Я полгода собирал умный дом в своей квартире — и ни разу не вызывал электрика. Серьёзно: ни штроб, ни проводов по плинтусу, ни скандалов с соседями из-за перфоратора в субботу утром. Всё, что нужно — розетка, Wi-Fi и вечер свободного времени, чтобы всё это объединить. На AliExpress сейчас столько умных штук на Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth, что можно за выходные превратить обычную квартиру в нечто из фильма про будущее. Собрал десять вещей, которые реально работают и подключаются без боли, чтобы вы не тратили свое драгоценное время. А, если вам вдруг интересно, почему в MAX нет сквозного шифрования, залетайте — у нас есть статья и об этом.

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Датчик протечки воды SONOFF с сигнальным проводом на Zigbee

Затопить соседей — удовольствие дорогое, а узнать об этом вовремя стоит копейки. Датчик протечки SONOFF работает по протоколу Zigbee и отличается от конкурентов одной важной штукой: к нему подключается сигнальный провод, который тоже реагирует на воду. То есть вы не просто ставите точечный датчик под раковину, а протягиваете провод вдоль всей трубы — и любой контакт с водой мгновенно отправляет уведомление на смартфон.

Я поставил его в ванной в марте, протянул провод за стиральной машиной и вдоль ванны. Подключается к любому Zigbee-хабу — у меня работает через шлюз SONOFF, уведомления приходят на Android-смартфон через приложение eWeLink. Длину сигнального провода можно наращивать сколько нужно, что для длинных помещений или кухни вдоль стены — просто спасение. Честно говоря, не ожидал от штуки за семь сотен такого уровня покрытия.

Цена: 739 рублей

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Камера наблюдения вместо видеоняни и охранной системы

Хотите присматривать за квартирой, пока вы на работе, или за дачей, пока вы в городе — для этого не нужна система за десятки тысяч. Умная камера AREALINK MOES подключается к Wi-Fi, пишет на карту памяти и умеет работать в темноте благодаря встроенной ИК-подсветке. Когда место на карте заканчивается, старые записи автоматически затираются новыми — следить за свободным местом не нужно.

Настраивается через приложение на Android буквально за пять минут: скачали, подключили к домашнему Wi-Fi, поставили на полку. Камера компактная, не бросается в глаза, а картинку можно смотреть прямо со смартфона из любой точки мира. Если у вас есть дача или гараж, где вы бываете раз в неделю — такая камера окупится моментально, хотя бы для собственного спокойствия.

Цена: 1729 рублей

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DOOYA: умный карниз для штор с управлением со смартфона

Раньше я каждое утро вставал и вручную раздвигал шторы, а вечером задёргивал обратно. Мелочь, но когда умный карниз DOOYA начал делать это по расписанию — я понял, как много таких мелочей складываются в комфорт. Карниз представляет собой моторизированный рельс, который крепится вместо обычного карниза. Мотор тихий, управление через приложение или голосовые помощники.

Подключается к Wi-Fi, настраивается через Tuya или Smart Life на Android — можно задать расписание, привязать к сценариям или просто нажать кнопку в телефоне, лёжа на диване. Я поставил его в спальне, и с тех пор шторы открываются в 7:00, а закрываются в 22:00. Монтаж занял минут сорок — по сути, заменяете старый карниз на этот и подводите питание к ближайшей розетке. Никакого ремонта.

Цена: 4300 рублей

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Розетка со встроенными кабелями для зарядки — больше никаких проводов на столе

Знаете это чувство, когда на тумбочке клубок из трёх зарядок, и ни одна не подходит к нужному устройству? Умная розетка со встроенными кабелями решает это элегантно: в корпус уже спрятаны кабели Lightning и Type-C, плюс есть отдельные разъёмы USB-A и Type-C. Поддерживает быструю зарядку до 20 Вт — достаточно для любого Android-смартфона или iPhone.

Кабели аккуратно убираются внутрь корпуса, когда не нужны — на столе остаётся только сама розетка. По сути, это и удлинитель, и зарядная станция, и органайзер в одном корпусе. Ставите на тумбочку, на рабочий стол или в прихожую — и забываете про вечный поиск «а где тут провод от Xiaomi». Если у вас в семье несколько устройств с разными разъёмами, такая штука реально снимает головную боль.

Цена: 2689 рублей

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Сенсорные выключатели для умного дома без штробления стен

Обычные механические выключатели — это прошлый век, но менять проводку ради умного света хочется далеко не всем. Сенсорные умные выключатели ставятся в стандартный подрозетник вместо старого выключателя, подключаются к Wi-Fi и управляются через приложение или голосом. Стеклянная сенсорная панель выглядит аккуратно, а реагирует на касание мгновенно.

