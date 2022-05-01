Разгильдяйство Google и много новых гаджетов Huawei: итоги недели

Google и Huawei — давно мы не говорили про эти две компании в одном контексте. На этой неделе они снова встретились в нашем заголовке из-за того, что именно они стали новостными хэдлайнерами прошедшей недели. Одна компания представила россыпь крутых гаджетов, включая телефон, о концепции которого мы почти забыли, а другая показала первую публичную бету Android 13 и разгильдяйство своих сотрудников. Они просто взяли и потеряли в ресторане прототип еще не вышедших часов Google Pixel. Конечно, возможно, это была спланированная акция, но благодаря ей мы теперь знаем, как будут выглядеть новые часы. Все это и многое другое в нашей традиционной новостной подборке.

Стало известно, какими будут умные часы Google Pixel Watch

До традиционного ежегодного мероприятия Google I/O осталось совсем немного времени. Оно пройдет в мае 2022. Обычно на нем мы узнаем много нового и интересного. Будет так и в этом году. Предполагается, что помимо рассказа о своих новых программных продуктах, включая Android 13, поисковый гигант продемонстрирует новое оборудование. Мы рассчитываем увидеть телефон среднего класса Pixel 6a, а теперь еще и часы. О них говорили уже давно, но сейчас мы стали к ним как никогда близки. Если верить появившейся пару дней назад утечке, Pixel Watch уже существуют, и мы даже можем рассмотреть их на фотографиях. А еще мы знаем кое-что об их характеристиках и о том, чего от них вообще стоит ждать.

В отчете Androidcentral утверждается, что Google Pixel Watch были кем-то забыты и найдены в ресторане в Великобритании. Анонимный источник, который нашел часы, заявил, что они могут быть «тестовой моделью для внутренней команды Pixel». Помните, как в свое время примерно так же забыли iPhone 4, что стало большим скандалом? Я к тому, что может быть это не случайное совпадение, а спланированная PR-акция, чтобы мы подготовились и выделили немного слюны перед презентацией? Ну, да ладно, сейчас не об этом, а о том, что же именно нашли в ресторане.

Предполагаемые Pixel Watch (под кодовым названием Rohan) выглядят идентично просочившимся рендерам, которые были замечены в прошлом. Смарт-часы имеют минималистичный дизайн с очень тонкими рамками. В предыдущих отчетах утверждалось, что умные часы Google будут оснащены как минимум двумя скрытыми кнопками. На изображении ниже одна из этих кнопок видна рядом с заводной головкой. Она хорошо знакома нам по Apple Watch и скопировавшим ее Huawei Watch 3.

Так же нам демонстрируются не только часы, но и синий ремешок. Похоже, он является основным ремешком, разработанным для Pixel Watch. Судя по всему, это указывает на то, что можно будет менять ремешки на любые другие, как у всех часов из мира Android. Это опять же отсылает нас к классическим Apple Watch, ремешки для которых могут использоваться только со специальным переходником или изначально сделанные с нужным креплением. Впрочем, их можно найти от 100 рублей на AliExpress и часто о таких пишут в Telegram-канале Сундук Али-Бабы.

Вполне вероятно, что гигант поисковых систем может предложить ремешок в других цветах, но стоить он будет несколько десятков долларов. Оказывается, смарт-часы можно заряжать, подключив зарядное устройство к задней панели. Устройство может поддерживать беспроводную зарядку. В отчете утверждается, что с часами не было обнаружено зарядного устройства. Но это не значит, что его не будет в коробке. Даже Apple себе такого не позволяет.

Что касается дизайна, то источник сказал, что нижняя часть умных часов выглядит как металлическая, но на самом деле отделана стеклом. Когда часы включили, оказалось, что они демонстрируют только загрузочный логотип. Это может говорить о том, что на них не установлена операционная система. Так же, если эти часы на самом деле потеряли, их могли сбросить удаленно, из-за чего они стали пустыми. Вообще, ходят слухи, что часы будут поставляться с предустановленной Wear OS 3.1, которую Google разработала совместно с Samsung.

