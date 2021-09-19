Штраф Google за навязывание Android и такая разная Xiaomi: итоги недели

На прошедшей неделе мы довольно часто вспоминали Xiaomi. Сейчас даже нет смысла рассказывать о блокировке телефонов в Крыму и на других территориях, которая то ли была, то ли нет. Куда интереснее то, что компания представила новые умные очки, позволяющие в прямом смысле посмотреть на мир с другой стороны. Мы давно смотрели на них в фантастических фильмах и теперь просто не можем пройти стороной их появление. Его даже не смогло омрачить небольшое недоразумение с автомобилем, который Xiaomi выдала за свой, а он оказался концептом другой марки. Были и другие новости, например о том, что Samsung позволит менять объем оперативной памяти своих телефонов, а Google получила штраф за навязывание Android. Все это и многое другое вы найдете в нашей традиционной новостной подборке.

Samsung позволит увеличивать объем оперативной памяти своих телефонов

Уже не один телефон на своем примере доказал, что в мире Android появилась новая тенденция. Я говорю о расширении оперативной памяти. Делается это программно, но определенный эффект от этого есть. Когда эта функция только начинала появляться, мы видели ее в основном в моделях китайских брендов, которые часто живут в каком-то своем замкнутом мире. Теперь же функция вырвалась наружу и на ее обратила свое самое пристальное внимание Samsung. Более того, функция не просто когда-то там планируется к запуску — она уже работает, и даже есть телефоны, которые получили обновление с ней.

После последнего обновления Samsung Galaxy A52s 5G в телефоне появилась новая функция под названием RAM Plus. Последнее позволяет телефону получить до 4 ГБ расширения памяти.

Обновленная версия программного обеспечения получила маркировку A528BXXU1AUH9, ее размер составляет 250 МБ. Пока, правда, такая функция доступна только для телефонов Samsung Galaxy A52s 5G в Индии. Пока сложно сказать, когда она выйдет за пределы этой страны, но дело явно сдвинулось с мертвой точки.

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Кроме получения новой функции, обновление предлагает ряд других улучшений. Одним из них является всегда приятное улучшение стабильности работы камеры.

Если говорить о характеристиках Samsung Galaxy A52s 5G, то это уверенный середнячок, который оснастили процессором Snapdragon 778G и наделили двумя версиями памяти — 6 ГБ и 8 ГБ. Теперь, когда ее стало возможно расширить, значение поднимается соответственно до 10 ГБ и 12 ГБ.

Когда функция расширения оперативной памяти только появилась в телефонах, она не давала больше 1 ГБ сверх того, что заявлено изначально. Теперь же значение сильно увеличивается. Если Samsung дала 4 ГБ, то ColorOS предлагает сразу 7 ГБ. Это означает, что смартфон с 4 ГБ ОЗУ будет получит 11 ГБ такой комбинированной памяти. Конечно, говорить о том, что это полноценная оперативная память, едва ли стоит, но это лучше, чем ничего. Тем более, что такое расширение будут получать и старые телефоны.

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Фактически расширение оперативной памяти — это вспомогательная функция, которая может временно использовать часть дискового пространства так, как если бы это была обычная оперативная память. Система поймет, когда существующего объема будет недостаточно, и займёт некоторую часть внутреннего хранилища. Это также позволит смартфону открывать больше приложений одновременно и обеспечит бесперебойную работу телефона. Благодаря этой технологии устройство может использоваться более полноценно.

У такой технологии есть и минусы, которые заключаются в невысокой скорости работы такой виртуальной оперативки, но грамотное распределение задач на уровне ПО позволяет нивелировать этот недостаток.

У ZTE тоже есть своя технология. По словам руководства компании, некоторые фирмы сейчас усиленно работают над продвижением ”технологии слияния памяти”. Эта технология не нова и доступна уже несколько лет. Однако пользователи как-то не прониклись к ней. Специалисты объясняют это несколькими причинами.

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Первая причина — это та самая скорость чтения и записи, о которой я уже говорил. Второй причиной является жесткое использование части постоянной памяти для создания виртуальной оперативки. Как таковой адаптации алгоритма планирования фоновых потоков нет.

