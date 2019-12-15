Настоящим хэдлайнером новостей этой недели стала Google. Компания активно взялась водить новые и интересные функции, а также повышать безопасность своих продуктов. Несмотря на это не обошлось и без новостей о грядущем Samsung Galaxy S11, который впервые показался на действительно реалистичных изображениях. Пусть его осталось ждать еще несколько месяцев, но уже сейчас мы может с высокой долей вероятности понять, каким именно он будет. Такими новостями запомнилась и уходящая неделя. Подробнее обо всем этом традиционно расскажем в этой статье.

Как защититься от спама в приложении «Сообщения»

Двухфакторная аутентификация уже давно перестала быть способом перестраховки, превратившись в важный инструмент защиты, который успел спасти уже многих. Ведь даже если пароль от вашей учётной записи в социальных сетях или тем более Apple ID, к которой привязаны все ваши устройства, узнает кто-нибудь посторонний, у него банально не будет возможности пройти авторизацию, не введя код из SMS, поступающей на ваш номер телефона. Поэтому мошенники стали хитрить и присылать потенциальным жертвам сообщение о якобы уже произведённой смене пароля и предложением перейти по фишинговой ссылке, чтобы отменить это действие. Чтобы избежать таких ситуаций впредь, Google решила бороться с ними.

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Google выпустила обновление фирменного приложения «Сообщения» (скачать) со встроенным механизмом, который будет помечать верифицированные послания специальным значком. Таким образом компания хочет показать, что ссылки, коды авторизации и другая информация, которая поступает в подобных сообщениях, — достоверны и безопасны. В результате пользователи будут наверняка знать, что, если они пройдут по URL-адресу из послания, они не попадут на фишинговую страницу и не лишатся своей учётной записи, если введут на ней свой логин и пароль.

Само собой, реализовать такую систему без помощи компаний, которые отправляют сообщения пользователям, у Google бы не получилось. Поэтому ей пришлось заручиться их поддержкой и предложить им процедуру верификации. Правда, в целях безопасности её проходят не однократно, а при каждой отправке сообщения. Для этого компании должны отправить хэш послания Google, а она уже перенаправит его адресату. В результате прочесть сообщение сможет только тот, кому оно предназначалось, а поисковый гигант в этой цепочки исполняет роль посредника.

Хэширование - в буквальном переводе означает "мешанину". По сути, это процесс кодирования какой-то информации, который позволяет не хранить и не передавать её в открытом виде, но при этом иметь возможность определить её достоверность. Для верификации закодированной информации используется своего рода маска, которая по правильному называется хеш-суммой. Google организовала такую систему рассылки, при которой пароли и другие конфиденциальные данные "открываются" только на устройстве адресата.

Несмотря на то что убедить все популярные компании пройти верификацию довольно сложно, Google уже добилась определённых успехов. Ей удалось договориться с несколькими предприятиями из США, Индии, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Филиппин, Испании и Канады. Однако точный список пока не раскрывается. Скорее всего, это связано с тем, что общее число компаний, согласившихся на условия поискового гиганта, всё ещё недостаточно велико для того, чтобы об этом в принципе можно было рассказывать широкой аудитории.

Кроме того, Google встроила в «Сообщения» механизм подачи жалоб на спам. Алгоритмы приложения проанализируют отправителя и содержимое послания и в случае обнаружения признаков опасности предлагают пожаловаться на него. Правда, пока эта функция тоже работает не во всех странах и, скорее всего, зависит от операторов связи. Но поскольку обычно те тоже находятся в доле с рассыльщиками, сильно полагаться на встроенный блокировщик не стоит, если только он не работает исключительно на программном уровне независимо от операторов.

