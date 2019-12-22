Одной из главных новостей на этой недели стало желание Facebook выпустить свою операционную систему. Вот только получится ли это у компании, которая больше известна своими утечками данных пользователей? Также, не обошлось и без очередных слухов, касающихся Samsung Galaxy Fold 2. Он будте не таким, как многие думали до этого, но таким, какой многие хотели. Также вспомним о новинке от Snapdragon, которая может стать темной лошадкой. Все это мы обобщили в нашем итоговом выпуске новостей. Давайте поговорим об этом и обсудим, что нам могут принести перечисленные новости в будущем.

Facebook выпустит свою операционную систему назло Google

Несмотря на то что очень многие компании пытались создать собственные операционные системы для мобильных устройств, получилось это сделать только у Apple и Google, которые, собственно, сегодня не просто доминируют на рынке, а, по сути, владеют им, деля его между собой. Поэтому любые попытки конкурировать с iOS и Android сегодня воспринимаются как шутка, тем более что чаще всего за это берутся мелкие стартапы без опыта и соответствующего финансирования. А крупные корпорации, понимая, сколько денег придётся вложить в подобный проект, даже не берутся. Тем не менее, к руководству Facebook вдруг пришло понимание, что они тоже могут попытаться и сделать свою собственную платформу.

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Facebook планирует выпустить новую операционную систему в пику Apple и Google, признался вице-президент Facebook по аппаратным технологиям Эндрю Бозу Босуорт. Правда, предназначена она не для смартфонов, а для гарнитур смешанной реальности. Поводом к созданию собственной платформы стали опасения, что использование наработок Google приведёт к тому, что Facebook окажется в зависимом положении от поискового гиганта, который в случае каких-либо разногласий сможет попросту отозвать лицензию, как это уже случилось с Huawei и Android-смартфонами, поставляемыми в Турцию.

Впрочем, у Facebook есть и другие причины для создания собственной операционки. Одна из них – уникальное предназначение будущей платформы. Всё-таки её основное предназначение будет состоять в том, чтобы не только обеспечить работу технологий дополненной и виртуальной реальности, но и в том, чтобы изменить опыт использования Facebook и Instagram, переведя их в новую плоскость. Ведь если ленту Instagram можно будет листать не на экране смартфона, а в линзе умных очков, позволяя рассматривать каждый снимок вблизи, это определённо изменит представление пользователей о социальных сетях.

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У Facebook уже есть опыт проектирования программных платформ. В 2013 году компания вела работу над проектом Oxygen, в рамках которого планировалось создать площадку дистрибуции Android-приложений за пределами Google Play. Правда, со временем руководство Facebook приняло решение закрыть проект и сосредоточиться на создании программного обеспечения для мобильных устройств. Результатом этих трудов стал фирменный смартфон Facebook, выпущенный совместно с HTC. Он работал на базе модифицированной версии Android с пользовательским интерфейсом Facebook Home. Но и он не «выстрелил», затерявшись среди более привлекательных и продвинутых устройств конкурентов.

Сейчас Facebook планирует использовать опыт, полученный в предыдущих проектах, и создать операционку, которая бы не конкурировала с существующими платформами напрямую, а стала бы новым словом в развитии отрасли. В конце концов, революционные разработки всегда представляют собой нечто кардинально новое. А когда кто-то пытается создать собственный аналог уже существующего продукта, то обычно это оборачивается полным провалом и финансовыми потерями. Facebook это понимает, а потому возлагает большие надежды на новый проект, выделив для тех, кто работает над его развитием, отдельный офис площадью 7 гектар.

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Зачем это нужно, спросите? Ну, тут как раз всё логично. Сейчас, когда аудитория социальных сетей постепенно утекает на другие площадки, Facebook как никогда нужно не просто удержать аудиторию, но и обеспечить её прирост, чтобы не терять столь перспективных проектов, как Facebook и Instagram. Ну, а дальше будет видно. Не исключено, что компания пойдёт дальше в своих амбициях и выпустит что-нибудь ещё, тем более что сегодня очень популярны всевозможные носимые гаджеты, для которых, вероятно, будущую ОС тоже можно будет адаптировать, как Huawei сделала с harmonyOS.