А еще минусом может быть то, что постоянная память некоторых телефонов недостаточно велика для того, чтобы можно было просто так отрезать от нее несколько гигабайт. Можно даже сказать, что те, кому нужна дополнительная оперативная память — активные пользователи — сильно забивают хранилище. Стало быть у них будет больше всего проблем с этим.

Сейчас подобную функцию предлагают только несколько брендов. Среди них Huawei, которая сделала такое расширение возможным при запуске Mate 40. В этот ”клуб” так же входят VIVO и OnePlus. Xiaomi тоже готовится присоединиться к нему, но только после выхода MIUI 13, в которой и будет эта функция.

Xiaomi выдала чужой автомобиль за свой

Так ли важно, кто и что нарисовал, когда показывал свой продукт на презентации? Многим может показаться, что принципиально это ничего не меняет. Но когда мы видим, как компания демонстрирует свой еще не вышедший продукт и при этом показывает нам изображение чужого подобного продукта, к ней возникают некоторые вопросы. Именно так и получилось в этот раз. Модель, которую Xiaomi продемонстрировала как свой собственный электромобиль, оказалась совершенно другой машиной. Неужели Xiaomi настолько нагло решила воспользоваться чужим дизайном? Или может быть нас хотели обмануть? А может, вообще все не так плохо и мы просто все неправильно поняли?

Наверняка вы помните, как весной этого года на большой презентации, которую даже пришлось разделить на два дня, компания Xiaomi рассказал о том, что она готовится к производству собственного электромобиля. Было достаточное на тот момент количество подробностей, которые рассказывали нам, как она это делает, сколько денег вкладывает и когда планирует выпустить машину. Через некоторое время после презентации Лей Цзюнь даже рассказал, сколько примерно будет стоит это транспортное средство.

Но, если бы мы только тогда поговорили бы об этом и больше не возвращались к теме, то все уже давно забыли бы об этом. Поэтому Xiaomi и решила напомнить о готовящемся продукте. Думаю, вы уже догадались, что именно тут и произошел прокол.

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В начале этого месяца компания решила, что интерес начал затухать и его надо подогреть. В результате мы узнали, что гигант в мире электроники создал подразделение, которое должно заниматься вопросами создания электромобиля. Оно получило название Xiaomi EV и будет главным разработчиком автомобиля с кузовом типа седан и логотипом MI на передней и задней частях.

Пока все красиво и правильно, но спустя несколько дней после этого в социальных сетях появилось изображение, на котором показаны очертания будущей машины. Вот тут-то и случился прокол. Оказалось, что рендер, размещенный компанией, оказался подозрительно похож на концепт Maven стартапа Weltmeister. Да что там похож… Это он и был.

Естественно, в такой ситуации Xiaomi ничего не оставалось, кроме как удалить данное изображение, но все мы знаем, что Интернет помнит все, и журналисты успели сделать скриншоты, на которых показана ”новинка”.

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Позже издание ”Китайские автомобили” распространило информацию о том, что компания просто опубликовала самый красивый рендер из тех, что подготовили фанаты марки, даже не зная, что на самом деле это плагиат. Тот, кто видел концепт раньше, просто не мог не узнать его в ”новинке от Xiaomi”. У него слишком много характерных технических и дизайнерских особенностей, включая выдвижные камеры, заменяющие зеркала, аэродинамический кузов и утопленные ручки дверей.

Единственное отличие от Maven, которое едва ли сможет сбить с толку фанатов автопрома, это шильдики с логотипом ”MI”. Именно их пририсовали этому концепту на капоте и на задней части. Больше отличий не было.

Изначально Maven был концептом, который представили в прошлом году. Этот автомобиль еще не стал серийным, но по заверениям производителя, ждать этого осталось недолго. Если верить заявленным характеристикам, то машина может проезжать на одной зарядке до 800 километров и у нее есть автопилот.

Представители Weltmeister пока никак не отреагировали на произошедшее, хотя имели на это полное право. Возможно, реакция в ближайшее время все же будет, но вряд ли все это выльется во что-то серьезное.

