Почему в новых смартфонах снова появятся карты памяти microSD

Еще несколько лет назад мы почти не задумывались о том, сколько постоянной памяти есть в телефоне. Ее действительно часто не хватало, но проблема легко решалась установкой карты microSD. Сейчас ситуация иная: разъемов для карт фактически не осталось, а встроенной памяти стало значительно больше. Однако и этот этап развития смартфонов может оказаться временным. К чему готовиться пользователям?

На рынке происходят изменения, которые могут привести к возвращению эры карт памяти. И это решение несет в себе как очевидные преимущества, так и возможные недостатки. Разберемся во всем по порядку.

Почему производители задумываются о возвращении карт памяти

Рынок в конце этого года столкнулся с резким скачком цен на оперативную память, в том числе на чипы, которые используются в составе встроенной памяти смартфонов. Инсайдеры утверждают, что подорожание уже ощутимо бьет по производителям: некоторые компании даже приостановили выпуск потребительских модулей памяти, включая те самые планки оперативной памяти, что мы ставим в компьютеры.

В таких условиях производителям приходится искать способы компенсировать рост себестоимости устройств. Одним из решений может стать возвращение слота microSD. Это позволит выпускать модели с меньшим базовым объемом встроенной памяти, а пользователи смогут расширять хранилище самостоятельно, не переплачивая за дорогие версии на 512 ГБ или 1 ТБ. По сути, снова появится выбор: купить недорогую конфигурацию и увеличить память позже, или сразу взять что-то более вместительное.

Если слухи подтвердятся, новые смартфоны действительно могут получить слот для карт. Пользователи выиграют в гибкости, а производители в возможности удерживать цену, несмотря на увеличившиеся затраты на комплектующие.

Но есть и обратная сторона вопроса.

Почему карты microSD утратили популярность

Главная причина того, что разъемы исчезли из флагманов: недостаточная скорость передачи данных у большинства карт памяти. Современные смартфоны работают с огромными потоками информации, запускают тяжелые приложения, игры, ведут запись видео в 4K и 8K. Для всего этого требуется не просто много памяти, но еще и много высокоскоростной памяти — например, это мобильные накопители сравнимые с SSD.

Встроенная память смартфонов использует куда более быстрые контроллеры и стандарты, чем традиционные microSD. Даже дорогие карты часто не могут обеспечить те показатели, которые нужны устройствам сегодняшнего уровня. Поэтому возврат к старым стандартам может привести к проблемам с производительностью, и производителям придется искать альтернативы.

Решение уже существует: это стандарт microSD Express. Он обеспечивает гораздо более высокую пропускную способность и устраняет проблемы, связанные с низкой скоростью. По характеристикам он ближе к современным встроенным накопителям для компьютеров. И, если производители решат вернуть слот microSD, то, вероятнее всего, сделают это именно с опорой на этот новый стандарт.

Стоит ли заранее покупать карту памяти

Смартфоны, которые уже находятся в финальной стадии производства, вряд ли получат слот microSD, так как уже слишком поздно вносить конструктивные изменения. Поэтому, даже если следующее поколение устройств действительно вернется к картам памяти, это произойдет не раньше второй половины 2026 года.

Покупать карты памяти заранее сейчас смысла нет. Во-первых, у большинства текущих моделей телефона слота все равно нет. Во-вторых, если производители действительно будут внедрять новый стандарт microSD Express, нынешние карты окажутся просто несовместимыми или слишком медленными.