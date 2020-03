В условиях блуждающего по планете коронавируса многим компаниям приходится выкручиваться из положения. Про отмену мероприятий мы рассказывали уже не раз. Теперь Google оптимизировала свои ресурсы и отменила обновление некоторых своих продуктов. Вопрос в том, когда они снова будут выходить и как с этим смирятся фанаты марки. Отметилась на этой неделе и OnePlus, но не новым смартфоном, а новым… логотипом. Попробуем разобраться, зачем это было нужно. А еще поговорим о новом безумном патенте Xiaomi. Этот смартфон сломает вам мозг. Все это и многое другое в нашем традиционном еженедельном итоговом выпуске новостей.

Несмотря на то, что Google, кажется, твёрдо намерена вернуться к сотрудничеству с Huawei, судя по всему китайцы настроены ровно на обратное. Не получив разрешения на публикацию в своём магазине приложений AppGallery клиентов WhatsApp, Instagram, Facebook и других американских онлайн-сервисов, Huawei придумала альтернативный способ их загрузки на фирменные устройства. Для этого разработчики китайской компании создали совершенно новое приложение AppSearch, которое ищет нужные пользователю приложения в сторонних источниках и позволяет их устанавливать прямо оттуда.

AppSearch пока находится в стадии бета-тестирования, а потому доступ к нему могут получить далеко не все пользователя. Судя по всему, пока Huawei вообще испытывает свой новый сервис только на территории Германии, поскольку все тестеры, которые поделились своими впечатлениями от него, были именно оттуда.

https://youtu.be/khWteywYChE

По словам тестировщиков, которые получили доступ к AppSearch, он представляет собой своего рода агрегатор, который собирает информацию из сторонних каталогов приложений и указывает пользователю, откуда именно можно скачать нужную ему программу. При этом сам AppSearch не обеспечивает прямой загрузки, а только сводит условных продавца и покупателя, которые с самой Huawei никак не связаны. Поэтому в пользовательском соглашении сервиса говорится о том, что компания отказывается от возложения на себя какой-либо ответственности как перед одной стороной, так и перед другой.

Несмотря на это, у пользователей смартфонов Huawei появляется возможность скачать нужную им программу, по сути, не имея доступа к Google Play. Таким образом они могут устанавливать клиенты Facebook, WhatsApp, Spotify, Telegram, всех сервисов Google и многие-многие другие приложения, которые отсутствуют в AppGallery из-за санкций США, которые запрещают американским предприятиям как-либо сотрудничать с Huawei, в том числе путём размещения своей продукции на площадках китайской компании, к которым относится магазин приложений.

На данный момент известно как минимум о 5 каталогах, из которых AppSearch предлагает устанавливать нужные приложения:

Amazon App Store

Huawei AppGallery

APKMirror

APKPure

APKMonk

Правда, для того чтобы скачать приложение, в отдельных случаях приходится устанавливать сначала сами магазины, в ассортименте которых они доступны, как, например, в случае с Amazon AppStore. Кроме того, AppSearch ищет не только по каталогам, но и по официальным сайтам приложений. Поэтому, если разработчик разрешил загрузку своего детища прямо с сайта, у пользователей смартфонов Huawei такая возможность появится. Практика показывает, что это довольно безопасно, во всяком случае, если вы скачиваете какое-то распространённое приложение.

Насколько хорошо и удобно то, что сделала Huawei? На мой взгляд, решение, подобное AppSearch, напрашивалось уже давно и его появление было лишь вопросом времени. Всё-таки пользователи, какими бы преданными они ни были, вряд ли долго протянут без приложений, которые им нужны, на одном энтузиазме. Поэтому я вижу в AppSearch реально классный инструмент, который не только удобен, поскольку позволяет пользователям не искать альтернативные каталоги самостоятельно, но худо-бедно защищён, так как даёт им какую-никакую гарантию отсутствия риска. Другое дело, что понять это смогут не все.

