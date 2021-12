Новый Xiaomi и Android 12 для бедных: итоги недели

На прошедшей неделе стало известно, что Apple теперь не позволит следить за пользователями Android. Для этого она выпустила отдельное приложение. Новинкой отметилась и компания OPPO, которая, кроме своего первого складного телефона, представила необычные умные очки со всего одним «глазом». Такая разработка может показаться довольно интересной пользователям, желающим перейти на новый уровень взаимодействия с контентом, но не спешите радоваться. Не стоит опережать события и в отношении новой версии Android 12 для недорогих телефонов. Куда интереснее то, каким будет новый Xiaomi 12.Это и многое другое в нашей традиционной новостной подборке.

Можно ли следить за Android через AirTag

Факт того, что Apple не очень-то заботится о пользователях Android-смартфонов, совсем не удивляет. Ну, с одной стороны, вполне очевидно. Хочешь пользоваться яблочными сервисами — покупаешь iPhone. С другой, если не обеспечить доступ к некоторым фишкам для владельцев других девайсов, последствия могут быть просто ужасными. Именно так вышло с нашумевшими метками AirTag, которые мало того, что не работают с операционной системой от Google, так еще и позволяют без проблем следить за каждым, кто не использует технику Apple.

Геометками в 2021 году нас уже не удивить. Тем более, что Samsung выпустил свой Smart Tag еще до представления нам решения от Apple. Однако корейский бренд заранее позаботился обо всех пользователях и предоставил возможность использовать метку как на Android, так и на iOS.

Понятно, что как только геометки получили широкое применение, ими заинтересовались злоумышленники. Сами подумайте. Если кто-то хочет отследить ваше местонахождение, он просто бросит метку к вам в сумку или кошелек, а вы никогда об этом и не узнаете.

Конечно, сама Apple предлагала функции оповещения о слежке. Надо сказать, что на устройствах яблочной компании они работали так себе. В сети есть куча разных экспериментов, где было четко показано, как владельцев iPhone оповещают только на второй или третий день. Если же говорить про Android-девайсы, здесь и того хуже.

Ранее темы касался автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. В своей статье коллега четко разобрал все нюансы работы Android-смартфонов с AirTag, где рассказал про функцию Lost Mode, которая передает сообщение через NFC.

Вы можете без проблем поднести свой смартфон к белой части метки и посмотреть информацию о том, кто ее потерял. Однако проконтролировать слежку до текущего момента было невозможно.

Вместе с выходом очередного обновления своей операционной системы, Apple внезапно выкатила приложение Tracker Detect, которое позволит пользователям Android найти рядом с собой чужой трекер AirTag.

Программа предельно проста в использовании и позволяет отследить не только яблочные устройства, но и метки от других производителей, которые поддерживают приложение Локатор на iPhone. Например, тот же Smart Tag от Samsung.

Как только приложение обнаружит подозрительную активность около вашего смартфона, сразу же выдаст инструкцию о том, как отключить устройство и понять, кто ее владелец.

Чтобы проверить, следят ли за вами с помощью AirTag, вам необходимо:

Скачать приложение Tracker Detect из Google Play.

Принять пользовательское соглашение от Apple.

Нажать кнопку Сканировать в нижней части экрана.

Подождать 1 минуту.

При обнаружении подозрительной метки, программа отобразит последнее местоположение AirTag.

Далее вам предложат три варианта: подробную информацию о метке, инструкцию по отключению и воспроизведение звука.

Скачать Tracker Detect

Вопросов, конечно, больше чем ответов. Во-первых, неужели теперь каждому пользователю Android придется скачивать на свой смартфон данное приложение и постоянно мониторить активность вокруг себя?

Согласитесь, так и до паранойи дойти недолго? Плюс, уже сейчас понятно, что Tracker Detected не будет работать в фоновом режиме. Мало того, что вам придется его скачать, так еще и проверять по несколько раз на дню.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мобильных технологий.

Увы, но Apple не разрешила пользователям Android использовать свои геометки. Многие уже подумали, что AirTag теперь совместим с любыми смартфонами, но это, увы, не так. Не путайте Tracker Detected c нативным приложением Локатор, которое позволяет воспользоваться всеми функциями AirTag. Программа позволяет лишь отследить те метки, которые были утеряны их основным пользователем.

