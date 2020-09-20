Новый телефон Samsung и проблемы с Android 11: итоги недели

На этой неделе было много всего интересного. Я говорю не только о том, что проявились первые проблемы Android 11. И не о том, что в очередной раз WhatsApp начал ломаться после получения определенного сообщения. Все это было и останется в истории. А вот с тем, что основные санкции против Huawei вступили в силу, придется как-то жить. Жить придется и с новым телефоном Samsung, который выйдет на следующей неделе, но мы уже знаем о нем все, благодаря утекшей в сеть странице продаж смартфона. Чтобы вспомнить, что было на этой неделе и, что называется, закрепить материал, давайте пройдемся по основным новостям в нашей традиционной подборке.

Почему может не работать WhatsApp

Вы знаете, что такое сообщения смерти? Для тех, у кого никогда не было iPhone, поясню. Это особое сочетание символов из редко употребляемых алфавитов, которые можно отправить через любой мессенджер пользователю iOS, и оно гарантированно подвесит операционку. Так происходит из-за того, что платформа оказывается не в силах обработать отправленное сообщение, сопоставив его содержимое с символами юникода. Это провоцирует конфликт, и смартфон либо намертво зависает, либо уходит в бесконечный ребут. Но на Android такое тоже встречается, пусть и в рамках WhatsApp.

В Сети начала распространяться новая партия сообщений смерти, которые выводят мобильную версию WhatsApp, которая оказывается не в силах корректно его обработать, из строя. Это происходит, если один пользователь отправит послание с нечитаемыми для мессенджера символами другому, который откроет его на смартфоне. Несмотря на то что мобильная версия WhatsApp уязвима перед такого рода сообщениями, десктопная и веб-версия их влиянию совершенно не подвержены, а потому могут использоваться для рассылки «текстовых бомб».

По словам пользователей, которые становились жертвами сообщений смерти в WhatsApp, в момент поступления такого послания мессенджер просто вылетает. Само собой, мало кого из пользователей вылет приложения останавливает от того, чтобы прочесть написанное. В результате он запускает WhatsApp заново, но на этот раз мессенджер не просто вылетает, а как принято выражаться на современном сленге, «подвешивает» сам смартфон. А там как повезёт – либо смартфон отвиснет и позволит приложению закрыться, либо так и замрёт до жёсткого сброса.

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Вернуть WhatsApp к работе можно только одним способом — удалить мессенджер с устройства и установить его заново. Казалось бы, логика в этих действиях отсутствует, потому как переписка хранится не на устройствах пользователей, а в облаке. Это действительно так. Но при удалении мессенджера переписка стирается и при повторной установке автоматически не появляется. Восстановить её можно, но только путём установки резервной копии, которая сохраняется в Google Drive. В этом случае вся переписка восстановится, а сообщение смерти не появится и уже не будет доставлять каких-либо неудобств.

Думаю, вы обратили внимание на то, что в заголовке фигурирует многозначительное наречие «опять». Дело в том, что это уже не первый подобный случай, когда WhatsApp выходит из строя из-за так называемого сообщения смерти. Откровенно говоря, такое происходит почти каждый год. Просто энтузиасты, у которых даже есть свои группы, целенаправленно занимаются поиском тех или иных символов, способных подвесить сам мессенджер. Затем они организовывают масштабные атаки на рядовых пользователей, мешая им взаимодействовать с WhatsApp. Зачем? Однозначного ответа на этот вопрос у нас нет.

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Можно ли как-то обезопасить себя от сообщений смерти заранее? Очевидно, что стопроцентного метода здесь нет и быть не может. Другое дело, что ваши знакомые скорее всего не будут этого делать, если у них всё в порядке с головой, а злоумышленники, прежде чем внедриться к вам в чат, будут должны где-то взять ваш номер. Поэтому, пожалуй, единственная рекомендация, которую тут можно дать, — это не оставлять свой личный номер абы где, а для объявлений в интернете использовать запасной, который не следует привязывать к мессенджерам.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE

Уже ни для кого не секрет, что запуск Samsung Galaxy S20 FE все же состоится. Сама компания уже официально заявила об этом, назвав дату презентации — 23 сентября. Некоторые утечки были, но мы все равно пока мало что знаем о смартфоне. Хотя правильнее будет сказать ”мало что знали”. Сейчас смартфон появился буквально на блюдечке и рассказать о нем можно многое. Непонятно, является утечка запланированной или кто-то действительно ”увел” материалы, которые оказались в распоряжении журналистов, но факт остается фактом. Теперь мы знаем об этом смартфоне почти все чуть меньше, чем за неделю до презентации.