Google добавила в Google Assistant встроенный переводчик

Google Assistant является самым функциональным голосовым помощником, конкурировать с которым может разве что Alexa, и то лишь в каких-то особенных моментах. К примеру, многим нравится, что ассистент от Amazon умеет автоматически снижать громкость, с которой он даёт ответы, если перейти при разговоре с ним на шёпот. Однако, если говорить в целом, то по спектру возможностей Google Assistant превосходит всё, что сегодня существует на рынке. Тем приятнее, когда Google время от времени расширяет его функциональность, делая своего ассистента ещё лучше и удобнее.

В январе 2019 года Google на технологической выставке CES, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, представила режим переводчика для Google Assistant. Он позволяет переводить вашу речь на иностранные языки, имеющимися в его базе данных. Однако с того момента компания исправно делала вид, что никакой презентации не было, а сама она не понимает, о чём идёт речь, когда её спрашивали о том, когда новый режим наконец появится в общедоступной версии ассистента. И вот, спустя почти год, Google разродилась.

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В отличие от функции перевода, которая доступна, например, в Siri и работает в одну сторону, новый режим Google Assistant призван облегчить коммуникацию с иностранцем, языка которого вы не знаете. Для этого в интерфейсе голосового ассистента от Google реализованы клавиши с быстрыми ответами, данными на языке, на который переводится исходная речь. Они нужны для того, чтобы дать собеседнику возможность быстро ответить на ваш вопрос, поэтому меняются в зависимости от контекста разговора, но, как правило, являются односложными вроде «Да», «Нет» или типа того.

При необходимости запустить режим переводчика в Google Assistant, вызовите его привычной командой или нажатием соответствующей клавиши на корпусе смартфона и скажите: «Помоги мне говорить на [язык]»;

Произнесите фразу, которую нужно перевести на иностранный язык, и Google Assistant произнесёт её так, как она должна звучать, а заодно выведет на экран;

Если у собеседника нет ассистента с функцией переводчика, можно предложить ему произнести ответ голосом, нажать на кнопку быстрого ответа или набрать ответ на клавиатуре вашего смартфона;

При необходимости можно скопировать переведённый текст и вставить в поисковик, мессенджер или любое другое приложение, чтобы воспользоваться им вовне.

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На данный момент Google Assistant поддерживает 44 языка, обеспечивая перевод в обе стороны. Такая возможность может пригодиться в ситуации, когда вы находитесь среди иностранцев, а вам нужно срочно о чём-то спросить их, но надежды на то, что они поймут какой-либо из известных вам языков, нет. Тогда вы просто запускаете Google Assistant на своём и строите беседу на родном языке, а голосовой ассистент уже переведёт всё, что вы произнесёте, а также разъяснит, о чём говорит ваш собеседник.

Управление памятью на Android

Смартфоны Google Pixel всегда находились немного в стороне от всех остальных. Сказывался статус избранных аппаратов, которые не только получали свежие обновления в день их выхода, но и могли похвастать рядом продвинутых функций. В конце концов, именно Google первой на рынке смогла реализовать съёмку портретных фотографий на широкоугольную камеру, а потом и вовсе добила всех, когда представила режим Night Sight, позволяющий делать качественные снимки в условиях недостаточной освещённости исключительно за счёт работы программных алгоритмов. Ещё больше ценность этих функций повышала их уникальность и недоступность на смартфонах конкурирующих брендов. Тем не менее, умный механизм управления памятью не будет эксклюзивом «пиксельных» аппаратов.

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Разработчики Google запланировали выпуск обновления для смартфонов Google Pixel, которое должно усовершенствовать методику управления памятью. Усовершенствование будет состоять в уменьшении ресурсопотребления приложений в фоновом режиме. В результате пользователи смогут запускать несколько программ одновременно, не теряя при этом в производительности и не боясь, что одна из них вылетит или перезагрузится. Особенно изменения будут заметны в играх. Дело в том, что для них чрезвычайно важно сохранение прогресса, которого можно лишиться при переключении между запущенными ранее приложениями.

