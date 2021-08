Работа Samsung Pay в России и новая операционка Huawei: итоги недели

На этой неделе не было большого количества горячих премьер или громких скандалов, как в предыдущие две недели. Несмотря на это, нам как всегда есть о чем поговорить. Кроме того, что мы получили больше информации, касающейся запрета использования Samsung Pay в России, мы так же узнали много нового про EMUI 12. Huawei официально представила ее на этой неделе, но мы уже успели поработать с ней и даже подготовили основательный обзор Huawei Nova 8 — телефона, который работает под управлением EMUI 12. Были и другие интересные новости, которые могут повлиять на будущее мобильной индустрии. Как обычно, делимся ими в нашей традиционной новостной подборке.

Заблокируют ли Samsung Pay в России

В прошлом месяце мы узнали о том, что в России могут официально запретить Samsung Pay. Оказалось, что Samsung нарушила патенты некой швейцарской компании «Сквин СА», которые описывают методику проведения бесконтактных платежей, и та подала на корейцев в суд. Причём подала не где-нибудь в США или в Германии, а в России, потребовав запретить платёжный сервис на территории страны. Странное дело, но всё это время Samsung не подавала и виду, что что-то происходит. А тут вдруг решилась встать на защиту своего продукта.

Российский офис Samsung подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который уже признал за компанией нарушение патентов и постановил запретить работу Samsung Pay в России. Ближайшее рассмотрение дела начнётся 31 августа. Однако очевидно, что в тот же день ничего не решится. Суду потребуется заслушать экспертные мнения, показания свидетелей и самого истца.

Отраслевые эксперты в большинстве своём полагают, что Samsung удастся выиграть дело. По их мнению, наиболее эффективным средством борьбы со «Сквин СА» будет обращение в Роспатент с требованием признать патент не действительным. Если это будет сделано, решение суда будет отменено само по себе. Дело в том, что «Сквин СА», скорее всего, является обычным патентным троллем, который скупил подходящие патенты и начал пользоваться ими в судах.

Samsung открыто говорит, что продаёт данные пользователей Samsung Pay

Впрочем, даже если суд откажет Samsung, сложно себе представить, чтобы Samsung Pay заблокировали, по нескольким причинам:

Во-первых, в оригинальном решении суда нет ни слова о блокировке. Судья требует запретить работу Samsung Pay и продажи устройств Samsung с установленным сервисом. Получается, что, если следовать букве закона, корейцы могут просто удалить Samsung Pay из прошивки своих устройств и продавать их так.

Во-вторых, требование о запрете продаж устройств с Samsung Pay распространяется только на Samsung, потому что только она была участником этого дела. На всех остальных требование не распространяется. Чтобы запретить всем торговым сетям торговать аппаратами с Samsung Pay, придётся судиться уже с ними.

В-третьих, вообще довольно сомнительно, что Samsung Pay, как и любой другой сервис бесконтактной оплаты, можно заблокировать. Дело в том, что они работают не по интернету, а по NFC. Так что их блокировка будет сродни блокировке беспроводной зарядке. В общем, практически немыслимо.

Так что, каким бы ни оказалось решение апелляционного суда, Samsung Pay в России продолжит работать. Ведь даже если Samsung удалит свой платёжный сервис из прошивки фирменных аппаратов, у пользователей всё равно останется возможность скачать его из Google Play. А дальше – дело техники. Привязал к сервису платёжную карту и пошёл расплачиваться ей в магазинах, не заморачиваясь о запрете. Ведь распространяется он не на вас.

Как таковая блокировка бесконтактных платёжных сервисов вообще видится мне слабо реализуемой. Всё-таки нужно понимать, что всё, что делают такие сервисы, — это имитируют действие обычной карты. То есть это не какая-то специальная технология, запретив которую можно остановить работу Samsung Pay и других подобных сервисов. Как правило, терминалы даже не понимают, чем вы платите: карточкой с PayPass или телефоном.

Samsung Pay начал убивать аккумуляторы смартфонов Samsung. Как исправить

Я уже не говорю о том, что практика блокировок бесконтактных платёжных сервисов в мире вообще отсутствует. Я изучил большой пласт информации и на нашёл упоминаний о том, что какая-то страна в принципе занималась блокировками средств бесконтактной оплаты. Даже Китай, который очень строго относится к разного рода сервисов, не пытался блокировать ни Apple Pay, ни Samsung Pay. Разве что Google Pay в Поднебесной не работает, но это из-за того, что в стране не работают сервисы Google в принципе, а Google Pay повязан именно на них.

