второй половине 2021 года смартфоны, в основе которых будет лежать Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Qualcomm отмечает, что ожидает анонса продуктов в третьем квартале этого года.

Так получилось, что Qualcomm была одним из самых больших сторонников 5G. Пускай некоторые по-прежнему не уверены в достоинствах mmWave, компания приложила все усилия, чтобы убедить нас в важности этой технологии для развертывания 5G. В частности, когда речь идет об общей стоимости владения и стоимости развертывания сети в густонаселенных районах.

Например, компания подчеркивает, что более 30 глобальных операторов и производителей оборудования стремятся поддерживать 5G mmWave. Технология больше не ориентирована только на США, а имеет потенциал по всему миру, и это приятно, ведь новые сети будут появляться везде. Однако доступный диапазон миллиметровых волн сильно различается по всему миру, и поэтому даже там, где это коммерчески целесообразно, широкомасштабное развертывание все равно потребует некоторого времени.

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Qualcomm настойчиво напоминает нам, что она может достичь колоссальной скорости загрузки в новых сетях 5G — 10,4 Гбит/с. Происходит это за счет агрегирования данных в диапазоне mmWave и sub-6 ГГц с использованием собственного новейшего модема Snapdragon X65. Если сказанное выше вызывает легкое недоумение и непонимание, то можно сказать немного проще. Такие параметры сети дадут возможность загрузки двухчасового фильма в формате 4K всего за 27 секунд. Добавлю только, что по ожиданиям, X65 появится в чипсетах к концу 2021 года.

Так же, не вдаваясь в подробности сложных названий технологий, стоит отметить, что Qualcomm создала платформу для развития сегментов сети и выпустила новую карту для серверов. Все это показывает, что компания хочет не только выпускать быстрые процессоры для игровых (и не только) смартфонов, но и стремится продвигать новые стандарты связи. В то время, когда Huawei уже не в состоянии заниматься этим с прежними силами, приятно, что есть, кому занять ее место.

Наверное, рассказанное на презентации не является чем-то захватывающим дух и меняющим индустрию уже сейчас, особенно в той части, что относится к оборудованию для сетей пятого поколения. Но несмотря на это, мы в очередной раз увидели, что технологии развиваются. Пусть уж лучше нам будут показывать такое, а не рассказывать по полчаса, что стилус получил новую функцию и теперь может писать под бОльшим углом.

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Пусть все, что сказано про 5G, относится к долгим проектам и мы еще только через некоторое время поймем всю суть представленного вчера, но работа ведется. Пускай новый процессор и не является прорывом, а пользователи будут платить за него втридорога, чтобы только понимать, что у них разогнанная версия самого мощного процессора, но это тоже стоило того, чтобы провести презентацию. Теперь осталось дождаться смартфонов. Лично мне особенно интересны игровые модели. А вам?

OS для часов Google от Samsung

Несмотря на то что что смартфоны Samsung с давних пор работают на базе Android, в качестве основы для своих смарт-часов корейцы выбрали собственную операционку Tizen. В компании сочли её более функциональной и оптимизированной, нежели Wear OS, у которой с самого начала дела шли откровенно не очень. Тем не менее, в какой-то момент поползли слухи о планах Samsung отказаться от Tizen и перевести фирменные смарт-часы на носимую операционку Google. Однако по факту компании просто объединили их. Посмотрим, что из этого получилось.

Об объединении Tizen OS и Wear OS было объявлено на конференции Google I/O 2021, на которой представили Android 12. Поисковый гигант подтвердил, что они с Samsung решили объединить усилия по разработке операционных систем для часов, однако результат совместной работы нам не показали. Видимо, потому что на тот момент показывать ещё было нечего. Но теперь есть.

Samsung опубликовала серию видеороликов, в которых продемонстрировала результат совместной работы с Google над операционкой для смарт-часов. Строго говоря, конечно, это не совсем новая ОС. Просто Samsung в порядке исключения разрешили сильно переделать по своему усмотрению старую. Впрочем, это не отменяет того факта, что продукт из этого действительно получился новый.