Проблема AppSearch заключается в том, что гарантию безопасности здесь вижу только я и ещё несколько человек, которые реально разбираются в теме. Взять хотя бы APKMirror. Несмотря на то что я знаю об этом сервисе и знаю, что он безопасен, поскольку все приложения, которые туда попадают, проходят проверку, многие понятия не имеют, что это такое. Ситуация осложняется тем, что APKMirror и иже с ними предлагают устанавливать программы в формате APK. Это может оттолкнуть многих пользователей, потому что, во-первых, чёрт знает, что эти APK несут в своём составе (помните, люди понятия не имеют, что это за площадка), а, во-вторых, уже сама Google ввела частичный запрет на их установку. Поэтому я бы на месте Huawei всё-таки попытался унять конфликт и вернуть себе право сотрудничать с американцами либо устроить для пользователей масштабный ликбез по установке приложений их альтернативных источников.

Приложение «Google Камера» долгое время считалось эталонным решением для Android-смартфонов. Поддержка ночного режима, качественная портретная съёмка и продвинутые алгоритмы стабилизации изображения – всё это делало его реально лучшим, ведь никто другой не мог предложить настолько же качественной реализации всех этих функций. Единственным недостатком «Google Камеры» была ограниченная совместимость только со смартфонами Pixel. Однако недавно на разработчиков поискового гиганта снизошло озарение, и они решили, что пора представить отдельную версию приложения для недорогих аппаратов, вынужденных довольствоваться довольно посредственными решениями для фото- и видеосъёмки.

Camera Go представляет собой упрощённую версию оригинальной «Google Камеры» и, как, вероятно, ясно из названия, предназначается только для смартфонов под управлением Android Go. Это ультрабюджетные устройства с небольшим объёмом оперативной памяти – как правило, 1 ГБ – и довольно проходными характеристиками. Из-за этого обычные версии программ на них работают не самым лучшим образом, но Google создала специальную линейку приложений с приставкой Go, которые ей удалось максимально облегчить и заставить буквально летать наравне с флагманами. Но вернёмся к Camera Go.

Интерфейсное оформление Camera Go выполнено в той же стилистике, что и «Google Камера». Правда, расположение некоторых элементов немного отличается. Например, кнопка спуска затвора располагается чуть выше, — над строкой переключения режимов. Тем не менее, как и оригинал, Camera Go является не просто надстройкой, как большинство приложений камеры, а глубоко интегрирована в операционную систему и буквально выжимает из фотографического модуля все соки. В результате на выходе получаются реально качественные фото, в том числе в портретном режиме съёмки. Жаль только, ночной режим Night Shift, который высветляет кадр, не завезли.

В своё время для «Google Камеры» разработчики компании Google спроектировали особую двухпиксельную систему оценки глубины кадра, когда каждый пиксель делился надвое и как бы воспринимал изображение с разных ракурсов, создавая своеобразный эффект параллакса. То есть, по сути, камера делала не один снимок, а два, а затем совмещала их друг с другом для получения объёма и последующего размытия заднего фона за объектом съёмки. Благодаря этому получалось делать портретные фото на одиночную камеру. Аналогичным образом работает и Camera Go.

То, что удалось сделать Google, — реально круто, потому что до настоящего момента пользователи смартфонов на базе Android Go воспринимали их в основном в качестве звонилок, ведь ни о какой фотосъёмке речи идти не могло. Ну, в конце концов, что получится у камеры на 8 Мп и матрицей с комариный глаз? Понятное дело, что при таком наборе было уже за счастье, если фотография получалась хотя бы не пересвеченной или не в расфокусе. Однако Camera Go за счёт продвинутых программных алгоритмов сможет не только раскрыть потенциал фотокамер бюджетных устройств, но даже приукрасить их.

Представив Camera Go, Google, по сути, дала пользователям со всего мира резонную причину купить смартфон на Android Go. Понятное дело, что от второго телефона, на роль которых их обычно приобретают, редко кто требует выдающихся фотографических возможностей. Однако детям, пенсионерам и не самым привередливым пользователям возможность вести качественную фотосъёмку будет как минимум не лишней. В скором времени Camera Go станет доступна в Google Play и те, кто пользуется совместимыми смартфонами, смогут оценить её лично.