Оценки приложений в Google Play

Как вы ищете приложения в Google Play? Ну, логично, что в первую очередь все ориентируются на название. Оно как минимум должно совпадать с тем, что вам нужно. Дальше мы обычно смотрим на количество загрузок. Ведь логично, что, если приложение уже скачали до нас 100 тысяч или миллион человек, то оно: а) безопасно и б) функционально. В принципе, можно обратить внимание ещё и на рейтинг приложения, но, поскольку он формируется на основе оценок пользователей из разных стран мира, лично я этого предпочитаю не делать. Но скоро Google изменит эту недоработку.

Google запланировала изменить систему оценивания приложений в Google Play. Компания хочет сделать рейтинг более персонализированным, привязав его к каждому региону по отдельности. Таким образом Google рассчитывает избежать накруток, применяемых в какой-то одной стране.

Google делает Google Play с играми для ПК и Mac

То же самое касается распространения негативных отзывов пользователей из-за проявившейся ошибки, характерной для конкретного региона, на все сразу. В результате пользователям будет проще найти лучшее приложение для Android из тех, что они вообще могут найти в Google Play.

По мнению Google, единая система оценивания, когда оценки от пользователей из одной страны влияют на все остальные, не совсем справедлива. Она может сбивать с толку и в неверную сторону менять представление о приложении.

Поэтому было решено генерировать для каждой страны отдельную оценку софта, размещаемого в Google Play. Для этого Google будет просто учитывать рейтинг от местных пользователей и показывать его тем, кто находится с ними в одной стране.

В Google Play станет так же чисто, как в App Store

Нововведение заработает в тестовом режиме в ноябре, а к концу года будет доступно уже повсеместно. Однако это ещё не всё. Начиная с 2022 года, Google планирует сделать рейтинговую систему ещё более персонализированной.

Она будет формироваться не только на основе оценок местных пользователей, но и на основе данных о форм-факторе устройства, для которого предназначается приложение. Это могут быть только смартфоны, только планшеты или только смарт-часы.

Впрочем, это не значит, что сейчас рейтинг бесполезен. Вы так же можете использовать его для поиска лучших приложений по своему запросу:

Запустите Google Play и вбейте название приложения и нажмите «Поиск»;

На экране поисковой выдачи нажмите на минимальный рейтинг приложения;

Вы увидите, как поисковая выдача изменится (из неё пропадёт софт, не подходящий по рейтингу);

Выберите нужное приложение и прочитайте отзывы (порой из них можно узнать очень многое).

Помимо отзывов, обратите внимание на вкладку «Отзывы и рейтинг». Это очень важный показатель. Если приложение хорошее, в норме у него должно быть больше 5-звёздочных оценок. Но не удивляйтесь, если будут и «единицы». Для людей очень характерны крайности, поэтому они ставят либо высшую оценку, либо низшую.

Обновления Сервисов Google Play для Android важнее, чем вы думали

А вот если оценки только положительные, — это повод задуматься об их реальности. Обычно накрутчики «наливают» приложению только пятёрки, но такого практически не бывает. Если негативных оценок нет совсем, скорее всего, все оценки здесь фейковые. Ведь даже у топовых разработчиков случаются ошибки. Поэтому смотрите, чтобы всего было в меру.

Другое дело, что предъявлять особенно строгие требования к софту тоже не стоит. Вы удивитесь, если узнаете, что у какого-нибудь Facebook в Google Play оценка – 2,3 балла из 5, у приложения ВКонтакте – 3,5, а у всеми любимого Instagram – 3,8. Поэтому сужать поиск на основе рейтинга приложения может быть чревато тем, что вы вообще не найдёте нужный вам софт.

Можно ли перепрошить Samsung

Существует отдельная категория пользователей Android, которые любят эту операционку за возможность перепрошивки. Это когда вы не пользуетесь программной оболочкой из коробки, а устанавливаете свою. Таким образом можно установить модифицированную версию MIUI или One UI или просто взять и поставить что-то сугубо кастомное вроде LineageOS. Перепрошивка позволяет не только расширить функциональные возможности устройства, но и даже обновить его на более новую версию Android, которую его производитель отказался выпускать. Но Samsung решила, что это вредная практика и запретила её.