Куда интереснее то, как в Xiaomi смогли так ошибиться. Даже если это действительно просто рендер, присланный фанатами марки, такие просчеты все равно недопустимы. Если компания собирается производить автомобили, то должна быть как минимум в курсе того, что происходит у конкурентов, и разбираться в тенденциях и новинках.

Даже если фото публиковал кто-то из обычных работников, он все равно должен был согласовать публикацию с кем-то, кто лучше разбирается в моделях конкурентов. Все это не говорит о том, что компания не сможет собрать качественный электромобиль, но накладывает не самый хороший отпечаток на Xiaomi. Это как если бы какая-нибудь крупная компания, например, Panasonic решила выпускать планшеты и разместила фотографию iPad. В общем, получилось не смертельно, но очень неприятно. Внимательнее надо быть.

Xiaomi выпустила умные очки Xiaomi Smart Glasses

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей жизни и сложно представить, что однажды их не станет. Чем мы будем пользоваться? Вопрос без ответа. Компания Xiaomi, являющаяся одним из лидеров в сфере инноваций, попыталась ответить на него, выпустив умные очки с большим количеством различных полезных функций. С одной стороны, это не очередная игрушка, в которой нет смысла. С другой, по-прежнему есть поводы сомневаться, что очки станут популярными, получив всеобщее признание. Разобрались, зачем нужен этот гаджет.

Раньше это казалось фантастикой, о которой писали в книгах, но теперь умные очки — реальность. Возможно, это выглядит странно — функции смартфона в удобном аксессуаре. Но, судя по видеоролику, опубликованному на YouTube, умные очки — это очень практично. Только представьте, что на что способен ваш аксессуар: фотографировать и переводить текст, принимать звонки, даже предоставлять карты навигации.

В самих линзах будут отображаться входящие сообщения, время и заряд батареи. На видео устройство выглядит максимально футуристично и удобно. Вопрос лишь в том, насколько заявленные характеристики и параметры совпадут с тем, что станут выпускать. Сроки запуска пока не обозначены, но уже интересно, что Xiaomi заглядывает в завтрашний день.

На видео был показан концепт устройства, точных характеристик, к сожалению, нет, но кое-что уже известно: в очки будут встроены дисплеи MicroLED, которые будут способны отображать всю необходимую информацию интерфейса. Эта технология схожа с OLED, но имеет более высокую плотность пикселей (их размер составляет 4 мкм), а также больший срок службы.

Кроме того, подобные дисплеи обладают повышенной яркостью по сравнению с OLED. Изображение с дисплея будет проецироваться на поверхность линзы очков — это лишает инженеров необходимости использовать громоздкие оптические системы. Тот же монохромный экран будет очень кстати — яркости дисплея будет достаточно для читаемости на ярком солнце.

На кадрах видно, что устройство можно будет использовать в качестве фотокамеры — предполагается, что в левую дужку будет встроена 5-мегапиксельная камера, которая позволит не только делать снимки, но и делать перевод текста. Камера будет дополнена светодиодным индикатором состояния. Судя по тому, что мы увидели, в перспективе будет использован китайский язык и, скорее всего, английский. Будет ли такое устройство работать с русским языком — вопрос.

Для синхронизации данных будет использован комбинированный модуль Wi-Fi/Bluetooth. Всеми функциями будет управлять четырехъядерный процессор ARM. Каким же образом он поместится в Xiaomi Smart Glasses? Предполагается, что его размеры будут совершенно крохотными — всего 2,4 * 2,02 мм. И снова вопрос: как компании удастся все это уместить в гаджете? Насколько шустрым окажется процессор?

Интересно устроено управление умными очками. В отличие от смартфона, где нужно касаться экрана, в умные очки Xiaomi будет встроена сенсорная панель, которая позволит выбирать нужные пункты меню, а также голосовой помощник XiaoAi. В качестве операционной системы в Smart Glasses встроят Android, что позволит без проблем синхронизироваться со смартфонами. В очках будет около 497 различных датчиков, что позволит отслеживать окружающий мир вокруг пользователя, а вес устройства составит всего 51 грамм. Да, это гораздо больше, чем вес обычных очков, но все объясняется их мощной начинкой. Хотите всегда знать актуальную информацию о новых устройствах? Загляните в наш Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться).