В приложении на Android (Tuya или Smart Life) можно настроить расписание включения и выключения света, привязать к сценариям — например, «ушёл из дома — выключить всё». Есть варианты на одну, две и три клавиши, так что подберёте под любую комнату. Тут главное — перед заказом проверить, что у вас в стене есть нулевой провод, потому что большинству таких выключателей он нужен. Если живёте в доме с типовой разводкой — проблем не будет.

Цена: 900 рублей

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INKBIRD IBS-TH2: датчик температуры и влажности с приложением

Контролировать микроклимат в квартире — штука полезная, особенно если у вас маленький ребёнок, аллергия или просто хочется понимать, почему зимой нечем дышать. Датчик INKBIRD IBS-TH2 измеряет температуру и влажность, передаёт данные по Bluetooth на смартфон и сохраняет историю измерений в приложении. Компактный корпус с экраном — можно поставить на полку или повесить на стену.

Приложение INKBIRD работает на Android, показывает графики за день, неделю, месяц — сразу видно, когда влажность проседает и пора включать увлажнитель. Можно настроить оповещения при выходе за заданные пределы: например, если температура в детской упала ниже 20 градусов. Не самый «умный» девайс в классическом смысле — нет Wi-Fi и облака, только Bluetooth — но для мониторинга одного помещения этого хватает за глаза.

Цена: 950 рублей

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Беспроводной термостат для котла — управление отоплением со смартфона

Если у вас газовый или электрический котёл, а температуру вы до сих пор крутите вручную на самом котле — это как пользоваться кнопочным телефоном в 2025 году. Беспроводной термостат подключается к котлу без проводов, а управляется через приложение на смартфоне. Задаёте нужную температуру, настраиваете расписание — и котёл сам поддерживает комфорт.

Раньше я каждый вечер шёл в котельную и подкручивал температуру — теперь делаю это с дивана через приложение на Android. Можно настроить разные режимы по времени суток: ночью чуть прохладнее, утром потеплее. Монтаж — буквально подключить два провода к котлу и повесить панель на стену. Если ездите зимой на дачу, такая штука позволит прогреть дом заранее, пока вы ещё в дороге.

Цена: 2150 рублей

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Биометрический замок для чемодана с Bluetooth

Потерять ключ от чемодана в аэропорту — классика жанра. А вспоминать код от кодового замка после двух пересадок — отдельный вид спорта. Биометрический замок открывается отпечатком пальца или через приложение по Bluetooth — ни ключей, ни кодов запоминать не нужно. Корпус компактный: 57,7 × 25,2 мм, защита IP65 — не боится дождя и пыли.

Внутри аккумулятор на 300 мАч, заряжается через Micro USB. Одного заряда хватает на несколько месяцев, потому что замок просыпается только при касании. Работает с Android-приложением, можно добавить несколько отпечатков — удобно, если путешествуете вдвоём. Рабочий диапазон температур от −20 до +60°C, так что и в зимнюю поездку возьмёте без проблем. Не флагманский гаджет, но свою задачу — защитить багаж без лишней возни — выполняет честно.

Цена: 2600 рублей

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Умная дверная ручка вместо обычного замка — ключи больше не нужны

Я поставил эту умную дверную ручку два месяца назад и с тех пор ключи лежат в ящике «на всякий случай». Открывается по коду, отпечатку пальца или через приложение на смартфоне — выбираете, что удобнее. Если приехали гости, пока вас нет дома, просто скидываете им временный код в мессенджере. Ключи в комплекте тоже есть, на случай если сядет батарея.

Монтируется в стандартное дверное полотно, замена обычной ручки занимает около часа. Приложение работает на Android, позволяет видеть историю открытий и управлять доступом удалённо. Дочь (ей 11) теперь приходит из школы и открывает дверь пальцем — говорит, чувствует себя «как в кино». Если живёте в квартире и устали таскать связку ключей — оцените, насколько это упрощает жизнь.

Цена: 5200 рублей

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Набор «Умный дом» на базе ESP32 для ребёнка — программирование без скуки

Другое дело, когда умный дом можно не просто купить, а собрать руками — особенно если вашему ребёнку от 8 лет и он уже тянется к гаджетам. Набор на базе ESP32 от ACEBOTT — это деревянный домик-конструктор с датчиками, моторчиками и светодиодами, который нужно собрать и запрограммировать самостоятельно. Внутри микроконтроллер ESP32, который можно программировать через Arduino IDE или визуальный редактор блоков.

В наборе есть датчики температуры, влажности, движения, сервоприводы — по сути, мини-версия настоящего умного дома. Ребёнок учится основам электроники и программирования на реальном проекте, а не на абстрактных задачках. ESP32 поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, так что готовый домик можно даже подключить к смартфону на Android. Если ищете подарок, который будет не просто стоять на полке, а реально увлечёт — это крепкий вариант без лишних наворотов.

Цена: 4250 рублей

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