Запуск Samsung Galaxy S20 FE, который многие очень ждали, запланирован на 23 сентября, но уже сейчас Эван Бласс обнародовал всю страницу предварительного заказа нового флагмана Samsung. На официальной странице продукта перечислены все характеристики и функции Samsung Galaxy S20 FE 5G.

С одной стороны, такие утечки интересны, но они лишают нас того, что раньше заставляло ждать каждую презентацию и следить за тем, что говорят со сцены. Теперь мы все знаем заранее и ждем по сути только объявления цене и даты поступления в продажу. Поэтому, если вы не готовы знать лишнего и хотите все увидеть 23 сентября, внимание, впереди мощный спойлер.

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Согласно информации, приведенной на просочившейся странице продукта Galaxy S20 FE 5G, телефон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ Infinity-O с тонкими рамками и тем, что Samsung, по-видимому, называет «сверхмалым» отверстием для камеры. Экран имеет частоту обновления 120 Гц, и это больше, чем у обычного Galaxy Note 20.

Как и все флагманы Samsung на данный момент, Galaxy S20 FE 5G также обладает степенью защиты от воды и пыли IP68. Что немаловажно, так как это требование уже стало одним из основных, ведь пользователи привыкли к определенному обращению с телефонами и они не хотят переживать за попадание на него воды.

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Под задней крышкой находится чипсет Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Значение не такое большое для современного устройства, но зато есть возможность расширить хранилище при помощи карт памяти microSD до 1 ТБ.

Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4 500 мАч, а страница продукта обещает, что он прослужит целый день. Для того, чтобы быстро его зарядить, предусмотрена 25 Вт зарядка, но быстрое зарядное устройство в комплект поставки включаться не будет. Его можно будет докупить отдельно. Штатный адаптер питания будет иметь мощность всего 15 Вт. Также смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку и реверсивную беспроводную зарядку. То есть от него можно будет заряжать другие гаджеты. Особенно актуально это для наушников, но при желании можно зарядить и другие телефоны.

Кроме того, просочившаяся страница продукта раскрывает некоторую ранее неизвестную информацию о функциях камеры Galaxy S20 FE 5G. Ранее слухи говорили о том, что в телефоне будет тройная камера: 12-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная сверхширокая камера и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Просочившаяся страница продукта подтверждает эту информацию, а также дает понять, что фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Также упоминается 30-кратный зум сверхвысокого разрешения. Это цифровой зум, аналогичный 100-кратному пространственному зуму Galaxy S20 Ultra, поэтому вы можете ожидать некоторого (мягко говоря) ухудшения качества изображения. 100-кратный зум S20 Ultra действительно был функцией ради функции. С одной стороны, увеличение и правда было огромным, вот только на качество таких фотографий рассчитывать не приходилось. Что-то разглядеть в далеке можно было, но и то не всегда. А о желании сделать такое фото на память говорить не приходилось. Поэтому вполне возможно, что 30-кратный зум на предстоящем телефоне также не будет впечатлять.

Другие примечательные особенности камеры Galaxy S20 FE 5G включают ночной режим, режим Single Take и Super Steady Mode. Все они дополнят обычную съемку в уже привычных режимах.

Версия программного обеспечения не упоминается на странице просочившегося продукта, но, скорее всего, телефон из коробки будет работать на фирменной оболочке One UI 2.5. Конечно, через некоторое время он получит обновление программного обеспечения до самой новой версии. Если не забыли, то Samsung обещала обновлять свои продукты в течение трех лет с моменты выпуска модели. Не стоит сомневаться, что это распространяется и на Galaxy S20 FE 5G.