Google приостановила обновления своих продуктов

Не проходит и дня, когда появляется сообщение о новой закрытой границе или отмененном мероприятии. Все это связано с бушующим в мире коронавирусом. Новости иногда больше напоминают сводки с фронта боевых действий. В таком мире нам придется пожить какое-то время. Казалось бы, сиди дома и наслаждайся онлайном, в том числе, нашим сайтом, но нет. Тут тоже возникают трудности. Виной тому нехватка сотрудников, и вслед за переносом создания и продакшена сериалов, ограничения ложатся на обновления Google Chrome. Как такое может быть, если релиз никогда не откладывался? А самое главное, когда обновления все же начнут выходить?

Вот уже несколько лет Google Chrome получает обновления с завидным постоянством. В итоге пользователи получают новые, новые и новые функции. Происходит это каждые шесть недель и отклонения обычно не превышали пары дней. В целом график выдерживался и это было очень приятно.

Следом за такой периодичностью начали выходить обновления и для Chrome OS. Это тоже было приятно, так как такая скорость достаточно высока для обеспечения безопасности. Ну, и конечно, пользователи знали, когда можно будет накатить новинку.

Теперь из-за глобальной эпидемии или проще сказать пандемии, этот механизм сломался. Правда, есть одно ”но”. Пользователи все равно будут в безопасности. Прекратятся только обновления браузера, но это не коснется исправлений безопасности. Можно сказать, что компания сократила расходы ресурсов в сложных условиях, но не в ущерб самому главному — безопасности.

Информация о том, что грядут изменения, появилась в блоге Chrome Releases.

«Из-за скорректированных графиков работы в настоящее время мы приостанавливаем будущие выпуски Chrome и Chrome OS . Наши главные цели — обеспечить, чтобы они оставались стабильными, безопасными и надежно работающими для всех, кто от них зависит. Мы продолжим расставлять приоритеты для любых обновлений, связанных с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80».

Бета-версия Google Chrome 81 вышла еще в прошлом месяце, но ей так и не суждено стать полноценной. Изначально ее релиз должен был состояться еще позавчера — 17 марта 2020 года. Если бы оно вышло сегодня-завтра, никто бе не заметил отклонения от графика, но своим заявлением Google дала понять, что версия совсем не готова. Судя по всему, работу над ней она прекратила еще пару недель назад.

До выхода Chrome OS время еще есть. Ее релиз должен был состояться 24 марта, но заявление компании распространяется и на нее. Соответственно, ждать выхода обновления для Chrome OS тоже не стоит.

Точной информации об этом нет. Кто-то говорит о сроках карантина в несколько недель, а кто-то — в несколько месяцев. Большинство прогнозов в сроках не превышает трех месяцев, но точной уверенности в этом быть не может.

В первую очередь, сказать с уверенностью нельзя из-за того, что коронавирус, который сейчас идет по планете, даже не думает останавливаться. Каждый день он заражает несколько тысяч человек. Их количество уже достигло 215 000 человек при почти более чем 8 700 умерших.

Помочь в его остановке могла бы вакцина, но пока о ней известно только то, что ей занимаются. Когда она будет готова, вообще непонятно. Учитывая сколько времени надо на клинические испытания, ждать нам еще долго.

Скорее всего, процесс работы крупных компаний сможет оптимизироваться и подстроиться под удаленную работу сотрудников, но на это тоже надо время. При этом, мне кажется, что стабильный выход обновлений начнется еще до окончания пандемии.

Каждый человек в каждом городе по дороге на работу достаточно близко контактирует с сотнями, если не тысячами, человек в транспорте. С десятками или сотнями он контактирует в офисе. Есть еще и люди, контакт с которыми максимально близкий — рукопожатия, встреча у кулера, передача документов, кнопки лифта и тому подобное. А вообще, надо бояться не вируса, а равнодушных к нему людей. Наш коллега Александр Богданов доказал это на своем примере.

Существует показатель R0, который определяет предположительное число людей, которые заразятся после контакта с инфицированным пациентом. Для некоторых заболеваний, вроде кори, он составляет 12-14. Для коронавируса R0 составляет ”всего” 2,2-4,6. И пусть это относительно немного, но риски все равно очень большие и в этой ситуации лучше перестраховаться.

