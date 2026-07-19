Каждый раз, когда приближается чей-то день рождения или праздник, я ловлю себя на мысли: ну не дарить же очередную кружку с надписью «Лучший папа». Всегда хочется чего-то толкового — чтобы человек реально пользовался, а не засунул на полку. За последние пару лет я перешёл на стратегию «дарю то, что купил бы себе», и AliExpress тут выручает как никто. Вот десять вещей, которые я либо уже дарил, либо точно подарю — и ни за одну не будет стыдно.

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Неоновая светодиодная лента вместо дорогой подсветки

Знаете, что реально меняет атмосферу в квартире за копейки? Подсветка. Я взял светодиодную ленту с эффектом неона прошлой осенью и закрепил под кухонные шкафы, за телевизор и вдоль зеркала в коридоре. Светит ровной линией без видимых точек — выглядит как дорогая неоновая трубка, только стоит в разы меньше. Температуру можно выбрать при заказе: я взял тёплые 3000K для кухни и нейтральные 4000K для рабочего места.

Как подарок — идеально для тех, кто только переехал или затеял мини-ремонт. Подключается к обычному блоку питания, клеится на 3M-скотч, режется по меткам. Никакой пайки, никакого электрика. Раньше я думал, что для нормальной подсветки нужен профиль и рассеиватель, а тут лента сама по себе даёт ровный свет. У оригинального Philips Hue подобная штука стоит раз в пять дороже за тот же эффект.

Цена: 1000 рублей

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Поисковый трекер для Android — аналог AirTag

Если у человека iPhone, он знает, что такое AirTag. Но и для Android подобные трекеры тоже есть. Поэтому, если ваш знакомый хоть раз терял ключи, сумку или кошелёк — поисковый маячок будет подарком в точку. Работает через родное приложение Find Hub на Android. Цепляете на связку ключей, кидаете в рюкзак или клеите к чемодану — и видите местоположение на карте в реальном времени.

Главное отличие от Apple AirTag, помимо экосистемы, — цена. За те же деньги, что Apple просит за один маячок, здесь можно взять два. При этом функциональность та же: точное определение геопозиции через сеть устройств Google, которых больше, чем Айфонов, звуковой сигнал для поиска вблизи. Отличный подарок маме, которая вечно ищет ключи, или путешественнику, который переживает за багаж. Честно говоря, не ожидал от штучки с АлиЭкспресс такого уровня интеграции с Android — работает без единого глюка.

Цена: 900 рублей

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Ночник для туалета с датчиком движения

Звучит как сувенир-приколюха, согласен. Но вот я купил ночник с датчиком движения в марте, повесил на унитаз — и с тех пор ни разу не включал верхний свет ночью. Подходишь — он мягко загорается, не бьёт по глазам, всё видно. Уходишь — гаснет сам. Работает от батареек, крепится прямо на край чаши, 8 цветов подсветки переключаются автоматически или фиксируются на одном.

Как подарок — идеален для семей с детьми или пожилых родителей, которым тяжело ориентироваться в темноте. Вещь за 300 рублей, которая реально улучшает быт. Дарите с подмигиванием, но человек потом скажет спасибо всерьёз. Если живёте с кем-то, кто включает свет в три часа ночи и будит всех — оцените, сколько нервов это сэкономит.

Цена: 300 рублей

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Xiaomi Watch S5: умные часы в подарок за смешные деньги

Подарить умные часы и не разориться — задача нетривиальная. Но Xiaomi Watch S5 ломает все представления о ценниках. Корпус из нержавеющей стали 316L, дисплей AMOLED 1,48 дюйма с разрешением 480×480 и яркостью до 2500 кд/м² — на солнце всё видно отлично. Часы работают со смартфонами на Android через приложение Mi Fitness: уведомления, управление музыкой, отслеживание тренировок — всё стандартное на месте.

Для мониторинга здоровья Xiaomi ставит обновлённую систему датчиков: пульс, кислород в крови, отслеживание сна. Дизайн с интегрированным безелем выглядит дороже своей цены. Подарок, который подойдёт практически любому — от подростка до папы. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком похоже на часы Tag Heuer за 15к долларов.

Цена: 11 100 рублей

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Сетевой фильтр с дисплеем для контроля электричества

Приходит счёт за электричество, а ты понятия не имеешь, какой прибор сожрал больше всего. Знакомо? Я взял сетевой фильтр с дисплеем в начале года и поставил на рабочий стол — и теперь вижу в реальном времени напряжение, ток, мощность и суммарный расход в кВт·ч. Оказалось, мой старый монитор потреблял вдвое больше, чем я думал. На борту 6 евророзеток и 2 USB-порта для зарядки, плюс общая кнопка выключения.

