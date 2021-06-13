Перебежчики на Android и новые санкции против китайских компаний: итоги недели

Так уж получилось, что на этой неделе главным новостным хэдлайнером, даже в мире Android, была Apple. Все из-за большого количества представленных сервисов, которые сразу же начали сравнивать с аналогами от Google и других разработчиков. Но запомнились прошедшие семь дней не только этим. Были также новости о Harmony OS и том, насколько легко обновить Android до фирменной оболочки Huawei. А еще мы узнали, какая часть пользователей отказывается от iOS в пользу Android. Статистика получилась интересной и показательной. Поделимся этими и некоторыми другими новостями недели в нашей традиционной еженедельной подборке.

Новые санкции против китайских компаний

Когда казалось, что санкции в отношении китайских компаний как-то утихли, и все ограничилось нападками на Huawei, тучи над компаниями из Поднебесной снова начали сгущаться. Даже Xiaomi смогла в суде отменить санкции против себя, но остальным повезло меньше. Ни для кого не секрет, что работа многих компаний строится на инвестициях, а когда их нет, им существенно сложнее развиваться. Именно этой ”опцией” и воспользовались представители американской администрации. Теперь китайским технологичным компаниям будет намного сложнее получать деньги из-за пределов страны. Но так ли это критично? Особенно учитывая, что таких компаний не так много в масштабах страны. Проблема в том, что это одни из крупнейших компаний.

На прошлой неделе администрация Джо Байдена издала незамеченное многими распоряжение, запрещающее американским инвесторам вкладывать деньги в китайские компании. Уточняется, что ограничения относятся не ко всем компания, а только к тем, которые предположительно связаны с китайскими военными или разведывательными секторами.

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Reuters сообщает, что в новый список вошли 59 китайских компаний. Контролировать исполнение распоряжения будет казначейство. Именно оно должно обеспечить соблюдение правил и контроль соблюдения ограничений в отношении компаний из нового списка. Делать это казначейство будет на ”постоянной основе”.

В число компаний, которые включили в новый список, в частности попадает Huawei, что мало кого удивляет. Так же в него входит китайский завод полупроводников SMIC и компания, занимающаяся оборудованием для видеонаблюдения Hikvision. Остальные компании относятся к сфере оборонного комплекса, но выполняют и обычные ”гражданские” заказы.

Я считаю, что использование китайских технологий наблюдения за пределами Китайской Народной Республики и разработка или использование китайских технологий наблюдения для содействия репрессиям или серьезным нарушениям прав человека представляют собой необычные и чрезвычайные угрозы — сказал Байден в приказе.

Если вы думаете, что это все, и остальные компании могут не переживать, то это не так. Высокопоставленный чиновник из американской администрации сообщил Reuters, что в ближайшие месяцы в список инвестиционного эмбарго могут быть добавлены другие компании.

Пока ограничения не вступили в силу, и у компаний есть чуть меньше двух месяцев. В приказе говорится, что запрет будет действовать со 2 августа. При этом у американских компаний будет 365 дней на то, чтобы вывести свои активы из компаний, попавших в немилость.

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Интересно, что этот список нельзя считать окончательным. Доказательством этого можно считать Xiaomi, на которую в начале года были наложены подобные ограничения, но позже американской администрации пришлось их снять. Произошло это после того, как китайский производитель смартфонов подал протест и победил в суде. В итоге решение оказалось в пользу Xiaomi.

Быть уверенным, что в этот раз получится так же, сложно, но вероятность этого есть. С другой стороны, если есть цель наложить ограничения, их все равно наложат. Возможно, для этого даже будет использован опыт, полученный в противостоянии с Xiaomi.

Проблема еще в том, что инвестиции заключаются не только во вложении средств, которые со временем должны вернуться в большем объеме, но и в закупке оборудования, обновлении производства, покупке акций и других взаимоотношениях компаний и инвесторов.

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Посмотрим, как будут развиваться события, но пока мы отчетливо видим, что противостояние набирает обороты и американская администрация вводит все новые и новые ограничения. Для глобальной экономики и бизнеса это не очень хорошо. Не хорошо это и для нас, простых покупателей, которые увидят чуть меньше конкуренции, от которой мы всегда выигрывали. Зато мы видим интересное противостояние, которое пока не ясно, чем закончится.

Но есть и другое мнение. Например, многие аналитики предполагают, что полупроводниковые компании, такие, как SMIC, могут не сильно пострадать, поскольку они получат поддержку от правительства Китая. В любом случае время покажет, как будут развиваться события.