Выпускаться новинка будет сразу в шести цветах, которые как обычно получат красивые маркетинговые названия, а именно: Cloud Navy, Cloud White, Cloud Pink, Cloud Red, Cloud Blue и Cloud Gold.

Выход модели логичен и закономерен, вот только какое место она займет среди фанатов марки, пока говорить рано. Если вы из их числа и хотите высказаться, то двери нашего теплого и уютного Telegram-чата всегда открыты. А еще интересно, подойдут ли для нового смартфона чехлы от обычного Galaxy S20, например, такой? Скорее всего, нет, но было бы интересно.

Санкции против Huawei вступили в силу

Ранее в этом году правительство США инициировало ряд дополнительных санкций против Huawei, нацеленных на её возможности, как производителя смартфонов. Целью санкций было усложнение жизни компании с точки зрения производства компонентов и, как следствие, смартфонов в целом. Некоторые из новых санкций вступили в силу 15 сентября 2020 года. Часть из них может быть потенциально опасной для компании, но при этом она имеет некоторые шансы нивелировать эту опасность. Давайте разберемся, какие меры призваны навредить компании с сегодняшнего дня, и что она вообще должна делать. Ведь, как говорится, выход есть всегда. Или нет?

Белый дом ввел более жесткие ограничения в отношении Huawei в мае 2020 года, вынудив иностранных производителей микросхем, производящих чипы с использованием американского оборудования, прекратить производство и отгрузки в адрес Huawei.

При этом было дано небольшое послабление, согласно которому можно было до 14 сентября завершить исполнение обязательств по ранее заключенным договорам и к этому времени полностью прекратить работу с китайской компанией.

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Тайваньский производитель микросхем TSMC является одной из этих пострадавших компаний, и со среды этой компании запрещено производить и отгружать чипсеты для Huawei. Сообщается, что производитель чипов прекратил принимать новые заказы вскоре после того, как в мае впервые было объявлено об ограничениях. Однако, TSMC сама была заинтересована выпустить как можно больше чипов для Huawei и заработать на этом побольше денег. Поговаривают, что производство осуществлялось даже в ущерб другим заказам, а работники трудились сверхурочно.

В итоге, как минимум один из грядущих телефонов серии Mate 40 действительно будет оснащен новым флагманским процессором Kirin. Однако, накопленных запасов не хватает даже для этой модели, поэтому не ожидайте, что серия P50 предложит новую версию Kirin.

Еще один серьезный удар по Huawei, возможно, нанес китайский производитель микросхем SMIC. Компания недавно начала массовое производство бюджетного процессора Kirin 710A по 14-нм техпроцессу для Huawei, но SMIC, как сообщается, также была вынуждена согласиться на исполнение санкций США и отказаться от производства чипов по заказу Huawei. Однако, агентство Reuters сообщает, что производитель микросхем подал заявку на получение лицензии на возобновление бизнеса с китайским гигантом. Подобное желание можно встретить у Qualcomm и даже Samsung, которая тоже запросила у США разрешение на продолжение работы с Huawei.

Отсутствие флагманского процессора Kirin означает, что Huawei необходимо закупать чипсеты у других компаний. Считается, что китайские производители микросхем пока не обладают ноу-хау для производства новейших флагманских процессоров и в любом случае они могут быть скованы санкциями. Одной из первых компаний по поставке флагманских чипсетов для Huawei была MediaTek, но теперь она попала под санкции.

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Несмотря на то, что в этом году Huawei все шире использовала чипсеты MediaTek в своих устройствах среднего класса и даже закупала чипы семейства Dimensity 800, в конце прошлого месяца MediaTek подтвердила, что будет соблюдать последние санкции США, но тоже попробует запросить разрешение у американцев на дальнейшую работу с Huawei.

Такие компании, как Microsoft, например, ранее получали лицензию на подобную работу, поэтому линейка Huawei Matebook может работать на Windows. Это означает, что некоторые производители могут получить ”зеленый свет” на работу с Huawei, но это не точно.

Еще одна жертва в этой войне против Huawei — поставки дисплеев от LG и Samsung. Сообщается, что к сегодняшнему дню обе компании решили приостановить поставку дисплеев премиум-класса для Huawei.