Tracker Detect ищет несвязанные с владельцем смартфона средства отслеживания, совместимые с сетью Apple Локатор. Это трекеры AirTag и аналогичные устройства других компаний. Если вы думаете, что кто-то использует AirTag или другое устройство для отслеживания вашего местоположения, вы можете запустить сканирование, чтобы найти его.

Не знаю, как у вас, а у меня есть четкая мысль, что Apple сделала свое приложение на отвали. Ну, надо же было оправдаться за возможность слежки за людьми. На айфоне-то может быть все будет работать как надо, но с Android лично у меня возникают большие вопросы.

Крутые советы для владельцев смартфонов Xiaomi.

А вы как считаете? Сможет ли Tracker Detect полностью исключить возможность слежки за простыми пользователями? Обязательно расскажите об этом в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

Новые умные очки OPPO

OPPO INNO Day традиционное мероприятие компании OPPO, на котором она показывает много всего интересного. В частности, в прошлом году нам продемонстрировали OPPO X 2121, который так и не поступил в продажу, но лег в основу будущих продуктов компании. Я могу говорить об этом с уверенностью, так как знаю, что это был не просто концепт, и я лично смог познакомиться с ним, подержав в руках и попользовавшись некоторое время. На этой неделе прошло еще одно такое мероприятие и на нем нам показали необычный гаджет, который с каждым годом все больше стремится стать трендом индустрии — умные очки. Они получили название OPPO Air Glass и используют несколько иной подход по сравнению с другими умными очками. Сложно было представить, что они будут именно такими, и поэтому результат нас сильно удивил. Для себя я назвал это очками для пиратов, у которых один глаз закрыт повязкой.

По своей сути Air Glass призваны быть незаметным способом просмотра информации, беспрепятственно взаимодействуя с окружающим миром. Для отображения этой самой информации устройство сочетает в себе микро-светодиодный дисплей с новым микропроектором OPPO Spark Micro, который, по заявлению компании, является одним из самых маленьких проекторов — размером ”примерно с кофейное зерно”.

Новые недорогие TWS-наушники OPPO. Чем они хороши.

При работе гаджет фокусируется на четырех областях взаимодействия: прикосновение, голос, движения рук и головы. Air Glass также поддерживает сенсорное управление на раме для различных команд и голосового управления, хотя пользователи также могут управлять настройками и функциями с помощью приложения Smart Glass на некоторых устройствах OPPO, таких, как OPPO Find X3 или OPPO Watch 2.

Владельцы OPPO Watch 2 также смогут управлять Air Glass с помощью жестов рук для таких функций, как перелистывание между картами приложений и подтверждение/отмена действий. А для дополнительной доступности Air Glass также поддерживает управление головой с помощью аналогичного датчика IMU. Например, вы можете открыть новое уведомление, кивнув головой, или закрыть его, покачав головой.

OPPO уже давно изучает возможности расширенной реальности (XR), и с помощью Air Glass мы наконец создали продукт, который действительно доступен потребителям. Как следует из футуристического дизайна, OPPO Air Glass — очки, переворачивающие представление о том, как мы получаем и потребляем информацию. Простой в использовании дисплей может отображать ключевые сообщения, которые нам нужны, прямо перед глазами. С OPPO Air Glass мир уже никогда не станет прежним — сказал Левин Лю (Levin Liu), вице-президент OPPO и глава Исследовательского института.

Air Glass будет поддерживать несколько приложений OPPO при запуске, в том числе такие, как Погода, Календарь и Здоровье. Существует приложение ”Teleprompter” для отображения адаптивного текста, а приложение ”Перевод” в настоящее время поддерживает двусторонний перевод, правда, пока на ограниченом количестве языков, но скоро их список будет расширен. Есть даже поддержка навигации.

В основе всех этих функций лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100 — тот же процессор, что и во многих умных часах Android, включая OPPO Watch 2. Что касается доступности, то ожидается, что Air Glass появится в Китае в первом квартале 2022 года. Они представлены в черном и белом цветах с двумя индивидуальными вариантами оправы. О международном выпуске пока ничего не сказано.

Сосредоточившись на вспомогательной реальности в отличие от дополненной (AR), OPPO, похоже, придерживается промежуточного подхода к умным очкам. Компания могла бы извлечь из этого выгоду с продуктом, который более полезен, чем что-то вроде Razer Anzu, при этом не пытаясь сделать слишком много, как Nreal Light. OPPO заявляет, что продолжая развивать AR и рассматривая возможности этой технологии, компания уверена, что вспомогательная реальность ”предлагает потребителям практическую альтернативу в ближайшем будущем, чтобы испытать и воспользоваться некоторыми преимуществами AR”.