Любят ли iPhone его пользователи

Многие думают, что Apple — это секта, которая затягивает в свои объятия и уже никуда никогда никого не отпускает. С одной стороны, это действительно так, но только отчасти. Собственная экосистема компании действительно затягивает, но есть и кроссплатформенные экосистемы, которые позволяют переходить с одной платформы на другую. Я сам пользуюсь продукцией Apple, но только той, которая мне нравится. При этом я всегда готов от нее отказаться, если что пойдет не так. Именно такое поведение отражается в исследовании, которое говорит о том, что пользователи не так лояльны к купертиновской компании, как об этом принято думать. Есть даже конкретные цифры.

Согласно данным, опубликованным во время выяснения отношений между Apple и Epic Games, от 12% до 26% пользователей iPhone переключились на другое устройство в период с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года. Данными поделилась сама Apple, и пусть она не называет, на какую именно платформу перешли пользователи, но догадаться не сложно. Вряд ли они решили бросить все и начать пользоваться кнопочными телефонами. Можно смело сделать вывод, что 99,(9)% пользователей переключились на Android.

Несмотря на то, что данные собраны и обработаны самой Apple, интересно то, как они разнятся в течение года. То есть в какие-то периоды пользователи ”убегали” медленнее, а в какие-то — быстрее.

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В третьем квартале 2019 года 19% пользователей iPhone искали другое устройство. Но в период с первого квартала 2020 года по второй квартал 2020 года более четверти пользователей iPhone отказались от покупки. Интереснее всего сопоставить эти цифры с тем, что именно в третьем квартале 2020 года представили серию iPhone 12, хотя фактические продажи начались позже.

Сопоставив эти данные можно сделать вывод, что пользователи iPhone с большей вероятностью откажутся от iOS в пользу Android незадолго до выпуска нового iPhone, чем сразу после его выпуска. Это подтверждается оттоком всего 12% пользователей после выхода iPhone 11.

Но не стоит принимать во внимание только отток пользователей, так как есть еще и приток, который не учитывается в приведенных цифрах. Тут можно предположить, что он как раз увеличивается после выхода новой модели и уменьшается, когда она заканчивает свой цикл. Проще говоря, сразу после выхода нового iPhone мало пользователей уходит от Apple и много приходит. А когда остается несколько месяцев до выхода новой модели, уходит больше, а приходит уже меньше.

В итоге, среднее количество пользователей не меняется, но интересно то, что пусть общее их количество и не меняется, база не остается постоянной — есть постоянная ротация.

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Однако есть еще один фактор, который примерно в это же время заставлял пользователей iPhone переходить на модели других производителей — пандемия и вызванные ей экономические сложности, которые уже ощущались во втором квартале 2020 года. В это время уже во всю закрывались предприятия, а людей рассаживали по домам. Все знают, что ценовой разброс Android-смартфонов намного шире, нежели iPhone. Среди них есть как суперфлагманы, так и очень бюджетные устройства.

Если продолжить изучать данные о лояльности клиентов, то она снова подскочила до максимальных значений ближе к концу 2020 года, когда вышел iPhone 12, ставший самой прибыльной линейкой для компании. Сложно сказать, что поспособствовало этому — измененный дизайн, поддержка 5G, хорошая камера или что-то еще — но факт остается фактом. Даже в начале 2021 года, когда уже вышли Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21, именно iPhone 12 входил в тройку лидеров продаж в мире по итогам первого квартала.

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Выходит, что лояльность — понятие относительное. На нее сильно влияет огромное количество факторов — от наличия эксклюзивных приложений до стоимости. Хотя, пожалуй, именно стоимость оказывает самое большое влияние на выбор смартфона. Есть те, кто принципиально покупает только Android, и есть те, кто на дух не переносит ”зеленого робота”. Но между ними находится очень много людей и именно они переодически перебегают из лагеря в лагерь.

Вот и получается, что их лояльность не так высока, а относиться это не только к тем, кто пользуется iPhone, но и к тем, кто в свое время выбрал Android. Это подтверждается опросами, которые мы неоднократно проводили на нашем сайте и в Telegram-чате. Согласно результатам, от 30 до 50% владельцев Android готовы взять iPhone, если откинуть вопрос высокой стоимости.

Android безопаснее iOS?

Независимо от степени фанатизма пользователей iPhone, у подавляющего большинства из них сложилось устойчивое мнение о том, что подход Apple к обновлению iOS – лучше подхода Google. Несмотря на то что Apple не могла обновлять свои приложения и сервисы отдельно от операционной системы, она старалась регулярно выпускать системные апдейты с баг-фиксами и нововведениями. Но если внедрение новых функций могло и подождать, то вот исправления багов и уязвимостей – уже нет. Поэтому Apple решила, что будет выпускать для iOS обновления безопасности. Совсем как Google. Ну, почти.