На упаковке устройства имеется текст: «Это устройство не было авторизовано в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по связи и промышленности Канады, а также не было проверено на соответствие нормам ЕС». В нем упоминается, что устройство создано «только для внутреннего тестирования и разработки», а также говорится, что «маркировка и упаковка не являются окончательными».

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Google, вероятно, продемонстрирует Pixel Watch на I/O 2022 (10 мая), но не анонсирует их немедленный запуск. С большой долей вероятности, купить часы можно будет одновременно с выходом Google Pixel 7 осенью этого года. Может быть их и представят на презентации этого смартфона, но количество инфошума в этом направлении говорит о том, что, скорее всего, мы услышим о часах раньше.

Как будет называться Android 14

Пока до презентации тринадцатой версии Android остается еще неделя и она вышла в бета-версии для всех. Зато мы уже точно знаем, как будем называть новую операционную систему через год. В этой информации можно почти не сомневаться. Ведь часть разработчиков уже думает о будущем «зеленого робота».

Несколько лет назад Google отказался от идеи представить свою новую версию Android вместе с названием вкусного десерта. Все эти Oreo, Pie, Marshmello, Lollipop, Kit Kat и другие вкусные слова стали просто названиями десертов, которые не произносили одновременно с номером версии Android.

Последним примером названия операционной системы в честь десерта стал Android 10, также известный как Quince Tart. В конечной версии это название не использовалось, но все его знали. Тем более внутренние команды разработчиков Google продолжали использовать названия десертов, и теперь мы знаем, как будет называться Android 14.

Как заметил 9to5Google, новое изменение кода было опубликовано в Android Open Source Project (AOSP). В этом изменении не так много информации, но теперь мы знаем, что Android 14 будет называться Upside-Down Cake.

Если вспомнить версии, которые были в последние годы, то Android 11 назывался Red Velvet Cake, Android 12 — Snow Cone, а Android 13 — Tiramisu. Решение использовать Upside-Down Cake с Android 14 на самом деле не имеет большого значения, так как название будет использоваться только в среде разработчиков и преданных фанатов.

Что делать, если вылетают приложения на Android TV.

Причина имен десертов, как правило, сводится к тому, чтобы предлагать лучшее кодовое имя для версий Android, а не просто использовать цифру или букву. Android 14 был бы известен как «Android U», но в этом нет того милого причудливого безумия, присущего операционной системе на протяжении всей ее истории. В такой названии просто нет искры и задора, в отличии от Android Upside-Down Cake.

На данный никакой другой информации об Android 14 просто нет. Сначала мы со всех сторон познакомимся с Android 13 и только потом, ближе к концу года начнем получать первые слухи и утечки о том, что нас ждет. Но специалисты уже работают в этом направлении и скорее всего у Google есть видение развития своей ОС на несколько лет вперед.

Публичная бета-версия Adnroid 13

Несмотря на то что обычно Google сначала проводила конференцию Google I/O, на которой презентовала новую версию Android, и только потом выпускала бета-версию обновления для открытого тестирования, в этом году она поступила иначе. Компания взяла и по-тихому представила Android 13 Beta 1 аж за две недели до проведения официальной презентации. С чем именно связано такое решение, сказать сложно. Но коль скоро это произошло, мы не можем этого игнорировать, а значит, необходимо разобраться, что нового нам несёт этот апдейт, кому он уже доступен и как его установить на своё устройство.

Для начала предлагаю уточнить очень важный момент. Возможно, вы уже слышали, что ещё зимой Google представила Android 13 Developer Preview 1. Так вот она не имеет никакого отношения к Android 13 Beta 1, поскольку эти сборки предназначены для разной целевой аудитории. Первая представляет собой более раннюю и менее стабильную версию, рассчитанную на разработчиков, а вторая, будучи более проработанной и наполненной большим количеством функций, на публичных бета-тестеров.