Учитывая, что такие компании, как Motorola, Apple, Meta и многие другие работают над собственными носимыми решениями для смешанной реальности, будет интересно посмотреть, сможет ли кто-нибудь, наконец, сделать умные очки популярными.

Android 12 для дешевых телефонов

Традиционно флагманские смартфоны на Android обновляются куда стабильнее, нежели аппараты среднего и уж тем более начального ценового сегмента. Так производители не только подчёркивают их высокий статус, но и просто облегчают себе работу. Ведь куда проще выпустить обновление со всеми нововведениями для мощного устройства, которое гарантированно их потянет, чем тратить время на оптимизацию. Но некоторые смартфоны оказываются настолько слабыми с аппаратной точки зрения, что хоть адаптируй для них апдейт, хоть не адаптируй, ничего путного из этого не выйдет. Но ведь обновлять-то их всё равно нужно, не так ли?

Специально для устройств начального уровня Google выпускает урезанную версию Android под названием Android Go. Она ориентирована на смартфоны с оперативной памятью не более 2 ГБ. Несмотря на то что логичнее было бы опираться на мощность процессора, но практика показывает, что аппараты с таким объёмом ОЗУ являются самыми что ни на есть маломощными. Другое дело, что обновления для них, как правило, выходят заметно реже, чем для смартфонов на базе полноценного Android.

Google не называет точных сроков запуска Android 12 Go, но, во-первых, у нас всё равно нет выхода, потому что мы не можем повлиять на ситуацию, а, во-вторых, там действительно есть чего подождать:

SplashScreen API . Благодаря ему приложения на маломощных устройствах будут запускаться намного быстрее. Google обещает прирост быстродействия на 30%.

. Благодаря ему приложения на маломощных устройствах будут запускаться намного быстрее. Google обещает прирост быстродействия на 30%. Сгрузка неиспользуемых приложений . Этот механизм будет определять приложения, которыми вы не пользуетесь в течение длительного времени и сможет сгружать их, чтобы они не занимали места на устройстве.

. Этот механизм будет определять приложения, которыми вы не пользуетесь в течение длительного времени и сможет сгружать их, чтобы они не занимали места на устройстве. Автоперевод. В Android 12 Go появится системная кнопка, которая будет появляться в приложениях на иностранном языке. Нажатие на неё позволит перевести контент на ваш родной язык.

Samsung выпустила One UI 4 с Android 12 для некоторых моделей

Переключение профилей . Для удобства в Android 12 Go будет реализован механизм переключения между разными пользователями, которые будут менять настройки в зависимости от выбранного профиля.

. Для удобства в Android 12 Go будет реализован механизм переключения между разными пользователями, которые будут менять настройки в зависимости от выбранного профиля. Privacy Dashboard . Это специальный системный раздел с параметрами конфиденциальности, который позволит отслеживать приложения, собирающие данные о вас.

. Это специальный системный раздел с параметрами конфиденциальности, который позволит отслеживать приложения, собирающие данные о вас. Индикаторы камеры , микрофона и геолокации. Они будут появляться в правом верхнем углу, если в данный момент смартфон использует эти системные функции.

, микрофона и геолокации. Они будут появляться в правом верхнем углу, если в данный момент смартфон использует эти системные функции. Material You. Android 12 Go ждёт редизайн в стиле классической версии Android 12, благодаря чему оформление интерфейса будет автоматически адаптироваться под установленные на рабочем столе обои.

В этом году Android 12 Go выйдет с ощутимой задержкой относительно обычного Android 12. По официальной информации, это произойдёт в 2022 году. Так что в теории релиз можно ждать как в январе, то и в декабре. Однако практика показывает, что ни в начале, ни даже в середине года на апдейт можно не рассчитывать. Все предыдущие обновления Android Go выходили либо в конце августа, либо в середине сентября. Поэтому высоко вероятно, что и в этом году всё будет примерно так же.

Скорее всего, незадолго до официального релиза Google запустит бета-тестирование Android 12 Go. Это может произойти ближе к весне. Полагаю, можно ориентироваться на май, когда поисковый гигант традиционно проводит мероприятие Google I/O. Другой вопрос — какие устройства получат обновление. Ведь обычно производители не горят желанием особенно долго обновлять свои смартфоны начального ценового сегмента. Поэтому я даже не возьмусь предсказывать аппараты, которые могут рассчитывать на обновление до Android 12 Go.

