Ещё пару дней назад казалось, что Телеграм вот-вот вернут в Россию. Кремль подтверждал контакты с командой мессенджера и намекал на скорую разблокировку, а 30 июля всё перевернулось. Росфинмониторинг внёс основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов. Получается, что Дурова* признали террористом официально, со всеми вытекающими заморозками счетов и ограничениями. И это фактически перечёркивает недавние переговоры о возвращении мессенджера. Разбираемся, что произошло и чем всё это грозит обычным пользователям.

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За что Дурова* признали террористом

Формально всё началось 29 июля: ФСБ предъявила Дурову* обвинение по статье о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) и запустила процедуру объявления его в международный розыск. По версии спецслужбы, администрация Telegram не удаляла каналы и боты, через которые вербовали молодёжь для диверсий и терактов в России.

Речь прежде всего о боте знакомств «Дайвинчик/Leo»: по данным ФСБ, с июля 2025 года через него завербовали десятки молодых людей, а 46 человек уже задержаны. Именно бездействие с такими ботами и вменяют Дурову*. Что это значит лично для владельцев аккаунтов, мы подробно разобрали в тексте о том, что грозит пользователям Telegram после розыска. Пока важно другое: речь именно о самом владельце, а не о том, что Телеграм признали экстремистами целиком.

Что значит перечень Росфинмониторинга

Запись о Дурове* появилась в разделе «Физические лица» под номером 6894. С точки зрения закона это серьёзно: банки обязаны заморозить средства и имущество фигуранта, а большинство финансовых операций для него становятся недоступными.

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Правда, у самого владельца Телеграма активов в российской юрисдикции немного, а живёт он не в России. Его представитель Филипп де Вель ещё раньше подчёркивал, что даже ордер Интерпола по запросу Москвы не будет автоматически исполняться во Франции. Так что на практике санкции бьют скорее по символической и российской части его дел. На реакцию это, впрочем, повлияло мало: после обвинения Дуров* ненадолго поставил на аватарку канала фото в образе террориста и почти сразу его убрал.

Что теперь будет с Телеграмом в России

Здесь важно не поддаваться панике. Формально Телеграм не запрещён в России: мессенджер по-прежнему легален, экстремистским его пока не объявили. То есть блокировка Телеграма в России как отдельное решение ещё не принята, и за сам вход в приложение никакой ответственности нет.

Другое дело, что работает мессенджер и так через раз: фото грузятся медленно, сообщения приходят с задержкой. Это результат давнего замедления, а не полноценного бана. Но статус основателя резко меняет фон вокруг сервиса, которым в стране пользуются почти 90 млн человек. Ещё 27 июля Кремль намекал на разблокировку, а спустя пару дней основателя вносят в список террористов. Так синхронно события не совпадают случайно: похоже, переговоры о возвращении зашли в тупик, и власти выбрали жёсткий сценарий.

Телеграм разблокируют в России? Песков подтвердил переговоры с мессенджером

Юристы и раньше считали, что Telegram могут признать экстремистским. Если это произойдёт, следом по накатанной пойдёт и блокировка, как в своё время с другими соцсетями. Гарантий никто не даёт, решения такого уровня порой откатывают назад. Но после сегодняшней новости вариант с окончательным запретом выглядит куда реальнее, чем ещё неделю назад.

Что делать пользователям Телеграм заранее

Паниковать рано, но подстелить соломки стоит. Мы собрали подробный разбор о том, чего нельзя делать в Telegram после запрета, а если коротко, держите в голове несколько вещей.

Если у вас оформлен Premium, заранее отключите автопродление, чтобы деньги не списались уже после возможного решения суда.

Важные чаты, документы и файлы лучше заблаговременно перенести в другое место: удалённые сообщения Telegram не восстанавливает.

в другое место: удалённые сообщения Telegram не восстанавливает. Осторожнее с репостами фирменного логотипа и брендовых элементов.

и брендовых элементов. А владельцам каналов важно помнить, что платные интеграции и реклама в этом случае оказываются вне закона.

А вы верите, что Телеграм всё-таки запретят? Давайте обсудим в нашем чате в МАКС

При этом обычным пользователям, которые просто читают и переписываются на легальные темы, уголовная ответственность за сам вход в Телеграм не грозит. Так что следите за официальными сообщениями Роскомнадзора и ФСБ и держите запасной канал связи наготове.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов