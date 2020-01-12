2019 год сменился 2020. Ничего необычного. Это предсказуемо и бывает ровно раз в год. Прошли новогодние каникулы, которые многие ждали и пришло время новых историй о гаджетах. Начало нового года не всегда приносит большое количество интересных новостей. Несмотря на это сегодня мы найдем о чем поговорить. Представляем вашему вниманию нашу традиционную подборку новостей прошедшей недели. Наливайте чашечку горячего какао, садитесь поудобнее в мягком кресле, нажимайте ”читать далее” и мы начинаем.

OnePlus представит новую технологию дисплеев

Компания OnePlus не так давно на потребительской выставке CES 2020 представила концептфон OnePlus Concept One. Особенностью телефона стал ND-фильтр, который скрывает камеры смартфонов по аналогии с солнечными очками. До анонса все думали, что компания покажет что-то по-настоящему уникальное и интересное, однако на деле это оказался какой-то фильтр, который можно было, по сути говоря, и не показывать. Фильтр и фильтр, что с того? В этот раз нам предлагают поверить в том, что OnePlus готовится показать новую технологию дисплеев. Однако мы сомневаемся в том, что это будет действительно что-то интересное.

В Сети появился тизер-постер, выглядит он следующим образом. Наличие своего рода шлейфа, следующего за дисплеем в виде нескольких отпечатков экрана говорит о наличии или повышенной частоты кадров, или продвинутой защиты с несколькими слоями стекла.

В настоящее время флагманы компаний работают с частотой обновления дисплея 120 Гц. Эта цифра не очень привлекательна и интересна, так как уже даже Xiaomi выпустила бюджетный Redmi K30 с подобным экраном. Если OnePlus действительно представит 120 Гц дисплей — это будет полный провал. Ей нужно показать что-то более интересное. Например, частоту обновления 240 Гц или 360 Гц.

Ранее компания Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с OLED-экраном 240 Гц и процессором Snapdragon 855. Компания пока не раскрыла старт продаж и стоимость телефона. Однако его наличие говорит лишь об одном — производители уже сейчас могут представить подобный экран. Кроме того, не так давно Nvidia совместно с Asus показала миру монитор с обновлением картинки 360 Гц. Почему бы не дать тоже самое владельцам Android-телефонов? Однако, зная OnePlus, компания, скорее всего, покажет надоевший всем 120 Гц дисплей.

Помните Moto Z2 Force? Это смартфон с защищенным экраном. Он оснащён экраном ShatterShield с 5 слоями защиты. Вероятность того, что компания покажет подобную технологию, очень мала. Дело в том, что из-за многочисленных слоёв защиты может страдать качество картинки, пропадает эффект парения дисплея над поверхностью.

Частота обновления экрана измеряется в герцах, 60 герц означает, что экран за 1 секунду способен показать 60 кадров. Чем больше кадров, тем плавнее ощущается картинка (меньше разрывов между кадрами). В чём же плюсы повышенной частоты? 120 Гц экран будет казаться в 2 раза плавнее обычного 60 Гц дисплея. Это особенно актуально в случае с играми и мобильными интерфейсами, так как глаз человека расположен близко к экрану, к тому же пользователь часто взаимодействует с интерфейсом. Android с Material Design стал предлагать более сложные и разнообразные анимации.

Недостаток повышенной частоты заключаются в увеличенном расходе заряда аккумулятора. Производителям необходимо увеличить объём аккумулятора на 10-20%, чтобы компенсировать разницу в частоте экрана. Причиной увеличенного расхода является графически чип — ему необходимо прорисовывать 120 кадров в секунду вместо 60. В случае со 240 Гц нагрузка на графически чип станет еще выше. Это также может привести к его быстрому износу.

