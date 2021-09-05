Реклама в Telegram и задержка Android 12: итоги недели

Прошедшая неделя была относительно спокойной на громкие новости. Нам не показали ни одного интересного и знакового телефона. Мы не получили ни одного громкого разоблачения и не увидели серьезных скандалов. Зато узнали многое о готовящейся к выходу MIUI 12.5 Enhanced. Кроме ее нововведений мы можем рассказать, когда она появится и какие телефоны ее получат. А еще мы узнали, что Google немного прокололась в сроках выхода своей новой операционной системы Android 12 и не сможет выпустить ее в планируемые даты. Из остальных новостей стоит отметить введение рекламы в Telegram и подробности о реальной прочности Galaxy Z Fold. Все это и много другое вспомним в нашей традиционной итоговой новостной подборке.

Реклама в Telegram

На чём зарабатывает Telegram? Популярность этого запроса в Google ну просто зашкаливает. Людям действительно интересно, что откуда Павел Дуров берёт деньги. Ведь логично, что бесплатным мессенджер быть не может. А поскольку пользователи за него не платят, значит, Telegram зарабатывает на чём-то ещё. Но на самом деле это не так. На данный момент мессенджер полностью убыточен и существует только на личные деньги его создателя и инвесторов, которые верят в проект и вкладывают в него свои деньги. Однако рано или поздно Telegram должен был начать зарабатывать, и, судя по всему, он уже начал это делать.

В бета-версии Telegram для Android и macOS появилась реклама. Нет, не в виде баннеров между вашими сообщениями или видеороликов, которые вылезают на весь экран, перекрывая его содержимое. Реклама в Telegram – по крайней мере, в том виде, в котором она присутствует в бете – выглядит очень элегантно и ненавязчиво. Более того, если она останется такой и в релизной версии, многие вообще рискуют её не заметить.

Реклама в Telegram (пока) представлена в виде самых обычных сообщений, которые мы получаем от других пользователей и каналов, на которые мы подписаны. Во всяком случае, это касается внутренней рекламы, роль которой исполняют продвигаемые публикации, каналы или группы.

А единственным, что указывает на то, что реклама – это, собственно, реклама, является небольшая полупрозрачная приписка Sponsored, появляющаяся в правом верхнем углу продвигаемого сообщения.

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Несмотря на то что у нас нет официальных подтверждений, что спонсированные публикации – это та самая реклама, появление которой в Telegram когда-то анонсировали разработчики, скорее всего, всё так и есть. На это указывают принципы продвижения, которые Павел Дуров озвучил около полугода назад:

Никакой рекламы в чатах;

Никакого таргетирования;

Основной упор – на внутреннюю рекламу.

Первые два пункта по большому счёту понятны и очевидны. Наибольшее значение же для нас играет третий пункт. Получается, Дуров с самого начала планировал сделать акцент не на внешнюю рекламу, когда сервис размещает рекламу товаров и услуг, существующих вовне. Он планировал сделать акцент на продвижении контента из самого Telegram.

Но, казалось бы, как сам Telegram вклинится в двусторонние отношения покупателя и продавца? На самом деле легко и просто. Разработчики мессенджера намерены встроить в него специфический рекламный инструментарий, который позволит в полуавтоматическом режиме заказывать рекламу в каналах и группах. Для этого пригодится поддержка систем оплаты, которая в Telegram появилась в одном из предыдущих обновлений.

Telegram в свою очередь будет выступать в роли посредника. Сложно сказать, будет ли мессенджер модерировать продвигаемые публикации, но взимать за удобство совершения сделок свою комиссию Telegram явно будет. В каком размере – пока под вопросом. Но очевидно, что мессенджеру нужно на чём-то зарабатывать, и посредничество в рекламе – один из способов.

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По большому счёту для пользователей, которым эту рекламу предстоит видеть, ничего особенно не изменится. Просто теперь мы будем знать, что публикация, которую нам предлагают к оценке, — это реклама. Только и всего. Содержание же самих публикациях с большой долей вероятности останется плюс-минус тем же самым. За него будут отвечать уже авторы продвигаемых объявлений.

А вот тот факт, что Telegram не будет таргетировать объявления, — это хорошо. Несмотря на то что мессенджер вполне может анализировать наши сообщения и подгонять рекламу под них, поскольку они не защищены сквозным шифрованием, подчинённые Павла Дурова решили этого не делать. Всё-таки подобная реклама подрывает основы конфиденциальности, а это не окажет положительного влияния на авторитет Telegram.

Легко ли сломать Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 был представлен ранее в этом месяце. Если верить Samsung, этот телефон является лучшим из того, что можно купить в таком форм-факторе. Как говорится, ”доверяй, но проверяй”, и поэтому стоит убедить в честности заявлений компании. Для этого известный в своем деле YouTube-канал JerryRigEverything продемонстрировал небольшой ролик. В нем Зак Нельсон по привычной для него методике протестировал новый телефон. Он жег его, проверял экран на устойчивость к царапинам и даже пытался сломать. Интереснее всего то, что это не просто попытка испортить гаджет, как бывает у других авторов. Он это делает по строгой методике. А значит, это почти точное исследование.