Чипсеты Qualcomm Snapdragon 765 могут быть куда перспективнее, чем вы думаете

Ежегодный саммит Qualcomm подарил нам много информации о следующем поколении чипов Snapdragon 865 и видении компании относительно 5G в 2020 году. На фоне вала новостей о новинке как-то почти незаметным остался еще один процессор от Qualcomm в лице Snapdragon 765. А он, между тем, может встряхнуть рынок ничуть не хуже «старшего брата», став одним из самых доступных решений, которое принесет в средний ценовой сегмент не только уже упомянутый стандарт 5G, но и алгоритмы по работе с искусственным интеллектом.

Интегрированный модуль 5G в Snapdragon 765 — это настоящий прорыв. В то время, как большинство смартфонов среднего ценового диапазона, разрабатываемые сейчас, будут продолжать использовать более старые платформы 4G в 2020 году, все новые чипсеты Qualcomm «проталкивают» 5G как стандарт по-умолчанию для недорогих смартфонов.

И это не просто предположение: крупные доступные производители телефонов уже планируют запустить в производство 5G-смартфоны. Nokia, Motorola, Oppo и Xiaomi (и скорее всего Samsung) перейдут на 765-й чипсет в ближайшие год-полтора, не говоря уже о куче других китайских производителей. С такой конкуренцией цены на 5G-смартфоны упадут до отметки в 500 долларов США и ниже куда быстрее, чем мы думали. А если приплюсовать к этому возможности по работе с искусственным интеллектом, то и вовсе получится что-то невероятное.

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Но «не Snapdragon 765 единым». Дело в том, что помимо уже упомянутого «захвата» мобильного рынка, нацелились в Qualcomm и на сегмент ноутбуков со своим чипом Snapdragon 7c. Snapdragon 7c основан на платформе Snapdragon 850, но производительность тут отходит на второй план. 7c предлагает весь спектр передачи данных по стандарту LTE, а также возможностью работы систем на основе машинного обучения. А со следующим поколением можно ожидать и появления 5G тоже.

На самом деле такой подход может действительно не хило перетряхнуть весь рынок, ведь столь стремительного развития 5G не мог предсказать никто. Вслед за появлением доступных смартфонов, работающих по новому стандарту, стоит ожидать и бурного роста собственно 5G-сетей, ведь операторы сотовой связи вряд ли откажутся предложить свои услуги в то время, как смартфоны с модулем 5G станут доступными, так как уже сейчас все больше людей интересуется новой технологией. А как считаете вы? Ждет ли 5G стремительный рост в 2020? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

При этом нельзя не подкинуть ложечку дегтя в эту бочку «5G-меда». Ведь несмотря на просто дикие скорости, которые может нам принести связь пятого поколения, радиус действия вышек сотовой связи в несколько раз меньше, чем у стандарта 4G. А это влечет за собой большие производственные затраты, что несомненно скажется на стоимости тарифных планов. И мы можем прийти к тому, что за 5G-смартфоны вам придется отдать небольшую сумму. А вот за пользование сетью — совсем наоборот.

У смартфонов Xiaomi на процессорах MediaTek есть серьёзная проблема

Технические спецификации смартфонов уже давно перестали играть какое-либо значение для большинства пользователей. Несмотря на то что с самого момента появления Android для многих железо было едва ли не основным критерием при выборе нового аппарата, в какой-то момент обсуждать мощность процессора, количество ядер и объём оперативки стало просто неприличным. Да и что, в конце концов, тут обсуждать, если сегодня даже смартфоны среднего ценового сегмента работают ничуть не хуже флагманов. Тем не менее, совсем пренебрегать аппаратной начинкой тоже не следует. И вот почему.

Владельцы Redmi Note 8 Pro массово пожаловались, что их смартфоны неожиданно превратились в «кирпичи» в результате установки кастомных прошивок. Показательно, что с этой проблемой столкнулись не только рядовые пользователи, но и продвинутые, которые не понаслышке знают, что такое рекавери и имеют с ним работать. Впрочем, как показал более детальный анализ ситуации, «окирпичивание» происходит даже при попытке установить легитимное обновление MIUI через рекавери. Так в чём же тут дело?