Возможно разогнать дисплей, но это может привести к ряду проблем. Всё упирается в возможности матрицы и контроллера дисплея — они могут попросту не поддерживать такие высокие частоты. К тому же ручное увеличение частоты приведёт к их быстрому выходу из строя. Некоторым умельцам удается разработать модификации с разгоном экрана. Так, дисплей Xiaomi Mi 9T удалось разогнать до 75 Гц, а Mi 9 разогнали до 84 Гц.

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Нет. Некоторые производители пока не готовы использовать честные 90 или 120 Гц во всех приложениях. Например, OnePlus отключает 90 Гц в приложениях, использующих SurfaceView, TextureView или NativeActivity. Pixel 4 по стандарту также использует адаптивный режим 90 Гц, но в настройках разработчика можно включить постоянную повышенную частоту. На аналогичные проблемы с адаптивными 120 Гц жалуются владельцы Redmi K30.

Samsung открыто говорит, что продаёт данные пользователей Samsung Pay

Несмотря на то что именно Apple считается, пожалуй, самой заботливой компанией, когда речь заходит об обеспечении безопасности клиентов, Samsung до недавнего времени тоже ни разу не становилась фигурантом дел о сливе пользовательских данных. Однако в наступившем году неожиданно выяснилось, что корейцы, во-первых, сливают часть конфиденциальной информации в Китай, а, во-вторых, недостаточно тщательно защищают свои устройства от хакерских атак. Но кто бы мог подумать, что Samsung будет вот запросто продавать данные пользователей Samsung Pay? Хорошо хоть запретить позволяют.

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Samsung занимается тем, что продаёт данные пользователей Samsung Pay, но при этом позволяет установить запрет на торговлю такого рода. На это обратили внимание жители США, использующие платёжный сервис. По их словам, такая возможность отсутствовала ранее и появилась только в этом году. Убедиться в этом, можно перейдя в раздел управления конфиденциальностью, который с некоторых пор доступен в интерфейсе Samsung Pay. Там пользователям предлагается ознакомиться с условиями обслуживания и при желании отключить продажу своих данных.

Интересно, что такая возможность доступна только в США и отсутствует у пользователей из Европы, Индии, России и других стран. Это значит, что она напрямую связана с вступлением в силу закона, регламентирующего деятельность компаний, имеющих доступ к конфиденциальной информации. Скорее всего, появление запретительного механизма является следствием принятия закона штата Калифорния, который требует от компаний разъяснять своим клиентам во всех подробностях, как именно они используют их персональные данные, а также дать им возможность запросить полный пакет сведений о себе и запретить их передачу или продажу третьим лицам.

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Впрочем, здесь важно даже не то, что американцы смогли приструнить Samsung, а в том, что она вообще позволяет себе торговать пользовательскими данными. Всё-таки платёжная информация относится к категории чувствительной, ведь она может рассказать не только о том, что покупает конкретный человек, но и о том, где и как часто он бывает. А по этим данным уже можно отследить все его передвижения, образ жизни и, возможно, даже достаток. Да, не исключено, что Samsung сливает не все данные. Но если она сливает хоть что-то, это уже серьёзный повод задаться вопросом, а что, собственно, мешает ей слить всё остальное?

Понять, почему Samsung позволяет себе такое поведение, по большому счёту несложно. Дело в том, что Samsung, в отличие от Apple, не взимает с банков никаких комиссионных сборов за каждую бесконтактную транзакцию, а потому фактически предоставляет пользователям бесплатный доступ к своему сервису. Но неужели вы думали, что настолько удобный и перспективный с точки зрения масштабирования аудитории продукт в принципе может быть коммерчески невыгодным? Конечно же, нет. А раз он предоставляется на безвозмездной основе, совершенно логично было предположить, что товаром являются те, кто им пользуется.

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Не хочется проводить параллелей и выстраивать умозаключительные цепочки. Однако в то же время нельзя не признать тот факт, что пользование Android, которая всегда считалась «бесплатной» операционной системой благодаря возможности пользоваться платными приложениями, не платя за это ничего, сегодня становится действительно опасным. Ведь если Apple гарантирует, что не торгует нашими данными, то ни Google, ни Samsung, ни кто-либо другой такой гарантии дать уже не может. А выводы, что с этим делать, вы должны сделать сами.