На самом деле как таковой запрет на перепрошивки был всегда. Он даже был формально оформлен. Производители запрещали пользователям разблокировать загрузчик (а это ключевое условие для установки любой кастомной прошивки), угрожая отказом в гарантийном обслуживании в случае возникновения каких-либо проблем. То есть, запрет вроде бы был, но никаких препятствий любителям кастомизации производители не чинили. Раньше.

Компания Samsung решила отучить владельцев своих смартфонов заниматься перепрошивками и внедрила в One UI особый механизм, который срабатывает, если пользователь пытается разблокировать загрузчик. Нет, он не останавливает саму разблокировку, но отключает значимые функции смартфона:

Samsung Pay

Разблокировка лицом

Камера

Запуск приложений

Камера и экран нового Samsung Galaxy S22. Что мы о нем знаем

Разблокировка загрузчика отключает не все приложения, а только те, которые используют бесконтактную оплату или камеру. То есть это довольно широкий спектр программ. А, если камера является второстепенной функцией, приложение запускается, но любая попытка запустить фото- или видеосъёмку приводит к его вылету.

Приложения с биометрией не отключаются, видимо, только потому, что на Android единственный допустимый способ авторизации — это сканирование отпечатка, а лицо для подтверждения транзакций или входа использовать нельзя. Google считает его недостаточно надёжным способом защиты. А так бы, наверное, на Самсунгах с разблокированным загрузчиком отключались бы ещё и приложения с биометрическим входом.

Очевидно, что это программное ограничение, а значит, его можно отключить и вернуть работоспособность деактивированных функций. Однако пока неизвестно, как всё устроено, и что нужно сделать для того, чтобы отключившиеся возможности смартфона вновь заработали. Пока помогает только обратная блокировка загрузчика. После этого всё включается заново, и камера, и биометрия, и бесконтактные платежи и запуск приложений.

Пока описанные ограничения действуют только для двух смартфонов Samsung: Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Скорее всего, это связано только с тем, что они работают на базе самой новой версии прошивки, которую Samsung не успела выпустить для других устройств, либо это правило, которое будет касаться только всех новых аппаратов бренда. Так что, как бы там ни было, очевидно, что все устройства, которые выйдут впредь, будут иметь такое же ограничение.

По большому счёту основную аудиторию пользователей Samsung данное ограничение никак не ограничивает. Ведь, как ни странно, большинство из нас не занимается перепрошивками и не имеет склонность к разблокировке загрузчика. Так что нам с вами переживать, в общем-то, и не о чем. Переживать нужно тем, кого хлебом не корми, дай что-нибудь перепрошить или кастомизировать. Им вот реально придётся трудно.

Samsung представила новый Galaxy A52s. Почему не нужно его покупать

По факту Samsung права, что начала ограничивать функциональность своих устройств с разблокированным загрузчиком. Несмотря на то что такая возможность никуда не делась, она представляет опасность для сохранности данных и работоспособности устройства. Поэтому Samsung пытается сделать всё, чтобы пользователи использовали устройства, которые она выпускает – что называется – as they are.

Полагаю, что Samsung пришла к этому выводу не на ровном месте. В последнее время даже Google старательно лоббирует идею о том, что кастомизация и любые альтернативы – это не лучший выбор. Например, поисковый гигант прямо заявил, что загрузка приложений из-за пределов Google Play и сертифицированных магазинов – это плохо и опасно. Поэтому не исключено, что в ближайшее время мы увидим больше подобных запретов.

Покупает ли кто-то складные телефоны

После того, как компания Samsung удалила из новой линейки модель Galaxy Note, многие пользователи перешли на решения сторонних производителей. Note был действительно культовым устройством. С него корейская компания начала активное продвижение технологии умного пера, которое пришлось по душе многим профессионалам творческого дела. Но когда взамен этой модели Samsung выпустили складные смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy Fold, большинство фанатов корейской марки оказались просто в недоумении. Да, многие их хотят и считают неплохой покупкой, но цена, которую Samsung предлагает за необкатанную технологию раскладушки, не оставляет вариантов для размышлений. Как бы не так! В недавнем отчете компания Samsung рассказала о продаже новинок, и здесь есть чему удивляться.

Совсем недавно компания Samsung отчиталась о продажах своих новых устройств. Смартфоны продаются значительно лучше своих предшественников, и многих совсем не пугает высокая цена и новый форм фактор, не успевший прижиться на рынке.

Читайте также: Samsung запретила перепрошивать новые смартфоны. Что за это будет.