Смарт-часы на Wear OS ждёт прирост мощности и новых возможностей

Использовать старое название ОС — ни своей, ни гугловой — корейцы не стали, а назвали старый новый продукт One UI Watch, чтобы прослеживалась преемственность со смартфонной прошивкой, которая называется просто One UI. То есть, скорее всего, бренд Tizen OS теперь будет знаком нам только по старым смарт-часам вендора, да разве что по смарт-телевизорам.

Как ясно из видео, Samsung делает ставку на глубокую интеграцию One UI и One UI Watch. Вот лишь основные преимущества, которые даст взаимная совместимость:

Автоустановка приложений . Если приложение установлено на смартфоне и у него есть версия для Wear OS, оно автоматически установится и на часы;

. Если приложение установлено на смартфоне и у него есть версия для Wear OS, оно автоматически установится и на часы; Синхронизация настроек . Все настройки и даже будильники синхронизируются между смартфоном и часами, так что настраивать их по отдельности не придётся;

. Все настройки и даже будильники синхронизируются между смартфоном и часами, так что настраивать их по отдельности не придётся; Поддержка Google Play . Поскольку часы Samsung теперь будут работать, по сути, на Wear OS, которая переделана под Tizen OS, они получили поддержку Google Play и всех приложений, которые там доступны;

. Поскольку часы Samsung теперь будут работать, по сути, на Wear OS, которая переделана под Tizen OS, они получили поддержку Google Play и всех приложений, которые там доступны; Кастомные циферблаты. Циферблаты всегда были больным местом Tizen OS, но теперь Samsung представила инструмент разработки циферблатов, и пользователи смогут менять их по своему усмотрению.

Как вы, вероятно, поняли, как такового слияния Tizen OS и Wear OS не было. Да это и невозможно, шутка ли – совместить две совершенно непохожих друг на друга операционки. Просто Samsung договорилась с Google о том, что будет использовать Wear OS, но с рядом собственных доработок, которые больше не разрешены ни одному производителю.

Как обновить Wear OS на ваших смарт-часах

На выходе получилось очень хорошо. Судя по предварительным видеороликам, у Samsung есть собственное мнение относительно того, какими функциями должны обладать смарт-часы, а Google в силу отсутствия аппаратного оборудования не могла реализовать многие задумки. Так что теперь — по крайней мере, будем надеяться — Wear OS усилиями Samsung нет-нет, да выстрелит.

Впрочем, Samsung не удалось на 100% скрыть факт использования Wear OS. Если вы присмотритесь, то заметите, что отрисовка многих элементов операционной системы, показанной на видео, – особенно это заметно по шрифтам – совпадает с Wear OS. Кто-то наверняка скажет, что шрифты – это ещё не показатель. Но, знаете ли, даже такая мелочь защищается авторским правом, так что использовать один и тот же шрифт в независимых продуктах не используется.

Как бы там ни было, очевидно, что мы с вами только выиграем от этого «объединения», пусть и весьма условного. Несмотря на то что Samsung фактически отказалась от Tizen, она теперь будет активно развивать Wear OS. Тем более что и опыт работы с Google и своё мнение по поводу того, в каком направлении должен совершенствоваться программный продукт, у корейцев есть. Ведь обновляют же они свои смартфоны по 3 года против 2 у всех остальных. Значит, и с часами будет плюс-минус то же самое.

Зачем нужна Фуксия ОС. Отвечает Google

Эта новость как-то особенно не завирусилась, но около месяца назад Google выпустила операционную систему Fuchsia OS. В компании не захотели привлекать лишнее внимание к этому событию и решили обойтись без официального мероприятия. В конце концов, с практической точки зрения предложить людям поисковому гиганту было нечего. А продавать новое ядро, на котором построена новая операционка, и рассказывать о его перспективах рядовому потребителю довольно сложно. Но особо пытливые фанаты Google остались недовольны молчанием компании и решили выпытать планы компании на Fuchsia OS прямо у генерального директора.