В числе прочих улучшений телефона еще на презентации компания сказала, что Galaxy Z Fold 3 получил более прочную алюминиевую рамку, рейтинг водонепроницаемости IPX8, защитное стекло Gorilla Glass Victus и дисплей, который на 80% прочнее, чем у последнего поколения. Все это сделало телефон намного прочнее, но давайте проверим, насколько он действительно прочный.

Забегая вперед, скажу, что все хорошо. 11-минутный ролик показал, что новый смартфон действительно стал намного более прочным, чем его предыдущее поколение. Его качество сборки оказалось существенно выше.

Одним из главных тестов, который проводит Зак Нельсон, является проверка экрана на прочность с использованием шкалы Мооса. Это условная шкала, которая показывает прочность минералов. Все просто. Более твердый царапает более мягкий. В итоге, на десяти ступенях расположились 10 минералов — от талька (1 по шкале Мооса) до алмаза (10 по шкале Мооса).

Подбирая разные насадки, Зак царапает экран и определяет, на каком уровне возникают видимые повреждения экрана. На крышке дисплея и задней панели Galaxy Z Fold 3, защищенных стеклом Gorilla Glass Victus, царапины появляются на уровне 6 по шкале твердости. Этот результат не является выдающимся. Это норма для данного типа стекла. Стало быть, и другие смартфоны с Gorilla Glass Victus покажут такие же результаты.

Результаты проверки внутреннего дисплея оказались менее позитивными. Царапины на нем появились уже при проверке на второй степени. То есть его по-прежнему можно поцарапать ногтем, а это не внушает оптимизма и немного отталкивает от покупки такого дорогого гаджета.

Многих интересовал вопрос, что будет, если пользоваться новым стилусом S Pen Fold Edition. Можно предположить, что такой аксессуар приведет к появлению большого количества царапин на мягком экране. Оказывается, новый стилус не оставляет на экране царапин, если не нажимать на него со всей силы. То есть при обычном использовании, что называется, без фанатизма, следов на экране не будет.

Одна из новинок, которую рекламирует Samsung, это новая алюминиевая рама Armor. Хотя краска на металле царапается ножом, но судя по всему, она должна лучше противостоять падениям. На видео этого не показано, но можно рассчитывать на довольно высокий уровень прочности.

Galaxy Z Fold3 имеет рейтинг IPX8. Это означает, что он должен выдержать погружение в воду, но он не защищен от пыли. Кажется, что такое невозможно, но сообщается, что Samsung сделала внутренние разъемы телефона со специальным покрытием, которое не пропускает воду. Это альтернатива обычным в этом случае резиновым уплотнителям.

Зак провел пылевой тест, и аппарат с ним справился, но это не значит, что он надежно защищен. Попавшая в шарнир пыль может постепенно разрушать его. За несколько десятков или даже сотен открытий это не проявится, но через несколько месяцев могут начаться проблемы. Не говоря уже о попадании пыли в другие места.

Samsung Galaxy Z Fold3 впечатляет, как и его предшественник — Galaxy Z Fold2, в тесте на изгиб. В сложенном состоянии устройство не гнется и не ломается. Его внутренний дисплей также выдерживает испытание на изгиб в разложенном состоянии.

Samsung действительно хорошо поработала над долговечностью и показала, что она не собирается штамповать одно и то же устройство каждый год. Вместо этого, она в очередной раз улучшила свой аппарат, показав, как надо продвигать свои идеи и делать их массовыми.

Какие телефоны Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced

В этом году Xiaomi не стала выпускать MIUI 13. Вместо неё компания представила MIUI 12.5 Enhanced – улучшенную версию уже существующей прошивки. Разработчики Xiaomi признали, что MIUI 12 получилась откровенно посредственной с точки зрения стабильности, и приняли волевое решение провести работу над ошибками. Они практически полностью отказались от функциональных нововведений, сосредоточившись в основном на механизмах, повышающих стабильность работы и продлевающих срок службы совместимых устройств. Так что пренебрегать обновлением точно не стоит. Другое дело – какие устройства его получат.

Несмотря на то что MIUI 12.5 Enhanced – это работа над ошибками, Xiaomi намеревается выпустить две версии прошивки: на базе Android 11 для старых устройств и на базе Android 12 – для новых. Так что какие-то смартфоны получат полноценное обновление, а какие-то нет.

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Впрочем, хорошо, что Xiaomi не забывает даже об устаревающих аппаратах и выпускает практически идентичное обновление и для них, пусть и на базе прошлогодней версии операционной системы. Для неё это уже стало традицией, которой она компенсирует короткий жизненный цикл своих устройств.