По данным корейской компании, уже за неделю с момента начала предзаказов на новые Samsung, Galaxy Flip и Galaxy Z Fold превзошли продажи всех складных устройств компании за весь 2021 год. Совсем недавно я думал на тему смартфонов-раскладушек и недоумевал, какие же пользователи готовы отдать такую сумму денег. Если вы не в курсе новинок Samsung, представленных на недавней презентации, рекомендую ознакомиться с нашей статьей.

Говоря о Z Flip, на ум сразу же приходит прекрасная половина человечества, которая ценит в устройствах компактность и эргономику. В складном состоянии этот смартфон действительно не занимает много места в сумке, а с учетом отличного дизайна хорошо вписывается в любой гардероб. Мы уже проходили этот опыт несколько лет назад, когда каждая вторая девушка предпочитала раскладушку другим телефонам. Портрет других пользователей, которые приобрели себе эту модель, мне сложно представить.

Что касается Z Fold, то здесь область применения значительно шире. Этот смартфон имеет компактный корпус и без проблем помещается в любой карман джинс. Теперь, когда вы садитесь в такси, (владельцы Z Fold не ездят на общественном транспорте) можно развернуть устройство и наслаждаться контентом на большом экране. Это и правда, удобно.

С другой стороны, компании, производящие устройства с таким форм-фактором, должны четко понимать, что вряд ли сторонние разработчики полностью адаптируют софт под эти задачи за столь короткое время. Да, крупные компании вроде Google или Microsoft сделают это как можно быстрее, но у каждого пользователя переодически возникает необходимость в тех программах, разработчики которых не стремятся к оптимизации или не имеют для этого средств. Для меня возникает вопрос в первую очередь касательно профессионального софта. Далеко не все медицинские калькуляторы хорошо работают даже на привычном смартфоне, что уж говорить о Z Fold.

Мы благодарны покупателям за отличный приём наших новых Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Интерес к складным смартфонам находится на рекордно высоком уровне. Мы стремимся предоставить нашим потребителям самые инновационные возможности — говорится в заявлении Samsung.

По оценкам аналитиков, общее количество предзаказов новых моделей достигло 800 000 единиц. Для сравнения, Galaxy Z Fold2 в своё время предзаказали только 80 000 раз. Но не стоит забывать о том, что предзаказы не могут отражать действительную картину продаж компании в полной мере. Многие могут совершить заказ устройства и позже отказаться от него.

Компания Samsung надеется на уникальность своих устройств и активно продвигает свою линейку, но найдет ли она отражение в реальном мире пока остается загадкой. Я несколько раз заглядывал в магазины Samsung, где спрашивал у консультантов в чем они лично видят преимущество этих смартфонов, где каждый раз мне отвечали, что за технологиями складных смартфонов стоит будущее, и дальше все компании будут следовать этой идее.

С одной стороны это звучит, как маркетинговый ход и привлечение внимания, а с другой, даже компания Apple задумывается о том, чтобы производить гаджеты похожего формата. Некоторые авторы нашей редакции также высказались на эту тему и сказали, что нашли бы им место в своей коллекции, но не за те суммы, что предлагает корейская компания.

Читайте также: Почему электроника стоит дорого и ее сложно купить. Когда это закончится.

Большим вопросом для меня стоит также полоса на месте сгиба смартфона. В 2021 году мы стараемся не идти на компромиссы и покупаем исключительно ту технику, которая будет радовать нас 24/7. В первую очередь этому способствовал огромный рынок смартфонов. Среди сотен различных моделей, каждый может подобрать себе форм-фактор, который его бы устроил. Лично я с полосой на экране мириться не готов. Кстати, недавно мой коллега Артем Сутягин провел анализ смартфонов Samsung и сравнил лучшие модели на любой вкус и кошелек в своей статье.

Что нового в EMUI 12

Когда Huawei представила Harmony OS для смартфонов, все были уверены, что теперь она станет единственной программной основой фирменных смартфонов бренда. Всё-таки нелогично создавать внутреннюю конкуренцию и продолжать поддерживать оболочку для Android, когда у тебя есть целая операционка. Но оказалось, что у Huawei другое мнение на этот счёт, и она решила, что будет и дальше поддерживать EMUI.