Xiaomi Smart Glasses способны стать популярными, перевернув индустрию мобильных устройств. В свое время подобный ажиотаж был вокруг Google Glasses. Мы все помним, чем это закончилось. Будем надеяться, что Xiaomi представила устройство не просто так — возможно, у компании уже есть рабочий прототип, который она будет дорабатывать. В любом случае, анонсированная новинка совершенно меняет взгляд на привычные умные устройства. А что думаете вы по поводу Xiaomi Smart Glasses? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате!

Google оштрафовали за навязывание Android

Все знают, что Android – это неоспоримый лидер рынка смартфонов, с которым не может тягаться даже iOS. Если изучить разбивку по операционным системам, то станет ясно, что более 2/3 рынка занимает Google, а остальным довольствуется Apple. Впрочем, это не мешает этим компаниям править бал на своей территории. Apple всячески ограничивает разработчиков и стремится не стать такой же, как Google, а Google навязывает производителям смартфонов свои правила. Иногда даже более странные, чем у Apple.

Оказывается, Google против того, чтобы производители смартфонов использовали форки Android. Она не только против, но и прямо запрещает им это делать, вынуждая их подписывать, помимо соглашения о лицензировании сервисов Google, ещё и дополнительное соглашение.

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Оно гласит, что производители не могут устанавливать на свои смартфоны кастомные версии ОС от независимых разработчиков. Вроде всё логично, но вот антимонопольщики Южной Кореи решили, что это неконкурентное поведение и оштрафовали Google на 170 миллионов долларов.

Рядовому пользователю, скорее всего, не будет понятно, о чём идёт речь. Ведь ни One UI, ни MIUI, ни EMUI, ни другие оболочки не являются чистым Android. Они не только корректируют внешнее оформление операционной системы, но меняют даже его функциональный состав.

Причём настолько, что узнать в переработанной операционки исходный Android становится практически невозможно. Но Google это устраивает. Её не устраивает использование так называемых форков Android.

Самый популярный форк Android – это CyanogenMod, который сегодня известен под именем LineageOS. В отличие от оболочки, которая является надстройкой для Android, форк представляет собой куда более обособленный и независимый продукт.

По сути, форк – это отдельная операционная система, которая использует только ядро и основные идеи Android, но при этом не содержит в себе сервисов Google (хоть и позволяет установить их) и обновляется независимо от исходной платформы.

У форков есть следующие преимущества перед исходной версией Android:

Расширенные функциональные возможности;

Более длительная программная поддержка;

Регулярные обновления безопасности и мелкие патчи;

Более высокий уровень защищённости от слежки.

Казалось бы, ну что тут такого? Ведь явно форками будут пользоваться только самые отъявленные гики, поэтому и переживать тут не о чём. Но всё оказалось не совсем так. Только по состоянию на 2016 год общее количество пользователей CyanogenMod превышало 50 миллионов.

Его установка – это довольно сложная процедура. Для этого требовалось получить рут-права и суметь самостоятельно накатить новую операционку. Так что можно себе представить, сколько пользователей было бы у «официальных» форков, установленных на смартфоны по умолчанию.

Но как Google может заставить производителей отказаться от форков Android? Вся соль в том, что Google лицензирует не саму Android, а свои сервисы. Android – бесплатная и свободная операционка, которой могут пользоваться все.

А вот GMS – это отдельный продукт, который и представляет наибольшую ценность как для производителей, так и для пользователей, потому что так они получают доступ ко всем приложениям и программным продуктам поискового гиганта.

Google пользуется этим и включает в договор о лицензировании сервисов GMS отказ от использования форков. Поэтому получается сложная ситуация. Хочешь, чтобы твой смартфон работал с Google Play и его покупали – подписывай лицензионное соглашение.

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Хочешь, чтобы смартфон работал на форке со всеми преимуществами, характерными для кастомной операционки, — окей, но сервисов Google ты не увидишь. Логично, что производители выбирают первый вариант и отказываются от использования форков в пользу своих собственных оболочек.