Такая перестраховка неминуемо приводит к сбоям в корпоративных коммуникациях. Конечно, есть мессенджеры, видеосвязь и прочие средства коммуникации, но они не всегда эффективны. Иногда куда проще просто обернуться и поговорить с человеком, а не вести получасовую переписку. Плюс, никто не отменял общие собрания, которые стали еще более сложными в условиях работы из дома.

Когда все наладится, мы снова получим обновления, презентации, конференции и все остальное, к чему мы так привыкли. Пока надо просто подождать и потерпеть.

Новый OnePlus. На этот раз логотип

Промышленный дизайн это очень интересная тема и мы уже писали о нем на одном из наших сайтов. Жаль, что производители перестали быть смелыми и предлагают решения, которые не сильно отличаются от конкурентов. В итоге мы имеем то, что имеем — однообразный мир техники. Но, когда изменения касаются дизайна гаджетов, это хотя бы приятно, но иногда производители зачем-то меняют свой логотип. И ладно, если бы изменения были интересными. Как правило, они тоже оставляют желать лучшего. Вот и OnePlus зачем-то пошла по этому пути. Лучше бы “восьмерку” быстрее выпустили.

Многие компании постоянно экспериментируют со своим фирменным стилем. Одни меняют цвет, другие — форму, а третьи полностью перерисовывают его. Так, например, было с логотипом Apple, когда они ушли от картинки с Ньютоном к яблоку.

Автопроизводители тоже меняют дизайн своего логотипа. Особенно это касается тех производителей, которые существуют уже много лет. Тут все логично! То, что было стильным семьдесят лет назад, сейчас выглядит чем-то допотопным.

Зачастую, кроме логотипа, меняется и многое другое в корпоративной культуре компании. Кто-то меняет дизайн розничной сети, кто-то вносит новые элементы в дизайн продукции, а кто-то переодевает сотрудников и меняет стиль рекламы.

Все это нужно только для того, чтобы стать привлекательней для клиентов и продавать больше своей продукции или услуг. Это часть процесса эволюции в торговле.

Теперь ветер перемен додул и до OnePlus. Компания существует совсем недавно, но уже решила обновиться. Это первое изменение логотипа в ее истории.

Компания даже объяснила причины изменения логотипа. Единичка теперь читается лучше при изменении нанесения, а “+” в углу квадрата стал крупнее. Это сделано в знак уважения преданным фанатам, которые сыграли ключевую роль в том, чтобы сделать смартфоны компании лучше.

Лично мне такие изменения кажутся притянутыми за уши. Уважение к сообществу, конечно, приветствуется, но не тянет на обновление логотипа. Ведь теперь надо менять все заготовки, шаблоны и прочую печатную продукции.

На самом деле это не все. В заявлении компании говорится о том, что так логотип станет более узнаваемым в СМИ и создаст более четкую связь между символом и торговой маркой.

Если они считают такие незначительные перемены важными, это их право. Но изменение дизайна выглядит более сомнительным, так как теперь он стал слишком стандартным. Зато его действительно изменили не на словах, а на деле.

Девиз компании всегда красовался на ее печатной продукции и дефолтных заставках смартфонов. Он был узнаваем и чем-то даже привлекателен. Теперь он превратился просто в буквы. Хотя, вы вправе со мной не согласиться.

Тем не менее, это изменение тоже объяснили погоней за узнаваемостью бренда, в которой я теперь сомневаюсь. Но, наверное, дизайнеры OnePlus разбираются в своем деле лучше меня. Я могу только высказать свое мнение.

Перевод девиза звучит, как “никогда не сдавайся”. В свое время это символизировало дух бунтарства, заложенный в смартфоны марки. Многим это понравилось и слова прижились. Вряд ли компания от них откажется в ближайшее время.

Возможно, новый логотип и стиль написания девиза мы увидим уже в ближайшем поколении смартфона OnePlus 8, который с нетерпением ждут фанаты марки. Я уже писал о нем и рассказывал, что теперь актуальных моделей будет целых три.

