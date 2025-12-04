Почему перестал работать VPN на Android

В последние недели российские пользователи столкнулись с тем, что еще недавно казалось выдумкой: VPN, который долгие годы работал без каких-то проблем, вдруг перестал выполнять свою главную функцию. Приложения не подключаются, сайты не открываются, соединение «висит». Это не случайность и не совпадение, ведь речь идет о начале новой фазы глобальной фильтрации интернета в России.

Почему перестал работать VPN на Android. Новые методы поиска VPN определяют даже самые защищенные протоколы. Фото.

Новые методы поиска VPN определяют даже самые защищенные протоколы

Долгое время ВПН был незаметным: шифрованный туннель, проходящий сквозь фильтры, выглядел для провайдеров как обычный поток данных, а современные протоколы умели маскироваться под стандартный трафик. Особенно устойчивыми считались такие решения, как VLESS: это одна из ключевых технологий, которая почти неотличима от «белого» трафика. Теперь ее заблокировали.

Как в России блокируют ВПН

В начале декабря в России обновились технические средства противодействия угрозам, которые находятся под контролем Роскомнадзора. Это оборудование размещено у провайдеров и анализирует весь проходящий трафик. Новые алгоритмы научились отслеживать работу соединений и распознавать VPN не по внешнему виду, а по их цифровому почерку.

Отсюда и массовые сбои. Хотя VPN действительно подключается и создает видимость нормальной работы, данные до сервера просто не доходят: фильтр видит характерные признаки и либо сбрасывает соединение, либо постепенно душит его, снижая скорость почти до нуля.

Как в России блокируют ВПН. Такими темпами недалеко и до глобального контроля всего интернета в стране. Фото.

Такими темпами недалеко и до глобального контроля всего интернета в стране

Формально такие меры нужны, чтобы ограничить небезопасные и анонимные соединения. Но на практике VPN автоматически попадает в категорию нежелательного трафика. Самое заметное последствие такого подхода: исчезновение простых решений, особенно недорогих или бесплатных, построенных на массовых настройках.

Тем не менее, несмотря на жесткость новых фильтров, полностью избавиться от VPN пока нереально. Интернет — это слишком гибкая система, в которой нельзя закрыть все и сразу. Но очевидно и другое: прежний формат «нажал — работает» уходит в прошлое.

Лонгриды для вас
Опасно ли пользоваться приложением MAX на Android

Всего за месяц с момента своего появления приложения MAX наделало много шуму. Все началось со стыдной рекламы национального мессенджера, а продолжилось ограничением работы зарубежных конкурентов (блокировка звонков в WhatsApp/Telegram) и слухами об опасности отечественной разработки. В интернете многие пишут о том, что MAX следит за пользователями. Но так ли это на самом деле?

Читать далее
Как защитить Android: советы от МВД России

В тему безопасности Android решило зайти Министерство внутренних дел Российской Федерации. Киберотдел ведомства опубликовал перечень советов, которые должны помочь защитить смартфон и сделать его почти неуязвимым перед внешними угрозами. Сегодня выясним, насколько эффективны рекомендации МВД, и стоит ли ими пользоваться. Может, есть способы лучше?

Читать далее
Samsung Galaxy Z TriFold с тройным сложением выйдет раньше, чем вы думаете

Долгожданный складной смартфон с двойным шарниров от Samsung, неофициально именуемый Galaxy Z TriFold, планируют выпустить в Южной Корее уже 29 сентября, что совпадает с ожиданиями осеннего мероприятия Galaxy Unpacked и ускоряет предполагаемый график премьеры устройства нового форм-фактора. Ранее источники указывали на конец сентября как на окно анонса, но впервые этот релиз прямо увязан с самим «трифолдом», а не только с сопутствующей XR-новинкой Samsung.

Читать далее
Курсы по аналитике данных: полный разбор и рейтинг
iOS 26.2 Release Candidate доступна для загрузки. Что нового и когда обновление выйдет для всех
Бывший председатель SEC Гэри Генслер продолжает критиковать крипту. Что он сказал о монетах на этот раз?