Несмотря на то что сейчас Huawei активно занимается распространением Harmony OS, на этой неделе она официально представила EMUI 12. Это новая версия фирменной оболочки компании, которая построена на базе Android. То есть получается, что Huawei планирует развивать её параллельно с собственной операционкой, дав пользователям возможность самостоятельно решать, что устанавливать.

Как платить телефонами Huawei и Honor при помощи Mir Pay

Huawei не стала объявлять, на базе какой версии Android построена EMUI 12. Но есть основания полагать, что это прошлогодняя Android 11, а не Android 12. Дело в том, что у Huawei нет доступа к Android 12, потому что она ещё не вышла, а Google предоставляет исходники не вышедших версий ОС только своим партнёрам. Huawei в их число по понятным причинам не входит, поэтому довольствуется старыми итерациями.

Изменений в EMUI 12 не так уж и много. По крайней мере, функциональных. Подробнее о них вы можете почитать в обзоре нового Huawei Nova 8 от журналиста AndroidInsider.ru Артёма Сутягина. Я же сосредоточусь на наиболее заметных изменениях, которая сразу бросаются в глаза.

Сервисы Google и топовое железо. Сможет ли Honor Magic 3 заменить Huawei

Во-первых, дизайнеры Huawei немного перерисовали оформление EMUI 12 . В некоторых сегментах оболочки явно прослеживаются признаки неоморфизма, но не везде. Из-за этого создаётся впечатление некоторой несогласованности – как будто над одной оболочкой работали разные команды либо просто бросили работу на полдороги.

. В некоторых сегментах оболочки явно прослеживаются признаки неоморфизма, но не везде. Из-за этого создаётся впечатление некоторой несогласованности – как будто над одной оболочкой работали разные команды либо просто бросили работу на полдороги. Во-вторых, в интерфейс EMUI 12 вписали раздел подключения к устройствам экосистемы Huawei. Теперь вы можете просто открыть Пункт управления, перейти во вкладку Device+ и подключить смартфон к любому из устройств, которые есть в вашем распоряжении. Это могут быть и компьютеры, и планшеты, и смарт-часы, и наушники, и даже бытовая техника партнёров Huawei.

вписали раздел подключения к устройствам экосистемы Huawei. Теперь вы можете просто открыть Пункт управления, перейти во вкладку Device+ и подключить смартфон к любому из устройств, которые есть в вашем распоряжении. Это могут быть и компьютеры, и планшеты, и смарт-часы, и наушники, и даже бытовая техника партнёров Huawei. В-третьих, Huawei доработала сервис видеозвонков MeeTime (видимо, что-то среднее между FaceTime и MeToo). Теперь он позволяет переключать видеоконференцию на телевизор Huawei и обратно почти без задержек. Это удобно, если вы позвонили кому-то или приняли звонок с телефона, а потом появилась необходимость вывести его на большой экран, чтобы присутствующим было удобнее общаться с собеседником.

Как видите, ничего особенно знакового с EMUI 12 не случилось. Очевидно, Huawei вложила все силы в создание и развитие Harmony OS. Потому что с функциональной точки зрения новая версия EMUI практически не отличается от старой, а небольшое изменение дизайна оказалось настолько выборочным, что создало ощущение незаконченности, как будто у разработчиков забрали апдейт, не дав его доделать.

Теперь осталось понять, как Huawei вообще планирует распространять EMUI 12. Ведь Harmony OS явно является программным флагманом компании, а оболочка исполняет роль своего рода операционной системы на минималках для тех, кто не может себе позволить обновляться на Harmony OS. Другое дело, что сейчас на рынке просто нет устройств, которые не могут установить Harmony OS, но могут обновиться на EMUI 12.

Как работает HarmonyOS на примере планшета Huawei

Так что я искренне не понимаю, зачем вообще и кому была нужна EMUI 12. Пожалуй, смысл в ней был бы, если оболочка хотя бы поддерживала сервисы Google. Но ведь официально такой поддержки нет, а неофициальная есть и у Harmony OS. Всё-таки, если помните, собственная операционка Huawei и так целиком построена на базе Android, поэтому никаких преимуществ перед ней у оболочки совершенно точно нет.

Кроме того, пока не очень понятно, какие устройства получат EMUI 12. По логике вещей, обновиться должны те смартфоны, которым светила бы Android 12. Но ведь часть из них уже обновились на Harmony OS. Получается немного неприятная ситуация, при которой потенциально более предпочтительное обновление выходит позже менее предпочтительного, и у пользователей уже не остаётся возможности установить именно его. Короче странно.