Топовая модель будет оснащена Snapdragon 865, памятью 12/256 ГБ, полноценной защитой и экраном с диагональю 6,7 дюйма. Стоить вся эта красота будет 870 долларов. В России и Европе цена, скорее всего, будет эквивалентна 1 000 евро. 85 000 рублей за OnePlus. Неплохо, да?

Новый патент Xiaomi

Как Xiaomi удивить людей? Правильно — нужно выпустить максимально странный телефон, ну или хотя бы патент. Компания запатентовала очень странный телефон, верхняя часть которого складывается во внешнюю сторону, позволяя использовать фронтальную камеру в качестве основной. Скорее всего, на месте сгиба будет некий шарнир, который может мозолить глаза, посмотрим, как компания решит данную проблему. Идея не нова, ранее Asus в своём смартфоне Zenfone 6 уже предлагала своим потребителям нечто подобное, однако в случае с телефоном Xiaomi речь идёт о чем-то гораздо более революционном.

Выглядит аппарат следующим образом:

Можно сразу определить его недостатки. Нужно лишь понять, как обычно производители размещают внутренности своих устройств. Как правило, на верхней части располагается основная плата с камерой. Так как пока материнские платы смартфонов не научились сгибать, скорее всего, в самой верхней части будет плата с камерами, а чуть ниже расположится плата с процессором и другими чипами. Плата с камерой будет соединяться с основной платой через кабель.

Минус в том, что место сгиба окажется неиспользуемым, и ёмкость аккумулятора в этом случае может пострадать на 20-25%. То есть, если Xiaomi обычно оснащает телефоны аккумулятором на 4500 мАч, это устройство может получить аккумулятор на 3500 мАч.

Еще один важный момент, это шарнир, который будет всегда находиться на уровне глаз и откровенно мешать при использовании телефона. Также можно заметить на смартфоне из патента 3 выреза. Два под камеры и один под вспышку. Основные камеры, как правило, бывают крупнее фронтальных, поэтому можно представить, какими крупными будут вырезы. И в этом случае статус бар в верхней части будет занимать слишком много места.

Я считаю такой вариант, скорее, попыткой представить что-то необычное, но никак не желанием создать продукт, который будут покупать миллионы людей

К тому же Xiaomi, как правило, использует в телефонах одинаковую конструкцию корпуса, поэтому такой вариант сделает телефон крайне дорогим. Я не удивлюсь, если он обойдется потребителям в 1500-2000 долларов, просто потому, что Xiaomi пока не умеет эффективно выпускать телефоны с уникальной конструкцией. Samsung, которая в этом вопросе лидер, и то не может предложить дешевый Z Flip, чего уж говорить о Xiaomi.

Гораздо лучше было бы, если бы в Xiaomi не изобретали велосипед, как они это делали с Mi Alpha и сейчас делают с еще одним будущим телефоном, а создали продукт на основе уже протестированных вариантов. Например, форм-фактор Huawei Mate Xs очень даже неплох, так почему бы не выпустить аналогичное устройство, но с более привлекательным ценником и, например, интересным софтом? Xiaomi может показать гибкий телефон на чистом Android, и это будет всем интересно, ведь раньше никто такого не делал. Но нет, они пошли по какому-то странному пути, чтобы угодить собственным представлениям о том, что они не хуже остальных производителей, но, думаю, стоит мыслить реалистично и понимать, что Xiaomi любят не за эксперименты, а за низкую цену.

Oppo сейчас предлагает крайне дорогие телефоны во флагманском сегменте, которые в России мало кому интересны, боюсь, Xiaomi наступает на те же грабли, не совсем понимая, что люди не станут покупать дорогие телефоны под брендом «Xiaomi». Например, не так давно представленный Mi 10 оценен в 900 долларов в максимальной модификации.

Интересно узнать ваше мнение. Как вам кажется, стоит ли Xiaomi экспериментировать? Или может лучше остановиться на том, что у тебя и так хорошо получается — выпуске бюджетных устройств? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Яндекс.Дзен.