Xiaomi, Oppo и Vivo представили полноценный аналог AirDrop

Несмотря на свою универсальность и открытость, Android никогда не имела полноценной экосистемы. Конечно, с приложениями, облачными хранилищами и прочими сервисами у операционной системы Google проблем никогда не было. Но когда речь заходила о чём-то большем, тут-то и становилось ясно, что Android ещё расти и расти. Ведь он не позволяет ни связаться с компьютером без проводов, ни передать данные между устройствами разных брендов, не используя облачное хранилище. Так произошло из-за того, что производители даже не пытались объединиться и сделать нечто универсальное, стараясь, как правило, только для самих себя. Но Xiaomi, Oppo и Vivo решили изменить сложившуюся парадигму.

AirDrop - технология беспроводной передачи данных от Apple, работающая на основе Bluetooth и Wi-Fi. Впервые она появилась в iOS 7 и OS X Lion. Благодаря своей универсальности AirDrop позволяет передавать данные не только между смартфонами и планшетами, но и между смартфонами и компьютерами, и даже между часами и компьютерами. Для этого не требуется какой-то предварительной подготовки. Достаточно просто выбрать нужный файл и, выбрав получателя, находящегося в непосредственной близости от вас, подтвердить передачу.

Минувшим летом Xiaomi, Oppo и Vivo объявили, что объединились для работы над универсальной технологией беспроводной передачи данных, работающей по принципу AirDrop. Однако с момента анонса и до сих пор о разработке ничего не было слышно. В результате кое-кто даже начал думать, что проект заглох, а пользователям, которые ожидали настоящего прорыва, придётся ждать, пока не разродится кто-нибудь более ответственный. Но, как оказалось, всё это время компании трудились не покладая рук, а потому смогли запустить новую технологию уже сейчас.

Как такового названия у новой разработки нет, поэтому Xiaomi, Vivo и Oppo называют её seamless cross-brand file transfer technology. В дословном переводе это значит бесшовная межбрендовая технология передачи файлов. Она основывается на протоколах Bluetooth и Wi-Fi Direct, но при этом не зависит от наличия интернета и позволяет передавать данные между смартфонами этих трёх производителей со скоростью до 20 Мбит/с. Это довольно хороший результат, близкий к показателям AirDrop. В результате даже гигабайтный видеоролик будет передан меньше чем за минуту.

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Несмотря на то что технология уже вышла из стадии тестирования, она пока распространяется постепенно и доступна только ограниченному кругу пользователей. Новейшая разработка совместима со смартфонами Xiaomi под управлением MIUI 11 (Android 9.0 и более новой версии) и смартфонами Oppo на базе ColorOS 7 (Android 10.0). А вот информация об аппаратах Vivo, совместимых с технологией беспроводной передачи данных, пока отсутствует. По словам представителей производителя, все подробности будут раскрыты в ближайшее время. При этом все устройства бренда, которые выйдут в феврале, будут совместимы с технологией из коробки.

Новая технология появляется в прошивках совместимых устройств автоматически, но при этом не представлена в виде самостоятельной функции. В смартфонах Xiaomi она встроена в механизм передачи данных Mi Share, а в аппаратах Oppo — в механизм Oppo Share. Поэтому, чтобы убедиться, появилась ли поддержка технологии на вашем устройстве, перейдите в соответствующий раздел и проверьте. Правда, поскольку пока её распространение ведётся в основном в Китае, пользователям из-за его пределов, скорее всего, рассчитывать не на что.