Вопросы Сундару Пичаи пользователи передали через журналистов издания TJ, которых пригласили на пресс-конференцию гендиректора Google в мае этого года. Они спросили главу поискового гиганта о том, какие у Google планы на Fuchsia OS, в каких устройствах она будет применяться и какое будущее ждёт новую платформу.

Как и большинство его коллег, Пичаи не сказал больше, чем мог и хотел сказать. Поэтому прямых и чётких ответов не последовало. Так что нам, опираясь на сказанное, придётся самостоятельно выяснить, о чём гендиректор Google НЕ сказал. Благо, раскрыть его оказалось не так уж и сложно, как могло показаться.

Fuchsia – это результат тесного сотрудничества наших команд, поэтому мы либо возьмём отсюда какие-то идеи и внедрим в наши другие ОС, либо систему начнут применять в определённых сценариях. Fuchsia позволит нам взглянуть в будущее и одновременно радикально улучшить безопасность на фундаментальном уровне, — приводит TJ слова Сундара Пичаи, сказанные на пресс-конференции на Google I/O.

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Может показаться, что Сундар не сказал вообще ничего. Но это не совсем так. Он произнёс как минимум три очень важных мысли, способных пролить свет на Fuchsia OS:

Fuchsia OS создавали разработчики из разных команд. Это очевидный намёк на универсальность операционной системы. Ведь, если в её разработке участвовали люди, которые создавали Android, Chrome OS, Wear OS и т.д., яснее ясного, что Google было нужно, чтобы новая платформа технически была совместима с устройствами самых разных классов.

разработчики из разных команд. Это очевидный намёк на универсальность операционной системы. Ведь, если в её разработке участвовали люди, которые создавали Android, Chrome OS, Wear OS и т.д., яснее ясного, что Google было нужно, чтобы новая платформа технически была совместима с устройствами самых разных классов. Сейчас Fuchsia OS действительно является для Google в большей степени экспериментальной платформой . Компания испытывает на её базе новые функции и технологические новшества для коммерческих систем. Почему – непонятно. Возможно, Fuchsia OS благодаря собственному ядру в этом смысле более открыта и свободна.

. Компания испытывает на её базе новые функции и технологические новшества для коммерческих систем. Почему – непонятно. Возможно, Fuchsia OS благодаря собственному ядру в этом смысле более открыта и свободна. Fuchsia OS – теоретически более безопасна, чем Android. Всё дело в том, что в основе новой операционки компании лежит собственное ядро Zircon. Разработчики уверяют, что именно благодаря ему платформа априори страдает от меньшего количества уязвимостей, не говоря уже о том, что Google сама вправе вносить в ядро любые изменения.

Так. Идеи Сундара Пичаи, которые он пытался донести, пусть и весьма дипломатично, вроде бы разгадали. Но ведь из первой мысли явно следует, что Google рассматривает возможность заменить Android на Fuchsia OS. Скорее всего, это действительно так. Но переживать из-за этого не нужно по нескольким причинам.

Во-первых, вы удивитесь, если узнаете, сколько всяких возможностей рассматривает Google. Но ведь рассматривать означает всего лишь не исключать, без гарантий дальнейшей реализации. Так что не нужно пугаться. Возможно, Google никогда не решится на замену Android на Fuchsia OS.

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Во-вторых, даже если Google и решится на настолько масштабный трансфер, мы с вами этого практически наверняка даже не заметим. Смотрите сами: Fuchsia OS изначально создавалась разработчиками из разных команд, то есть в неё скорее всего ab ovo зашили поддержку смартфонов. Так что переход должен быть максимально лёгким.