Несмотря на то что патчи безопасности с исправлениями багов и критических уязвимостей на iOS фактически существовали и раньше, хоть и были представлены в формате обновлений третьего порядка, они имели ряд серьёзных недостатков.

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Во-первых, для их установки приходилось установить все предыдущие обновления. А, во-вторых, Apple и сама не могла выпускать их оперативно. С момент обнаружения бага или уязвимости могли пройти от нескольких дней до нескольких недель. Но теперь проблема будет решена.

Apple признала право пользователей iOS на выбор версии ОС. Поэтому с этой осени компания будет выпускать обновления безопасности для iOS 14. Да, это не совсем то же самое, что обновления безопасности на Android, потому что для iOS 15 их не будет.

По замыслу Apple, патчи нужны именно для того, чтобы не вынуждать пользователей переходить на самую новую версию операционной системы. Однако это уже большое дело, учитывая, что с точки зрения отсутствия проблем обновления безопасности явно будут выигрывать у системных апдейтов.

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Почему я так думаю? Ну, в принципе, это логично. Ведь системные обновления априори являются более тяжёлыми. Разработчики Apple вносят изменения в операционную систему и меняют не только её номер, но и программное устройство, пусть и не кардинальным образом.

В случае с обновлениями безопасности всё должно быть проще. От Apple потребуется просто исправить баг, но внося кардинальных изменений в ОС. Так что такие апдейты, во-первых, должны быть легче, а, во-вторых, более надёжными.

Пока неизвестно, как часто Apple будет выпускать обновления безопасности. Google делает это на ежемесячной основе. Конечно, до пользователей они зачастую добираются позднее, но это уже зависит не от неё, а от расторопности производителей, которые занимаются их дистрибуцией.

У Apple в принципе нет нужды выпускать патчи каждый месяц. Поэтому, скорее всего, выход каждого из них будет приурочен к выходу очередной версии iOS 15 с исправлениями. Так что я бы предположил, что за год и наберётся в лучшем случае штук 5-7, не больше.

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Несмотря на то что Apple частично переняла модель обновления Google, до удобства Android ей ещё очень далеко. Ведь было бы куда круче, если бы Apple пошла по пути поискового гиганта и начала обновлять свои приложения отдельно от iOS.

Но у неё нет такой возможности, потому что iOS – более закостенелая операционка, чем Android, где каждый компонент которой сильно связан с другой, и у Apple нет возможности сделать их более самостоятельными. А жаль. Получилось бы совсем здорово.

С какими телефонами можно сравнить iPhone

Несмотря на то что Android-смартфоны уже давным-давно начали превосходить iPhone и в дизайне, и в технологиях, и в цене, миф о том, что именно он является самым крутым гаджетом современности, никуда не делся. Почему, сказать сложно. В конце концов, люди и сами не дураки – могут увидеть, что сегодня даже бюджетные аппараты на Android выглядят круче и умеют больше, чем iPhone. Однако Apple не спешила это признавать, полагая, что она выше этого. Но на днях компанию прорвало и она показала, как в её представлении выглядит среднестатистический Android-смартфон.

Это произошло в понедельник, 7 июня, на презентации iOS 15. На слайде, который демонстрировал работу FaceTime на Android, за пример был взят совершенно позорный и старый смартфон с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, огромными рамками по краям и выступами сверху и снизу.

Да сегодня такие даже не производятся! Понятное дело, что Apple не могла показать Galaxy S21 Ultra, который при идентичной с iPhone 12 Pro Max цене имеет более привлекательную внешность и все своим видом заявляет о большей технологической продвинутости. Поэтому было решено сравнивать iPhone вот с таким шлаком. А уж есть ли он на самом деле и был ли вообще, никому — особенно Apple — неинтересно. Ведь цель сего перформанса вовсе не в достоверности.

Казалось бы, какая вообще разница, что показывает Apple? А разница есть, потому что в Купертино не могут себе позволить показать практически ни один современный Android-смартфон. Ведь сегодня любой, даже не самый дорогой аппарат в сегменте от 25 тысяч рублей будет выглядеть круче. Поэтому Apple просто взяла все самые стереотипные и неприглядные дизайнерские решения аппаратов 5-летней давности и нарисовала на их основе какой-то условно среднестатистический Android-смартфон.

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Конечно, получилось отвратительно. Иначе и быть не могло, ведь это же Apple. Ей попросту нельзя выставлять свою собственную продукцию хуже, чем у конкурентов. Другое дело, что от этого никуда не деться, и, чтобы не выглядеть совсем уж невыгодно на их фоне, дизайнерам компании пришлось самим рисовать себе конкурента, которого iPhone наверняка может обойти.