Пока в составе Android 13 Beta 1 не так много нововведений, но они есть. Вот вам список всех новых функций, которые удалось обнаружить к настоящему моменту:

На треке воспроизведения музыки, видео или подкаста на виджете управления уже проигранная часть помечается волнистой линией — так она более заметна при беглом взгляде;

Появилась возможность управлять устройствами умного дома прямо с экрана блокировки;

Буфер обмена начал присылать уведомления о копировании, похожие на иконки созданных скриншотов, с содержимым скопированного (в левом нижнем углу);

Новые обои в стилистике Material You с более глубокой интеграцией в систему для преображения визуальных элементов интерфейса за пределами рабочего стола;

Иконка приложения «Календарь» теперь перестанет быть статично и отображать только 31-е число, вместо него там будет текущая дата;

Упоминание расширенного режима распознавания лиц (возможно, только для Pixel 4 и 4 XL) с функцией разблокировки приложений и подтверждения значимых операций.

Прямо скажем, новых фишек не так много, а те, что есть, тянут скорее на звание косметических, нежели функциональных. Тем не менее, в данном случае речь идёт о чистом Android. Поэтому можно рассчитывать на то, что производители, выпускающие собственные оболочки, найдут, чем порадовать своих пользователей и добавят в прошивки фирменных смартфонов несколько больше нововведений, чем это сделала Google.

Впрочем, пока установить Android 13 Beta 1 могут только владельцы смартфонов Google:

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

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Очевидно, что в обозримом будущем к программе бета-тестирования Android 13 присоединятся и другие производители смартфонов. Обычно в ней участвуют Xiaomi, Vivo, OnePlus, Oppo, Samsung и другие бренды. Однако в большинстве случаев доступ к тестированию последней версии ОС открывается только флагманским аппаратам. Ведь именно им предстоит обновиться на неё в первую очередь. Вот их предварительный список:

Xiaomi 12

OnePlus 10 и 10 Pro

Vivo X70 Pro

iQOO 9 Pro

Oppo Find X3 Pro

Galaxy S22

Установка Android 13 Beta 1 на смартфоны Google Pixel производится намного сложнее по сравнению с установкой бета-версий iOS на iPhone:

Перейдите по этой ссылке и скачайте сборку для своего смартфона;

Введите смартфон в режим восстановления и откройте ADB;

Подключите смартфон к компьютеру с установленным ADB;

Введите команду sideload, перезагрузите смартфон и обновитесь.

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Я специально даю инструкцию по установке в сжатом виде, чтобы ей могли воспользоваться только те, кому не нужно пояснять, что такое ADB и как его использовать. Всё-таки обновление до бета-версии Android — дело совершенно нетривиальное, которое может привести к тому, что ваш смартфон просто превратится в кирпич. Поэтому лучше избегать подобных практик. Тем более, что на другие устройства, кроме Google Pixel, апдейт пока не установить.

Новый складной телефон Huawei

Huawei не просто жива, но она еще и пытается выпускать новые телефоны. Если посмотреть на недавние P50 Pro и P50 Pocket, то и вовсе становится понятно, что у нее все хорошо. Но иногда компания, к которой я давно питаю самые теплые чувства, ведет себя очень странно, и в этой статье мы будем говорить именно о таком странном действии. Кажется, что новость о том, что китайский технологический гигант выпустил еще один складной телефон, хорошая, но она скорее странная, если посмотреть на сам аппарат. Он называется Huawei Mate Xs 2, и в названии уже кроется то, что я имею в виду. Это пятый складной телефон Huawei, и почему-то компания решила сделать шаг к истокам.

В настоящее время на рынке представлено множество смартфонов со складным экраном. Я даже приводил их в отдельной статье. Но почти все они имеют общую проблему в виде складки на экране. Плюс они толстые и не защищены от падений. В этом смысле Huawei Mate Xs 2 сделал некоторый шаг вперед, получив новейшую технологию складывания экрана.