Однако, как выяснил The Verge, Google решила не делать обновление, улучшающее управление памятью, эксклюзивом линейки Google Pixel, а распространить его среди всех совместимых смартфонов. Другое дело, что пока список этих самых аппаратов остаётся втайне, не говоря уже о сроках релиза апдейта. Это даёт основания думать, что пользователям придётся ждать его от нескольких месяцев до года, потому что нововведение такого рода вполне тянет на то, чтобы добавить его в состав Android 11, чей выход состоится только в следующем году.

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Вероятность такого исхода довольно высока. Всё-таки Google пока не имеет возможности рассылать обновления на какие-либо смартфоны, кроме Pixel. Поэтому, чтобы предложенные нововведения появились в прошивке сторонних аппаратов, им потребуется дополнительная адаптация, которую могут произвести только их производители, исполняющие роль посредника между Google и пользователями. Ну, а, учитывая, что от момента фактического релиза обновления до момента его готовности для большинства смартфонов проходит от месяца до полугода, ждать изменений, скорее всего, придётся довольно долго.

Но насколько нужно такое нововведение с практической точки зрения? Несмотря на то что iOS привила многим привычку никогда не закрывать фоновые приложения, проблем с перезагрузкой последних запущенных программ у большинства никогда не было. Даже те приложения, которые открываются очень редко, исправно дожидаются, своего повторного открытия. А ведь есть смартфоны с куда большим объёмом ОЗУ, превышающим средние значения. Для них проблема нерационального расхода памяти не существует в принципе, поэтому пригодится нововведение, скорее всего, только самим Google Pixel и бюджетникам с 3-4 ГБ оперативки.

Android 10 для телевизоров

Со всеми этими выходами флагманов от самых разных производителей, скандалом между правительством США и Huawei, слухах о новых смартфонах и утечках, касающихся их же, мы как-то позабыли о том, что Android распространяется далеко за пределы смартфонов. Именно поэтому, кажется, что всех заявлений Google, касающихся выхода Android 10 на телевизорах, не было. Ведь с этой недели дня данная операционная система стала доступна для производителей смарт-тв, работающих на Android. Более того, о том, что это должно произойти Google заявляла еще пару месяцев назад.

Технически Android 10 для умной техники, способной показывать фильмы, сериалы и телепередачи, уже доступен. Сейчас все зависит от того, насколько быстро производители телевизионной техники смогут адаптировать его и создать версию прошивки для своих устройств. Ведь в общем Google выполнили свое обещание. Они говорили, что Android 10 для телевизоров будет готов к концу 2019 года, и они выпустили его на десятый день декабря 2019.

Когда Android TV был впервые представлен в 2014 году, мы решили принести лучшее из Android в подключенный дома у каждого телевизор, — пишут представители Google в официальном блоге. Мы тесно сотрудничали с сообществом разработчиков, чтобы развивать нашу экосистему, систему предоставления контента и приложений, чтобы дать пользователям то, чего они хотят. С тех пор, мы стараемся поддерживать телевизоры, выпуская для них самую актуальную версию Android.

На самом деле в словах Google есть доля истины. Их технология изменила способ доступа к средствам массовой информации, развлечениям и их потреблению в домашних условиях. Телевизоры по-прежнему остаются самым большим и наиболее часто используемым экраном для просмотра контента. Только теперь он транслируется не через спутниковую тарелку или по кабелю от телевизионного провайдера, а из интернета.

Для начла можно окончательно забыть о Nexus Player. Он тут не поддерживается, но вы все еще можете продолжать им пользоваться, если не будете устанавливать обновление. Чем это обусловлено не совсем понятно, ведь забрав Nexus Player, Google на замену ничего не дала. Но без улучшений, ясное дело, не обошлось.