Примером тому служит Google Nest. Ведь, если бы СМИ не написали о том, что Google перевела умный дисплей на новую платформу, об этом бы никто и не узнал. Потому что с функциональной точки зрения отличий между двумя платформами не было. Они были лишь строго техническими, а значит, заметить это может только сама Google и разработчики, которые будут создавать софт. Так что не надо истерик.

А HomePod? Его тоже в своё время перевели с AudioOS, построенной на базе iOS, на tvOS. Пользователи, как и рассчитывала Apple, этого не заметили. Зато у компании появилась возможность развивать платформу умного спикера так, как удобно именно ей. Думаю, с Android и Fuchsia OS, если переход между ними и случится, пройдёт не менее просто. Ведь то, каким мы знаем Android, — это всего лишь оболочка.

Что купить вместо AirTag

Xiaomi – китайская Apple. Сегодня так уже почти не говорят, это считается моветоном. Ведь эта компания уже давно не занимается слепым копированием и не просто развивает чужие наработки, но и создаёт свои собственные технологии. Однако время от времени случается, что какие-то идеи приходят в голову инженерам Apple раньше, чем Xiaomi, и тогда китайцам не остаётся ничего другого, как подглядывать. Например, как в случае с AirTag, свой аналог которого Xiaomi уже готовится выпустить.

Xiaomi действительно ведёт разработку своего поискового трекера, аналогичного AirTag. Об этом стало известно из содержания патента компании, который датируется аж 2017 годом. Нет, конечно, сам патент вовсе ничего не гарантирует, но, учитывая постоянно растущий спрос на такого рода приборы, сомневаться в том, что у Xiaomi есть готовый прототип, попросту не приходится.

В патенте Xiaomi не даёт как таковых изображений будущего гаджета, но довольно внятно описывает его функциональные возможности. Согласно описанию изобретения, трекер будет работать на базе беспроводных интерфейсов связи и использоваться для поиска потерянных предметов. Достаточно будет просто закрепить его на вещи, которую вы опасаетесь потерять.

Пока сложно судить, будет ли AirTag от Xiaomi обладать способностями оригинала. Всё-таки пока такой же инфраструктуры и ПО, обеспечивающего её работу, пока нет ни у одной другой компании, в том числе у Google. То есть сейчас банально нет устройств, которые смогли бы принять сигнал бедствия от трекера, когда их пользователи проходят мимо, а потом перенаправить данные координат владельцу пропажи.

Как AirTag будет работать с Android

С другой стороны, у Xiaomi явно есть ресурсы и желание сделать что-нибудь подобное. В конце концов, можно будет воспользоваться системой трекинга, которую делает Google – подробнее о ней можно почитать по этой ссылке. В любом случае, Xiaomi должна успеть реализовать замысел как можно раньше, потому что в противном случае это сделает Apple и переманит пользователей Android на свою сторону.

Но, помимо высокой эффективности поиска, которой обладает AirTag, есть у него ещё и объективно негативная черта. Это, конечно, цена, которая для большинства пользователей оказывается непомерно высокой. Шутка ли – платить 3 тысячи рублей за Bluetooth-маячок, которым в одиночку к тому же не обойдёшься, и нужно будет брать не 1, не 2, а 3 или желательно 4 штуки. Поэтому Xiaomi должна сделать что-то более доступное, чем то, что предлагает Apple.

На данный момент у AirTag есть только один прямой аналог, и это Galaxy SmartTag от Samsung, но и он повязан на смартфонах корейского бренда. А, если вы хотите купить что-то подешевле и без привязки к устройствам конкретного производителя, вам прямая дорога на AliExpress. Там довольно много альтернативных трекеров, которые хоть и работают только в радиусе действия Bluetooth, но стоят намного дешевле.