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Решение трёх крупных производителей сделать универсальный стандарт передачи данных дорогого стоит. Ведь если раньше обмениваться файлами между смартфонами разных производителей удобнее всего было, пожалуй, только через облако, то теперь можно просто перебросить данные с одного устройства на другое так, как это делают владельцы iPhone. Это не только удобно, но и здорово экономит время, ведь скорость передачи с использованием новой технологии довольно высока, позволяя передавать не только мелкие файлы вроде фотографий, но и крупные, например, 4К-видео.

Samsung представила защищенный безрамочный смартфон со съёмной батареей

Как часто можно встретить устройство со съёмным аккумулятором? Производители отказываются от такого решения из-за недостаточного места внутри корпуса смартфона, да и представьте, насколько реже пользователи бы меняли свои смартфоны, если бы им предлагали съемные аккумуляторы, которые можно заменить при малейшем признаке износа в одно действие. Однако Samsung всё же решилась пойти на компромисс и представила новый защищенный смартфон Galaxy XCover Pro.

Последний аппарат в линейке был представлен в далеком 2017 году, поэтому такое обновление действительно кажется интересным и неожиданным. К тому же сделала она это тихо и без отдельных презентаций. XCover Pro, как и все современные смартфоны, предлагает безграничный экран с небольшим вырезом под камеру в виде точки в левом верхнем углу смартфона. Его диагональ составила 6,3 дюймов, а выполнен он по технологии IPS. Конечно, хотелось бы видеть AMOLED-решение, но и на том спасибо. К тому же многих порадует удлинённый экран с соотношением сторон 20:9.

Устройство работает на процессоре Exynos 9611, оснащено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт. Основная камера здесь двойная: 25-Мп широкоугольный модуль и 8-Мп ultra-wide. На передней панели расположилась 13 Мп камера.

Смартфон имеет влагозащиту стандарта IP68, и это при том, что он у него съёмный аккумулятор. Кроме того, здесь имеется защита американского военного стандарта MIL-STD-810. За безопасность программного обеспечения отвечает система защиты Samsung Knox.

На корпусе расположились две программируемые дополнительные кнопки, одна из которых по стандарту отвечает за фонарик, а вторая за отправку текстовых сообщений голосом. Смартфон работает на базе Android 9 Pie из коробки, однако, вероятно, в будущем он получит обновление до Android 10. Продажи смартфона стартуют в Европе в начале февраля этого года по цене в 500 евро.

По правде говоря, достойных альтернатив на данный момент XCover Pro нет. Неплохим вариантом может стать Blackview BV5500, однако это бюджетный гаджет с 4,7-дюймовым HD-экраном, а за производительность отвечает устаревший MT6580A. Еще одним неплохим вариантом может стать AGM X3 на процессоре Snapdragon 845 с 5,9-дюймовым FHD-экраном, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4100 мАч и 20-Мп камерой. Однако даже он не может сравниться с Xcover Pro.

Причина кроется в отсутствии достаточно спроса на такие аппараты. Samsung — единственная компания, которая готова жертвовать стоимостью проектирования и разработки такого аппарата, ведь очевидно, что продажи будут невелики. Защищенные смартфоны необходимы лишь небольшому проценту людей. И то, что компания предоставляет им хорошее современное решение на фоне ужасных вариантов от конкурентов, заслуживает уважения. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в Телеграм.

Они станут хорошим компаньоном в случае, если вы являетесь охотником, рыболовом, военным или же просто путешественником. Защищенные смартфоны сложно разбить или утопить. Это долговечные аппараты. А наличие съемного аккумулятора делает XCover Pro еще более долгоживущим. Еще одним примером использования защищенного телефона могут стать женщины с маленькими детьми. Сегодня дети всё чаще требуют от родителей дать поиграть в телефон или просмотреть на смартфоне мультфильмы. Это становится причиной, по которой многие гаджеты сдаются в сервисные центры. Подобный телефон от Samsung может исправить эту проблему.