Полный список устройств, которые получат MIUI 12.5 Enhanced, очевидно, ещё находится в стадии формирования, но основные смартфоны, претендующие на обновление в первую очередь, уже известны:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Как видите, списочек получился довольно коротким. В него вошли в основном флагманские модели. Но очевидно, что итоговый перечень устройств-претендентов на MIUI 12.5 Enhanced будет намного шире. Так что позволю себе немного поиграть в аналитика и предлагаю вам список устройств, которые вероятнее всего получат это обновление:

Redmi

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / Gaming

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Poco

Poco F3

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

Poco M3 / M3 Pro 5G

Poco C3

А это аппараты, которые хоть и обновятся до MIUI 12.5 Enhanced, будут и дальше работать на Android 11:

Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Pro

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

С функциональной точки зрения, как и упоминалось выше, обновление будет достаточно бедным. Те изменения, которые произойдут с прошивкой, даже нововведениями язык назвать не поворачивается:

Снижение энергопотребления на 15%

Снижение тепловыделения процессора;

Повышение оптимизации работы MIUI;

Продление срока службы накопителей;

Снижение скорости работы на 5% за 3 года.

Короче, негусто. Единственным более-менее вменяемым нововведением можно назвать разве что виджеты. Однако в основной список изменений MIUI 12.5 Enhanced я их не включаю, потому что Xiaomi ещё не приняла окончательное решение об их внедрении в прошивку. Разработчики прямо так и сказали: протестируем, а там будет видно.

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Релиз MIUI 12.5 Enhanced состоится в четвёртом квартале 2021 года, то есть в период с октября по декабрь. Xiaomi не стала оглашать конкретные даты, но, учитывая скудность обновления, можно предположить, что выйдет оно раньше декабря. Я бы сделал ставку на ноябрь, поскольку релиз Android 12 состоится в октябре, а Xiaomi нужно время, чтобы адаптировать обновление для свой прошивки.

Когда выйдет Android 12

Несмотря на то что Android 12 получат владельцы далеко не всех смартфонов, её релиза ждут все. Потому что именно она определит направление развития для оболочек всех производителей на весь будущий год. Ведь что Samsung, что Xiaomi, что Huawei – все они отталкиваются от изменений, происходящих с новыми версиями Android, и уже на основе них создают новые версии своих собственных прошивок. В результате перекликаться начинает не только функциональность, но даже их дизайн. Правда, в этом году с «перекличкой» придётся повременить.

Обычно Google выпускает новые версии Android в первый месяц осени. Релизу предшествуют испытания четырёх тестовых сборок обновления, которые стартуют в мае и заканчиваются аккурат к сентябрю. То есть апдейт выходит до того, как выходят новые смартфоны линейки Google Pixel.

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12, а какие — нет

Однако в этом году Google неожиданно внесла коррективы в план тестирования Android 12 и добавила к четырём этапам ещё и пятый. Тем самым компания как бы дала нам понять, что испытания обновления будут длиться дольше обычного, а релиз состоится с опозданием плюс-минус в месяц.

На самом деле перенос сроков запуска новых версий Android – это не исключительный случай. По крайней мере, теперь. Например, в прошлом году Google была вынуждена переносить выход обновления целых два раза. Первый раз компания отложила запуск программы бета-тестирования, а потом и сам релиз.

Правда, тогда смещение было не очень существенным и, кажется, составило всего неделю или около того. Но тогда Google не добавляла в программу тестирования ещё одну бету, указывая на то, что обновление попросту не готово.

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Что именно случилось с Android 12, что Google пришлось скорректировать свои планы по её выпуску, сказать сложно. Судя по отзывам разработчиков и участников программы публичного тестирования, которые испытывали обновление на себе, оно работало довольно стабильно.

Так что не исключено, что дело в каких-то функциональных нововведениях, в работе которых обнаружились неполадки, и Google была вынуждена взять дополнительное время на их отладку и устранение проблем.

Другой вопрос – каких. Ведь в Android 12 не так много нововведений:

История уведомлений;

Индикатор камеры и микрофона;

Новые виджеты;

Автообновление в сторонних магазинах приложений;

Защита куков пользователей в Chrome;

Открытие и запуск авто через NFC;

Новый режим Always-On Display;

Новая шторка уведомлений;

Новые настройки Android;

Умный автоповорот экрана;

Функция Screen Time-out;

Уменьшение насыщенности цветов на экране;

Поддержка двойных нажатий клавишей питания;

Пролистываемые скриншоты (наконец-то);

Отправка пароля от Wi-Fi по Nearby Sharing;

Защита приложений паролем;

Компактный режим интерфейса.

Как видите, ничего особенно катастрофического в списке нововведений Android 12 нет. Так что странно, что Google могло понадобиться там исправлять, настраивать и отлаживать. Но, если в компании приняли решение отложить выход обновления, значит у разработчиков были на то свои причины, оспаривать которые нам, как пользователям, следует в последнюю очередь.

Новые функции Android 12, ради которых стоит обновиться

Учитывая, что каждая точка на таймлайне тестирования Android 12, опубликованном на сайте у Google, означает один месяц, мы можем рассчитывать, что релиз обновления состоится не раньше октября.

Ведь на данный момент пятая бета-версия апдейта ещё не вышла, а, когда выйдет, будет испытываться на протяжении примерно 25-30 дней. Поэтому я бы предположил, что фактический выход Android 12 состоится ближе к середине октября. То есть примерно тогда, когда Google выпустит и новые Pixel 6.