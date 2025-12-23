Роскомнадзор дал WhatsApp* шанс: названы условия, при которых мессенджер не заблокируют

Юрий Кудлович

Не работает WhatsApp*? Нет, это еще не блокировка, а всего лишь “замедление”. Но до блокировки дело тоже может дойти: представители Роскомнадзора только что объяснили, что нужно делать разработчикам, чтобы их мессенджер продолжил работать в России. Впрочем, этот «секрет» и так все знают.

Роскомнадзор дал WhatsApp* шанс: названы условия, при которых мессенджер не заблокируют. Оказывается, это были только замедления. А блокировка еще впереди. Фото.

Оказывается, это были только замедления. А блокировка еще впереди

Сейчас WhatsApp* замедляют, фильтруя трафик и отсекая пакеты с сообщениями и другими данными из мессенджера. Причем такие ограничения вводятся в работу постепенно, чтобы пользователи могли без проблем перейти на другую платформу. Но это еще не блокировка, а всего лишь замедление. Однако и до блокировки осталось совсем немного: российский интернет-регулятор предупредил, если WhatsApp* не начнет соблюдать правила и законы, он будет полностью заблокирован по всей стране.

Например, очередная волна замедлений мессенджера произошла 22 декабря: WhatsApp* перестал работать практически на всех устройствах в стране. Количество жалоб на платформу превысило тысячу, а о блокировке заговорили даже те пользователи, кто использует иностранные IP-адреса. Ранее в России были ограничены голосовые вызовы в WhatsApp*.

Блокировка — это реальный сценарий, к которому постепенно все идет. Но не факт, что она точно случится: представители WhatsApp отреагировали на ограничение работы в России и заявили, что намерены бороться за свою российскую аудиторию.

Как подготовиться к отключению мессенджера

Чтобы спокойно подготовиться и не оказаться без связи в один момент, советуем заранее подготовить почву для перехода. Сейчас самое время, потом может быть поздно. Вот несколько советов:

  • сохраните важные контакты не только в мессенджере, но и в телефонной книге или, вообще, в облаке;
  • заранее предупредите близких, друзей и коллег, через какие приложения или способы связи с вами можно будет связаться;
  • установите альтернативные мессенджеры и сразу зарегистрируйтесь в них;
  • сохраните важные переписки, документы, фотографии и голосовые сообщения на устройство или в облачное хранилище.

Замедление WhatsApp* происходит из-за нарушений российского законодательства. По версии РКН, сервис используется для организации преступной деятельности, вербовки и мошенничества. И пока требования властей не выполняются, ограничения будут усиливаться, что в итоге приведет к полной блокировке.

Компания Meta* Platforms Inc. (владелец WhatsApp*, Facebook* и Instagram*) признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