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Конечно, за 500 евро можно приобрести гораздо более привлекательный телефон на современном процессоре, например, OnePlus 7T, но за счёт недостаточной популярности защищенных устройств, Samsung приходится завышать его стоимость, чтобы оправдать небольшие относительно других гаджетов продажи. В любом случае, 500 евро за такое железо, учитывая все факты, не такой уж и большой ценник. Желающие купить себе лучший защищенный смартфон, купят XCover Pro и сделают они это вне зависимости от его стоимости, просто потому, что люди, покупающие защищенные смартфоны, заранее знают зачем он им нужен и будут делать всё, чтобы получить такой гаджет любым способом.

Xiaomi заставили удалить некоторые приложения из MIUI

MIUI – прошивка, которую любят миллионы пользователей по всему миру. Xiaomi удалось превратить Android в некое подобие iOS, и это так понравилось фанатам бренда, что теперь большая часть из них уже ни за что не готова пересаживаться на что-нибудь ещё. Тем не менее, назвать MIUI идеальной всё равно нельзя. Мало того, что прошивка изобилует встроенной рекламой, которая может появляться везде — от настроек до пункта уведомлений, — так она ещё страдает от слежки со стороны штатных приложений, которые Xiaomi по требованию властей, однако, была вынуждена заменить.

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С этого года все смартфоны Xiaomi, предназначенные для продажи за пределами Китая, Индии и Индонезии, будут поставляться с предустановленными приложениями «Телефон» и «Сообщения» от Google. Они заменят фирменные программы компании, которые всегда поставлялись с MIUI по умолчанию. Поводом для этого стали проблемы с безопасностью и ненадлежащим хранением данных, сбор которых ведётся программным обеспечением, предустановленным на устройства Xiaomi из коробки.

Xiaomi признаёт, что решение о замене штатных приложений на аналоги от Google было принято ими под давлением со стороны Европейского союза. Власти уличили компанию в несоблюдении законов о конфиденциальности пользователей и вынесли в её отношении предписание, обязывающее прекратить использование софта, представляющего опасность для конфиденциальности её клиентов. В случае неподчинения под вопросом мог оказаться сам факт продажи смартфонов Xiaomi на территории ЕС.

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Довольно странно, что европейцы очнулись только сейчас, хотя Xiaomi предустанавливает фирменные приложения на свои смартфоны уже много лет и, очевидно, всё это время вела тайный сбор данных пользователей. Правда, к какой именно информации имела доступ компания, не уточняется. Но поскольку речь идёт о приложениях «Телефон» и «Сообщения», логично предположить, что китайцы могли просматривать контакты пользователей, фиксировать их звонки, а также читать сообщения, что довольно неприятно.

Вообще, в последнее время Xiaomi явно испытывает проблемы с безопасностью пользовательских данных. Ведь если компанию даже у себя на родине обвинили в слежке за пользователями через фирменный софт, было трудно ждать, что европейцы, более ответственные по этой части, спустят проблему на тормозах. Поэтому сюда очень уместно ложится история о разработке Xiaomi плана «Б» на тот случай, если её обвинят в чём-то неподобающем и наложат санкции. А ведь, если помните, именно с этого и начались проблемы у Huawei.

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Насколько вероятно, что Xiaomi обложат санкциями, пока однозначно сказать нельзя. Всё-таки за правительственными чинами компания не шпионила, а значит, и повода для того, чтобы повесить на неё всех собак, нет. Тем более, что Xiaomi явно не так ценна для Китая, как Huawei. Это ещё больше снижает какую-либо ценность от наложения на неё санкций. Ну, а раз она ещё и быстренько подсуетилась, заменив спорное ПО на гарантированно доброкачественное, никаких претензий к Xiaomi быть не может. Во всяком случае, пока.

Какую важную особенность получит линейка флагманов Galaxy S20?