Она комплектуется шарнирами нового поколения с двойным вращением в виде крыла орла. В результате экран в разложенном состоянии будет намного более гладким. Это первый экран с композитной усиленной структурой.

Месяц со складным Huawei P50 Pocketв. Самый красивый телефон, но не без недостатко.

Помимо такого дизайна, в Huawei Mate Xs 2 также используется множество инновационных материалов и технология микроволокна. Вес смартфона составляет 255 грамм. Таким образом, он почти равен весу обычных мобильных телефонов. Композитный многослойный экран повышает прочность всей конструкции и обладает лучшей устойчивостью к изгибу (в 1,4 раза), ударопрочностью (в 2,8 раза) и лучшей устойчивостью к падению (в 2,5 раза).

Пока все хорошо, но плохо то, что компания опять выпустила складное устройство с экраном наружу. Смотрится оно хорошо, раскладывать его удобно, но это огромный минус с точки зрения долговечности. Как ни усиливай складной экран, он все равно не будет таким же прочным, как у моноблоков. Но и там они царапаются. Поэтому с Huawei Mate Xs 2 придется быть осторожным. Многие думали, что после выхода Mate X 2 с экраном внутри Huawei не вернется к ”внешней” схеме, но они ошибались.

В развернутом виде размер экрана нового смартфона достигает 7,8 дюймов, превращая гаджет в планшет. В этом режиме разрешение дисплея достигает 2480×2200 пикселей. Остальные параметры экрана включают золотое сечение 8:7,1, интеллектуальную высокую частоту обновления 120 Гц, поддержку частоты дискретизации сенсора до 240 Гц и высокочастотную ШИМ-модуляцию 1440 Гц. В телефоне даже используется антибликовое нанооптическое покрытие. Последнее позволяет телефону отображать контент даже под прямыми солнечными лучами.

Такой форм-фактор позволяет производителям использовать только одну систему камер вместо двух. Huawei Mate Xs 2 поставляется с тройной камерой, которая может делать фотографии и селфи в высоком разрешении. Модуль включает в себя 50-мегапиксельный основной объектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив. Камера поддерживает 3-кратный оптический зум и лазерную фокусировку.

Конечно, Huawei создала его и использует различное программное и аппаратное обеспечение собственной разработки, такое, как Huawei XD Optics, и основной цветовой движок XD Fusion Pro. Благодаря этому Mate Xs 2 делает более четкие фотографии, а цвета выглядят более естественными. Впрочем, и раньше с камерами у Huawei все было отлично.

Телефон оснащен большой батареей емкостью 4880 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Таким образом батарея может заряжаться до 90% всего за 30 минут.

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Кроме того, под капотом этого монстра используется графеновая система жидкостного охлаждения с высокой теплопроводностью. Последнее значительно улучшает способность рассеивания тепла.

Huawei Mate Xs 2 использует новые технологии с точки подключения. Это трехдиапазонный Wi-Fi (он первый в мире такой). По сути, скорость Wi-Fi может достигать 4 Гбит/с, что намного быстрее, чем у других. Телефон может использовать несколько сетей параллельно для повышения скорости сети и качества соединения.

Про процессор сказать особенно нечего, ведь это Qualcomm Snapdragon 888 4G, привычный нам по последним флагманам бренда. ”4G” в названии означает, что это специальная версия, выпускаемая для Huawei после того, как ее отлучили от 5G.

Huawei Mate Xs 2 (8+256 ГБ) — 9999 юаней ( примерно 109 000 рублей по курсу)

по курсу) Huawei Mate Xs 2 (8+512 ГБ) — 11 499 юаней ( примерно 126 000 рублей по курсу)

по курсу) Huawei Mate Xs 2 (12+512 ГБ) — 12 999 юаней (примерно 142 000 рублей по курсу)

На выбор предлагается три цвета — черный, белый и пурпурный. Предварительные заказы в Китае уже принимаются, а сами продажи начнутся 6 мая. Про глобальные поставки пока ничего не известно.

