Павел Дуров рассказал, сколько переписок слил Telegram за все время

В интернете, что ни пост от создателя ВКонтакте и Telegram, то сразу громкая новость. Вот, по сети только что разлетелись заметки о том, что Дуров рассказал, сколько ему пришлось слить пользовательских переписок в рамках сотрудничества с регуляторами. Мы выяснили самое главное, спешим рассказать вам.

В одном из своих сообщений Дуров признался, сколько личных переписок Telegram он передал государствам. По словам Павла, за всю историю своего существования мессенджер не раскрыл ни единого байта содержимого личных бесед. Вот его сообщение:

Telegram за всю свою историю не раскрыл третьим лицам ни одного байта данных об обмене сообщениями.

Чтобы подкрепить свое заявление, он заявил, что Telegram скорее прекратит свое существование, нежели начнет раскрывать переписки пользователей. Такой подход к обеспечению безопасности и конфиденциальности однозначно радует. Но есть и то, о чем разработчик умолчал.

Правда ли, что Telegram не раскрывает переписки

Многие согласятся, что довольно странно на этом фоне выглядят новости о том, что Telegram продолжает сотрудничать с регуляторами разных государств, в том числе с российскими спецслужбами. В таком случае логично возникает вопрос: а что тогда раскрывает площадка, чтобы оставаться на плаву, если не личные переписки?

В такого рода репостах обычно цепляют контекст, а вот проблему целиком не освещают. Например, Telegram может раскрывать данные, но не переписки, а техническую информацию. Это, IP-адрес и номер телефона предполагаемых нарушителей. Пусть и при наличии судебного ордера, как это требует положение в контексте европейского закона о цифровых услугах.

Вообще, у любой платформы есть хотя бы минимальный набор служебной информации:

с какого устройства авторизовались

номер телефона

IP-адрес

И именно такие вещи могут быть переданы в рамках юридических процедур. Скорее всего, сюда также попадают данные об откровенных нарушителях закона, распространителях запрещенных вещей, террористы и другие экстремисты, в том числе различные каналы и их владельцы.

Так что да, пока Telegram можно назвать одним из самых безопасных мессенджеров в мире, но забывать о базовых правилах тоже не стоит. Если вы обсуждаете конфиденциальные личные темы, лучше соблюдать базовую цифровую гигиену:

включить двухэтапную проверку

поставить пароль или Face ID на вход в приложение

спрятать номер от незнакомых

закрыть добавление в группы всем подряд

А еще мы настоятельно советуем относиться с осторожностью к любым файлам на площадке. Особенно если это файлы с расширениями .apk или .rar. То же самое относится к ссылкам — переходите с осторожностью, особенно по коротким ссылкам.