Оказывается, причиной превращения смартфонов в «кирпичи» стал процессор производства MediaTek, который составляет аппаратную основу смартфона. Дело в том, что, в отличие от чипсетов Snapdragon, «камни» MTK требуют для перепрошивки использования специальной утилиты под названием MediaTek SPFlashTool, которая работает только с авторизованными учётными записями Xiaomi. Это что-то вроде аккаунтов администраторов, которых нет ни у рядовых пользователей, ни даже у разработчиков. Но ввести смартфон Xiaomi на MediaTek в режим восстановления без авторизованного аккаунта можно, а вывести из него – уже нельзя.

Рекавери (recovery) – это меню восстановления, которое присутствует в прошивке любого смартфона. Обычно аппараты вводят в режим рекавери, когда есть необходимость вернуть им заводские настройки, принудительно обновить или установить кастомную прошивку. Если проводить аналогии, рекавери представляет собой состояние транса вроде того, в которое человека погружают при гипнозе. В этом состоянии ему можно внушить всё, что угодно. Здесь всё примерно то же самое.

Вся ирония в том, что Xiaomi опубликовала исходный код ядра Redmi Note 8 Pro, а также отправила разработчикам из команды XDA 10 экземпляров смартфонов, чтобы они занялись созданием кастомных прошивок. Таким образом в компании хотели доказать пользователям, что их новинка пригодна для перепрошивок не меньше, чем любые другие смартфоны, несмотря на то что в её основе лежит откровенно непопулярный процессор от MediaTek, которые в принципе не пользуются популярностью у разработчиков.

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Что теперь? А ничего. Xiaomi молчит и делает вид, что ничего не случилось. MediaTek не реагирует на просьбы пользователей модифицировать свою утилиту, сделав необязательной использование авторизованной учётной записи, но пока и эти просьбы остаются без ответа. Поэтому всё, что остаётся делать владельцам «окирпиченных» аппаратов, — это ждать, пока кто-нибудь соизволит заняться решением их проблемы. Ведь такой смартфон даже в сервисный центр не отнести, потому что гарантия при перепрошивке с него слетела автоматически.

Первые живые фотографии Galaxy Fold 2

Galaxy Fold стал первым коммерческим смартфоном со складной конструкцией, который появился в продаже. Хотя бы поэтому ему можно простить не слишком изысканный дизайн и высокую цену, из-за которых его, к слову, не очень-то и покупают. Но Samsung понимает, что бесконечно долго выезжать на звании пионера у неё не получится, а потому уже готовит сиквел Galaxy Fold, который будет во всём лучше оригинала, став не просто продолжением линейки, а устройством, способным изменить представление о категории складных аппаратов в принципе.

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Galaxy Fold второго поколения будет выполнен в форм-факторе традиционной раскладушки с горизонтальным механизмом складывания. Новинка, как и её предшественник получит два дисплея – один внутренний, один внешний, — но при этом в разложенном состоянии будет образовывать не мини-планшет, а хоть и вытянутый, но всё-таки смартфон. Аналогичное решение применяется в конструкции нового Motorola Razr, из-за чего он, во-первых, в большей степени походит на привычные смартфоны, а, во-вторых, занимает меньше места в сложенном состоянии.

Впрочем, спереди Galaxy Fold 2 выглядит даже более привлекательно, чем Motorola Razr. Сказывается отсутствие выступающего подбородка под экраном. У корейской новинки дисплей занимает почти всю фронтальную панель, если не считать довольно толстых, но абсолютно симметричных рамок по периметру. А единственный элемент, который вообще задерживает на себе взгляд, — это объектив фронтальной камеры, расположенный прямо посередине в стилистике Galaxy Note 10. Не скажу, что это некрасиво, просто было бы лучше, если он не так сильно бросался в глаза, находясь где-нибудь сбоку.