Как подарок — отлично заходит людям, которые любят порядок и контроль. Родителям, например, которые вечно спорят, выключили ли утюг. Подключается просто в розетку, никаких приложений и настроек — воткнул и пользуйся. Если у человека есть привычка считать деньги и разбираться, куда они уходят — этот фильтр станет любимой игрушкой.

Цена: 2 200 рублей

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Сенсорный диммер для тех, кто ценит правильный свет

Обычный выключатель — это либо темнота, либо полный свет. Никакого промежуточного варианта. Умный выключатель с сенсорным диммером решает эту проблему элегантно: проводите пальцем по панели — и яркость меняется плавно, от едва заметного свечения до максимума. Сенсорное управление, стеклянная панель, минималистичный дизайн — смотрится как дорогой европейский выключатель.

Отличный подарок для тех, кто делает ремонт или просто хочет апгрейдить интерьер без больших вложений. Устанавливается в стандартный подрозетник, совместим с диммируемыми LED-лампами. Тут главное — убедиться, что лампы у получателя поддерживают диммирование, иначе будут мерцать. Это крепкая, хорошо сделанная вещь, которая честно делает свою работу каждый день.

Цена: 2 900 рублей

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Домашний проектор на Android для кино на стене

Есть категория подарков, от которых у человека глаза загораются — и проектор точно из таких. Проектор HORLAT T9N превращает любую белую стену в экран до 300 дюймов. Нативное разрешение — Full HD, поддерживает декодирование 4K и 8K-контента, есть автофокус и автокоррекция трапеции. Внутри Android, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 64 ГБ памяти — ставите любые стриминговые приложения прямо на проектор.

Для владельца Android-смартфона — вообще сказка: можно транслировать экран без проводов или подключить через Miracast. Подарок, который превращает обычную комнату в домашний кинотеатр. Подойдёт другу, который вечно жалуется на маленький телевизор, или паре, которая любит смотреть кино по вечерам. Если у вас есть знакомый, который давно хочет проектор, но жалеет денег на Epson — вот повод порадовать.

Цена: 10 600 рублей

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Flashforge AD5X: 3D-принтер для человека, у которого всё есть

Что подарить человеку, у которого всё есть? Правильно — возможность создавать что угодно самому. Я взял Flashforge AD5X прошлым летом и с тех пор напечатал кучу всего: держатели для кабелей, крепление для камеры, органайзер для отвёрток, запчасть для сломанной полки. Принтер поддерживает многоцветную печать, печатает быстро и не требует танцев с бубном при настройке.

Дочь освоила его за пару дней и теперь регулярно печатает какие-то штуки для школы. Управление через сенсорный экран, есть Wi-Fi для отправки моделей со смартфона — на Android работает через фирменное приложение Flashforge. Подарок, который затягивает: начинаешь с фигурки, а через месяц печатаешь детали для дрона. Если у человека есть хоть капля инженерной жилки — это то, что нужно.

Цена: 24 450 рублей

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Дизайнерский ковёр для тех, кто ценит уют дома

Ковёр — это тот подарок, который многие не додумаются купить себе сами, но будут пользоваться каждый день. Стильный ковёр с AliExpress — это не бабушкин палас, а вполне современная вещь: минималистичный дизайн, приятная фактура, нейтральные тона, которые впишутся в любой интерьер. Есть варианты от спокойных однотонных до более акцентных моделей с геометрическим рисунком.

Отличный подарок на новоселье или просто для человека, который недавно переехал и ещё не обжился. Ковёр добавляет тепло — и буквально, и визуально. Придирчивым натурам лучше дать выбрать цвет самим, но если вы знаете вкус получателя — попадёте в точку. Другое дело, что хороший ковёр в оффлайне обойдётся в несколько раз дороже за аналогичное качество материала.

Цена: 2 900 рублей

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Умный унитаз с автоматической крышкой — подарок на новоселье

Логично же: если мы ставим умные колонки, умные лампочки и умные замки — почему унитаз должен оставаться глупым? Умный унитаз с автоматической крышкой выглядит как из каталога итальянской сантехники: цельная керамика, скрытый бачок, никаких лишних деталей снаружи. Крышка открывается сама при приближении — сенсорный датчик срабатывает чётко. Управление — через сенсорную панель.

Кому дарить? Тем, кто строит дом или делает капитальный ремонт. Это подарок из категории «сам бы не купил, а теперь не представляю, как жил без этого». Керамика качественная, конструкция продуманная, дизайн безупречный. Если у вас есть друзья, которые сейчас обустраивают ванную — скиньте им ссылку. Они либо посмеются, либо закажут. По моему опыту, чаще случается второе.

Цена: 27 800 рублей

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