Кроме Samsung и LG, Huawei использовала дисплеи китайской компании BOE. После отказа первых двух от сотрудничества, судя по всему, у телекоммуникационного гиганта остался только один партнер — BOE. Однако, считается, что Huawei тестирует экраны других китайских компаний, таких, как CSOT, Tianma и Visionox. Так что пока у нее есть несколько альтернативных вариантов, но это решение только половины проблемы.

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Дисплей только отображает информацию, но для его работы нужен дополнительный чип, не входящий в основной чипсет с процессором. В первую очередь он обеспечивает обработку касаний сенсора. Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, у Huawei могут возникнуть проблемы с получением этих специальных чипов для дисплеев, а также чипов управления питанием. Тем не менее, в прошлом месяце DigiTimes сообщила, что Huawei и SMIC объединились для разработки некоторых решений.

Поставщики памяти Samsung и SK Hynix в начале этого месяца приостановили отношения с Huawei в соответствии с последними санкциями. Обе фирмы поставляли оперативную память для смартфонов и планшетов компании.

Как сообщается, они тоже, как и остальные бывшие партнеры, подали заявку на возобновление отношений с Huawei. Опять же, некоторым компаниям удалось получить эти лицензии, в то время, как другие ждут уже больше года и до сих пор не добились никакого результата.

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Конечно, есть и другие компании, которые производят оперативную память для использования в мобильных устройствах, но не ясно, как они поведут себя и будут ли вопреки санкциям работать с Huawei. Тут еще встает вопрос качества предлагаемой продукции. Возможно, некоторые варианты не захочет использовать уже сама Huawei, если ее не устроит качество предлагаемых вариантов. Об этом тоже не стоит забывать.

Huawei хорошо известна своими крутыми камерами, но и эта составляющая ее смартфонов может быть под угрозой. Nikkei Asian Review также отмечает, что продажи датчиков изображения Sony для Huawei были полностью остановлены к 15 сентября.

Датчики изображения Sony, используемые Huawei, содержат цветные фильтры RYYB для улучшения характеристик при слабом освещении, в отличие от фильтров RGB, используемых в подавляющем большинстве камер смартфонов. Это было одной из основных причин того, что последние флагманы Huawei обеспечивают отличное качество изображения почти в полной темноте.

Не стоит сомневаться, что и в этом случае есть соответствующая заявка на продолжение сотрудничества. Вот только маловероятно, что ее так легко одобрят. Скажем так — шансы 50/50.

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Как видим, Huawei придушили по всем фронтам, но шанс на спасение все еще есть, если найти других поставщиков. Главное, чтобы при этом не пострадало качество готовых смартфонов. А вообще, интересно, что США оставили себе возможность немного отступить назад. Получается, что если они будут в этом заинтересованы, они выдадут соответствующие разрешения. Вот только в какой ситуации это случится?

Кто будет производить Snapdragon 875

В современном мире надо еще поискать такого производителя, который делает что-то более менее сложное, но при этом не закупает ничего у других производителей. Даже производители совков и веников закупают пластик и прутья соответственно. В мире высоких технологий все еще сложнее. Примером может служить Qualcomm, которая создает чипы для почти всех флагманских смартфонов в мире. Но проблема в том, что она их только разрабатывает. Над созданием и производством трудятся другие производители. Процессоры с каждым годом становятся все сложнее, но кто будет производить топовые процессоры в следующем году и для кого они будут предназначаться?

Qualcomm обычно представляет свой флагманский чип нового поколения в декабре и он оказывается лучшим в индустрии по большинству параметров. Скорее всего, и текущий год не станет исключением, ведь мы уже даже видели утекший график производства. Но даже без того графика можно смело сказать, что называться он будет Snapdragon 875.

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В основном производством чипов по проекту Qualcomm занималась тайваньская компания TSMC на своих заводах. Кстати, на этих же заводах выпускались процессоры для Huawei и Honor, которые больше не производятся. Все когда-то должно меняться и, как сообщают Business Korea и Hankyung, что Snapdragon 875 теперь будет производиться Samsung Electronics.