Линейку флагманов Samsung Galaxy представят уже 11 февраля этого года в 22:00 по московскому времени на презентации Galaxy Unpacked 2020. Компания может показать складной смартфон следующего поколения Galaxy Fold 2, но нас интересует именно линейка Galaxy S, частью которой станут Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Смартфоны получат одну важную особенность, которая станет новым трендом 2020 года.

Речь идёт, как многие уже догадались, о 120 Гц экране. Ранее слухи о наличии подобных экранов в новых флагманах Samsung уже ходили, однако на днях авторитетный источник Ice Universe в Twitter подтвердил эту информацию, опубликовав следующее:

Galaxy S

120Hz S

120Hz

+ S

120Hz

Ultra — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2020

Он не упомянул линейку S20, вероятно, из-за того, что Samsung планирует отказаться от S11 в пользу наименования S20. Чтобы не было путаницы, IceUniverse решил не уточнять, как именно будут называться новые флагманы Samsung.

Многие предполагали, что в S20 будет экран с частотой обновления картинки 90 Гц, однако, как можно заметить, компания решила не обделять владельцев самого дешёвого телефона в линейке S20. Galaxy S20 при привычном именовании стал бы именоваться как Galaxy S11e. Galaxy S20 Plus — это Galaxy S11, а Galaxy S20 Ultra — Galaxy S11 Plus.

Многие до сих пор не понимают, зачем нужны 120 Гц экраны. Чтобы понять это, достаточно просмотреть сравнительный видеоролик ниже:

Частота экрана — это количество кадров в секунду. Таким образом, 120 Гц означает, что экран меняет картинку 120 раз за секунду. В связи с этим скроллинг и любые взаимодействия с интерфейсом становятся более плавными.

Почему именно 120 Гц, а не 130? На этот вопрос у нас есть ответ.

Многие могут путать частоту экрана со скоростью отклика. Скорость отклика — это то, как быстро экран реагирует на действия пользователя. В настоящее время лучшим по этому показателю является смартфон Xiaomi Black Shark 2. Там используется технология Fast Finger со скоростью отклика 43 мс. В iPhone этот показатель равен 45 мс. В обычных смартфонах этот показатель равен примерно 80-100 мс. И даже смартфон с частотой обновления 120 Гц может иметь не очень быстрый отклик, именно на это могут жаловаться владельцы Redmi K30 со 120 Гц экраном и дешёвой матрицей с плохим тачем.

Поэтому не стоит думать, что купив дешёвое устройство со 120 Гц экраном, ваш смартфон станет отзывчивым, ни в коем случае. Можем, к слову, обсудить это в Телеграм.

По слухам, все три устройства в линейке Samsung Galaxy S получат закругленные OLED-экраны. Ранее в S10e экран не был закруглен. Сделано это для того, чтобы подвинуть линейку Galaxy S в сторону более дорогих устройств. Самый дешёвый Galaxy S20 будет стоить дороже Galaxy S10e.

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Этот шаг обусловлен тем, что компания не хочет, чтобы на продажи среднебюджетных Galaxy Note10 Lite и S10 Lite как-то влиял «дешёвый» Galaxy S20. Именно это сейчас происходит с S10e — по цене он сравним с S10 Lite и при этом предлагает премиальные материалы корпуса в отличие от пластика в Lite-версии.

Мы уже писали материал на тему того, почему 120 Гц экраны станут трендом 2020 года. Суть в том, что человеческий глаз способен различать более 1000 кадров в секунду, поэтому смысл развивать частоту обновления картинки в смартфонах есть.

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Можно сказать, что производители, максимально улучшив качество экранов, решили увеличивать частоту, что было ожидаемо и правильно с точки зрения опыта использования. В смартфонах особенно важно иметь плавные интерфейсы, так как они наиболее динамичны. Компьютеры предлагают функциональность, тогда как в смартфонах большее значение имеет именно визуальное восприятие.

Готовы ли вы приобрести в 2020 году смартфон со 120 Гц экраном? Делитесь мнением ниже в комментариях.