Сам по себе штраф, который Google назначили корейские антимонопольщики, не такой большой. Поисковый гигант заплатит его и даже не поморщится. Но важно здесь другое. Если на Google начнут наседать государственные органы других стран, то вполне может дойти до того, что компанию обяжут предлагать производителям не только сервисы Google для исходного Android, но и для форков. Ведь обязали же её рекламировать конкурирующие поисковые системы в Chrome. Так чем ещё чёрт не шутит?

Xiaomi Mi Band 6 с NFC теперь в России

Несмотря на то что Xiaomi Mi Band – это, пожалуй, лучшие фитнес-браслеты современности, вот уже довольно давно я рекомендую к покупке только одну модель – Mi Band 4. Причина проста. Это единственный фитнеc-трекер Xiaomi, который поддерживает бесконтактную оплату в России. Да, Xiaomi уже давно оснащает свои браслеты NFC-модулями, однако у нас в стране все они были бесполезными, потому что не позволяли оплачивать покупки. Поэтому пользователям, которым была дорога такая возможность, приходилось довольствоваться моделью двухлетней давности. Хорошо, что Xiaomi наконец поняла, что так дальше продолжаться не может, и выпустила Xiaomi Mi Band 6 с поддержкой бесконтактной оплаты.

В своё время Россия была единственной страной, кроме Китая, где Xiaomi Mi Band поддерживал бесконтактную оплату. Пропустив пятое поколение фирменных фитнес-браслетов, в этом году Xiaomi решила немного расширить сферу своего влияния и представила не просто российскую, а международную версию Mi Band 6 с NFC. Она приедет в разные страны Европы, а также в Россию, где новинку ждут особенно сильно.

Xiaomi не назвала ни сроков появления Mi Band 6 с NFC в России, ни официальную цену. Однако в компании рассказали, что в Европе новинка будет продаваться за 55 евро. Обычно европейские цены уже включают в себя НДС, размер которого примерно равен 20%, так что я бы предположил, что для нашего рынка цену просто пересчитают в рубли без дополнительных накруток. Таким образом, она должна составить не более 4700 рублей.

Что умеет Xiaomi Mi Band 6:

Измерять пульс в течение 24 часов;

Анализировать содержание кислорода в крови;

Подсчитывать шаги;

Измерять уровень стресса;

Отслеживать качество сна;

Взаимодействует с Amazon Alexa;

Определять виды спортивных тренировок;

Определять длительное бездействие.

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На самом деле поддержка Amazon Alexa, которая появится в глобальной версии Xiaomi Mi Band 6 с NFC, — это не совсем то, что нужно пользователям из России. У нас этот ассистент не пользуется популярностью, потому что в России не действуют сервисы Amazon, а сам помощник не поддерживает русский язык. С этой точки зрения было бы логичнее оснастить Mi Band 6 поддержкой Google Ассистента или Алисы. Пользователи были бы в восторге.

Как бы там ни было, теперь покупать Xiaomi Mi Band 6 без NFC или какие-то другие версии Mi Band просто не имеет смысла. Если вы ещё не сделали этого, я бы настоятельно рекомендовал ждать появления новинки в свободной продаже. Причём необязательно в России. Вы вполне можете купить Xiaomi Mi Band 6 с NFC и на АлиЭкспресс. Главное – смотрите, чтобы это была именно глобальная версия.

Пока она отсутствует в продаже даже на Али, поэтому не обманывайтесь и не торопитесь с покупкой. Сейчас на AliExpress продаются только китайские версии браслета с NFC, но мы не знаем, будут ли они работать в России. Китайский Xiaomi Mi Band 4 работал. Но для этого требовалось установить кастомную версию приложения Mi Fit с интегрированной поддержкой MasterCard, чтобы бесконтактная оплата заработала.

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Очевидно, что на Али Xiaomi Mi Band 6 с NFC будет стоить дешевле. Обычно разброс цен с официальными может достигать 30-40%, а в отдельных случаях даже 50%. Это связано и с особенностями налогообложения, и с необходимостью сертификации продукции, и расходами на логистику. Поэтому не удивляйтесь, если увидите, что у нас новинка стоит в районе 5 тысяч, а на AliExpress – меньше 3.