Новый умный браслет Huawei Band 7

Huawei редко ограничиваются одним представленным продуктом и показывают сразу много всего интересного помимо хедлайнера презентации. Им в этот раз и стал новый смартфон, но кроме него, мы узнали о новых умных браслетах — Huawei Band 7. Это продолжение знаменитой линейки, которая пользовалась хорошим спросом, поэтому давайте подробнее рассмотрим новый смарт-браслет от китайского технологического гиганта.

Преемник Band 6, новое носимое устройство, имеет толщину 9,99 мм и весит всего 16 граммов. Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194 x 368 пикселей. Наличие AMOLED-дисплея дает часам доступ к функции «Всегда на экране». Вы всегда будете видеть некоторое количество информации, включая время, но при этом не будете расходовать очень много заряда.

На правой грани находится кнопка управления устройством. Она включает или выключает его, а заодно отвечает за управление гаджетом. Huawei Band 7 также оснащен несколькими датчиками, такими как акселерометр, гироскоп и датчик сердечного ритма. В нем даже установлен датчик SpO2, помогающий пользователям обнаружить признаки апноэ во сне. Делается это за счет отслеживания уровня кислорода в крови во время сна.

Кроме этого, есть несколько специфических функций, позволяющих следить за женским здоровьем с функцией напоминаний.

Новый браслет имеет 96 спортивных режимов, включая плавание, и может отслеживать количество калорий, сожженных пользователем во время тренировок и занятий спортом. Естественно, при разной активности расход будет разным, и часы должны это учитывать, но точность работы этой функции надо проверять в деле. Пока мы можем ориентироваться только на то, что нам рассказали со сцены, и на то, что мы видели в предыдущем поколении браслета. Там все работало довольно точно для непрофессионального гаджета.

Месяц со складным Huawei P50 Pocket. Самый красивый телефон, но не без недостатков

Браслет хорошо защищен от воды и с ним можно плавать. Рейтинг IP ему не присвоили, но дали пометку, что защита от воды на уровне 5ATM. Обычно говорят, что с такими часами можно плавать или нырять на небольшую глубину, но многие утверждают, что с такой защитой можно заниматься дайвингом. Но я бы рекомендовал не испытывать трекер под такими нагрузками.

Huawei утверждает, что на одной зарядке батарея продержится до 14 дней, но это в лучшем случае при умеренном использовании. Включение любой функции сократит это время. Например, включение какой-либо тренировки уменьшит время работы. Это же относится и к функции «Всегда на экране». Сказать точно, сколько проработает трекер в таком режиме, сложно, но можно рассчитывать примерно на неделю.

Зато часы имеют широчайшие возможности кастомизации. Вы сможете выбрать один из более чем 7000 циферблатов, созданных специалистами и любителями. Также доступна версия часов с поддержкой NFC.

Стандартный вариант Huawei Band 7 стоит 269 юаней (примерно 2 900 рублей по курсу), а вариант NFC в Китае стоит 309 юаней (примерно 3 400 рублей по курсу). Смарт-браслет доступен для предварительного заказа и поступит в продажу 5 мая.

Он поставляется в четырех цветовых вариантах: дикий зеленый, огненно-красный, черный обсидиан и розовая туманность.

Если вы не хотите ждать, пока гаджет появится в продаже и доедет до России, вы можете уже сейчас купить что-то вместо него. Первое, что приходит в голову, это Xiaomi Mi Band 6. Он стоит дешевле, имеет широкие возможности, но проигрывает из-за небольшого экрана и более компактного размера.

Есть так же предыдущее поколение самого Huawei Band. Оно тоже имеет широкие возможности, о которых мы рассказывали ранее, но есть в наличии даже на TMall. Выбирайте, что нравится, а если хотите быть в курсе последних новинок с AliExpress, заходите в Telegram-канал ”Сундук Али-Бабы”. Там только лучшие товары, отобранные вручную, с самым высоким рейтингом.

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