Почему Android 12L станет залогом успешного будущего Google

Как правило, абсолютное большинство устройств на Android Go не получают новых версий вообще. Вместо того, чтобы обновлять старые, производители предпочитают выпускать новые сразу на обновлённой версии операционной системы. Не исключено, что на этот раз будет точно так же. Нет, наверняка какие-то смартфоны всё-таки обновятся на Android 12 Go, но они будут в меньшинстве. Поэтому вряд ли вам, если вы владелец устройства на Android Go, светит предстоящее обновление.

Каким будет Xiaomi Mi 12

Xiaomi 12 должен выйти уже совсем скоро, и только в этот момент мы сможем точно узнать, каким он будет на самом деле, но сейчас, за пару недель до предполагаемой даты анонса, у нас появилась информация, которая с большой долей вероятности говорит о том, каким именно будет новый смартфон. Если нынешняя информация действительно точна, то мы получим устройство, которое будет лучше, чем мы ожидали. Давайте дождемся выхода новинки и там поговорим уже окончательно, а пока одним глазком глянем на то, что нам обещают, и сохраним эту статью, чтобы потом сверить, были ли мы правы.

Ожидается, что Xiaomi анонсирует свою флагманскую линейку 2022 года — серию Xiaomi 12 — 28 декабря. За исключением пары непроверенных рендеров и некоторых предположений, мы до сих пор действительно очень мало знали об этих устройствах. Теперь же популярный автор утечек — Стив Хеммерстофер, более известный в Твиттере, как @OnLeaks, опубликовал то, что, по его словам, является первым настоящим рендером Xiaomi 12.

Крутые советы для владельцев смартфонов Xiaomi.

Рендеры, появившиеся на платформе электронной коммерции Zoutons, показывают компактный смартфон под названием Xiaomi 12. Судя по общему размеру и габаритам устройства, скорее всего, это модель начального уровня из линейки 12-й серии. Помимо этой базовой модели, Xiaomi, вероятно, анонсирует более дорогой Xiaomi 12 Ultra с крутыми камерами и гораздо более интересным дисплеем.

Телефон, показанный на рендерах, оснащен прямоугольным модулем камеры, в котором размещены три датчика, состоящие из одного большого (предположительно основного) и двух поменьше. В телефоне также есть двойная светодиодная вспышка, расположенная рядом с объективом камеры.

На изображениях видно и плоскую заднюю панель с закругленными краями. Спереди дисплей тоже получил небольшое скругление. В сумме эти два фактора сделают грани телефона очень тонкими.

Что касается фронтальной камеры, то на передней панели, судя по всему, будет два модуля, которые разместились в отверстии в центральной части. Такого решения мы и ждали — тут ничего нового.

Возвращаясь к габаритам Xiaomi 12, сейчас мы можем сказать, что он будет иметь размеры 152,7 x 70 x 8,6 мм. Это довольно компактное устройство для современного Android-смартфона, но можно только посочувствовать тем, кто ждал действительно небольшую модель, вроде Xperia XZ2 Compact или iPhone 13 mini.

Xiaomi не видит Bluetooth-наушники. Что делать.

Есть у нас информация и о других параметрах смартфона, а не только его внешний вид. Последняя утечка также указывает на то, что Xiaomi 12 получит дисплей FHD+ вместо панели QHD+, которую мы видели на его предшественнике — Mi 11. Кроме того, общий язык дизайна телефона придает ему стильный и сдержанный вид.

Другие характеристики Xiaomi 12, по слухам, включают 50-мегапиксельную основную камеру, до 8 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 5000 мАч. В качестве процессора наверняка будет выбран Snapdragon 8 Gen 1. Собственно, Xiaomi уже подтвердила это ранее.

Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi.

Мы до сих пор не знаем, анонсирует ли Xiaomi новую линейку 28 декабря. Даже если это произойдет, купить смартфон сразу не получится. Сначала нам назовут дату старта продаж, далее модель будет приоритетно распространяться на территории Китая. Потом надо будет дождаться выхода на мировой рынок. А параллельно с этим надо будет преодолевать последствия кризиса полупроводников и мириться с низкой доступностью и высокими ценами. Эта ситуация даже не планирует налаживаться. А значит, нас ждут очередные хорошие, но дорогие телефоны. Впрочем, мы узнаем о них подробнее уже довольно скоро.