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По слухам, Galaxy Fold 2 выйдет в начале следующего года и, соответственно, получит начинку, актуальную для флагманов 2020 года. Аппаратную основу смартфона составит процессор Snapragon 865, 8/12 ГБ оперативной памяти, а его камера сможет похвастать разрешающей способностью в 108 Мп. А вот аккумулятор новинки, скорее всего, будет ощутимо меньше. Если оригинальный Galaxy Fold имел две батареи суммарной ёмкостью 4380 мАч, сиквел будет серьёзно уступать ему. Инсайдеры сообщают, что одна из батарей Fold 2 будет иметь ёмкость всего 900 мАч. Поэтому, даже если основной аккумулятор сможет похвастать показателем в 1800 мАч, по автономности это явно будет не фонтан.

Но, как бы там ни было, лично мне внешний вид Galaxy Fold 2 нравится куда больше оригинала, даже если функционально он будет ему проигрывать. Я предпочитаю называть такой форм-фактор «складным смартфоном здорового человека». В конце концов, видеть настоящие раскладушки, которые не образуют планшет, а остаются смартфонами, — куда привычнее, не говоря уже о том, чтобы пользоваться ими и транспортировать. В результате такой аппарат можно будет носить даже в небольшом кармашке пиджака, а не искать для него место в сумке или внутреннем кармане куртки. Ну, а если Samsung и вправду снизит его розничную цену хотя бы на треть, можно будет осторожно начинать говорить о миллионе проданных экземпляров.

Инстаграм будет использовать ИИ для борьбы с травлей пользователей

В последнее время на борьбу с кибербуллингом (то есть травлей или осознанным унижением) в сети обратили внимание многие компании. В первую очередь это касается владельцев крупных социальных сетей и подобных инернет-площадок. Например, Facebook, компания, владеющая популярной платформой Instagram, запускает новую функцию, направленную на борьбу с издевательствами над пользователями. Примечательно тут не столько то, что она будет отслеживать комментарии к постам, сколько то, что работать она будет на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Начиная с 16 декабря, некоторые пользователи Instagram уже получили (даже незаметно для самих себя) данную опцию. Она будет уведомлять людей, когда подписи к их фото или видео «могут считаться оскорбительными». Руководство Instagram заявляет, что они «разработали и протестировали» ИИ, который может «распознавать различные формы издевательств» в рамках социальной сети. Прежде, чем подобного рода комментарии будут опубликованы, сначала алгоритм уведомит пользователей об этом, если посчитает нужным.

Результаты наших тестов были очень многообещающими, и мы обнаружили, что такой подход часто заставляет пользователей пересмотреть свои слова. — заявляют в пресс-службе Instagram.

Но как же работает эта функция? Давайте разберем на примере: когда вы создаете подпись к своему или чужому посту, алгоритм искусственного интеллекта определит, является ли ее содержание потенциально оскорбительным или опасным. Вы сможете получить подсказку, информирующую вас об этом. После вам дадут возможность отредактировать написанное. Хотя это и не обязательно. Если хотите, то вы можете оставить все так, как задумывалось изначально. Звучит не очень убедительно, верно? Но не все так просто. Дело в том, что даже если вы опубликуете комментарий или пост и после более глубокого анализа выяснится, что он содержит-таки оскорбительные высказывания, другие пользователи платформы его просто не увидят. Как вам данная возможность? Напишите свое мнение в нашем чате в Телеграм. Там ваши комментарии никто скрывать не станет.

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Представители Instagram говорят, что эта функция уже доступна в некоторых регионах, и постепенно начнет распространяться на весь мир в ближайшие месяцы. Но хотелось бы поговорить вот о чем. Все мы знаем довольно странные случаи бана пользователей платформ вроде Twitch или YouTube за высказывания подобного рода, которые по-факту таковыми не всегда являлись.

Поэтому, где гарантия того, что благое на словах начинание на деле обернется очередными «санкциями» в угоду чрезмерной боязни задеть разные слои населения? И вместо того, чтобы пропускать через «ИИ-фильтр» обоснованную критику или жесткие, но справедливые высказывания, Instagram не начнет «банить» всех подряд в надежде сделать из социальной сети платформу с «радугой и единорогами»? Без сомнений, некие механизмы регулировки нужны. Но кто будет контролировать те механизмы, которые контролируют наше общение?