Почему перестал работать VPN на Android

В последние недели российские пользователи столкнулись с тем, что еще недавно казалось выдумкой: VPN, который долгие годы работал без каких-то проблем, вдруг перестал выполнять свою главную функцию. Приложения не подключаются, сайты не открываются, соединение «висит». Это не случайность и не совпадение, ведь речь идет о начале новой фазы глобальной фильтрации интернета в России.

Долгое время ВПН был незаметным: шифрованный туннель, проходящий сквозь фильтры, выглядел для провайдеров как обычный поток данных, а современные протоколы умели маскироваться под стандартный трафик. Особенно устойчивыми считались такие решения, как VLESS: это одна из ключевых технологий, которая почти неотличима от «белого» трафика. Теперь ее заблокировали.

Как в России блокируют ВПН

В начале декабря в России обновились технические средства противодействия угрозам, которые находятся под контролем Роскомнадзора. Это оборудование размещено у провайдеров и анализирует весь проходящий трафик. Новые алгоритмы научились отслеживать работу соединений и распознавать VPN не по внешнему виду, а по их цифровому почерку.

Отсюда и массовые сбои. Хотя VPN действительно подключается и создает видимость нормальной работы, данные до сервера просто не доходят: фильтр видит характерные признаки и либо сбрасывает соединение, либо постепенно душит его, снижая скорость почти до нуля.

Формально такие меры нужны, чтобы ограничить небезопасные и анонимные соединения. Но на практике VPN автоматически попадает в категорию нежелательного трафика. Самое заметное последствие такого подхода: исчезновение простых решений, особенно недорогих или бесплатных, построенных на массовых настройках.

Тем не менее, несмотря на жесткость новых фильтров, полностью избавиться от VPN пока нереально. Интернет — это слишком гибкая система, в которой нельзя закрыть все и сразу. Но очевидно и другое: прежний формат «нажал — работает» уходит в прошлое.