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Android 10 включает в себя улучшение по работе с сетями Wi-Fi, поддержку TLS 1.3. Если не вдаваться в подробности, то TLS 1.3 — это более безопасный и производительный механизм для защиты персональных данных пользователя. Помимо этого тут имеется обязательное шифрование диска, а также API для управления цветовой температурой. А у вас есть умный телевизор? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

Есть также и весьма интересный момент. Вместе с релизом Android 10 для телевизоров, Google также представила устройство для разработчиков под названием ADT-3. Эта миниатюрная приставка (которую вы видите на фото выше) позволит разработчикам тестировать приложения для Android TV в рабочих условиях, а не с помощью эмуляторов на компьютере. Приставка работает на четырехъядерной платформе A53 с 2 гигабайтами оперативной памяти DDR3, выходом HDMI 2.1 и поддержкой видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Реальные изображения Samsung Galaxy S11

О грядущем (но пока еще, увы, официально не анонсированном) флагмане от корейцев Samsung Galaxy S11 известно уже не мало. Мы даже успели во всех подробностях разглядеть устройство на рендерах, предоставленных авторитетными инсайдерами. Но данные замечательные люди, кажется, и не собираются останавливаться. Ведь совсем недавно знаменитый своими прогнозами и уникальной информацией о грядущих устройствах пользователь Твиттера @IceUniverce показал нам сразу две фотографии, сообщив, что на них находится не что-нибудь, а именно находящийся в разработке Galaxy S11.

Как вы, должно быть, знаете (если нет, то ознакомьтесь с нашим предыдущим материалом на тему), у Samsung Galaxy S11 должен быть довольно большой модуль задней камеры. Это подтверждали уже упомянутые нами рендеры, да и свежие утекшие фото данной информации не противоречат. Задняя часть устройства действительно смотрится довольно массивно. Но вот из-за не самого хорошего качества снимка, очень трудно различить, имеются ли помимо «глазков» камер на аппарате дополнительные модули.

Galaxy S11 in a leakproof case. pic.twitter.com/LVmhQRl69f — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2019

Как известно, главным среди обновлений будет 108-мегапиксельный датчик камеры, который наряду с 5-кратным оптическим зумом для телефотокамеры обеспечит отличное качество снимков. И для того, чтобы применить все эти улучшения, в Samsung, по-видимому, и решились на столь неоднозначный ход с точки зрения дизайна.

Вместе с тем, специалисты портала XDA Developers утверждают, что «настоящих» 108 мегапикселей мы можем не получить. Программное обеспечение камеры может быть настроено таким образом, что несколько датчиков будут «работать совместно» для обеспечения нужного разрешения. Вместе с тем такой подход увеличит и светочувствительность устройства, что несомненно хорошо. Тем не менее, мы не знаем наверняка, действительно ли то, что мы видим на фото выше — это Samsung Galaxy S11, ведь даже самые авторитетные инсайдеры время от времени ошибаются. А как считаете вы, что за аппарат красуется на данных снимках? Напишите свои предположения в нашем чате в Телеграм.

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Тем не менее, нельзя не отметить, что флагманский смартфон от южнокорейского технологического гиганта будет иметь довольно много интересных нововведений. В первую очередь — это, конечно же, крайне мощный Snapdragon 865, который Qualcomm представила на прошлой неделе. Вместе с тем свершений стоит ожидать и со стороны дисплея. Ряд источников утверждает, что экран получит частоту обновления аж в 120 мегагерц. А соотношение сторон может быть довольно нестандартным — 20:9.

Нельзя оставить в стороне и другую недавно появившуюся информацию, касающуюся аккумуляторной батареи устройства. Новейшие батареи Samsung будут иметь совершенно иной дизайн, позволяющий увеличить емкость ячеек батареи с сохранением прежних размеров модуля в целом. А это даст им возможность иметь емкость в 5000 мАч, что крайне достойный показатель. Также стала проясняться и дата гипотетического анонса. Имеется большая доля вероятности, что он произойдет в Сан-Франциско в рамках Mobile World Congress 2020, что пройдет в феврале будущего года. Портал Tomsguide даже называет более точную дату — 18 февраля. В данном случае нам с вами остается лишь ждать, затаив дыхание.