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Эти трекеры, как и AirTag, просто крепятся к вещи и сопрягаются со смартфоном по Bluetooth. Пока маячок находится в радиусе действия беспроводной сети, владелец может его отслеживать. А когда соединение теряется, то всё, что ему остаётся, — это информация о последнем местоположении. То есть отдать поиск пропажи на откуп случайным прохожим уже не выйдет. Этим придётся заниматься самостоятельно.

Как разогнать телефон Xiaomi

Наверное, любой пользователь хочет сделать так, чтобы его смартфон работал быстрее и выдавал более высокую производительность, чем есть на самом деле. Зачем? У каждого на то свои причины. Одним хочется играть в игры на максимальных настройках, другим – ускорить интерфейс и сократить время запуска приложений, а третьим просто спокойнее жить, зная, что они обладают самым мощным устройством на рынке. Но ведь новые смартфоны с мощными чипами выходят каждые полгода, а тратиться на них с такой регулярностью точно не будешь. Поэтому Xiaomi предложила альтернативу.

В одной из новых версий MIUI разработчики Xiaomi добавят особый производительный режим. Его упоминание обнаружилось в бета-версии прошивки, которая сейчас проходит тестирование. Он позволит разгонять совместимые модели смартфонов, повышая их производительность до более высоких пределов.

Пока про режим почти ничего неизвестно. Однако высока вероятность, что он, в отличие от аналогов, будет не просто противоположностью режиму энергосбережения, а будет направлен именно на повышение производительности смартфонов. То есть в этом режиме аппараты будут реально становиться мощнее, чем по умолчанию.

Производительный режим в MIUI в первую очередь ориентирован на игры и работу с тяжёлыми приложениями. Ведь чем выше вычислительная мощность, тем более высокие настройки можно выбрать в игре. А от этого зависит и красочность спецэффектов, и чёткость отрисовки деталей, и фактическое быстродействие, выраженное в показателе FPS.

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Раньше считалось, что разгонять тактовую частоту процессора выше, чем установлено производителем, опасно. По факту, всё так и есть, ведь, чем быстрее работает чип, тем больше тепла он выделяет, а это может быть опасно и для него самого, и для смежных компонентов. Поэтому производители стали искать альтернативные способы разгона.

Сейчас их существует по меньшей мере четыре:

Программная оптимизация , основанная на работе нейросетей. В этом режиме ПО как бы отбирает вычислительный ресурс у фоновых задач и отдаёт его только той задаче, которая выполняется в данный момент.

, основанная на работе нейросетей. В этом режиме ПО как бы отбирает вычислительный ресурс у фоновых задач и отдаёт его только той задаче, которая выполняется в данный момент. Фактический разгон процессора путём кратковременного увеличения тактовой частоты. Как правило, этот способ используется нечестными на руку производителями в бенчмарках, но вполне годится и для игр.

путём кратковременного увеличения тактовой частоты. Как правило, этот способ используется нечестными на руку производителями в бенчмарках, но вполне годится и для игр. Запуск приложений в оперативной памяти. Если оперативки достаточно много, то при помощи специальной технологии можно попробовать запустить игру или приложение в ней. ОЗУ быстрее, а потому будет лучше обрабатывать задачу.

Виртуализация оперативной памяти. Этот способ разгона устройства состоит в том, чтобы отобрать часть штатного хранилища и превратить полученный объём памяти в память оперативную. Это тоже позволяет разгонять смартфон, делая его быстрее.

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Как бы там ни было, повышение производительности смартфона почти всегда влечёт за собой дополнительные вычисления и оказывает дополнительную нагрузку на процессор. Так что устройство практически наверняка начнёт, во-первых, сильнее нагреваться, а, во-вторых, быстрее разряжаться. То есть надолго буст-режима вам всё равно не хватит.

Как бы там ни было, уже хорошо, что производители начинают думать о том, что реально может быть нужно пользователям. Они дают им возможность выбирать либо обычный режим без претензии на высокую мощность, либо производительный, в котором смартфон будет работать меньше, но зато быстрее. Такой подход лично мне очень импонирует.