Проблема только в том, что сегодня таких смартфонов уже нет, а, когда были, то всё равно принадлежали скорее к бюджетному сегменту. Так что получается, что единственный представитель рынка, с которым iPhone может конкурировать, — это выдуманный аппарат, которого даже не существует. Причём выдуманный заведомо таким, чтобы у него не было шансов. Ну не зашквар ли, товарищи?

Но неужели в Купертино и правда хотели потешить своё самолюбие превосходством iPhone над тем устройством, которое было показано на презентации? Конечно, нет. Весь этот цирк был устроен для тех, кто будет смотреть презентацию. Он нужен, чтобы не создать у пользователя ощущения большей привлекательности Android-смартфонов по сравнению с iPhone. Ведь если на Android теперь есть FaceTime, то почему бы не пересесть на ОС от Google?

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А, видя такой аппарат, пусть и с FaceTime, вряд ли кто-то в своём уме решится на такого рода рокировку. Да, здравый смысл всё равно никто не отменял, и большинство людей так или иначе понимают, что есть и куда более крутые смартфоны. Но вы удивитесь, если узнаете, сколько людей формируют свои впечатления о рынке на основе вот таких дешёвых вбросов. На них-то он и был направлен, и хотелось бы верить, что вы к ним не относитесь.

Harmony OS — это Android или нет

На прошлой неделе Huawei официально представила Harmony OS 2.0 для смартфонов. Несмотря на то что собственная операционка компании ещё в состоянии беты явно превосходила Android и iOS, китайцы не стали делать на этом акцент, чем заставили сомневаться в самостоятельности нового продукта. Всё-таки нелогично сравнивать Android и Android, даже если одна его версия работает быстрее, чем другая. Тем более, что в данном случае важна даже не скорость, а простота перехода между платформами.

Huawei удалось выстроить процедуру перехода с Android на Harmony OS максимально беспроблемной. Казалось бы, какие-то сложности всё равно должны были возникнуть хотя бы по части переноса контента. Всё-таки это разные операционные системы, и от этого никуда не деться. Однако у Huawei всё получилось как нельзя лучше.

Согласно официальной информации, при переходе между платформами пользователи смогут сохранить вообще всё, к чему они привыкли на Android:

Установленные приложения

Достигнутый прогресс в играх

Содержимое приложений

Системные настройки

Фотографии и видеозаписи

Скачанные файлы и APK

Календари и будильники

Как видите, список тех данных, которые сохранятся при переходе, максимально широк, что делает трансфер максимально комфортным и непринуждённым. С одной стороны, это хорошо, потому что не придётся запариваться, заниматься ручным переносом данных и терять накопленный прогресс. Но, с другой стороны, добиться такого можно только в одном случае – когда переход производится с Android на Android.

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По этой причине, кстати, перехода как такового и не будет. Huawei просто выпустит обновление для вашего смартфона, и, когда оно станет доступно, вы просто скачаете его, а потом нажмёте на кнопку установки. Все данные останутся на устройстве и никуда оттуда не денутся. Так что для вас вся процедура пройдёт поистине незаметно – вы как будто просто установите апдейт. Хотя по факту так и будет.

Несмотря на то что мы и раньше знали, что Harmony OS 2.0 – это переделанный Android, который по большому счёту даже мало отличается от EMUI и Magic UI, было немного обидно узнать о том, что операционка, которую мы так ждали, оказалась фарсом. Как я это понял? Сравните, как выполняется переход с Android на iOS. Да, Apple провела большую работу для того, чтобы переносить максимум данных, но приложения, а также весь прогресс, к сожалению, не переносятся.

Плохо ли, что Harmony OS на самом деле – это Android? Сказать вот так сразу сложно, потому что использование привычного софта и лёгкий переход – это хорошо. Но вот неспособность Huawei сдержать обещание, если не сказать, прямой обман, — это плохо. Почти два года мы ждали самостоятельную ОС, а в итоге получили то же самое, только с другим шильдиком. Короче говоря, неприятно.

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Вообще, на мой взгляд, несамостоятельность Harmony OS – это проблема в первую очередь для самой Huawei. Она подтвердила, что неспособна создать собственную операционку, несмотря на то что якобы разрабатывала её более пяти лет. То есть это одновременно доказывает, что в Huawei трудятся не такие уж крутые инженеры и разработчики, а также, что Android – это единственная платформа на современном рынке, создать конкурента которой попросту невозможно.