Сообщается также, что новый процессор будет производиться по 5-нм техпроцессу. Это приведет к некоторому улучшению качеств процессора и уменьшит его размер относительно текущего поколения Snapdragon 865.

Ожидается, что такие компании, как Apple, Huawei, MediaTek и Samsung также перейдут на 5-нм техпроцесс, так как время для этого уже пришло. Сообщалось даже, что Huawei уже имеет 5-нм чипы и выпустит их в сентябре в составе нового Huawei Mate 40. Более того, на презентации во вторник Apple уже рассказала о производстве 5-нм процессора. В итоге, время действительно пришло и пора уже производить что-то подобное. Поэтому вариантов у Qualcomm нет.

Business Korea сообщает, что сумма контракта на производство поколения процессоров Qualcomm составляет 1 миллиард долларов. Также по информации, поступающей от издания, производство такого процессора уже началось. Как этого и следовало ожидать, на нем будет работать Samsung Galaxy S21 (или S30), а также другие флагманы от Xiaomi и OPPO. Это обычно является нормой для новых процессоров Qualcomm линейки Snapdragon.

Насколько процессор Exynos хуже Snapdragon в Galaxy Note 20

Если вы думаете, что это неслыханное поведение двух компаний, то это не так. Напомню, ранее корейская компания уже занималась производством процессоров для Qualcomm. Это было в 2016 году, когда американцы представили Snapdragon 820. Именно тогда Samsung и занималась воплощением проекта в жизнь.

Несмотря на то, что такое уже было, если слухи подтвердятся, это станет большой победой для Samsung. Во-первых, это огромные деньги, а во-вторых, это оттачивание технологий и оборудования, которое пригодится для создания собственных процессоров. Напомню, ранее сообщалось, что Samsung планирует не выпускать 5-нм чипы, а перейти сразу на 3-нм через пару лет. С тем положением дел, которое мы видим, такое развитие событий вполне возможно.

Пока с точностью подтвердить или опровергнуть утечку невозможно, и надо дождаться большего количества новостей о Snapdragon 875. Даже небольшого дополнительного количества слухов или утечек будет достаточно для того, чтобы хоть немного прояснить картину.

Может я не прав и в процессорах Exynos от Samsung есть смысл

Даже от самих компаний рано или поздно поступит подтверждение или опровержение подобных слухов. Пока можно только сказать пару слов о самом чипсете Qualcomm Snapdragon 875.

По появившейся ранее информации, которая даже была подтверждена, новый процессор получит новую архитектуру. Кроме ядер с архитектурой Cortex-A78, в нем будут использоваться ядра Cortex-A1. Это должно позволить компаниям, которые захотят установить новинку в свои смартфоны, лучше оптимизировать процессор под свои нужды. Кстати, именно это может спасти Huawei, если Qualcomm все же договорится с правительством США, чтобы ей разрешили поставлять чипы для китайской компании.

Кроме новой архитектуры, новый процессор получит обновленный модем Snapdragon X60 5G. Благодаря этому можно будет улучшить работу смартфонов в сетях пятого поколения. В конце концов, этот год можно смело называть годом 5G. Особенно на фоне того, как стремительно увеличивается покрытие и выхода новых смартфонов с поддержкой этой технологии. И массовой истерии по поводу вышек 5G. Последнее тоже говорит о том, что сети уже рядом и их надо принять.

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Пока не понятно, какие модели Samsung будут комплектоваться новым процессором Snapdragon, а какие собственными процессорами Exynos, но, скорее всего, ничего глобально не изменится и распределение процессоров по рынкам останется прежним. Надежда только на то, что Exynos немного подтянется к Snapdragon актуального на тот момент поколения.

Почему не работает Android Auto

Тот, кто пользовался чем-то подобным, скорее всего, согласится, что очень удобно синхронизировать смартфон с автомобилем. Даже просто подключение по Bluetooth с возможностью набора номера с головного устройства — это уже хорошо, а если говорить о системах, вроде CarPlay или Android Auto, то это вообще супер. Нас больше всего интересует именно Android Auto, но у нее пока слишком много проблем. Особенно часто на проблемы начали жаловаться после выхода Android 11. Это особенно обидно, ведь именно в этой операционной системе должна была появиться функция беспроводного подключения смартфона. При этом проблемы, на которые жалуются пользователи, очень серьезные, и они просто не могут игнорировать происходящее.

Основные жлобы, кроме тех, которые были и раньше, стали появляться именно на прошлой неделе, после того, как в широкие массы вышла Android 11. До выхода нельзя было сказать, что проблемы предсказуемы, но после того, как релиз состоялся, что называется ”прорвало”. К регулярным проблемам добавилось то, чего изначально не особо ждали.

Google может не связывать Android Auto напрямую с обновлениями системы, но серьезные обновления могут быть источником ошибок при работе в автомобиле. Как недавно заметили наши коллеги из Android Police, похоже, что это касается именно Android 11.

В чем преимущества нового Android для дешевых смартфонов?

По-видимому проблемы, возникающие при подключении Android Auto к телефону под управлением Android 11, не носят какого-то регулярного характера, и их появления может быть очень внезапным. Более того, его вероятность варьируется от человека к человеку. У одних все работает нормально и нет никаких проблем, а у других постоянно что-то не так. На самом деле, даже если у 3-5 процентов пользователей что-то случается, это миллионы людей, и проблему смело можно считать критической.

Некоторые пользователи говорят, что музыка воспроизводится не плавно, другие говорят, что приложение «Календарь» отсутствует — хотя в Android Auto v5.6 эта ошибка, по-видимому, исправлена, — а третьи упоминают отключенные уведомления и телефонные звонки, которые не проходят через динамики автомобиля. Более того, пара человек даже заявили о том, что их смартфон вошел в такое состояние, что его пришлось сбрасывать до заводских настроек. Вот это уже вообще ни в какие ворота.

Так как Android 11 пока полноценно можно установить только на смартфоны Google Pixel, проблему нельзя назвать массовой для нашей страны. У нас не так много этих смартфонов, хотя их фанаты есть, что доказало количество комментариев и отзывов в нашем Telegram-чате, которые следовали за нашими тематическими статьями. Так как у нас пользователей этого смартфона существенно меньше, чем в США, ответы приходится искать именно там.

Huawei не выпустит Android 11 для своих смартфонов из-за санкций США

Если пройтись по зарубежным сайтам или просто форумам, то журналисты, блогеры и простые люди не так часто жалуются на возникновение проблемы, но это все равно лишь определенный срез общества. Как я говорил выше, нескольких процентов пользователей с такой проблемой достаточно для того, чтобы признать проблему массовой.

Google пока никак не отреагировала на происходящее и не говорила, что в ближайшее время будут внесены какие-то исправления. Но при этом можно быть на сто процентов уверенным, что компания следит за происходящим, собирает информацию и наверняка изучает, из-за чего это могло произойти. В конце концов, стоит Android 11 выйти на большее количество устройств, как проблема станет уже не просто массовой, а буквально катастрофической.

Как это положено в данной ситуации, некоторые пользователи уже даже нашли своеобразное решение проблемы и пути выхода из положения. Дело в том, что им помогло отключение сканирования устройств Bluetooth. Это действие помогло не всем, но в каких-то случаях проблема была решена.

Вообще, использование таких систем в автомобиле, как Android Auto и CarPlay позволяют сделать автомобиль гаджетом на колесах. Пусть вы и не будете пользоваться всеми функциями, но смартфон является нашим постоянным спутником. В нем есть все от нашего домашнего адреса до музыкальных предпочтений. В итоге, все это можно транслировать на головное устройства автомобиля. Получается, что автомобиль становится, как бы продолжением смартфона.

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Вы открываете карты и у вас есть все закладки. Вы запускаете музыку и можете выбирать песню на экране головного устройства автомобиля, а не на смартфоне, как при простом Bluetooth подключении. Это просто удобно и нативно. Хорошо, что и Google, и Apple развивают это направление. Вот только жалко, что время от времени увеличивается количество багов, которых вообще хотелось бы избегать. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но пока придется подождать, как на это отреагирует Google и попытается исправить в следующем обновлении. Надеюсь, ждать придется не долго.